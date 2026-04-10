“Кто и зачем создавал НАТО”. Е.Ю.Спицын на радио Говорит Москва программа “Америка Light
Прямой эфир на радио Говорит Москва от 3 апреля 2026 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- НАТО возникло не как случайная оборонительная структура, а как результат послевоенной перестройки сил в Европе и мире. - Существуют две основные трактовки происхождения НАТО: - через Брюссельский пакт 1948 года как западноевропейский оборонительный союз; - через более ранний Дюнкеркский договор 1947 года, уже в логике нарастающего антисоветского курса. - Изначально мотивы были двойственными: - с одной стороны, страх перед СССР и коммунизмом; - с другой — опасение нового усиления и ремилитаризации Германии. - Великобритания сначала пыталась выстроить “третью силу” между США и СССР, но в итоге инициатива перешла к Вашингтону. - Ключевую роль в оформлении НАТО сыграли США, прежде всего администрация Трумэна и госсекретарь Дин Ачесон. - НАТО изначально было не просто военным, а военно-политическим механизмом контроля Европы. - После создания альянса США быстро взяли под контроль вооружение, военные расходы и оборонные системы европейских союзников. - Доктрина сдерживания СССР формировалась еще до Фултонской речи Черчилля, в том числе через “длинную телеграмму” Кеннана. - Первый Берлинский кризис стал важным ускорителем создания НАТО. - Расширение НАТО началось до создания ОВД: - в 1952 году вошли Греция и Турция; - в 1955 году — ФРГ. - Советская заявка на вступление в НАТО в 1954 году трактуется как серьезный дипломатический ход, а не наивность: Москва пыталась либо перестроить альянс изнутри, либо вскрыть его реальные цели. - Создание Варшавского договора было ответом не просто на НАТО как таковое, а конкретно на ремилитаризацию ФРГ и включение Западной Германии в западный военный блок. - Выход Франции из военной организации НАТО при де Голле объяснялся стремлением сохранить стратегическую самостоятельность и не быть заложником американо-советского противостояния. - Сегодня кризис НАТО, по мнению собеседников, связан не столько с юридической формой, сколько с внутренним истощением: - нехваткой ресурсов; - изменением характера войны; - слабостью европейских армий; - растущими разногласиями между США и Европой.
Подробный выводВ данной беседе НАТО показано не как абстрактный “оборонительный союз демократий”, а как инструмент послевоенного устройства Запада под американским руководством. Это важный акцент. В официальной риторике такие структуры почти всегда описывают себя языком защиты, стабильности и ценностей. Но если смотреть исторически, как предлагает Спицын, то за словами о безопасности обычно стоят более приземленные вещи: контроль, баланс сил, ресурсы, сферы влияния и управление зависимыми союзниками.
1. Кто создавал НАТОЕсли убрать идеологическую шелуху, в лекции просматривается следующая картина: - формальный каркас начали выстраивать западноевропейские страны, прежде всего Британия и Франция; - политический вектор всё более задавали США; - окончательным архитектором альянса стали именно американцы. Это похоже на ситуацию, когда локальные игроки хотят построить общий дом, но денег, инженерии и правил эксплуатации у них нет — и тогда приходит более мощный партнер, который не просто помогает строить, а фактически становится собственником. Так и здесь: Европа после войны была ослаблена, напугана и внутренне расколота, а США получили возможность превратить союз в систему стратегического управления. То есть НАТО создавали не только “против кого-то”, но и “для чего-то”: чтобы оформить западный мир в иерархическую конструкцию, где США — центр, а Европа — военно-политическая периферия под контролем.
2. Зачем создавали НАТОВ беседе звучит важная мысль: мотивы не были одномерными. И это, пожалуй, наиболее здравый момент.
Первый мотив — антисоветскийДа, альянс был направлен против СССР. Это видно по логике доктрины Трумэна, по телеграмме Кеннана, по риторике “сдерживания коммунизма”, по последующей структуре НАТО и по военному планированию. Здесь спорить трудно: Советский Союз был главным стратегическим адресатом блока.
Второй мотив — контроль над ГерманиейНо не менее важно другое: Европа после войны боялась не только СССР, но и возрождения германского милитаризма. В этом есть историческая ирония. Германия дважды разрушала европейский порядок, и потому включение ФРГ в НАТО было не просто усилением Запада, но и способом поставить Германию под внешний надзор. Иначе говоря, НАТО создавалось и как щит, и как поводок.
Третий мотив — подчинение Европы американской системеПосле предоставления помощи, оружия, координационных механизмов и контроля над военными расходами НАТО стало еще и средством встраивания Европы в американскую стратегию. Это уже не просто союз равных, а скорее система, в которой союзники сохраняют флаг, но не полностью сохраняют суверенитет в вопросах войны и мира. Здесь проявляется вечный парадокс политики: то, что называют “коллективной безопасностью”, часто оказывается коллективной зависимостью.
