Андрей Школьников: Метеоритный дождь как очищение
Одним из ключевых и сложнейших вопросов долгосрочного прогнозирования является верное определение переменных, степеней свободы системы, что в настоящее время являются константами. В конце XIX в. глубина пропасти между Европой и остальным миром в части технологий, экономики, развития, образования, военной силы и т.д. была настолько велика, что марксисты не учитывали возможность системного и массового превращения некапиталистической периферии в капиталистическую периферию. Окончание процесса капиталистического расширения, а следовательно, и Мировая революция им виделись в самое ближайшее время.
В их понимании европейские метрополии, живущие на принципах империализма, как высшей стадии капитализма, должны были продолжать нещадно грабить колонии и эксплуатировать собственное население. В результате революционных событий 1917–1918 гг. и последующих успехов СССР в середине XX в. произошла переоценка: простое население в Европе стало получать больше благ, с ним стали делиться, а колонии стали учить базовым вещам и знаниям.
Ещё одним важным вопросом является взаимосвязь факторов, когда выбивание одного ведёт к обрушению всей системы. В качестве примера, исходя из наиболее распространённой версии, около 66 млн лет назад на нашу планету упал крупный астероид диаметром 10–15 км, что привело к гибели всей фауны. В силу ряда причин место падения (п-ов Юкатан) оказалось очень неудачным, будь удар чуть в стороне, массового вымирания бы не произошло, шанс на такой негативный сценарий был около 15%, но благодаря этому в следующую эру произошёл подъём и доминирование млекопитающих.
Могла ли смена произойти без катаклизма, было ли царство динозавров устойчивым? Для эры динозавров не была характерна специализация, представители одного и того же вида в разные периоды жизни занимали разные биологические ниши, перекрывая пути для млекопитающих крупнее собаки. Сильное нарушение привело к обрушению сразу всей биологической системы и освобождению множества ниш для развития и эволюции млекопитающих. Могли ли те виды динозавров сохранить доминирование без катастрофы? Распад континентов, каскадное освобождение ниш, конкуренция между динозаврами и млекопитающими породили бы иной мир.
В настоящее время мы живём в очень интересном моменте, когда рушится старый миропорядок. Большая часть экспертов боится говорить о будущем, рассказывая о продолженном настоящем в терминах политологии, а кто решается, не могут даже примерно очертить перечень степеней свободы для будущего и связанность между факторами уходящего. Особенно обидно, когда ранее способные к поиску и открытиям ничего не могут выдать разумного. Забудем и отпустим этих динозавров, что не стали даже птицами.
И, да, метеоритный дождь последних лет практически полностью уничтожил и маргинализовал многие общественные ниши, начиная от богемы и заканчивая прогнозистами, с интересом ждём, кто туда эволюционирует…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Долгосрочное прогнозирование упирается в ошибку выбора “констант”: то, что кажется неизменным, может внезапно стать переменной. - Марксисты XIX века недооценили адаптивность капитализма: они не учли, что периферия может быть встроена в капиталистическую систему, а население метрополий — частично “подкормлено”. - Системы часто держатся на скрытой связности факторов: выбивание одного узла может вызвать лавинное обрушение всего порядка. - Пример с вымиранием динозавров используется как метафора системного перелома: катастрофа не просто разрушает старое, но и освобождает ниши для нового. - Современный мир автор видит в фазе распада прежнего порядка: старые элиты, экспертные группы и общественные ниши теряют устойчивость и легитимность. - “Метеоритный дождь” последних лет — это образ серии кризисов, которые маргинализируют прежние культурные и интеллектуальные слои. - Главный вопрос: кто займет освободившиеся ниши в новом мире.
