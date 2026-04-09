Милитаризация космоса или Большой Брат с орбиты | Дмитрий Конаныхин и Руслан Сафаров
Американский исследовательский аппарат с астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II сделал круг вокруг Луны впервые за почти 60 лет: новая лунная гонка? О финансировании американских космических программ, о том почему сейчас и зачем США отправили астронавтов к Луне, о том как роботы и ИИ могут помочь в освоении космоса, есть ли чего брать на Луне, о программах Китая, России и Индии, о милитаризации космоса, об основной функции Starlink и "Рассвете", как ответе России, о молодых ученых и умении правильно инвестировать в космические проекты говорят инженер, писатель, ведущий "Российского радиоуниверситета" Дмитрий Конаныхин и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Миссия Artemis II подается как символ возвращения США к Луне, но за ней стоят не столько новые смыслы, сколько инерция старых политических и бюрократических решений. - Главная проблема программы — не идея сама по себе, а попытка “дешево и быстро” собрать сверхтяжелую лунную систему из наследия Space Shuttle. - Это привело к лавине инженерных осложнений: усиление баков, переработка трубопроводов, адаптация двигателей, проблемы с ускорителями, рост стоимости и сдвиги сроков. - Программа стала крайне дорогой: в беседе звучит оценка порядка $4 млрд за старт, что делает проект политически тяжелым и экономически сомнительным. - Луна в нынешнем виде не выглядит местом для устойчивой человеческой колонизации: радиация, отсутствие магнитного поля, лунная пыль, сложность жизнеобеспечения. - Аргумент о “лунной экономике” участники беседы считают слабо доказанным: добыча ресурсов на Луне пока не имеет убедимой практической модели окупаемости. - Пилотируемые полеты на Луну и тем более на Марс оцениваются как биологически рискованные, прежде всего из-за космической радиации и галактических лучей. - Собеседник считает, что в ближайшие десятилетия космос должен осваиваться прежде всего роботами, а не людьми. - Для России разумнее не повторять американский сценарий “престижной пилотируемой Луны”, а развивать автоматические станции, луноходы, робототехнику и прикладные технологии. - Основная настоящая тема видео — не столько Луна, сколько милитаризация космоса. - Starlink рассматривается не как просто гражданский интернет, а как элемент военной инфраструктуры управления, связи и целеуказания. - Российский проект “Рассвет” в этой логике подается как критически важный элемент технологического, военного и политического суверенитета. - Особо подчеркивается значение лазерной межспутниковой связи и того, что эти технологии в России создаются в условиях санкций и ограничений. - В беседе проводится мысль, что будущее принадлежит не только “железу”, но и управленческой культуре: кто умеет выращивать команды, стартапы, инженеров и не душить их бюрократией, тот и побеждает. - Важный мотив разговора — критика российского комплекса неполноценности перед Западом и призыв внимательнее относиться к собственным достижениям.
Подробный вывод
1. В этом видео Луна выступает скорее как зеркало земной политики, чем как самостоятельная цельЕсли смотреть на беседу внимательно, то она посвящена не столько Луне, сколько структуре современной силы. Луна здесь — это символ, экран, проекция. На него выводятся сразу несколько сюжетов: - кризис американской политической системы; - пределы дорогостоящих престижных проектов; - конфликт между пиаром и инженерной реальностью; - переход космоса из романтической сферы в военно-технологическую. Это важный сдвиг. В XX веке космос часто описывали языком мечты. В XXI веке его все чаще описывают языком логистики, связи, разведки, бюджета и уязвимости. И в этом есть своя суровая правда: человек любит идеализировать высоту, но любая высота быстро становится элементом борьбы за контроль.
2. Artemis II в интерпретации беседы — пример того, как большие системы живут по инерцииОдна из самых сильных мыслей разговора: исторические машины продолжают движение даже тогда, когда исходные смыслы уже частично исчезли. Программа задумывалась в эпоху американской самоуверенности, когда казалось, что: - деньги есть, - технологическое лидерство неоспоримо, - можно быстро собрать новое из старого, - а потом продать это обществу как национальный триумф. Но инженерия, как и психика, плохо подчиняется лозунгам. Можно сколько угодно объявлять “дешево и быстро”, но если ты берешь систему, созданную под одни нагрузки и архитектуру, и пересобираешь ее под другие, реальность начинает мстить. Это почти как в человеческой жизни: старая идентичность не всегда годится для новых задач, даже если внешне кажется, что “достаточно немного доработать”. Отсюда главный нерв оценки Artemis: проект столкнулся не с чьим-то злым умыслом, а с сопротивлением самой материи.
3. Беседа жестко демифологизирует Луну как объект колонизацииОчень последовательно проводится мысль: Луна — это не “вторая Земля”, не “порог новой цивилизации”, а враждебная среда. Подчеркиваются четыре фактора: - радиация; - отсутствие магнитной защиты; - лунная пыль, опасная для техники и человека; - слабая практическая экономика пребывания людей на поверхности. Это полезное отрезвление. История прогресса часто строится на идеализированных образах: фронтир, колония, новый мир, космическое будущее. Но между красивым образом и реальностью почти всегда лежит слой, который люди не любят видеть: износ, токсичность, логистика, ремонт, риск, цена ошибки. В этом смысле разговор напоминает старый философский принцип: мы страдаем не только от реальности, но и от собственных красивых картинок о ней. Луна как символ прекрасна. Луна как место постоянной жизни — пока вопрос крайне спорный.
