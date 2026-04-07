Наталья Поклонская | ПРАВО НА ЗАЩИТУ: когда государство становится угрозой, народ вправе защищаться
«Когда государство нарушает права людей и откровенно их истребляет — на первый план выходит право на самоопределение». Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская анализирует правовую и моральную подоплеку событий, изменивших ход истории. Почему Крымский референдум стал «идеальной сецессией» и почему Украина после 2014 года перестала быть матерью для части своих граждан?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — соотношение двух принципов международного права: территориальной целостности государства и права народа на самоопределение. - Наталья Поклонская утверждает, что в случае, когда государство перестаёт защищать часть своих граждан и само становится источником угрозы, на первый план выходит право людей на самозащиту и самоопределение. - В качестве правовой рамки она использует понятие ремедиальной сецессии — отделения как крайней меры в ответ на системное нарушение прав населения. - Крымский референдум 2014 года в этой логике представлен как законный и вынужденный акт защиты населения, прежде всего русскоязычных жителей. - В видео многократно проводится мысль, что после смены власти на Украине в 2014 году государство, по мнению Поклонской, не только не выполняло свои обязанности, но и допускало или поощряло преследование несогласных. - Особое место в аргументации занимает трагедия 2 мая в Одессе, которая трактуется как демонстрация того, что государство не защищает людей и допускает публичное насилие. - Поклонская настаивает: если граждан делят на “правильных” и “неправильных”, на “патриотов” и “недолюдей”, это уже симптом глубокой деградации государства. - В беседе звучит тезис, что языковая, культурная и политическая дискриминация может стать основанием для коллективной самоорганизации и требования иной формы политического существования. - Отдельно поднимается тема Майдана: собеседница утверждает, что значительная часть насилия была связана не только с силовиками, но и с радикальными группами протестующих. - Прозвучала критика украинской государственности как проекта, который, по мнению Поклонской, не смог выработать позитивную национальную идею, а в итоге стал строиться на антироссийской идентичности. - Также высказывается мысль, что ненависть как политический цемент не может создать устойчивое государство: она годится для мобилизации, но разрушает общество изнутри. - В финале беседы делается акцент на том, что устойчивый мир возможен не через подавление различий, а через договор, консенсус и признание права людей быть разными.
Подробный выводВ данной лекции поднимается вопрос, который лежит на стыке права, политики, морали и антропологии государства: что делать человеку и сообществу, если институт, созданный для защиты, сам становится источником страха? Это, по сути, очень древний вопрос. Ещё задолго до современного международного права люди понимали: государство существует не ради самого себя, а ради сохранения жизни, порядка и достоинства граждан. Как только оно начинает служить не жизни, а насилию, возникает кризис легитимности. В юридическом языке это спор о самоопределении и целостности, а в человеческом — вопрос звучит проще: если дом начал тебя сжигать, обязан ли ты оставаться внутри только потому, что это “твой дом”? Именно в такой рамке Поклонская интерпретирует события 2014 года. Её базовая мысль такова: территориальная целостность важна до тех пор, пока государство остаётся государством для всех, а не для избранной группы. Если же часть населения системно исключается из политического и морального пространства, тогда принцип целостности теряет безусловность. Здесь важно увидеть внутреннюю логику аргумента. Она строится не просто на лозунге “люди захотели отделиться”, а на более серьёзной конструкции: 1. государство перестало быть нейтральным арбитром; 2. начались угрозы, насилие, идеологическое деление граждан; 3. правовые механизмы перестали работать как защита; 4. значит, люди начинают защищать себя сами, в том числе через референдум и политическое отделение. Это очень сильный тезис, потому что он переводит разговор из плоскости геополитики в плоскость предельной политической этики. Не “кому достанется территория”, а “кому принадлежит право на жизнь и достоинство”. При этом беседа показывает и другую, более глубокую вещь: государства часто идеализируют себя, представляя собственную целостность как абсолютную ценность. Но целостность без справедливости — это уже не органическое единство, а скорее административная оболочка. Как в психологии: человек может внешне сохранять “собранность”, но если внутри вытеснение, раскол и травма, то эта цельность — иллюзия. Так и государство: карта может быть целой, а общество — разрушенным. Особенно значим мотив дегуманизации. В беседе многократно повторяется мысль, что путь к насилию начинается не с выстрела, а с языка. Сначала людей называют “не такими”, потом “виноватыми”, потом “лишними”, а затем насилие начинает казаться допустимым. История XX века слишком хорошо это знает. В этом смысле разговор касается не только Украины, но и вообще любого общества, где политическая идентичность строится через образ внутреннего врага. Интересен и ещё один слой: критика негативной идентичности. Поклонская говорит, что украинская государственная идея, по её мнению, так и не была созидательно сформулирована, а стала сводиться к формуле “мы — не Россия”. Даже если оставить в стороне политическую оценку, сама мысль здесь заслуживает внимания. Любая идентичность, построенная только на отрицании, хрупка. Человек, который знает себя лишь через то, против чего он борется, рискует однажды обнаружить пустоту, когда борьба становится единственным содержанием. Это справедливо и для личности, и для нации. В то же время нужно трезво понимать: подобные темы всегда предельно политизированы. В них редко существует доступ к “чистой”, бесспорной истине. Есть факты, есть интерпретации, есть коллективная память, есть травма, есть интересы элит, есть пропаганда, есть реальная боль людей. Поэтому полезно слушать такие рассуждения не как окончательный приговор истории, а как одну из рамок понимания, в которой вопрос о праве на защиту ставится выше абстрактной лояльности государству. Практический вывод из беседы можно сформулировать так: - государство легитимно не по названию, а по функции; - если оно защищает не всех, а только “своих”, оно само закладывает почву для распада; - язык ненависти почти всегда предшествует политической катастрофе; - право на самоопределение в подобных случаях мыслится как крайняя мера, а не как удобный политический инструмент; - устойчивый мир невозможен без признания человеческого достоинства по обе стороны конфликта. Если говорить совсем по-человечески, то в этом видео звучит одна центральная мысль: люди не обязаны жертвовать собой ради абстракции, если эта абстракция перестала быть их защитой. Но здесь возникает и трудный, почти философский вопрос: где проходит грань между подлинной защитой достоинства и политическим использованием этого языка в борьбе за власть? И, возможно, именно это и остаётся главным вопросом: как отличить реальное право на защиту от тех случаев, когда сама идея защиты становится инструментом новой исторической воли?