Разбор ключевых идей
1. Главная мысль: ошибка в понимании устойчивости мираТекст, по сути, не столько о метеоритах или динозаврах, сколько о хрупкости картин мира. Люди — особенно идеологи и эксперты — любят принимать текущий порядок за естественный и почти вечный. Это очень человеческая ошибка: мы экстраполируем настоящее в будущее, потому что так психике спокойнее. Но история показывает обратное. То, что казалось фундаментом, часто оказывается лишь временной конфигурацией сил. В этом смысле автор прав: ключевая проблема прогнозирования — не просто угадать событие, а понять, что именно на самом деле является переменной. Это напоминает и науку, и программирование. Иногда система падает не потому, что “всё было плохо”, а потому что в архитектуре был один скрытый dependency, одна библиотека, один узкий протокол, который считался вечным. Пока он работает — кажется, что система устойчива. Когда он исчезает — рушится всё.
2. Пример с марксизмом: неучтенная пластичность капитализмаАвтор приводит сильный исторический пример: марксисты исходили из того, что капитализм близок к пределу, а мировая революция почти неизбежна. Но они недооценили способность системы расширяться, адаптироваться, перераспределять издержки и интегрировать периферию. Это очень важное наблюдение. Любая большая система — политическая, экономическая, культурная — редко погибает ровно так, как предсказывают её критики. Она часто: - перенастраивает механизмы эксплуатации; - делится частью благ; - создает новые формы включения; - покупает лояльность вместо грубого подавления. То есть капитализм не “опроверг” марксизм полностью, но изменил форму так, что старые модели стали недостаточными. Это вообще типичная судьба больших теорий: они схватывают структуру конфликта, но ошибаются в темпах, механизмах и формах трансформации. Если посмотреть глубже, здесь есть почти биологическая аналогия: успешные системы выживают не потому, что они самые “правильные”, а потому что они эволюционно пластичны.
3. Метеорит и динозавры как метафора исторического сломаМетафора удачная и живая. Автор использует гипотезу о падении астероида как образ того, как случайное или полуслучайное внешнее воздействие может уничтожить сверхустойчивую на вид систему. Это интересный философский момент. Часто мы думаем, что великие системы рушатся только из-за внутренних противоречий. Но на практике история куда менее “чиста”. В ней всегда есть смесь: - накопленных внутренних слабостей, - внешнего шока, - совпадения условий, - эффекта времени. Именно поэтому мир не похож на строгую геометрическую схему. Он скорее напоминает сложную экосистему или нейросеть: вес одного узла может долго казаться малозначимым, пока его отключение не запустит каскадную перестройку. Образ динозавров тут особенно выразителен. Они доминировали не только силой, но и структурой занятых ниш. Пока все ниши были плотно закрыты, млекопитающие не могли развернуться. Это похоже на общество, где старые элиты занимают все каналы: - смысла, - признания, - власти, - экспертности, - культурного производства. Тогда новое не может вырасти не потому, что оно слабое, а потому что для него нет свободного пространства.
4. Современность как эпоха освобождения нишЗдесь автор переходит к настоящему: старый миропорядок рушится, а многие “эксперты” продолжают описывать будущее как слегка изменённое настоящее. Это тоже довольно точное замечание. Большинство аналитики страдает инерцией мышления. Люди берут знакомые категории — государство, рынок, элиты, международное право, медиа, экспертность — и просто продлевают линии графиков. Но в переломные эпохи дело не в том, что “параметры чуть меняются”, а в том, что меняется сама грамматика реальности. И вот тут текст становится почти жестким памфлетом: автор говорит о маргинализации богемы, прогнозистов и прочих общественных слоев. Можно согласиться не со всем, но интуиция понятна: некоторые социальные касты долго жили как динозавры позднего мела — огромные, самоуверенные, занявшие пространство символического капитала, но утратившие адаптивность. Это особенно заметно в эпоху цифровых медиа и кризиса институционального авторитета. Раньше легитимность давали: - статус, - принадлежность к среде, - доступ к трибуне, - одобрение элитных кругов. Теперь этого всё чаще недостаточно. Ниша не исчезает полностью, но её экологические условия меняются. И выживает уже не тот, кто признан, а тот, кто способен быть полезным, точным, живым и адаптивным.
