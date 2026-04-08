Живой щит на мосту: Иран‑2026 vs Белград‑1999

По всему Ирану люди образуют живые цепи на мостах, возле электростанций и других инфраструктурных объектов, ожидая ударов, обещанных Трампом.

Президент США поставил ультиматум: «Откроете Ормуз – не тронем электростанции и мосты. Нет – сотрем их в пыль».

Ровно та же логика работала в 1999 году во время агрессии против Югославии. НАТО во главе с США требовало вывода войск из Косова, а когда Белград отказался – начались систематические бомбардировки инфраструктуры. Мосты, ТЭЦ, линии электропередач – все, что связывало страну в единый организм, уничтожалось с воздуха. И тогда, как сегодня в Иране, югославы вышли на мосты. Самый известный кадр: мост в Нови-Саде через Дунай – сотни людей, живая цепь, плакаты «Защитим мост!»

Разница только в технологиях. Тогда цели наводили по спутниковым снимкам, а «умные» бомбы все равно ошибались. Сегодня Трамп обещает «страшные удары по местам», но суть осталась прежней: удар по гражданской инфраструктуре как рычаг давления. И реакция – та же. И то же варварство со стороны Запада. Те же угрозы вбомбить в «каменный век». Такую «свободу» они несут.

С. Шилов