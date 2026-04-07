Перекрытие Ормузского пролива, ставшее естественным результатом террористической агрессии Израиля и США против Ирана, привело к дезорганизации всей мировой экономики, так как нефть и газ стоят в начале невероятного широкого спектра самых разнообразных технологических цепочек. Грузы в пути и накопленные запасы обеспечивают лишь временную отсрочку и смягчение последствий сокращения, а то и прекращения множества различных производств, но сама эта дезорганизация неизбежна даже при маловероятном восстановлении судоходства.

Стоит напомнить, что для полного блокирования производства сложных продуктов достаточно прекращения поставок одной-единственной, даже крайне дешевой компоненты. А ее замена, если и возможна технологически, ведет обычно к драматическому снижению эффективности производства и, соответственно, падению его объемов.

Отсутствие межотраслевого баланса глобальной экономики крайне затрудняет оценку последствий резкого сокращения поставок энергоносителей и разнообразного вида сырья. Пока общественность обсуждает удорожание топлива и нормирование его потребления, введенное в ряде европейских стран, эксперты с тревогой начинают говорить о сокращении производства целого ряда жизненно необходимых мировой экономике товаров, в частности алюминия.

Однако, возможно, наиболее грозным следствием разрушения значительной силы производительных сил Ближнего и Среднего Востока и остановки казавшегося чуть ли не природным явлением интенсивного потока грузов является глобальное сокращение производства продовольствия. Перекрытие Ормузского пролива пришлось как раз на начало весенних полевых работ в Северном полушарии, и значительное сокращение производства удобрений, которое представляется неизбежным как из-за разрыва цепочек поставок, так и из-за драматического удорожания сырья (а запасов удобрений, в отличие от энергоносителей, практически не делают, в том числе из-за ограниченного срока их годности), приведет к резкому сокращению собираемых урожаев.

Это грозит не только непосильным для бедных стран удорожанием продовольствия, но и возникновением его прямого дефицита, а значит — усилением голода.

В этих условиях благодаря усилиям правительства Мишустина Россия, оставаясь надёжным поставщиком продовольствия дружественным государствам, становится источником стабильности и фактором спасения от голода целых стран и обширных регионов мира.

Россия остается надежным торговым партнером, продолжая стабильно поставлять значительные объемы сельскохозяйственных товаров и продовольствия за рубеж. В частности, по итогам 2025 года объем экспорта превысил 41 млрд долл. При этом на 22% увеличились продажи рыбы и морепродуктов, примерно на 20% — экспорт мясо-молочных товаров, на 14% — поставки кондитерских изделий. По оценкам Минсельхоза, наша страна сохраняет лидирующие позиции в мировой торговле пшеницей, рыбой и подсолнечным маслом.

Россия поставляет сельхозпродукцию и продовольствие в более чем 160 стран мира, причем 90% экспорта направляется в дружественные государства. Таким образом, Россия вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, и благодаря усилиям правительства Мишустина этот вклад будет неуклонно увеличиваться.

Представляется принципиально важным, что в минувшем году поставки сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 12% и составили 20 млрд долл., то есть почти половину всего экспорта.

Президент России В.В. Путин поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить объем экспорта сельхозпродукции по сравнению с уровнем 2021 года. В денежном выражении это превышает 55 млрд долл.

Правительство Мишустина поручило Минсельхозу тщательно контролировать исполнение существующих экспортных планов и неустанно искать все новые возможности для стимулирования поставок и максимального расширения номенклатуры поставляемой в другие страны сельхозпродукции.

