В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге мужчина по фамилии Мухоморов попал в больницу после приёма капсул с мухомором. БАД обещал снять стресс и повысить работоспособность. Ирония имени не спасла от тошноты, рвоты и галлюцинаций — классического набора симптомов отравления Amanita muscaria. Врачи откачали его за сутки. Случай попал в новости как курьёз, но за ним скрывается история куда более странная, чем совпадение фамилии и диагноза.

Мухомор красный — самый узнаваемый гриб на планете. Ярко-красная шляпка с белыми хлопьями украшает детские книжки, ёлочные игрушки, эмодзи в телефонах. Любой ребёнок знает: это яд, это смерть, это нельзя. И любой ребёнок ошибается.

Ноль смертей за сто лет

Северо-Американская микологическая ассоциация в официальном заявлении формулирует это так: «За последние сто лет нет ни одного надёжно задокументированного случая смерти от токсинов в этих грибах». Дэвид Арора, автор классического определителя Mushrooms Demystified, называет маркировку мухомора как «смертельного» ошибкой, которая преувеличивает его токсичность. Смертность при отравлении красным мухомором составляет 2–3% — и это при употреблении большого количества сырых грибов без медицинской помощи. Для сравнения: бледная поганка (про нее, кстати, тоже недавно рассказывали) убивает в 50–90% случаев.

Главные токсины мухомора — иботеновая кислота и мусцимол — растворяются в воде. Пятнадцать минут кипячения с последующим сливом отвара превращают смертельный символ в съедобный гриб. Это было известно ещё в 1823 году, когда немецкий врач Георг Генрих фон Лангсдорф опубликовал первое описание детоксификации. Французский врач Феликс Аршимед Пуше в 1839 году сравнивал мухомор с маниоком — ядовитым корнем, который кормит тропики после правильной обработки. Почему, спрашивал он, мы принимаем один яд на стол и отвергаем другой?

Ответа не последовало. К началу XX века мухомор был окончательно записан в категорию «не трогать» — без научных оснований, просто по инерции страха.

Деликатес из Нагано

В японской деревне Санада, префектура Нагано, мухомор называют бэни-тэнгу-дакэ — «красный гриб тэнгу». Тэнгу — лесные духи с красными лицами. Местные жители собирают мухоморы, варят, маринуют в соли и едят в мисо-супе. Традиция задокументирована в магистерской диссертации Аллана Фиппса из Флоридского международного университета в 2000 году. Он измерил содержание токсинов после каждого этапа обработки: маринование полностью удаляет и иботеновую кислоту, и мусцимол. Гриб становится безопасным.

В конце XIX века афроамериканская продавщица на рынке в Вашингтоне готовила из мухоморов соус для стейка. Она снимала кожицу со шляпки, удаляла пластинки, дважды отваривала и вымачивала в уксусе. Ботаник Фредерик Ковилл, описавший её метод в 1898 году, восхищался тем, как женщина без научного образования интуитивно нашла способ обезвредить токсин. Он не рекомендовал повторять, но признавал: это работает.

То, что в России продают как «микродозинг для здоровья» по 2800 рублей за баночку, в Санаде едят на завтрак. Разница — в культурной памяти и в маркетинге.

Без него лес беднее

Мухомор красный образует микоризу — симбиоз с корнями деревьев — с 26 видами: берёза, ель, сосна, пихта, лиственница, дуб, бук, тополь и ещё восемнадцать. Его грибница оплетает корневые волоски и работает как вторичная корневая система. Гифы мухомора проникают туда, куда корни не дотянутся, извлекают фосфор, марганец, цинк из почвы и передают дереву. Взамен дерево делится сахарами — продуктами фотосинтеза.

Это не факультативный союз. Многие деревья без микоризы растут хуже, болеют чаще, гибнут раньше. Мухомор — один из самых универсальных микоризообразователей в лесах Северного полушария. Когда вы видите красную шляпку под берёзой, вы видите не угрозу, а инфраструктуру. Гриб, которого все боятся, держит лес на корню.

