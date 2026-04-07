В Нью-Йорке 2 апреля в штаб-квартире ООН случилось странное. Попытку принятия резолюции Совбеза о разблокировке Ормузского пролива заблокировали три страны — Россия, Китай и Франция. Шутки про триединую святую Русь очень плохо маскировали недоумение почтенной публики по поводу такого странного соседства третьей страны с первыми двумя. У присутствия жабоедов в этом контексте есть две причины — вечная и мимолётная. Вечная уходит корнями чуть ли не во времена А.С. Грибоедова и обозначена давним — очень давним! — сотрудничеством Франции и Ирана. Несмотря на все санкции, на решительные осуждения французами того, что принято осуждать, и на нахмуренность бровей политики Пятой республики, лягушачья коммерция работает с персами, примером чему служит как оборудование на иранских заводах, энергоузлах и в портах, так и самый знаменитый пример работы в условиях десятилетий удушающих санкций — иранские «Пежо», которые, формально говоря, совсем не «Пежо», но все всё понимают. Связи страны Джалаладдина Руми и страны Франсуа Вийона выше политики: они опираются на шиитские сети от ливанских последователей друга и спонсора Жака Ширака покойного Рафика Харири до исмаилитов (которые не ладят с Исламской Республикой, но опять же — старые связи выше политики). Интересы Франции в Ливане, что живёт лишь персидскими молитвами, вообще растут из французского мандата 1920 года. Мушкетёры, будучи авторами ливанской государственности и верными её защитниками от посягательств южного соседа, недавно оказались жертвой удара этого самого соседа: в конце марта французский конвой ООН был атакован силами ЦАХАЛ. До тех пор бывшая примирительной, миролюбивой и жутко раздражавшей Тегеран французская риторика, продиктованная известной всем на Западе безгрешностью Израиля в любых обстоятельствах, вдруг изменилась на осуждение израильского беспредела и пока не сбывшиеся угрозы закрыть базы для американских самолётов (как уже поступила Испания, где премьер, бывший до того стандартным социал-демократическим пиджаком из ткани глобализма, в один момент стал звездой в мусульманских странах). Это подталкивает нас к сиюминутной причине отказа Парижа поддержать резолюцию Совбеза ООН. Старые связи с персами никуда не делись, и французы, выражающие в данном случае волю всей Европы, надеются на благосклонность Тегерана в вопросах включения некоторых европейских перевозчиков в «белые списки» Ормузского пролива — те самые, куда ныне входят лишь Россия, Китай, Индия и те страны Залива, что отстегнут персам кучу денег. Заявления из Ирана обнадёживают европейцев — Тегеран готов договариваться, хотя очевидно, что условия прохода будут отличаться от получаемых помощниками Ирана по этой схватке. Пока что Иран взимает налог в юаневом эквиваленте двух миллионов долларов за въезд и ещё двух — за выезд, но для европейцев в награду за их пассивность и безучастность (огромный шаг вперёд по сравнению с временами, когда почти четверть века назад Европа, по выражению Жака Ширака, «упустила возможность помолчать») могут сделать и скидочку — лишь бы платили не в долларах.

Топливо из Персидского залива насыщает сосуды индустриальной экономики, значительный объём которой у Европы всё ещё жив, несмотря на десятилетия сознательной политики по вывозу производств в далёкие и малоразвитые страны под эгидой экономии и защиты европейской природы. Одной из причин тому стала невероятная дешевизна производства за счёт выкачивавшегося из России газа, но это время уже прошло, и получение газа стало сложнее и дороже — скажите спасибо украинским байдарочникам. С подорожанием всего на свете, с резко возросшими аппетитами акционеров, с перманентным управленческим кризисом и с утекающими сквозь пальцы компетентными кадрами, некоторые из которых уезжают, а некоторые — уходят на пенсию, — со всем этим Европе предлагается готовиться к третьей мировой. И как в старом анекдоте про «убери козу», первым шагом для этого становится отмена невыносимо отвратительных условий, в которые загнали тех, кому положено быть основной движущей силой этой войны. Видите ли, по всему миру, готовящемуся воевать или уже вступившему в войну, синхронно обнаружили шокирующую вещь: несмотря на бесконечно повторявшиеся мантры про мир и согласие с разнообразными М’Бакунку, Абдулхазизами, Тайронами, Раджишами и Сухробами, вызвать их массовую лояльность не вышло, а стало быть, в блиндаже придётся годами жить Жан-Пьеру, Гансу, Биллу и Реджинальду.

Германская пресса 3 апреля решила прочитать закон о воинской повинности, который недавно вступил у них в силу. Оказалось, что там предписывается каждому фрицу от 17 до 45 лет отчитываться перед дорогим государством, куда это его капустная рожа намылилась, если он собрался покидать страну на срок больше трёх месяцев. Тот факт, что в Германии принимаются подобные законы как бы на случай введения всеобщей воинской повинности, показывает, что это введение — уже решённый вопрос скорого будущего.

И пока на севере Европы к войне лишь готовятся, на юго-востоке Евросоюза её уже встречают. 5 апреля недалеко от сербского городка Канижи, стоящего чуть к югу от венгерской границы на реке Тисе (той самой, что служит финальным рубежом для желающих любить Украину откуда-нибудь издалека), был обнаружен схрон со взрывчаткой, причём сербская полиция установила связь этого схрона с проходящей рядом веткой газопровода «Турецкий поток». Версия с интересом Киева закономерна: меньше топлива — выше цена — ниже рейтинг правящей партии «Фидес». Подрыв очередного газопровода не только укладывается в общую стратегию по атакам на российский экспорт энергоносителей (не спрашивайте, как наводились дроны на Усть-Лугу), но и выполняет тактическую функцию борьбы с Орбаном. Насколько эффективно, покажет уже это воскресенье.