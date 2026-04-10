Дронов-перехватчиков нужно больше. О развитии зенитных БЛА в рядах ВС РФ
На фоне роста атак ВСУ вглубь территории России многие задаются закономерным вопросом по поводу разработки мер противодействия. Противник давно озаботился созданием перехватчиков «Гераней» и «Гербер». На текущий момент ВС РФ тоже есть чем ответить, хотя и в роли «догоняющего».
➡️В своем ролике авторы канала АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА рассказали о двух основных типах БЛА-перехватчиков в российской армии. Они бывают коптерного и самолетного типа. Первые применяются преимущественно против тихоходных дронов противника, а радиус действия самих зенитных FPV-дронов весьма небольшой, до 20-30 километров.
➡️Самолетные БЛА предназначены для перехвата более быстрых и высотных дронов ВСУ, по типу тех же FP-1/2 или «Лютых». Больше всего в рядах ВС РФ применяют «Соколы», «Молнии-ПВО», а недавно к ним добавился дрон «Лис».
➡️Общей проблемой некоторых производителей дронов обоих типов называется то, что они не всегда учитывают обратную связь от подразделений на местах (например, полеты только на одних частотах, которые глушат ВСУ). Это приводит к снижению эффективности в перехватах вражеских целей.
➡️В последнее время также активно применяются дроны-перехватчики «Елка», которые действуют по принципу «выстрелил и забыл». Наиболее часто ее применяют мобильные огневые группы при пролете БЛА в поле зрения оператора. Недостатками же является зависимость от погодных условий и отсутствие боевой части, что не всегда гарантирует успешный перехват.
Несмотря на очевидные проблемы, с которыми сталкиваются производители российских зенитных БЛА, отрадно наблюдать, какой большой прогресс в этом направлении был проделан за последние полгода-год.
Традиционные ЗРК типа «Панциря» и «Тора» эффективны, но один пуск ракеты стоит как целый рой дронов, к тому же самих ракет также не то чтобы в избытке. Перехватчики позволяют дополнять работу традиционных систем ПВО там, где они в условиях массовых пусков БЛА не могут обеспечивать должную защиту.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Угроза атак БЛА вглубь России растет, поэтому тема противодействия становится все более практической, а не теоретической. - У ВСУ уже давно развиваются дроны-перехватчики, а ВС РФ тоже наращивают это направление, хотя пока скорее в логике догоняющего развития. - В российских войсках используются два основных типа зенитных БЛА: - коптерные — для борьбы с тихоходными целями, но с небольшим радиусом действия; - самолетные — для перехвата более быстрых и высотных дронов. - Среди наиболее применяемых систем названы «Соколы», «Молнии-ПВО», а также новый дрон «Лис». - Отдельно упоминаются перехватчики «Елка», работающие по принципу «выстрелил и забыл». - Проблема части производителей — слабый учет обратной связи от фронтовых подразделений, из-за чего техника может быть хуже адаптирована к реальным условиям РЭБ и боевого применения. - Недостатки «Елки»: зависимость от погоды и отсутствие боевой части, что не всегда гарантирует успешное уничтожение цели. - За последние 6–12 месяцев заметен серьезный прогресс в развитии российских зенитных БЛА. - Перехватчики дешевле и массовее, чем расходование дорогих ракет ЗРК вроде «Панциря» и «Тора». - Главная идея статьи: дронов-перехватчиков нужно больше, поскольку они должны стать дополнением к классической ПВО в условиях массовых налетов.
