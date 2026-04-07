“О мародерах на дорогах истории, 200 кронах Ленину и новом психзаболевании”. Е.Ю.Спицын на канале “
Эфир на канале Артёма Олоничева 30 марта 2026 г.
Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
Комментарий редакции
Краткие тезисы- История в этом видео понимается как вопрос национальной безопасности, а не как второстепенная гуманитарная дисциплина. - Недооценка исторической политики, по мысли Спицына, ведет к тяжелым политическим последствиям, в том числе к утрате исторической памяти и разрушению государственности. - Украина приводится как главный пример того, как через интерпретацию прошлого можно сформировать новую идентичность, построенную на противопоставлении России. - Спицын подчеркивает важность единой и системной исторической школы, включая учебники, методологию и государственное внимание к преподаванию истории. - Он резко критикует антисоветскую и антироссийскую интерпретацию прошлого, считая ее не научной дискуссией, а политической манипуляцией. - Большое значение придается профессиональной подготовке историка: знанию источниковедения, палеографии, вспомогательных дисциплин и методологии. - Исторический факт, по его мнению, нельзя понимать вне причинно-следственных связей и интерпретации, иначе им легко манипулировать. - В качестве примера манипуляции он разбирает тему начала Второй мировой войны, полемизируя с тезисом о равной ответственности СССР и Германии. - Отдельно он отвергает ряд популярных антисоветских сюжетов — о голоде, коллективизации, репрессиях, “предательстве Ленина”, — называя многие из них фальсификациями. - Полемику с оппонентами он считает нужной не ради них самих, а ради аудитории, чтобы помочь людям не утонуть в информационном шуме. - При этом он не поддерживает криминализацию исторических споров, опасаясь, что это убьет саму историческую науку как пространство аргументированной дискуссии. - В финале подчеркивается актуальность ленинского анализа империализма, который, по мнению Спицына, хорошо объясняет и современный мировой порядок.
Подробный вывод
1. Главная ось беседы: история как поле борьбы за сознаниеВ данной лекции история предстает не как архивное ремесло и не как набор дат, а как инструмент формирования общественного сознания. Это важная мысль: общества редко рушатся только из-за нехватки денег или ресурсов; часто их внутренний каркас ломается раньше — на уровне образов прошлого, смыслов, символов, самоописания. Здесь есть почти психологическая аналогия: если человеку долго внушать ложную биографию, он теряет опору в себе. Если то же сделать с народом — он теряет опору в истории. Именно поэтому собеседник так настойчиво говорит о школьных учебниках, идеологии, гуманитарной сфере. В его логике это не “надстройка над экономикой”, а часть самой государственной прочности. Этот тезис можно принимать полностью или частично, но он внутренне последователен: кто определяет прошлое, тот в значительной мере формирует пределы мысли о будущем.
2. Украина как пример работы исторического мифаОдна из центральных линий беседы — разбор украинского национального нарратива. Спицын считает, что украинская государственная идентичность длительное время строилась не столько на позитивном самоопределении, сколько на отрицательной формуле: “Украина не Россия”. Это очень важное наблюдение с точки зрения политической философии. Идентичность вообще часто строится через противопоставление: - “мы” против “них”, - “свои” против “чужих”, - “истинная история” против “имперской лжи”. Проблема начинается там, где противопоставление становится единственным фундаментом. Тогда реальность подгоняется под образ. История превращается в мифологию, а мифология — в политическое оружие. В этом смысле Спицын проводит линию от историографии к войне, от школьного нарратива — к реальным жертвам. Его мысль здесь жесткая, но понятная: ложь о прошлом — это не просто ошибка ума, а иногда отсроченное насилие.
3. Профессиональный историк против “комментатора истории”Значительная часть беседы посвящена тому, что историческое знание требует ремесла. Не только мнения, не только темперамента, не только “я так вижу”, а именно подготовки: - источниковедение, - палеография, - археология, - вспомогательные исторические дисциплины, - методология анализа. Это звучит почти как защита цеха — и отчасти так и есть. Но в этом есть здравое ядро. Сегодня, когда любой человек может уверенно говорить обо всем, возникает иллюзия, что история — это просто спор интерпретаций. Спицын возражает: нет, интерпретация имеет цену только тогда, когда она опирается на труд чтения источников, их сопоставления и понимания контекста. Это похоже на разницу между человеком, который смотрит на рентгеновский снимок, и врачом, который умеет его читать. Оба видят одно изображение, но структуру реальности различают по-разному.
4. Факт без интерпретации — тоже форма манипуляцииОчень интересный узел беседы — критика позитивистского подхода в духе: “дайте только факты, а выводы мы сделаем сами”. На первый взгляд это звучит демократично и даже честно. Но Спицын утверждает обратное: голый факт вне причинно-следственных связей легко становится строительным материалом для любой идеологической конструкции. Это действительно важная мысль. Факт сам по себе почти никогда не говорит. Он как отдельный кадр из фильма: без предыдущих и последующих сцен смысл может быть обратным. Например: - “договор был подписан” — факт, - но зачем, в каком контексте, какие были альтернативы, что уже происходило вокруг — это уже история как наука. Здесь заметна разница между информацией и пониманием. Информации может быть много. Понимания — почти не быть.
