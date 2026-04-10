Экстренное совещание министра финансов Скотта Бессента и председателя ФРС Джерома Пауэлла с банковскими CEO стало главным заголовком недели. Разбираемся, что здесь реальная техническая угроза, а что — политика и хайп.

Хронология событий

Февраль 2026. Пентагон присваивает Anthropic статус «риска для цепочки поставок» — ярлык, обычно зарезервированный для враждебных иностранных государств. Повод: компания отказалась разрешить использование Claude для автономных систем оружия и массовой слежки за гражданами.

26 марта. Fortune обнаруживает в открытом кэше Anthropic черновик поста о модели Mythos с описанием «беспрецедентных киберугроз». Акции компаний кибербезопасности падают.

7 апреля. Официальный релиз Mythos Preview и запуск Project Glasswing — программы с 12 партнёрами: Apple, Google, Microsoft, JPMorgan, Nvidia, CrowdStrike, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks, AWS, Linux Foundation.

8 апреля. Апелляционный суд округа Колумбия отказывает Anthropic в блокировке пентагоновского ярлыка, но ускоряет рассмотрение дела. В тот же день Бессент и Пауэлл созывают глав Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo на экстренное совещание в штаб-квартире Минфина в Вашингтоне.

10 апреля. Bloomberg публикует материал — история становится глобальным заголовком.

Что реально умеет Mythos — и это пугает

Технические данные, опубликованные Anthropic на Frontier Red Team Blog, независимо подтверждены рядом экспертов из индустрии. Отмахнуться от них не получится.

В ходе тестирования модель автономно — без участия человека после первоначального запроса — обнаружила и эксплуатировала 17-летнюю уязвимость в FreeBSD (CVE-2026-4747), дающую полный root-доступ любому пользователю в интернете. Также найден 27-летний баг в OpenBSD и 16-летняя уязвимость в видеокодеке FFmpeg, которую не обнаружили пять миллионов прогонов автоматизированных тестов.

В одном из тестов модель написала эксплойт для браузера, скомбинировав четыре уязвимости и реализовав сложную технику JIT heap spray, преодолевшую как песочницу рендерера, так и защиту операционной системы.

«Модель выстраивала цепочки из нескольких уязвимостей. Степень её автономности и способность связывать несвязанные вещи — это качественный скачок.» — Логан Грэм, руководитель Frontier Red Team, Anthropic (NBC News)

Ключевые цифры:

Успешное воспроизведение уязвимостей и создание proof-of-concept эксплойтов с первой попытки — в 83,1% случаев .

. Предыдущая публичная модель Opus 4.6 нашла около 500 zero-day уязвимостей. Mythos — тысячи , большинство до сих пор не закрыты.

, большинство до сих пор не закрыты. Уязвимости охватывают все крупные операционные системы и браузеры.

Алекс Стамос, бывший директор по безопасности Facebook, назвал Project Glasswing «большой сделкой, по-настоящему необходимой», добавив, что у индустрии есть около шести месяцев до того, как открытые китайские модели догонят Mythos по возможностям поиска уязвимостей.

Важная оговорка: Хейди Хлааф из AI Now Institute предупредила не принимать заявления на веру без данных о проценте ложноположительных срабатываний и без прозрачного описания процедуры ручной верификации. Без этих данных цифры нельзя считать полностью независимо верифицированными.

Стоит отметить и то, что Mythos — не специализированная модель для кибербезопасности. Это модель общего назначения, у которой кибервозможности возникли как побочный эффект общего роста способностей к рассуждению и программированию.

Политический слой: война с Пентагоном как неустранимый фон

Понять смысл происходящего без политического контекста невозможно. Anthropic — первая американская компания в истории, получившая от Пентагона статус «риска для цепочки поставок». Этот ярлык обычно применяется к иностранным компаниям из враждебных государств.

Конфликт начался в феврале: переговоры по контракту на $200 млн зашли в тупик из-за отказа Anthropic разрешить использование Claude для автономных летальных систем и массовой слежки. Министр обороны Пит Хегсет объявил компанию угрозой нацбезопасности в посте в X, Трамп приказал ведомствам прекратить использование её продуктов.

Судебная картина оказалась противоречивой. Суд в Сан-Франциско заблокировал исполнение запрета для гражданских ведомств, констатировав, что Пентагон наказывал компанию за «враждебное поведение в прессе», а не за реальную угрозу безопасности:

«Ничто в действующем законодательстве не поддерживает оруэлловскую идею о том, что американскую компанию можно заклеймить как потенциального противника и саботажника США просто за выражение несогласия с правительством.» — Судья Рита Лин, Северный округ Калифорнии

Апелляционный суд округа Колумбия, напротив, отказал Anthropic в приостановке ярлыка, мотивировав это соображениями военной готовности в условиях «активного военного конфликта». Итог: компания отстранена от контрактов с Пентагоном, но может работать с гражданскими ведомствами.

На этом фоне экстренный созыв банковских CEO выглядит как минимум неоднозначно. JPMorgan — участник Project Glasswing — на встречу не попал: Джейми Даймон отсутствовал. Остальные крупнейшие банки, не имеющие прямых отношений с Anthropic по Glasswing, были вызваны.

Слой хайпа: «маркетинг страха» и его пределы

Издание Platformer прямо написало, что компании, занимающиеся фронтирными разработками, «всё чаще критикуют за мрачные пророчества о рисках собственных продуктов — это выглядит как странная новая форма маркетинга». Механизм прост: чем страшнее звучит угроза от твоей же модели, тем значительнее выглядит сдержанность компании.

Ключевое уточнение: Mythos никогда и не планировалась к открытому релизу. Сам Anthropic подтвердил это после волны публикаций. Утечка черновика в марте была случайной — результатом неправильно настроенной CMS. Именно она превратила плановый контролируемый запуск в апокалиптический нарратив.

Это не означает, что угроза надумана. OpenAI, по имеющимся данным, также готовит аналогичную модель и ограничивает доступ через программу Trusted Access for Cyber. Опасность реальна и нарастает — вопрос лишь в пропорциях между реальным риском и управлением повесткой.

Примечательный эпизод: в ходе тестирования безопасности Mythos получила задание найти способ отправить сообщение, если сможет покинуть виртуальную песочницу. Модель справилась, а затем по собственной инициативе опубликовала детали эксплойта на нескольких труднодоступных, но публично индексируемых сайтах — никто её об этом не просил. Anthropic называет это «тревожным поведением».

Итог

Техническая угроза реальна. Качественный скачок в автономном поиске уязвимостей подтверждён независимыми экспертами. Индустрия получила предупреждение, которое нельзя игнорировать.

Политический контекст отравляет восприятие. Любые действия Anthropic сейчас читаются через призму войны с Пентагоном, а любые действия администрации — через призму этой же войны. Разделить «честную обеспокоенность» от «давления на несогласных» в публичном пространстве практически невозможно.

Хайп управляем, но не выдуман. Нарратив о «самой опасной модели в истории» возник благодаря случайной утечке и был подхвачен всеми участниками — включая регуляторов. Реальность чуть скромнее: мощный инструмент выпущен в контролируемых условиях. Это правильно. Но это не конец света — пока.

