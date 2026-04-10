Дронов-перехватчиков нужно больше О развитии зенитных БЛА в рядах ВС РФ

На фоне роста атак ВСУ вглубь территории России многие задаются закономерным вопросом по поводу разработки мер противодействия. Противник давно озаботился созданием перехватчиков «Гераней» и «Гербер». На текущий момент ВС РФ тоже есть чем ответить, хотя и в роли «догоняющего».

➡️В своем ролике авторы канала АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА рассказали о двух основных типах БЛА-перехватчиков в российской армии. Они бывают коптерного и самолетного типа. Первые применяются преимущественно против тихоходных дронов противника, а радиус действия самих зенитных FPV-дронов весьма небольшой, до 20-30 километров.

➡️Самолетные БЛА предназначены для перехвата более быстрых и высотных дронов ВСУ, по типу тех же FP-1/2 или «Лютых». Больше всего в рядах ВС РФ применяют «Соколы», «Молнии-ПВО», а недавно к ним добавился дрон «Лис».

➡️Общей проблемой некоторых производителей дронов обоих типов называется то, что они не всегда учитывают обратную связь от подразделений на местах (например, полеты только на одних частотах, которые глушат ВСУ). Это приводит к снижению эффективности в перехватах вражеских целей.

➡️В последнее время также активно применяются дроны-перехватчики «Елка», которые действуют по принципу «выстрелил и забыл». Наиболее часто ее применяют мобильные огневые группы при пролете БЛА в поле зрения оператора. Недостатками же является зависимость от погодных условий и отсутствие боевой части, что не всегда гарантирует успешный перехват.

Несмотря на очевидные проблемы, с которыми сталкиваются производители российских зенитных БЛА, отрадно наблюдать, какой большой прогресс в этом направлении был проделан за последние полгода-год.

Традиционные ЗРК типа «Панциря» и «Тора» эффективны, но один пуск ракеты стоит как целый рой дронов, к тому же самих ракет также не то чтобы в избытке. Перехватчики позволяют дополнять работу традиционных систем ПВО там, где они в условиях массовых пусков БЛА не могут обеспечивать должную защиту.