5. История как борьба интерпретаций, но не всех интерпретаций сразуСпицын признает, что абсолютная истина недостижима, и в этом есть интеллектуальная честность. Но он не делает из этого релятивистский вывод “значит, все версии равны”. Напротив, он настаивает: приближаться к истине можно, если соблюдать научную дисциплину и не строить версии на заведомой подтасовке. Это очень зрелая позиция, когда ее отделить от полемической резкости. Потому что в гуманитарной сфере действительно есть соблазн скатиться в две крайности: 1. либо объявить одну версию священной, 2. либо сказать, что все просто мнения. Но реальность сложнее. Истина в истории не дается как математическая формула, но это не значит, что ложь и добросовестный анализ равноценны. Между ними — пропасть.
6. Антисоветизм как не только идеология, но и эмоциональный аффектВ беседе многократно звучит мысль о том, что антисоветские версии истории часто носят не исследовательский, а аффективный, почти болезненный характер. Отсюда его ирония про “новое психическое заболевание”. Формально это, конечно, публицистический прием. Но за ним скрывается серьезный тезис: многие споры о советском прошлом ведутся не в режиме анализа, а в режиме нравственной истерики, где заранее назначены: - абсолютный злодей, - абсолютная жертва, - заранее готовый приговор. Такой подход удобен медийно, но слаб научно. Когда человек не исследует прошлое, а эмоционально требует от него подтвердить его нынешнюю идентичность, история перестает быть наукой и становится разновидностью исповеди или суда. Это, кстати, касается не только антисоветчиков. Любой лагерь может впасть в эту ловушку. Идеализаторы не менее уязвимы, чем обвинители. Один лепит икону, другой — карикатуру. А реальность обычно не похожа ни на то, ни на другое.
7. Полемика нужна не ради оппонента, а ради наблюдателяЭто, пожалуй, один из самых практичных выводов беседы. Спицын говорит, что спорит не затем, чтобы переубедить убежденного противника, а затем, чтобы помочь тем, кто еще не определился. Это очень точное понимание публичной дискуссии. В большинстве идеологических споров собеседники редко обращают друг друга. Но они могут влиять на третью сторону — на зрителя, читателя, студента, который еще только ищет ориентиры. Если говорить философски, спор — это не всегда мост между двумя позициями. Иногда это просто свет, направленный на предмет, чтобы остальные увидели его четче.
8. Осторожность в вопросе цензуры и судаЛюбопытно, что при всей резкости по отношению к фальсификациям, Спицын все же не поддерживает идею уголовного решения научных споров. Он признает необходимость цензуры в культурном поле шире, но именно в споре историков считает судебную логику опасной. Здесь есть важный баланс. С одной стороны, беседа выражает сильный запрос на защиту общества от лжи. С другой — звучит понимание, что если научный спор переносится в карательную плоскость, наука начинает умирать. Потому что ошибка, гипотеза, пересмотр, уточнение — это часть живого знания. И это, возможно, один из наиболее глубоких моментов видео: настоящий исследователь должен быть готов пересмотреть позицию под давлением новых фактов. Не из конъюнктуры, не из страха, не за деньги, а именно из верности исследованию.
9. Ленин и империализм: классика как инструмент чтения настоящегоФинал беседы выводит разговор из прошлого в настоящее. Ленинская теория империализма подается не как музейный экспонат, а как рабочий инструмент анализа современного мира. Можно соглашаться или спорить с такой оптикой, но сам ход мысли интересен: подлинная классика — это не текст, который почитают, а текст, который продолжает объяснять реальность. Если концепция, созданная сто лет назад, по-прежнему помогает понимать финансовый капитал, мировую конкуренцию, войны, неравномерность развития — значит, в ней действительно есть аналитическая сила. Это напоминает физику: старые формулы не всегда описывают все, но в своем диапазоне продолжают работать. Так и с теорией — если она видит структуру, она не стареет так быстро, как политические лозунги.
Итоговое осмыслениеВ этом видео звучит очень характерная и цельная позиция: история — это не нейтральный склад фактов, а поле борьбы за самосознание народа. Отсюда и страстность, и резкость, и настойчивое требование к профессионализму. Если убрать публицистическую остроту, в сухом остатке остается несколько серьезных мыслей: 1. Историческая память не возникает сама собой — ее либо воспитывают, либо ей манипулируют. 2. Факт без контекста не спасает от лжи, а иногда даже помогает ей. 3. Научная добросовестность требует не только убежденности, но и готовности пересматривать свои выводы. 4. Политика, образование и история связаны куда теснее, чем кажется в спокойные времена. 5. Самая опасная форма искажения прошлого — не просто ошибка, а сознательная подмена ради текущих выгод. В более широком смысле беседа напоминает о старой вещи: люди редко воюют только за территорию. Они воюют еще и за право назвать прошлое своим языком. А там, где прошлое становится товаром, оружием или культом, особенно важно различать — где исследование, где миф, а где уже мародерство на дорогах истории. И, пожалуй, главный открытый вопрос здесь такой: может ли общество сохранить живую связь с истиной о своем прошлом, не превращая историю ни в пропаганду, ни в рынок удобных мифов?