Весеннее солнышко первым делом сгоняет снег с верхушки деревенского стога. Здесь испокон веков любили погреться коты. Но в этот раз у них не было никакого блаженства, одна тревога. Коты вдруг начали обниматься, словно люди, которые в безвыходном положении, когда смерть неминуема. Коровы, около которых во дворе было тепло даже в мороз, вырезаны. Беспомощны и люди: женщины плачут, мужчины сжимают кулаки.

Про котов мельком, чтобы не развивать картинку до слезы, сказал на «Перехвате управления» Иван Отраковский сразу же, возвратившись из эпицентра известных событий. Он - Воин. У него горячее, любящее, сочувствующее всему живому сердце. Как сообщает «Сибирский экспресс», не менее 12 человек из «зоны», где вырезали скот, получили административные наказания в виде штрафов и ареста. Не согласились! Правды захотели! А никого не предали согласившиеся, принявшие «компенсацию»?

Интереснейший факт: на фоне уже пятилетней войны из министерства, которое бойцы СВО в своём кругу называют «шойгушатник», никто не посажен по статье за измену Родине. Только за воровство… А каково Родине?

…Журналисты «МК» первыми обнародовали внутренний документ ветеринарных служб Казахстана, который косвенно указывает на последствия «сложной эпизоотической ситуации в Российской Федерации». Казахи ввели жёсткие ограничения на ввоз и даже транзит сельхозпродукции из РФ! А диагноза там нет! Нет названия болезни. Вот вам цена молчания властей РФ. Не «коллективный Запад», а изнутри, сами правители обрубают России традиционные связи. В каком состоянии РФ, от которой шарахаются уже все?

«В СОСТОЯНИИ ПОЗОРА» - это ответ Воина и признанного классика Русской литературы Захара Прилепина. В короткой заметке под таким заголовком Захар пишет про международную обстановку. А что внутри? «Проамериканская и произраильская партии в России - сильны, как никогда. Всё у них идёт отлично».

Все грабят, куда крестьянину податься? Этот эпизод из легендарного фильма «Чапаев» напомнил в недавнем ролике на «Перехвате управления» Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук и кандидат наук философских.

Самые патриотические историки, экономисты и прочие предлагают Сталинскую мобилизационную экономику. Но без Национальной идеи это бред. Доктор проанализировал период НЭП и обнаружил там то, что скрывали даже идеологи СССР. Идея НЭП трактуется как временный откат, торжество спекулянтов-торгашей. «Новую экономическую» внедрил Ленин в 1921 году на десятом съезде партии. Кто знает её суть? Якобы, этот «откат» длился 5 лет. Проедали всё нэпманы и ничего не создавали. А Гундаров выделил три главных блока ленинской политики: экономическая суть, время, кто руководил. С 1921 года можно было открыть любое производство без согласования с властью! Свобода, но политическая власть у большевиков. «Новую экономическую» нужно рассматривать в виде трёх планов-этапов ГОЭЛРО. По годам это выглядит так: 1921-25, 1926-30, 1930-35. С начала и до 1935 года – стратегический, по пятилеткам – тактические, и - годовые оперативные. Сегодня монархисты и прочие «спасовцы» пишут, что зря помешали Империи. Действительно, в 1920 году экономика России скукожилась до 17 процентов относительно довоенной. Но к 1929 году промышленный потенциал СССР достиг 250 процентов от 1913 года! Не может быть? Да было же… Игорь Алексеевич не просто учёный, он ещё и признанный специалист в области статистики. Можно спорить с мнениями, но не с фактами. В приведённом им графике в 1920 году от нулевой черты «рост промышленного производства» вниз аж 47 процентов. А в 1921 году – взлёт вверх на 41 процент! В 1923 году рост 53 процента. И вдруг в 1924 году этот показатель снизился до 18 процентов… В чем дело? Умер Ленин, вся страна была в психологическом шоке. Но в 1925 году рост 62 процента! Гундаров это напрямую связывает с психологическим Народным порывом. С января 1924 года был массовый набор рабочих и беднейших крестьян в РКП(б) после смерти В. И. Ленина. Как тут не вспомнить Маяковского: «Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама ильичева смерть».

Это как раз то «место», которое начали затирать с хрущёвской поры, а к 1991 году энтузиазм, коллективный порыв Народа на созидание уже был погашен.

«Мы достигли 71 процента довоенной нормы. И плановые органы говорят, что в следующем году будет 93 процента довоенной нормы». Сказано Сталиным в декабре 1925 года на XIV съезде партии. Гундаров перечисляет целое море новостроек, заложенных ещё до начала пятилеток, объявленных в 1928 году. И ссылается на книгу М. Ильина «Рассказ о великом плане». Там всё расписано, с иллюстрациями домен, заводов и фабрик. По сию пору воспринимают, что это рассказ о первом пятилетнем плане, а доктор проверил: книга сдана в печать в 1929 году. Не было ещё успехов сталинской пятилетки... Рост экспорта в 1921-29 годах увеличился в 70 раз! Считали не в рублях, а в металлах, по весу. Известна и оценка Глеба Кржижановского, председателя Госплана СССР с 1921 года: «Новая экономическая политика блестяще себя зарекомендовала». Торгаши-нэпманы это сделали?

