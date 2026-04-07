ПРЕДАТЕЛИ ВО ВЛАСТИ: ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЗАДОРНОВА

В этом видео — яркие фрагменты интервью Михаил Задорнов и разбор его взглядов на «теневое правительство», скрытые механизмы власти и то, кто на самом деле влияет на политические решения в России.

Также затрагиваются резонансные темы геополитики и неожиданные параллели с прогнозами Владимир Жириновский, которые сегодня звучат особенно актуально.

Размышления о мировой политике, конфликтах и будущем — без цензуры и в контексте текущих событий.

Темы видео:
Россия, НАТО, геополитика, мировая политика, теория заговора, ЦРУ, США, Америка, штаты, Ближний Восток, Иран, возможные конфликты, прогнозы Жириновского, скрытые силы, глобальное противостояние, Третья мировая война, аналитика и неожиданные заявления.

Краткие тезисы

- Критика демократии как системы власти денег: в этом видео демократия подаётся не как власть народа, а как механизм, где решают те, у кого есть ресурсы, влияние и доступ к управлению. - Недоверие к политическим элитам 1990-х и их наследию: автор резко оценивает постсоветские реформы, окружение Ельцина, олигархов и чиновников как силы, действовавшие не в интересах страны. - Мотив “агентов влияния” и внешнего воздействия: значительная часть беседы посвящена мысли, что на российскую политику, образование, культуру и историческую память долго влияли внешние силы, прежде всего западные. - Разделение понятий “родина” и “государство”: государство представлено как аппарат давления, а родина — как живая культурная и историческая общность, которую нужно защищать. - Резкая критика капитализма: капитализм описывается как строй, где поощряются худшие качества человека — жадность, лицемерие, карьеризм, торговый расчёт. - Частичная реабилитация советского опыта: подчёркивается, что в СССР было много ценного — образование, уважение к труду, культурная среда, чувство достоинства, социальная связность. - Поддержка коммунистической идеи в современном виде: не как слепой возврат в прошлое, а как поиск более справедливой альтернативы нынешнему порядку. - Кризис образования как центральная проблема: звучит мысль, что разрушение образования опаснее многих политических событий, потому что уничтожает мышление, язык и связь поколений. - Критика западной культурной экспансии: западные модели, слова, шоу-форматы, массовая культура описываются как размывающие собственную культурную почву. - Ставка на молодёжь и “новое мышление”: несмотря на общий пессимизм, в беседе есть надежда, что новое поколение сможет восстановить связь с правдой, образованием и исторической памятью. - Отказ от революции в пользу эволюции сознания: насилие отвергается; основной путь — просвещение, воспитание, культурная работа, формирование иных ценностей. - Юмор как способ говорить правду: смех представлен не развлечением, а формой защиты, критики и пробуждения.

Подробный вывод

1. Общий нерв беседы

В данной лекции чувствуется не просто политическое высказывание, а исповедь человека, глубоко разочаровавшегося в постсоветском пути России. Это не холодный анализ политолога и не академическая лекция историка. Скорее, это смесь публицистики, личного опыта, культурной тревоги и морального диагноза эпохе. Если выделить стержень, то он такой: страна, по мнению автора, утратила не только справедливость, но и внутренний смысл — уважение к труду, образованию, языку, исторической памяти и нравственным ориентирам. Здесь важно не принимать всё буквально как проверенный факт. Многие утверждения в беседе эмоциональны, местами конспирологичны, местами построены на авторских этимологиях и субъективных интерпретациях. Но в этом и особенность жанра: он говорит не столько “как было”, сколько “как это переживается”. А переживается это как предательство элитой собственного народа.

2. Главная оппозиция: не “левые и правые”, а “живое и торговое”

Самая интересная мысль беседы даже не в том, что капитализм плох, а коммунизм хорош. Это было бы слишком плоско. Глубже здесь другое противопоставление: - живое, трудовое, укоренённое, человеческое против - торгового, циничного, манипулятивного, внешне успешного Автор постоянно возвращается к образу “торгаша” как символу эпохи. Это почти философская фигура. Не просто предприниматель, а человек, для которого всё становится товаром: политика, образование, культура, правда, история, даже патриотизм. Это очень древний мотив. У Платона была критика демократии как власти страстей и толпы. У Маркса — критика товарного фетишизма. У Достоевского — тревога о мире, где “всё позволено” и всё продаётся. У Хайдеггера — опасение, что техника и расчёт вытеснят подлинное бытие. Здесь звучит что-то из того же ряда, только в публицистическом, резком, сатирическом варианте. Практический вывод из этой линии простой: автор боится не богатства как такового, а общества, где критерием ценности становится исключительно выгода.

3. Почему так много о советском прошлом

В беседе СССР идеализируется, но не абсолютно. Признаются и недостатки, и бытовые абсурды. Тем не менее советское время здесь выступает как утраченный каркас. Что именно, по мнению автора, было потеряно: - уважение к образованию; - уважение к профессионализму; - чувство коллективности; - культурная и языковая связность; - представление о чести, достоинстве, долге; - приоритет трудового человека над посредником, торговцем и менеджером. Это не столько ностальгия по конкретной системе, сколько тоска по цивилизационной собранности. Можно сказать так: автор тоскует не по дефициту и не по партийной бюрократии, а по эпохе, где человек ощущал себя частью чего-то большего, чем рынок. Здесь есть важная психологическая деталь. Когда общество переживает быстрый распад смыслов, прошлое неизбежно начинает казаться цельнее, чем было в реальности. Это не всегда объективно, но очень по-человечески понятно. Память часто сохраняет не систему, а чувство порядка и значимости жизни.