Подробный выводВ основе статьи лежит очень прагматичная мысль: современная война постепенно становится войной экономик, алгоритмов и адаптивности, а не только бронетехники и дальнобойных ракет. И в этом смысле дрон-перехватчик — почти идеальный символ эпохи. Он дешевле ракеты, гибче в применении и лучше вписывается в логику массовой воздушной угрозы. Если говорить совсем просто, то стрелять дорогой ракетой по дешевому или средне-дорогому беспилотнику — это стратегически допустимо, но экономически изматывающе. Это похоже на ситуацию, когда сложный суперкомпьютер используют для решения задачи, с которой справился бы компактный специализированный чип. Можно победить в каждом отдельном эпизоде, но проигрывать в темпе, ресурсе и масштабе. Именно поэтому появление и развитие зенитных БЛА выглядит не модной новинкой, а естественным этапом эволюции ПВО. При этом статья честно показывает, что сама по себе идея перехватчиков еще не равна зрелой системе. Есть уже определенная номенклатура решений: коптерные, самолетные, полуавтономные варианты вроде «Елки». Но есть и системная проблема, которая встречается не только в армии, но и в любой большой организации: разработчик нередко влюбляется в собственную концепцию сильнее, чем слушает пользователя. В технике это особенно опасно. Если подразделения на местах говорят, что частоты подавляются, что погодная устойчивость недостаточна, что схема наведения неудобна, — игнорирование этого превращает инженерную мысль в разновидность идеализма. Красивое изделие существует, но реальность его не подтверждает. Здесь возникает важная междисциплинарная аналогия. Нейросеть, которую обучили на красивом датасете, но не проверили в реальном мире, начинает ошибаться на “грязных” данных. То же и с военной техникой: если она создана без плотной обратной связи с боевой средой, то на бумаге она эффективна, а в небе — уязвима. Война вообще очень быстро разрушает иллюзии. Она не спорит, она просто отбраковывает неадаптивные решения. Отсюда вытекает главный практический вывод: России нужны не просто “дроны-перехватчики вообще”, а масштабируемая, многослойная, постоянно дообучаемая экосистема антидроновой обороны. То есть: - разные классы перехватчиков под разные цели; - постоянная адаптация к РЭБ; - короткий цикл обратной связи от расчета к конструктору; - массовость производства; - встраивание в общую архитектуру ПВО, а не существование “рядом”. Это очень важно: перехватчики не заменяют “Панцири” и “Торы”, а снимают с них часть нагрузки. Классическая ПВО — это как тяжелая артиллерия системы защиты, а зенитные БЛА — как ее маневренная, дешевая, распределенная нервная система. Чем больше идет массовизация воздушных угроз, тем важнее становится не только мощность отдельного средства, но и плотность реакции. Иными словами, важно не просто иметь сильное оружие, а иметь его достаточно много и в нужной точке. В статье заметен осторожный оптимизм: прогресс за последний год действительно есть. И это, пожалуй, ключевой позитивный момент. Потому что в технологической гонке опаснее всего не отставание как таковое, а самоуспокоенность. Если система осознает свою неполноту и быстро учится, у нее есть шанс догнать и перегнать. Если же она начинает выдавать промежуточный успех за окончательную победу, начинается деградация. В этом смысле признание проблем — хороший знак. Оно говорит о контакте с реальностью. Но стоит добавить и более широкий философский слой. Любая оборонная технология рождается как ответ на новую форму уязвимости. Сначала появляется средство атаки, потом средство защиты, затем атака снова меняется. Это почти диалектический процесс: щит догоняет меч, а меч учится обходить щит. Дроны-перехватчики сегодня кажутся перспективным ответом, но и против них будут искать контрмеры — скорость, высота, ложные цели, насыщение, более умные алгоритмы маршрутизации. Поэтому нельзя воспринимать нынешние решения как финальную истину. Скорее это рабочая ступень в непрерывной эволюции войны. Если суммировать совсем по существу, то вывод статьи можно сформулировать так: И, пожалуй, самый трезвый вывод здесь не в том, что “новое оружие решит все”, а в том, что реальность всегда наказывает за идеализацию. Не бывает чудо-системы, которая одна закроет небо. Но бывает зрелый, трезвый, многослойный подход, где дешевые и массовые решения усиливают дорогие и редкие. Возможно, именно такая скромная, негероическая инженерная мудрость сегодня и оказывается ближе всего к истине. И тогда остается открытый вопрос: что в войне и в жизни оказывается ближе к истине — ставка на “совершенное средство” или умение собирать устойчивость из множества несовершенных, но живых и адаптирующихся решений?