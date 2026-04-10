КРЫМ И КОСОВО. Почему Запад панически боится союза Сербии и РФ | Фёдор Лисицын
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Историк Федор Лисицын представляет жесткую рецензию на книгу сербского политолога Драганы Трифкович «Правда за занавесом Запада». Разбираем анатомию гибридной войны: как геополитика стала заложницей транснационального финансового капитала. Почему война США и Израиля против Ирана — это лишь циничный способ корпораций заработать на искусственном дефиците нефти? Как Запад целенаправленно использовал радикальный исламизм для развала Югославии и почему теперь эта стратегия уничтожает саму Европу? Вскрываем истинные причины бомбардировок Белграда в 1999 году, анализируем «ползучую исламизацию» ЕС, роль Дональда Трампа как гения рукотворных банкротств и битву за сербский литий. Узнайте, почему Европа принесена в жертву, а главная схватка разворачивается между Вашингтоном и Пекином.
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Вступление: рецензия на книгу Драганы Трифкович «Правда за занавесом Запада»
01:11 — Кто такая Драгана Трифкович: сербский взгляд на евразийскую геополитику
04:44 — Европейский кризис 2026: кому выгодна война США и Израиля против Ирана
06:51 — Анатомия лжи: как и зачем дезинформируют политики коллективного Запада
07:21 — Главная формула книги: «Крым — это Россия, а Косово — это Сербия»
09:54 — Исламизация Европы: как Запад сам вырастил радикалов для уничтожения Югославии
14:34 — Редкоземельная лихорадка: битва американского капитала за литий на Балканах
15:12 — Война ради денег: как финансовые фонды подчинили себе мировую политику
16:00 — Дональд Трамп: непотопляемый девелопер и гений рукотворных банкротств
18:41 — Жертвоприношение Европы: бегство капиталов и умов между Вашингтоном и Пекином
19:26 — Бомбардировки Югославии (1999): как маленькая война спасла рейтинг Билла Клинтона
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Фёдор Лисицын делает обзор книги Драганы Трифкович «Правда за занавесом Запада», представляя её как сборник публицистических статей 2014–2024 годов. - Он подчеркивает, что это не академическая монография, а именно злободневная политическая публицистика, ценная своей оперативностью и прямотой. - Центральный посыл книги, по версии автора обзора: Запад системно использует дезинформацию, гибридные методы давления и политические манипуляции. - Ключевая формула, вокруг которой строится весь обзор: «Крым — это Россия, Косово — это Сербия». - Западная политика описывается как инструмент экономического и геополитического контроля, а войны — как продолжение уже не политики, а экономики. - Особое внимание уделяется Сербии как одной из первых жертв современной западной модели вмешательства, начиная с бомбардировок Югославии 1999 года. - Лисицын проводит параллель между Балканами, Украиной, Ближним Востоком и Ираном, показывая их как звенья одной логики давления и дестабилизации. - В беседе поднимается тема исламизации Европы и использования религиозного фактора как геополитического инструмента. - Отдельно затрагиваются церковный раскол, украинский кризис, Донбасс, Косово, борьба за литий в Сербии, а также роль США в радикализации региональных конфликтов. - Автор обзора считает, что книга Трифкович оказалась прогностически сильной, поскольку многие описанные ею тенденции позднее подтвердились.
Подробный выводВ данной лекции книга Драганы Трифкович рассматривается не просто как сборник статей о Сербии, России и Западе, а как свидетельство о механике современного мирового конфликта. И здесь важно не только содержание отдельных текстов, но и сама оптика: мир показан не как пространство случайных кризисов, а как система, где войны, перевороты, санкции, информационные кампании и религиозные расколы работают в связке.
1. Главная идея видео — Запад как производитель управляемого хаосаЛисицын фактически утверждает, что коллективный Запад не просто ошибается в отдельных кейсах, а действует по устойчивой модели: - дестабилизирует регионы, - создает или усиливает конфликт, - использует медиа для морального оправдания, - извлекает экономическую и политическую выгоду. Это довольно жесткая схема, но в логике обзора она выглядит внутренне цельной. Балканы, Украина, Иран, Ближний Восток — всё это подается как вариации одной стратегии. Как в программировании один и тот же алгоритм может запускаться на разных наборах данных, так и геополитический шаблон, по мысли автора, применяется к разным странам с поправкой на местные условия.
2. Сербия и Россия показаны как неслучайные союзникиСмысл названия видео раскрывается через идею, что союз Сербии и России опасен для Запада не только военным или дипломатическим образом, но символически. Потому что этот союз ломает удобный для внешних сил нарратив: - Сербия — как пример народа, пережившего прямое военное давление, - Россия — как страна, которая сумела не раствориться в однополярной системе. Отсюда и формула: Косово для Сербии и Крым для России в видео трактуются не как абстрактные “спорные территории”, а как узлы исторической памяти, идентичности и права на суверенное самоописание. Здесь слышится не только политический, но и почти экзистенциальный мотив: у народов пытаются отнять не просто землю, а право на собственную правду о себе.