Что в статье сильного
Сильные стороны текста:- Удачная системная метафора: биологическая эволюция помогает понять социальные процессы. - Верное указание на уязвимость прогнозирования: главная ошибка — считать временное постоянным. - Понимание каскадности кризисов: не все рушится постепенно; иногда изменения нелинейны. - Хорошая идея про занятые ниши: старое доминирование блокирует возникновение нового.
Что в статье спорно
1. Риск чрезмерной биологизации обществаСравнение с динозаврами красиво, но общество всё же сложнее биосферы. Люди обладают рефлексией, институтами, технологией, памятью. Исторические “виды” не просто вымирают — они иногда переизобретают себя.
2. Недостаток конкретикиАвтор говорит о распаде старого мира и гибели ниш, но почти не описывает: - какие именно факторы стали критическими, - какие новые ниши реально возникают, - кто уже проявляет признаки “новых млекопитающих”. То есть образ сильный, но аналитическая операционализация пока слабая.
3. Элемент публицистической жесткостиФраза про “динозавров, что не стали даже птицами” эффектна, но в ней есть оттенок интеллектуального раздражения. Это понятно эмоционально, но иногда такие формулы затемняют анализ. Ведь старые группы не только деградируют — иногда они просто не успевают перестроиться под смену среды.
Подробный выводСтатья Андрея Школьникова — это метафорическое размышление о фазовом переходе цивилизации. Её центральная ценность не в точности фактов про мезозой или марксизм, а в попытке показать: история движется не только через линейное развитие, но и через разрушение избыточно устойчивых структур. В этом есть почти экзистенциальная правда. Человек, общество, империя, идеология — все они склонны путать привычность с необходимостью. Но мир не обязан сохранять формы, к которым мы привязались. Более того, часто именно устойчивость старого становится препятствием для рождения нового. Тогда кризис начинает играть роль не только разрушителя, но и очистителя пространства. Однако здесь важно не впасть в романтизацию катастрофы. Не всякое разрушение ведет к обновлению, и не всякий “метеоритный дождь” полезен. В истории, как и в психике, слом может освободить, а может искалечить. Поэтому зрелый взгляд, на мой взгляд, таков: кризис ценен не сам по себе, а как момент пересборки, если находятся субъекты, способные занять новые ниши осмысленно. И здесь возникает самый интересный слой текста. Автор как будто спрашивает: если прежние интеллектуальные, культурные и экспертные касты теряют позиции, кто придет им на смену? Но за этим стоит более глубокий вопрос: будут ли новые силы действительно более жизнеспособными и мудрыми, или мы просто увидим очередную смену доминирующих форм без качественного роста? Ведь эволюция не гарантирует нравственного прогресса. Млекопитающие победили динозавров не потому, что были “лучше” в моральном смысле. Они просто оказались лучше приспособлены к новой среде. Точно так же и в обществе: освободившиеся ниши могут занять как более глубокие и ответственные люди, так и более шумные, циничные и быстрые адаптанты. Практический вывод отсюда довольно трезвый: - не стоит принимать текущие институты за вечные; - нужно искать скрытые зависимости системы; - важно наблюдать не только за кризисом старого, но и за ранними признаками нового; - полезность, адаптивность и способность к реальному мышлению становятся важнее прежнего статуса; - в эпоху слома побеждает не самый громкий, а тот, кто чувствует изменение среды раньше других. Если совсем сжать смысл статьи до одного ядра, он звучал бы так: когда рушится старая экосистема, важнее не оплакивать динозавров, а понимать, какие формы жизни уже учатся дышать в новом воздухе. И, пожалуй, самый живой вопрос здесь такой: когда мы говорим, что старый мир умирает, умеем ли мы распознавать реальное новое — или мы снова лишь проецируем на будущее свои привычные иллюзии об истине и порядке?