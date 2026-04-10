До основания Петербурга на берегах Невы кипела своя история. За тысячу лет до Петра здесь селились древние охотники и рыбаки, викинги прокладывали торговые пути, правили русские князья, а шведы строили крепости.

В десятой серии цикла «Почему Пётр — Великий?» историк Борис Кипнис рассказывает предысторию Ниеншанца — от древнейших поселений до кануна штурма 1703 года:

— Древняя история: кто жил на берегах Невы за 7 тысяч лет до основания Петербурга

— Викинги и торговый путь: как варяги осваивали Неву и почему Ладога стала первой столицей Руси

— Династический брак: как Ингигерда, дочь шведского короля, принесла в приданое долину Невы

— Первые битвы: столкновения новгородцев со шведами в XII–XIII веках

— Ландскрона: как шведы построили крепость на Охтинском мысу и почему она пала через год

— Иван Грозный: что происходило в устье Охты в XVI веке

— Смута и потеря выхода к морю: как Столбовский мир 1617 года отрезал Россию от Балтики

— Ниеншанц: торговый и административный центр шведской Ингерманландии, его укрепления и население

#ПетрПервый #Ниеншанц #ИсторияПетербурга

00:00 – Что было на Охтинском мысу до Петербурга

02:08 – Древнейшие жители: рыболовы, охотники и скотоводы

04:37 – Викинги и рождение Ладоги — первой столицы Руси

08:44 – Норманны на Неве и династический брак Ярослава Мудрого

14:13 – Феодальная раздробленность и первые столкновения со шведами

26:26 – Ландскрона: как шведы перекрыли Неву и как новгородцы её взяли

48:37 – Орешек, Невское устье и планы Ивана Грозного

53:47 – Смута, шведская интервенция и Столбовский мир 1617 года

58:18 – Рождение Ниеншанца и его развитие в XVII веке

01:15:43 – Укрепления Ниеншанца и административная роль города

01:21:25 – Демография Ингерманландии: лютеране и православные

01:26:28 – Следующий выпуск о штурме 1703 года