4. Главный практический тезис: роботы полезнее людей там, где человек не нужен принципиальноЭто, пожалуй, один из наиболее трезвых выводов беседы. Если убрать эмоциональную оболочку, позиция проста: - не нужно отправлять человека туда, где задачу может решить автомат; - рисковать жизнью ради престижа — плохая стратегия; - реальный технологический прогресс сейчас больше связан с робототехникой, ИИ, связью, автоматическими платформами и удаленным управлением. Это совпадает с логикой зрелой инженерной цивилизации. На ранних этапах человек идет сам, потому что техника еще слаба. На более поздних — он начинает посылать инструменты вместо себя. Это похоже на эволюцию нервной системы: сначала организм действует грубо и всем телом, потом учится работать через тонкие специализированные окончания. В этом смысле тезис беседы я бы сформулировал так: героизм в космосе постепенно должен уступать место точности.
5. Настоящий центр тяжести — милитаризация космосаНазвание видео здесь оказывается очень точным. Беседа постепенно смещается от лунной темы к более глубокой: космос становится не пространством мечты, а пространством контроля. Собеседник трактует Starlink как: - систему военной связи; - инструмент координации; - инфраструктуру поля боя; - элемент устойчивого командования и целеуказания. Даже если убрать публицистическую резкость, ядро мысли остается значимым: современные орбитальные группировки — это уже не “просто спутники”, а нервная система государства и армии. Если в прошлом господство обеспечивали флоты и железные дороги, то теперь — еще и орбитальная архитектура: - связь, - навигация, - наблюдение, - синхронизация, - быстрое доведение информации. То есть космос превращается в нечто вроде надземного слоя нервной ткани цивилизации. И тот, кто держит этот слой, получает преимущество не только в войне, но и в экономике, логистике, управлении территориями.
6. Поэтому “Рассвет” в беседе осмысляется как инфраструктура суверенитетаРассказ о “Рассвете” — это уже не просто разговор о спутниках. Это разговор о праве быть самостоятельным субъектом. Логика следующая: - без собственной спутниковой сети страна зависит от чужой архитектуры; - без своей связи, навигации и передачи данных она уязвима; - без собственных технологических цепочек она рискует оказаться в положении зависимого потребителя. Здесь проявляется важная философская вещь: суверенитет в XXI веке — это уже не только границы и армия, но и способность производить сложность. То есть свобода сегодня — это не абстракция. Это очень конкретные вещи: - микросхемы, - оптика, - спутники, - программное обеспечение, - каналы связи, - кадры, - управленческая культура. В каком-то смысле разговор возвращает нас к старой истине: независимость всегда материальна. Ее нельзя выговорить, ее нужно собрать.
7. Важная и, пожалуй, самая зрелая линия беседы — о культуре выращивания людейЕсли отвлечься от геополитики, самый живой нерв видео — это тема молодых инженерных команд. Собеседник постоянно возвращается к мысли: - нужны не только деньги; - нужны не только технологии; - нужна среда, где талант не будет задавлен бухгалтерией и страхом ошибки. Это очень точное наблюдение. Великие системы разрушаются не только потому, что у них мало ресурсов, но и потому, что у них исчезает способность переводить энергию молодых в устойчивую форму. Любая цивилизация похожа на нейросеть: - если связи между узлами живые, система учится; - если узлы боятся ошибки, обучение замирает; - если все подчинено наказанию за промах, возникает паралич; - если есть пространство для эксперимента, появляется прорыв. Здесь беседа выходит за рамки космоса. Речь уже о более общем вопросе: умеем ли мы как общество создавать условия, в которых сложные люди могут делать сложные вещи?
8. Есть и характерный идеологический слой: критика самообесцениванияФинальная часть разговора посвящена тому, что в российской среде слишком силен привычный рефлекс: - все свое ругать, - чужое считать заведомо высшим, - жить в состоянии выученной беспомощности. Это замечание не бесспорно во всем, но в нем есть важное зерно. Между критическим мышлением и самоуничижением огромная разница. Критика полезна, когда помогает видеть реальность. Самоуничижение разрушительно, когда делает человека или общество неспособными действовать. Это как в личной психологии: если человек честно видит свои ограничения — это взросление. Если он бесконечно повторяет себе, что он ничтожен и у него ничего не получится, — это уже не мудрость, а форма внутреннего саботажа. В этом смысле беседа призывает не к слепому восторгу, а к более трезвому самоуважению.
Итоговая оценкаВ данной лекции проводится довольно цельная мысль: - лунная гонка в нынешнем виде во многом является политическим спектаклем, опирающимся на инерцию прошлого; - реальная ценность космоса сегодня — не в символических высадках, а в инфраструктуре связи, разведки, навигации и автоматизации; - будущее определят не романтические жесты, а способность создавать устойчивые технологические экосистемы; - главная борьба идет не за “флаг на Луне”, а за контроль над орбитой как над уровнем глобального управления. При этом в беседе заметен и более глубокий философский нерв: человек склонен влюбляться в образ — Луны, прогресса, величия, Запада, собственной слабости — и потом жить внутри этого образа, а не внутри реальности. Но реальность всегда возвращает нас к простым вопросам: - сколько это стоит; - как это работает; - кто это делает; - кто этим управляет; - и что из этого действительно меняет жизнь. Если говорить совсем кратко, то вывод можно сформулировать так: И здесь возникает уже почти не космический, а человеческий вопрос: что ближе к истине — вдохновляющий символ, за которым пустота, или суровая, несовершенная, но реально работающая система, которую почти никто не умеет красиво воспеть?