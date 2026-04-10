Одним из ключевых и сложнейших вопросов долгосрочного прогнозирования является верное определение переменных, степеней свободы системы, что в настоящее время являются константами. В конце XIX в. глубина пропасти между Европой и остальным миром в части технологий, экономики, развития, образования, военной силы и т.д. была настолько велика, что марксисты не учитывали возможность системного и массового превращения некапиталистической периферии в капиталистическую периферию. Окончание процесса капиталистического расширения, а следовательно, и Мировая революция им виделись в самое ближайшее время.

В их понимании европейские метрополии, живущие на принципах империализма, как высшей стадии капитализма, должны были продолжать нещадно грабить колонии и эксплуатировать собственное население. В результате революционных событий 1917–1918 гг. и последующих успехов СССР в середине XX в. произошла переоценка: простое население в Европе стало получать больше благ, с ним стали делиться, а колонии стали учить базовым вещам и знаниям.

Ещё одним важным вопросом является взаимосвязь факторов, когда выбивание одного ведёт к обрушению всей системы. В качестве примера, исходя из наиболее распространённой версии, около 66 млн лет назад на нашу планету упал крупный астероид диаметром 10–15 км, что привело к гибели всей фауны. В силу ряда причин место падения (п-ов Юкатан) оказалось очень неудачным, будь удар чуть в стороне, массового вымирания бы не произошло, шанс на такой негативный сценарий был около 15%, но благодаря этому в следующую эру произошёл подъём и доминирование млекопитающих.

Могла ли смена произойти без катаклизма, было ли царство динозавров устойчивым? Для эры динозавров не была характерна специализация, представители одного и того же вида в разные периоды жизни занимали разные биологические ниши, перекрывая пути для млекопитающих крупнее собаки. Сильное нарушение привело к обрушению сразу всей биологической системы и освобождению множества ниш для развития и эволюции млекопитающих. Могли ли те виды динозавров сохранить доминирование без катастрофы? Распад континентов, каскадное освобождение ниш, конкуренция между динозаврами и млекопитающими породили бы иной мир.

В настоящее время мы живём в очень интересном моменте, когда рушится старый миропорядок. Большая часть экспертов боится говорить о будущем, рассказывая о продолженном настоящем в терминах политологии, а кто решается, не могут даже примерно очертить перечень степеней свободы для будущего и связанность между факторами уходящего. Особенно обидно, когда ранее способные к поиску и открытиям ничего не могут выдать разумного. Забудем и отпустим этих динозавров, что не стали даже птицами.

И, да, метеоритный дождь последних лет практически полностью уничтожил и маргинализовал многие общественные ниши, начиная от богемы и заканчивая прогнозистами, с интересом ждём, кто туда эволюционирует…

Источник