Профессор, который никогда не видел викингов

В 1784 году шведский профессор Самуэль Эдман опубликовал теорию: берсерки — легендарные воины, впадавшие в боевое безумие, — использовали мухоморы перед битвой. Эдман никогда не был в Сибири, где действительно существовала традиция употребления гриба. Он никогда не читал источников эпохи викингов — потому что ни один из них не упоминает мухоморы. Он просто соединил два факта: сибирские шаманы едят красные грибы, а викинги были безумны в бою. Связь показалась ему очевидной.

За 240 лет теория не получила ни одного подтверждения. Современные токсикологи указывают, что мусцимол вызывает сонливость, мышечные спазмы и тошноту — не лучший набор для рукопашной. В 2019 году ботаник Карстен Фатур предложил альтернативу: белену чёрную (Hyoscyamus niger), которую действительно находят на археологических стоянках викингов. Её эффекты — агрессия, нечувствительность к боли, амнезия — куда больше похожи на описания берсерков в сагах.

Но теория Эдмана живёт. Она слишком красива, чтобы умереть.

В 1968 году этномиколог Гордон Уоссон выдвинул ещё одну гипотезу: мухомор — это сома, священный напиток из древнеиндийских Вед. Аргументы: сома описывается как «красный», без корней и стеблей, а люди, его пившие, мочились — что напоминает сибирскую практику переработки токсинов через мочу оленей. Ведические учёные теорию отвергли. Консенсус сегодня — сома была эфедрой. Но книга Уоссона Soma: Divine Mushroom of Immortality до сих пор переиздаётся.

И, конечно, Санта-Клаус. Сибирские шаманы в красно-белых одеждах, входящие через дымоход с мешком сушёных грибов. Олени, объевшиеся мухоморов и «летающие» в галлюцинациях. Теория обаятельна — и почти полностью ложна. Санта основан на святом Николае из Миры, его красно-белый костюм появился в Америке XIX века как отсылка к флагу, а олени взялись из поэмы Клемента Кларка Мура 1822 года. Историк Тим Фрэнди из Университета Тромсё систематически разобрал каждый элемент теории и не нашёл ни одной достоверной связи.

Мухомор — гриб, на который удобно вешать легенды. Он достаточно странный, чтобы казаться древним. Достаточно опасный, чтобы казаться священным. И достаточно красивый, чтобы продаваться.

Рынок, построенный на страхе

В октябре 2024 года «Комсомольская правда» сообщила: пермский предприниматель отправил в США 140 килограммов сушёных мухоморов. Килограмм — от 50 000 рублей. Центры производства — Урал и Сибирь. В России мухомор не входит в список запрещённых веществ. Мускарин, мусцимол, иботеновая кислота — всё легально. Капсулы продаются на маркетплейсах, в «грибных аптеках», в телеграм-каналах.

Продавцы обещают: снятие стресса, улучшение сна, избавление от зависимостей, повышение творческой активности. Официальных исследований, подтверждающих хоть что-то из этого, в России не проводилось. Зато проводились госпитализации. В марте 2023 года депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов отравился капсулами с мухомором. Родители семнадцатилетнего москвича пытались вылечить сына от курения тем же способом — он оказался в больнице. Пятилетняя девочка в Омской области попробовала гриб в лесу и тоже попала в реанимацию.

Никто из них не умер. Статистика подтверждается: мухомор почти не убивает. Но он продолжает калечить — не тело, а представление о том, где кончается традиция и начинается маркетинг.

Красный итог

Человек по фамилии Мухоморов выписался из больницы через два дня. Он не стал первой жертвой гриба за сто лет. Он стал очередным клиентом индустрии, которая торгует страхом и надеждой одновременно: страхом перед ядом, надеждой на чудо.

Мухомор красный — не смертельный яд. Он не делал викингов безумными. Он не летал с Сантой. Он не был сомой. Он — микоризный симбионт, без которого берёзы и ели росли бы хуже. Он — съедобный гриб, если знать, как готовить. Он — психоактивное вещество, если не знать, когда остановиться.

Всё остальное — легенды, которые мы сами на него повесили. Самый узнаваемый гриб мира оказался зеркалом: он показывает не свою природу, а нашу готовность верить в красивые истории.

Мухоморов, впрочем, вряд ли оценил иронию своей фамилии. Но у гриба есть чувство юмора, которого нам не хватает.