В докладе Сталина, уже упомянутом, сказано, что в 1924 году государственная и кооперативная промышленность превысили частную в соотношении 76 и 24. И вывод: «Страна наша идёт к социализму уверенно и быстро, оттесняя на задний план и вытесняя шаг за шагом из народного хозяйства капиталистические элементы.

Этот факт вскрывает перед нами основу вопроса: "кто - кого". Этот вопрос был поставлен Лениным в 1921 году, после введения новой экономической политики. Сумеем ли мы связать нашу социализированную индустрию с крестьянским хозяйством, оттеснив частного торговца, частного капиталиста и научившись торговать, или частный капитал одолеет нас, учинив раскол между пролетариатом и крестьянством, - вот как стоял тогда вопрос. Теперь мы можем сказать, что в основном в этой области мы имеем уже решающие успехи. Отрицать это могут разве только слепые или умалишённые».

Кем же оказались мы, уже бывшие граждане Великой Державы, наследники Революции и Великой Победы всего-то через сотню лет? Кто нас «опустил»?

…В сентябре 1925 года Зиновьев выпустил брошюру «Ленинизм», где он заявил, что победа социализма в СССР возможна только в случае успешных революций в Европе и Северной Америке. Кстати, Википедия «врёт», что никакой он не Григорий Евсеевич, а Овсей-Гершен Аронович Радомысльский. Съезд, из доклада которого цитата, был в декабре. Ясно, что с «Ленинизмом» ознакомилась не только элита, но и весь партийный актив. Вокруг Зиновьева сформировалась так называемая «новая» оппозиция, которая выражала интересы тех, кто был недоволен «негативными сторонами НЭПа» и – Сталиным. Иосиф Виссарионович «попёр» против течения – за строительство социализма в отдельной (НАШЕЙ) стране. В народе в ту пору будущего вождя почти не знали. А вот Троцкого, Народного комиссара по военным и морским делам, председателя Реввоенсовета Республики, знал каждый. (Снят Бронштейн только в 1927 году). Накал борьбы «за мировую революцию», против Сталина, который упёрся в немарксисткую идею построения социализма в одной стране, даже представить сложно. Одним из лидеров этой оппозиции был нарком финансов Сокольников Григорий Яковлевич. И снова Википедия «врёт», что настоящее имя — Гирш Янкелевич Бриллиант. Сокольников считал, что Россия не должна сама производить средства производства, а будет закупать их за границей, продавая свои сырьевые ресурсы и продукты сельского хозяйства. Зачем производить свои станки и оборудование, когда всё можно купить? Ничего не узнаёте в «политике» РФ с 1991 года? «Бриллиантовый» реванш! Самое главное, против чего выступил Сталин в пику Соколову: министерство финансов не может единолично распоряжаться финансовыми средствами, этим должно заниматься правительство. Победил Сталин, что обернулось победами социалистического строительства. Но в итоге – победа Гирши Бриллианта! После госпереворота девяностых финансовый блок РФ и ЦБ, низовые банки стали работать на «Мировую революцию», а не на Россию. Библейский паразитический ссудный процент расцвёл как никогда! Это не шутка, поскольку самая древняя (возраст 3000 лет) и самая эффективная концепция управления на планете – План Соломона. По завету их Всевышнего избранные будут пасти стада человечества. Согласно этой концепции Дом Иакова в «предконечные дни гнева» (по 2040 год) должен стать «пастырем» народов мира. Евреи разные, суть тут не в этничности, а в идее. Ну какие евреи рыжий Чубайс и тоже рыжий Трамп? Первый «сакрально» фотографировался на могиле Троцкого, а второй, принявший иудаизм, (так пишут знатоки), сегодня вместе с Израилем первый в крутом продвижении Плана Соломона. Получится? Согласно библейской концепции – да. Но есть и Правда иная, о чём позже. Сначала оглянемся на судьбу высоко идейного Гирши Бриллианта. В июле 1936 года арестован и 30 января 1937 года приговорён к 10 годам тюремного заключения. 21 мая 1939 года убит в Верхнеуральском политизоляторе. Это «элитное» заведение для политических. Вот признание убийцы из протокола допроса: «Вызывающий тон в вопросе Сокольникова побудил во мне злобу. Я назвал его фашистским наймитом, и что за вас и подобных вам лидеров приходится и мне нести ответственность. Сокольников моментально встал с кровати и с угрожающим видом начал приближаться ко мне. Я сидел на своей кровати, рядом с которой стояла камерная параша, я схватил ее и ударом по голове отстранил его от себя». Это я взял из статьи, в которой рассказывается, какой коварный и жестокий был Сталин. Не ошиблись антисталинисты в том, что убийца – бывший чекист. Но не Сталин его «подослал». За что посажен? Читаем внимательно: «За вас и подобных вам лидеров приходится расплачиваться и мне». Видимо, переусердствовал чекист в борьбе за идею Бриллиантов-Бронштейнов. Понял что-то и парашей ударил по голове носителя этой идеи. До нашествия фашистов ещё два года, а в признании слова «наймит фашистов». СССР под руководством Сталина победил, а что в итоге реванша «бриллиантов», который пошёл уже на шестую пятилетку?