4. Образование как поле битвы за будущее

Если убрать все политические оценки, то самая сильная и практичная линия беседы — это критика деградации образования. Автор говорит не просто о снижении грамотности. Для него проблема глубже: разрушено мышление, разрушена связь слова и смысла, разрушен навык учиться. Это важное замечание. Когда общество теряет язык, оно теряет способность различать: - правду и манипуляцию, - образование и дрессировку, - информацию и мудрость, - свободу и внушаемость. В каком-то смысле это похоже на работу нейросети: если обучающая выборка засорена, модель начинает уверенно ошибаться. Так и человек: если с детства в него загружают клише, рекламу, форматное мышление и культурный мусор, он может быть “информированным”, но не станет разумным. Автор настойчиво различает ум и разум. Это, кстати, очень сильное различение. Ум — как инструмент обработки данных. Разум — как способность видеть целое, смысл, меру, нравственное основание. Современная система часто тренирует первое и ослабляет второе.

5. Политика как спектакль

Ещё один центральный мотив — недоверие к выборам, партиям, публичной политике как таковой. Политика описывается как шоу, где: - побеждает тот, у кого больше денег; - лозунги важнее программ; - электоратом манипулируют через страх и рекламу; - сама процедура не гарантирует народного представительства. Это, конечно, выражено гиперболически, но зерно здесь есть. Любая массовая демократия уязвима для медиатехнологий, капитала, популизма и символических спектаклей. Вопрос не в том, существует ли идеальная демократия, а в том, насколько институты способны сопротивляться превращению политики в рынок внимания. Автор, по сути, говорит: формальная свобода без нравственного и образовательного основания легко становится декорацией. И это мысль не только идеологическая, но и философская. Свобода слова сама по себе не равна свободе сознания. Человек может жить среди бесконечных мнений и при этом оставаться внутренне порабощённым — страхом, рекламой, конформизмом, культурной зависимостью.

6. Сильные стороны этой позиции

Даже если не соглашаться с рядом оценок, в беседе есть сильные точки: - защита ценности образования; - уважение к труду и профессионализму; - критика политического лицемерия; - недоверие к пустым лозунгам; - понимание, что культурная деградация опаснее многих тактических политических конфликтов; - отказ от насильственной революции в пользу эволюции сознания; - стремление говорить с молодёжью не сверху вниз, а через живой язык и юмор. Это делает выступление значимым не как набор “правильных фактов”, а как симптом общественной боли.

7. Слабые и уязвимые стороны

Но если быть честными, у этой позиции есть и уязвимости.

Во-первых, смешение факта и образа

В беседе много ярких формулировок, но не все из них исторически, лингвистически или политически корректны. Автор часто мыслит через метафору, а не через строгую верификацию.

Во-вторых, риск идеализации прошлого

Критика настоящего может делать прошлое чище, чем оно было. Это понятный человеческий механизм, но он всё же искажает реальность.

В-третьих, поиск внешнего виновника

Тема “внешнего влияния” частично объясняет процессы, но может заслонять внутренние причины: собственную коррупцию, собственную интеллектуальную лень, собственные ошибки общества.

В-четвёртых, моральная бинарность

Иногда звучит так, будто есть почти полностью испорченный современный мир и почти нравственно цельный советский. Реальность обычно сложнее: и там, и здесь были и достоинства, и деформации. То есть беседа сильна как нравственный жест, но не всегда безупречна как аналитическая карта мира.

8. Почему это всё до сих пор цепляет

Потому что в основе здесь не идеология, а тоска по подлинности. Люди устают не только от бедности или несправедливости. Они устают от ощущения, что: - слова больше не значат того, что значат; - образование стало услугой; - культура стала контентом; - политик стал маркетинговым продуктом; - успех отделился от совести; - язык потерял глубину. Когда автор злится на “иностранные слова”, он на самом деле злится не на слова, а на подмену сущности упаковкой. Когда он защищает советское образование, он защищает не программу как таковую, а идею, что человек должен становиться глубже, а не просто функциональнее. Когда он говорит о коммунистической идее, он ищет не возврат в музей, а противовес миру, где всё меряется прибылью.

Итог

В этом видео звучит жёсткая, эмоциональная и местами спорная, но цельная картина мира: Россия, по мысли автора, переживает не просто политический кризис, а кризис памяти, языка, образования и нравственного чувства. Главным врагом оказывается не отдельный политик, а цивилизация торгового расчёта, где правду заменяют технологиями влияния, а развитие — имитацией. При всей резкости высказываний главный пафос беседы не разрушительный, а воспитательный. Автор не зовёт к мятежу — он зовёт к внутреннему собиранию человека: учиться, различать правду и ложь, уважать труд, помнить корни, не обожествлять рынок и не путать внешний успех с человеческим достоинством. Можно спорить с его историей, лингвистикой, политическими симпатиями. Но трудно не заметить главное: за всем этим стоит страх потерять человека в человеке. И, пожалуй, главный вопрос, который остаётся после этой беседы, таков: если общество умеет выбирать выгоду быстрее, чем смысл, то на каком основании оно вообще сможет однажды отличить правду от удобной имитации правды?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0QDCJNnojSo
Записи на схожие темы
Как защититься от предателей во власти.
Пятая колонна рвётся во власть — остановим Пятую колонну!
Я-Мы Власть"?
Предателей во все времена ждала жестокая кара и Сафронов не исключение
Клим Жуков. Горбачёв: предатель у власти. Тяжкое наследие последнего президента СССР
Код предателя и Слава Героя
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-5
Как американская элита грызется за власть и при чем тут Украина

