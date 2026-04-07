Михаил Делягин: Против глобального голода
Перекрытие Ормузского пролива, ставшее естественным результатом террористической агрессии Израиля и США против Ирана, привело к дезорганизации всей мировой экономики, так как нефть и газ стоят в начале невероятного широкого спектра самых разнообразных технологических цепочек. Грузы в пути и накопленные запасы обеспечивают лишь временную отсрочку и смягчение последствий сокращения, а то и прекращения множества различных производств, но сама эта дезорганизация неизбежна даже при маловероятном восстановлении судоходства.
Стоит напомнить, что для полного блокирования производства сложных продуктов достаточно прекращения поставок одной-единственной, даже крайне дешевой компоненты. А ее замена, если и возможна технологически, ведет обычно к драматическому снижению эффективности производства и, соответственно, падению его объемов.
Отсутствие межотраслевого баланса глобальной экономики крайне затрудняет оценку последствий резкого сокращения поставок энергоносителей и разнообразного вида сырья. Пока общественность обсуждает удорожание топлива и нормирование его потребления, введенное в ряде европейских стран, эксперты с тревогой начинают говорить о сокращении производства целого ряда жизненно необходимых мировой экономике товаров, в частности алюминия.
Однако, возможно, наиболее грозным следствием разрушения значительной силы производительных сил Ближнего и Среднего Востока и остановки казавшегося чуть ли не природным явлением интенсивного потока грузов является глобальное сокращение производства продовольствия. Перекрытие Ормузского пролива пришлось как раз на начало весенних полевых работ в Северном полушарии, и значительное сокращение производства удобрений, которое представляется неизбежным как из-за разрыва цепочек поставок, так и из-за драматического удорожания сырья (а запасов удобрений, в отличие от энергоносителей, практически не делают, в том числе из-за ограниченного срока их годности), приведет к резкому сокращению собираемых урожаев.
Это грозит не только непосильным для бедных стран удорожанием продовольствия, но и возникновением его прямого дефицита, а значит — усилением голода.
В этих условиях благодаря усилиям правительства Мишустина Россия, оставаясь надёжным поставщиком продовольствия дружественным государствам, становится источником стабильности и фактором спасения от голода целых стран и обширных регионов мира.
Россия остается надежным торговым партнером, продолжая стабильно поставлять значительные объемы сельскохозяйственных товаров и продовольствия за рубеж. В частности, по итогам 2025 года объем экспорта превысил 41 млрд долл. При этом на 22% увеличились продажи рыбы и морепродуктов, примерно на 20% — экспорт мясо-молочных товаров, на 14% — поставки кондитерских изделий. По оценкам Минсельхоза, наша страна сохраняет лидирующие позиции в мировой торговле пшеницей, рыбой и подсолнечным маслом.
Россия поставляет сельхозпродукцию и продовольствие в более чем 160 стран мира, причем 90% экспорта направляется в дружественные государства. Таким образом, Россия вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, и благодаря усилиям правительства Мишустина этот вклад будет неуклонно увеличиваться.
Представляется принципиально важным, что в минувшем году поставки сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 12% и составили 20 млрд долл., то есть почти половину всего экспорта.
Президент России В.В. Путин поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить объем экспорта сельхозпродукции по сравнению с уровнем 2021 года. В денежном выражении это превышает 55 млрд долл.
Правительство Мишустина поручило Минсельхозу тщательно контролировать исполнение существующих экспортных планов и неустанно искать все новые возможности для стимулирования поставок и максимального расширения номенклатуры поставляемой в другие страны сельхозпродукции.