3. Почему тема Германии так важнаЧерез всю беседу проходит мысль, что германский вопрос был одним из ключевых. И это действительно логично. История Европы XIX–XX веков в значительной степени вращалась вокруг того, как интегрировать германскую мощь, не дав ей стать разрушительной. Спицын подчеркивает: - ремилитаризация ФРГ стала поворотным моментом; - включение Западной Германии в НАТО было для СССР красной линией; - именно это стало непосредственным толчком к созданию Варшавского договора. И здесь видно, что история не движется абстрактными ценностями. Она движется страхом перед повторением. Европа боялась Германии, США боялись СССР, СССР боялся западной военной инфраструктуры у своих границ. Каждый строил систему безопасности, которая для другого выглядела как система угрозы. Это классическая трагедия международных отношений: моя оборона для тебя — моя подготовка к нападению.
4. Советская заявка в НАТО: наивность или расчетОдин из самых любопытных сюжетов беседы — обсуждение советской заявки на вступление в НАТО в 1954 году. Здесь вывод Спицына довольно ясен: это был не жест наивности, а дипломатическая комбинация. Москва не “просилась в западный клуб” из идеализма. Скорее, это была попытка: - либо сорвать логику противостояния; - либо вынудить Запад раскрыть подлинную природу НАТО; - либо в случае гипотетического успеха — размыть альянс изнутри. Это похоже на шахматный ход, где сам факт предложения важнее вероятности его принятия. Иногда дипломатия нужна не для того, чтобы тебя приняли, а для того, чтобы все увидели, почему тебя не принимают. И если структура заявляет, что она про безопасность и мир, но отвергает формат общей системы безопасности, значит ее сущность глубже и жестче, чем официальные формулы.
5. Почему Варшавский договор появился позжеПолезная мысль из лекции: Варшавский договор не был автоматическим зеркальным ответом на создание НАТО в 1949 году. Между этими событиями прошло шесть лет, и это не случайно. То есть советская сторона, по изложенной логике, еще пыталась: - договариваться; - влиять дипломатически; - не допустить окончательной институционализации разделенной Европы. Но после ремилитаризации ФРГ и включения ее в НАТО ответ уже стал почти неизбежным. История здесь напоминает затягивание пружины: какое-то время система еще может колебаться, но затем приходит точка, после которой создание контрблока становится логикой выживания.
6. Современный взгляд на НАТО в беседеВ финальной части НАТО рассматривается уже не как уверенный монолит, а как структура в кризисе. Но важно не спутать кризис с исчезновением. Собеседники говорят о нескольких признаках слабости: - финансовая нагрузка на США; - обескровливание Европы; - нехватка промышленной и мобилизационной базы; - изменение характера войны; - зависимость от американского лидерства; - отсутствие в современной Европе фигур масштаба де Голля. Это интересный момент. Организация может юридически существовать, но фактически терять содержание. Как человек может сохранять форму, но терять жизненную энергию, так и военно-политический блок может оставаться на бумаге мощным, а в реальности становиться инерционным, зависимым и внутренне противоречивым. Однако в этом есть и обратная сторона: ослабляющиеся системы иногда становятся не мирнее, а нервознее. Когда структура чувствует, что ее историческая роль ускользает, она может начать действовать более резко, чтобы доказать собственную нужность. Это относится не только к государствам и альянсам, но и к людям: слабость нередко маскируется агрессивной позой.
7. Общий смысл беседыГлавный вывод лекции можно сформулировать так: Это не отменяет того, что у европейцев были свои страхи и свои мотивы. История редко бывает черно-белой. Запад действительно боялся СССР, СССР действительно боялся Запада, Европа действительно боялась Германии, а США действительно использовали все это для строительства своей архитектуры влияния. В этом и сложность истины: каждая сторона видела угрозу, но одновременно сама становилась угрозой для других. Если смотреть глубже, беседа не только о НАТО. Она о том, как вообще создаются большие политические конструкции. Они почти никогда не рождаются из чистых принципов. Чаще — из смеси: - страха, - расчета, - идеологии, - памяти о войне, - борьбы за ресурсы, - стремления не допустить чужого усиления. И в этом смысле НАТО — не исключение, а довольно типичный продукт большой истории.
Итог
Если совсем кратко:НАТО создавали прежде всего западные державы при решающей роли США, а создавали его для сдерживания СССР, закрепления американского лидерства в Европе, контроля над послевоенной Германией и выстраивания единого военно-политического блока Запада.
Если чуть глубже:Это был не просто союз “для защиты”, а механизм организации западного мира в условиях холодной войны, где безопасность и доминирование с самого начала переплетались. Как часто бывает в истории, заявленные идеалы и реальные интересы не совпадали полностью, но и не были полностью ложными: страхи были реальны, однако именно из этих страхов и строилась система зависимости. И здесь возникает почти философский вопрос: когда государство создает систему безопасности, оно действительно защищается — или незаметно для себя уже строит форму нового господства?