3. Публицистика против академизмаЛисицын специально оговаривает, что книга — не строгая научная работа. Но это сказано не как упрек, а скорее как указание на жанр. В его понимании публицистика нужна там, где история еще не остыла и где аналитик вынужден говорить “по горячему”. Это интересный момент. Академическая наука похожа на геологию: она изучает уже осевшие пласты. Публицистика — скорее сейсмология: она чувствует колебания в моменте. Ошибиться в ней легче, но иногда именно она первой замечает, где проходит линия будущего разлома. Лисицын считает, что у Трифкович это получилось.
4. Война как продолжение экономикиОдна из самых сильных мыслей видео — переосмысление классической формулы Клаузевица. Если раньше война считалась продолжением политики, то теперь, по мысли автора, она стала продолжением экономики другими средствами. Это важный тезис. Он означает, что: - войны ведутся ради логистики ресурсов, - санкции становятся разновидностью оружия, - энергетические кризисы могут быть созданы искусственно, - политические решения обслуживают финансовый капитал. Здесь чувствуется почти марксистская интонация, но в обновленном виде: не просто капитал влияет на политику, а финансово-спекулятивный капитал подчиняет себе мировую конфликтность. И в этом смысле Сербия, Украина, Иран, Ближний Восток становятся не только аренами идеологии, но и узлами сырья, маршрутов, рынков и зависимостей.
5. Религия в видео понимается как живая политическая силаОтдельный пласт — религиозный фактор. Лисицын подчеркивает, что у Трифкович он не декоративный, а принципиальный. Косово рассматривается не только как национальная, но и как религиозно-цивилизационная травма. Украинский церковный раскол тоже подается как элемент политической инженерии. Это наблюдение трудно игнорировать: в современном мире секулярная риторика часто делает вид, что религия ушла на периферию, но на деле она продолжает работать как мощнейший идентификационный код. Если говорить образно, религия — это не архаичный “пережиток”, а глубинная прошивка культуры. Ее можно долго не замечать, но в момент кризиса именно она определяет, кто с кем и ради чего.
6. Балканы как лаборатория будущих конфликтовЧерез Сербию в видео просматривается более общий тезис: Балканы были полигоном тех технологий, которые позже стали глобальными. Бомбардировки, гуманитарная риторика, поддержка нужных сил, переразметка границ, управление информационным восприятием — всё это, по сути, представлено как ранняя версия более поздних сценариев. В этом есть историческая горечь: Балканы снова оказываются не просто “сложным регионом”, а местом, где великие силы отрабатывают свои методы. Так бывало и раньше в истории Европы. Малые страны часто становятся зеркалом, в котором раньше других отражаются большие процессы.
7. Что можно вынести practicallyЕсли убрать эмоциональную окраску, в видео есть несколько практических выводов: - Информацию о международных конфликтах нельзя принимать на веру из одного источника. - Понятия “гуманитарная миссия”, “защита демократии”, “борьба с терроризмом” нередко используются как инструменты легитимации давления. - Экономические интересы часто стоят за моральной риторикой. - Союзы государств формируются не только по расчету, но и по общему историческому опыту унижения, сопротивления и памяти. - Публицистика, даже пристрастная, может быть полезна как индикатор нервов эпохи.
8. Итоговая оценкаВ этом видео книга Трифкович предстает как идейно четкий, полемический и антисистемный текст, написанный с сербской точки зрения, но обращенный к более широкому евразийскому и антигегемонистскому контексту. Лисицыну близка эта позиция, поэтому обзор не нейтрален: он явно сочувственный. Но именно это и делает его показательным — мы видим не холодный академический разбор, а мировоззренческое прочтение книги как документа сопротивления. Если смотреть глубже, то беседа посвящена не только Сербии и не только России. Она о том, как в XXI веке идет борьба за право на интерпретацию реальности. Кто называет агрессию защитой? Кто объявляет раскол свободой? Кто превращает ресурсную войну в моральную кампанию? И как отличить подлинное право народа от удобной геополитической конструкции? В этом смысле видео ценно не тем, что дает “окончательную истину” — в политике это почти недостижимо, — а тем, что заставляет увидеть: за официальными формулировками часто скрывается не порядок, а интерес; не ценности, а расчет; не миротворчество, а управление хаосом. И, пожалуй, главный вопрос после такого разбора звучит так: где проходит граница между защитой исторической правды и превращением самой правды в оружие — и способен ли человек сегодня различить эту грань, не потеряв ни совесть, ни трезвость?