Теги события:
правительство мишустин продовольствие ормузский пролив голод сельское хозяйство торговляМихаил Делягин
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Перекрытие Ормузского пролива представлено как фактор, дезорганизующий мировую экономику. - Автор связывает это с разрывом технологических цепочек, где даже отсутствие одной дешёвой компоненты может остановить производство. - Особую угрозу он видит не только в росте цен на топливо, но и в сокращении выпуска критически важных товаров, включая удобрения и алюминий. - Центральная мысль статьи: снижение производства удобрений в момент весенних полевых работ может привести к падению урожайности. - Следствие этого — рост цен на продовольствие, его возможный дефицит и усиление глобального голода, особенно в бедных странах. - На этом фоне Россия описывается как опора глобальной продовольственной стабильности. - Подчеркивается, что Россия: - экспортирует продовольствие более чем в 160 стран; - направляет 90% экспорта в дружественные государства; - сохраняет сильные позиции в торговле пшеницей, рыбой и подсолнечным маслом; - наращивает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. - Отдельно акцентируется роль правительства Мишустина в поддержании и расширении продовольственного экспорта. - В качестве стратегической цели приводится установка к 2030 году увеличить экспорт сельхозпродукции в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
Подробный выводТекст построен по довольно узнаваемой логике: от глобального кризиса — к национальной роли спасителя. Это не обязательно делает его ложным, но требует внимательного чтения. В политической публицистике часто происходит именно так: сначала рисуется масштабная картина хаоса, затем в ней выделяется субъект порядка. С психологической точки зрения это почти архетипический сюжет — мир рушится, но есть сила, которая удерживает равновесие. Такой образ действует не только на разум, но и на чувство безопасности. Если смотреть на статью прагматично, в ней есть рациональное зерно. Современная экономика действительно крайне зависима от логистики, энергоносителей, сырья и межотраслевых связей. Здесь автор прав в самом принципе: сложные системы уязвимы не только к крупным ударам, но и к выпадению «мелких узлов». Это напоминает работу нейросети или мозга: иногда критичным оказывается не самый большой блок, а тот, что связывает процессы между собой. Точно так же в промышленности — отсутствие небольшой, но незаменимой части способно остановить весь конвейер. Особенно важна мысль о удобрениях. Это уже не идеология, а материальная основа аграрного цикла. Продовольствие не возникает из лозунгов — оно возникает из почвы, энергии, химии, воды, транспорта, техники, хранения. И в этом смысле статья касается очень конкретной истины: аграрная устойчивость зависит от промышленной устойчивости. Мы часто романтизируем сельское хозяйство, представляя его почти «естественным» процессом, но современное земледелие глубоко технологично. Даже хлеб — это не просто колос, а результат сложной цивилизационной сборки. При этом в статье заметна и явная политическая рамка. Причинно-следственная цепочка подана уверенно и однозначно, хотя в реальности такие глобальные кризисы редко объясняются одной линией. История вообще сопротивляется простым схемам. Когда в тексте слишком четко распределены роли агрессора, жертвы и спасителя, стоит помнить: это уже не только анализ, но и интерпретация. А интерпретация всегда субъективна, даже если опирается на реальные факты. Как в отношениях между людьми: мы видим не только человека, но и свой образ этого человека. Так и в геополитике — государства часто воспринимаются через идеализированные или демонизированные конструкции. С точки зрения продовольственной безопасности, главный сильный тезис статьи таков: страна, способная стабильно производить и экспортировать еду, получает не только экономический, но и цивилизационный ресурс влияния. Это очень важная мысль. В эпоху, когда многие привыкли считать главным активом цифровые платформы, финансы или информационные технологии, реальность периодически возвращает нас к более древним основаниям: энергия, вода, зерно, удобрения, транспорт. И в этом есть почти философская трезвость. Как бы ни усложнялись надстройки, базис остается уязвимо материальным. Однако нужно видеть и вторую сторону. Если страна становится крупным экспортером продовольствия, это не только повод для гордости, но и ответственность. Экспорт — это не абстрактная победа, а тонкий баланс между внешними поставками, внутренними ценами, интересами производителей, доступностью еды для собственного населения и долгосрочной устойчивостью почв, инфраструктуры и сельских территорий. Иначе можно влюбиться не в реальность, а в образ «мирового кормильца», не заметив внутренних перекосов. А идеализация, как и в личной жизни, опасна тем, что затмевает фактическое состояние дел. Статья также показывает важную черту нашего времени: глобализация не отменила зависимость, а лишь перераспределила её. Мир стал похож на организм с единой системой кровообращения, но без единого сознания и без общей этики. Поэтому любой сбой в одном узле превращается в страдание в другом. Одни принимают политические решения, другие теряют доступ к хлебу. Это уже не просто экономика, а моральная география современности.
Итог по существу- В статье есть содержательно убедительная мысль о хрупкости глобальных цепочек поставок и о связи энергетики, удобрений и продовольствия. - Есть обоснованный акцент на значении России как крупного экспортера сельхозпродукции. - Но текст одновременно носит выраженный политико-пропагандистский характер, усиливая роль одних субъектов и упрощая сложность мировой ситуации. - Практический вывод из статьи не в том, чтобы просто согласиться с её риторикой, а в том, чтобы увидеть более глубокую реальность: - продовольственная безопасность — это вопрос не только сельского хозяйства, но и логистики, энергетики, химии и геополитики; - страны, обладающие устойчивым аграрным производством, действительно становятся центрами стабильности; - но любая подобная роль требует не самоидеализации, а трезвого управления и долгой системной работы. В каком-то смысле текст говорит о хлебе, но за хлебом стоит не только экономика — стоит вопрос о том, может ли современный мир быть взаимозависимым, не становясь при этом взаимно разрушительным. И, пожалуй, здесь возникает самый глубокий вопрос: когда мы называем кого-то гарантом стабильности, мы описываем реальность — или выражаем свою потребность верить, что в хаосе всё ещё существует твердая опора?