Совсем недавно россиянские экономисты и политики мусолили «Кристалл роста», труд лучших умов современности. И что в реальности? Пусто! Мобилизационная сталинская экономика в нынешней парадигме управления – идиотизм. Это подтвердил «босоногий» Дерипаска, который предложил народу работать по 12 часов в сутки. Чтобы ещё круче «приобулись» дерипаски и прочие порождения, выродки «бриллиантовой политики»?

Доктор и философ Гундаров ещё досталинскую, первую НЭПовскую пятилетку назвал пятилеткой Творческого Духа. Дух человека и есть образ и подобие Бога, потому что Бог тоже Дух. Каждый человек в стране, даже неграмотный, понял: не на царя работаю, не на пузана-капиталиста. Всё теперь моё, наше, своё. Для себя, для семьи, страны, для Родины! Коды, которые включились в тружениках, не от Маркса, не от «бриллиантов», а от Кона Предков, от Самого Всевышнего. Свобода творчества — это способность человека создавать новое, не оглядываясь на начальника, не спрашивая разрешения, не боясь наказания. Предки народов Руси были мастерами, художниками, создателями. Их архитектура, их украшения, их песни, их сказания — всё это плоды свободы творчества. По зову сердца. Единство – тоже исконный Код. Человек, который чувствует себя изолированным атомом, беспомощен. Его можно запугать, купить, сломать. Но когда человек чувствует, что он — часть целого, что за ним — сила поколений, Родина, он непобедим и счастлив. Община, Род, Народ, который чувствует кровную связь – это алмаз, который крепче стали за счёт связей между «молекулами». Мы же со школы знаем, что графит и алмаз – это одно: углерод. Графит (население, электорат) можно раздавить пальцем, а попробуй так поступить с алмазом! И всего-то разница в характере связей между молекулами.

«Бриллиантам» этого допустить нельзя. Отсюда все блокировки и посадки носителей «алмазной» идеи. Попробуйте найти зёрнышко, которое может дать всходы, в официальной информационной среде, которая завалена «соловьиным помётом». Бесполезно, никого не объединяет и не вдохновляет. Соборность - это не толпа и даже не собор священников. Это там, где «власть» - не «господство», а «ответственность». Справедливость — это когда каждый получает по труду, по заслугам, по правде.

Есть ли хотя бы крохи «Кристалла Справедливости»? Есть! Интернет облетели фотографии Красного… Лондона! 28 марта этого года там на улицы вышли люди с красными флагами, на которых серп и молот! И несут их люди молодые. СССР собрались строить? Отнюдь, это просто протест против войны в Иране. Это о настоящем Суверенитете, о Справедливости. Кто может остановить убийство, крушение мировой логистики и грядущий голод, за которым по библейской «бриллиантовой» логике – Смерть? Только Россия, которая уже показывала всем народам пример! Но не РФ, (триколоров среди знамён в Лондоне не было).

А что у нас? Штрафы, наложенные на несогласных в Сибири, как пишет «Сибирский экспресс», помогла выплатить блогер Дарья Мироненко из средств, которые жители страны перевели в поддержку новосибирских фермеров. Люди избавляются от страха, объединяются в беде.

СМИ не сказали, но мы узнали, что суд во Владимире наказал вице-мэра областного центра Дениса Егорова за нарушение законодательства о собраниях и митингах. В прошлом году КПРФ собиралась провести несколько групповых пикетов в память о расстреле Верховного Совета. До юридической оценки этого преступления дело ещё не дошло, так хотя бы не забыть… Но Егоров запретил: опять будут махать красными флагами! Консультант Владимирской региональной приёмной партии «Единая Россия», юрист по образованию. Плевать ему на закон, даже РФ-ский, если оберегает Систему, к которой присосался. Но суд признал Егорова виновным и назначил штраф. После массовых арестов и посадок судьи просыпаются. Скоро вспомнят и Лермонтова:

Есть грозный суд: он ждёт;

Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперёд.

Завершаю строчками Русского поэта, нашего современника Кирилла Королёва:

«В Горловке маршрутки ходят с РЭБом

По дорогам, выбитым под ноль…

…

В громе боя, в песне журавлиньей

Люди слышат: – Родина идёт.

Эдуард Наипов,