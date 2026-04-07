Что ищут современные археологи? Как дроны, спутники и искусственный интеллект помогают находить то, что скрыто под землёй? Почему «чёрные копатели» — это не просто нарушители, а катастрофа для истории? И что нацистские археологии искали в Гнёздове под Смоленском?

В этом выпуске археолог, кандидат исторических наук Василий Новиков отвечает на главные вопросы о современной археологии — от технологий до громких находок и неразрешённых загадок:

— Цели археологии: что мы пытаемся узнать о прошлом и почему письменных источников недостаточно

— Новые методы: спутники, лидары, дроны, геофизика и даже работа с МКС

— Чёрная археология: масштабы проблемы и почему насильственные меры не работают

— Знаменитые подделки: скифская тиара из Лувра и другие фальшивки

— Аненербе под Смоленском: что искали нацисты и куда исчезла коллекция

— Личный опыт: самый яркий момент в карьере археолога — от которого мурашки по коже

Телеграм-канал Современная археология: https://t.me/archeoprivate

Группа историко-археологического комплекса «Гнёздово»: https://vk.com/gnezdovomuseum

00:00 – Ваши вопросы об археологии

01:09 – 1. Что ищут современные археологи?

02:35 – 2. Новые методы: от лопаты до дронов

05:50 – 3. Что обнаружено за последние годы с помощью новых технологий?

11:00 – 4. Что дают новые методы для уже известных объектов?

13:05 – 5. Остались ли неразгаданные загадки?

15:53 – 6. Чёрная археология: масштабы проблемы и способы решения

20:20 – 7. Громкие подделки: скифская тиара

22:49 – 8. Гнёздово: что уже изучено и какие перспективы

28:34 – 9. Аненербе в Гнёздове: что искали нацисты

36:03 – 10. Самый яркий момент: находка, от которой бегут мурашки