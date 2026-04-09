Трамп и Иран: как большой бизнесмен пытается получить свою долю от нефтяной «кассы» в Ормузском проливе

На Ближнем Востоке назревает если не мир, то очень интересная коммерческая сделка. Сначала в регионе было объявлено о двухнедельном прекращении огня и возобновлении судоходства. А затем прозвучало очередное по счету заявление.

Дональд Трамп, не упускающий возможности блеснуть деловой хваткой, предложил Ирану… нет, не капитуляцию и не дружбу, а «совместное предприятие» для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. По словам американского президента, это «прекрасная вещь». Трамп прямо дал понять, что речь идет о совместном контроле над стратегическим водным путем. За сухой формулировкой скрывается простая идея: взять под контроль один из самых жирных финансовых потоков планеты.

На этом фоне Иран, который ведет переговоры с позиции силы, уже давно просчитал свою выгоду. Тегеран предлагает взимать с каждого барреля нефти, проходящего через пролив, комфортный тариф – 1 доллар. И это не просто предложение. По данным СМИ, Иран уже внедрил систему «плати и езжай»: танкеры получают коды допуска и следуют под эскортом военных катеров, а оплата проходит в китайских юанях или криптовалютах, в обход долларовой системы. Сколько же может заработать Иран?

Если «совместное предприятие» заработает, выручка будет просто астрономической. До недавней эскалации через Ормузский пролив ежесуточно проходило около 20 миллионов баррелей черного золота. Умножаем на доллар – и получаем 20 миллионов долларов выручки в день.

В годовом исчислении это около 7,3 миллиарда долларов. Именно столько Иран может легально зарабатывать просто на «пропуске» танкеров. Впрочем, если верить местным СМИ, там смотрят в будущее куда шире. Иранские источники оценивают потенциальный доход от сборов в проливе гораздо больше. Цифры разные 60, даже 100 миллиардов долларов в год (20-25% от ВВП!). Возможно, иранцы подразумевают, что тарифы будут дифференцированными (для врагов – дорого, для друзей – скидка), либо рассчитывают на расширение объема перевозок.

Именно здесь и появляется Дональд Трамп. Как заправский коммерсант, он хочет войти в долю. Трамп не был бы Трампом, если бы позволил такому грандиозному источнику дохода уйти в одни руки. Что ж, посмотрим.

С. Шилов