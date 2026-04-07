Миллиардер Дерипаска предложил россиянам перейти на режим работы «двенадцать на шесть». За что сполна получил заслуженной критики. Впрочем, сам он вывернул ситуацию так, что, мол, не поддерживают его в силу давних ментальных особенностей российских граждан, имеющих отражение в народных пословицах.

«Я вас услышал… Работа не волк, в лес не убежит», – подвел итог дискуссии в своем ТГ-канале Дерипаска.

Спорить с ним бессмысленно, ибо все аргументы очевидны и на поверхности. Нынешние заявления «трудоголика» – банальная демагогия и спекуляция.

Возникают ассоциации с барщиной, с последовательной войной с советскими социальными завоеваниями. Всё советское олигарх люто ненавидит и несколько лет назад категорически воспротивился национальному примирению по линии белые – красные. Он публично заявил, что «гражданская война, начавшаяся в 1917 году, до сих пор тлеет в памяти», проговорил о реституции национализированной собственности и о памяти «героев сопротивления большевистской диктатуре». Даже реальность СВО не вразумила. Его слова и стали отмашкой для новой волны обличений советского на уровне самых дремучих традиций перестроечной оголтелости.

Понятно для чего Дерипаска актуализировал в своих высказываниях Гражданскую войну начала ХХ века: на передовой мелькали красные флаги, было много разговоров о социальной справедливости, о необходимости преображения общества, которое до сих пор во многом стреножит наследие девяностых. Именно поэтому человек плоть от плоти той эпохи стал апеллировать к событиям столетней давности, чтобы не возникло соблазна предметно разбираться с произошедшим в новейшей истории.

Вот и на этот раз возникает вопрос: зачем миллиардеру понадобилось убеждать россиян, что они мало, непростительно мало работают и всё больше лежат на печи, с которой и не собираются вставать? Что слюнтяи и лоботрясы, отсюда и все их беды, так как мало работают.

Всё очень просто: своим подкупающим новизной предложением и словами «я вас понял» олигарх присваивает особый моральный статус, из-за чего возникает эффект дежавю. Все эти демагогические приемы и уловки были много раз слышимы, ими десятилетия облучалось общество.

Подобная линия утверждений, которую сейчас ретранслирует Дерипаска, стандартна для постсоветской реальности. Надо сказать, что и страну кромсали, в том числе под разговоры про патологических лентяев, которые мало и плохо работают. А после, проводя шоковые социальные эксперименты девяностых, людям также твердили об их вине. Уже в новом веке общественный статус-кво держался тоже на этой нехитрой максиме: дескать, одни имеют всё и это заслуженно, так как получили по способностям и по труду, а другие и таких подавляющее большинство влачат своё, потому как лохи, которые ни на что не способны.

Тут, конечно же, надо отметить, что и понятие «труд» или «работа» сейчас достаточно многозначно и к каждому социальному слою применяется разное значение. Одни, что шукшинские энергичные люди, действуют по принципу «хочешь жить, умей вертеться» и где-то рядом в качестве усиления культивируют мудрость уже из девяностых «без лоха – жизнь плоха». Те же, кто не крутится или не имеет своего лоха, должен трудиться по старинке, движимый чувством вины.

Отмерять часами да трудоднями разные трактовки труда, мягко говоря, странно. В самом деле: сколько и как работают бойцы СВО, волонтёры, гуманитарщики? Или просто отцы семейств, чтобы свести концы с концами? Понятно, что Дерипаска, призывая к труду, представляет вечно хмельного человека в майке, сидящего с пивом у телевизора. А разве не себя он видит?..

Следует помнить, что Дерипаска – один из выгодоприобретатель распада, человек той самой «семьи», её абордажный крюк в современности. Понятно, что ностальгирует по временам своего золотого века, когда он и его коллеги много «работали» и якобы по праву всё и получили.

Кстати, о коллегах. Ещё в середине нулевых аналогичное формулировал соработник Дерипаски по приватизации собственности большой страны банкир Петр Авен. Свою философию и олигархическую этику тот излагал в реакции на роман Захара Прилепина «Санькя». Испугала книга его, увидел там опасное: прилепинский герой ориентирован на то, чтобы разрушить его уютный мирок, пустой внутри. Вот и сейчас спецоперация запустила ревизию общественного устройства.

Авен тогда упрекал автора и главного героя романа, что «вместо того чтобы, работая ежедневно, бороться со своими «природными» ограничениями, они винят мир в фундаментальной недооценке себя». А вот такие, как он, «свою успешность заслужили талантом, работой».

Вот и Олега Дерипаску нынешние реалии страшат, могут поставить крест на его завоеваниях. Отсюда и необходима демонстрация этического и морального превосходства.

Или помните, был человек, запомнившийся в нулевые фразой: кто не заработал миллиард, с тем нечего разговаривать. Высказывание его было грубей. Сергей Полонский. Сейчас о нём давно ничего не слышно, но тогда он чувствовал себя хозяином жизни. Впрочем, и определение «мошенник» вполне подходило, ведь в основе благосостояния, в том числе, хищение денег дольщиков и многое другое.

Любопытная деталь, когда у Полонского начались проблемы с законом в «Матросской тишине» он заключил брак с Ольгой Дерипаско. И она сама заявляла, и СМИ писали, что никакого отношения к Олегу Дерипаске не имеет. Но что-то провиденциальное, определённый знак в этой рифме всё-таки присутствует.

Впрочем, в те же нулевые общим местом были типические объяснения отсутствия условного миллиарда у людей и указанием не лень это не исчерпывалось. Подключался генетический фактор. Ещё со времен перестройки много говорилось о генетическом оскудении. Фразу «генетическое отребье» приписывали Ксении Собчак, как и высказывание о стране, как о «идеальный полигоне для наблюдения за лохожителями». Всё это не столько хамство, сколько столпы постсоветской идеологии, которые регулярно прокручивались, чтобы каждый знал свое место. Чтобы в обществе не возникали идеи о социальной справедливости и зарубались на корню предложения, что и сверхбогатым следует также разделять бремя, особенно в трудные для страны времена, а не зарабатывать на проблемах, так же как это и было в девяностые.

Во всех этих идеологических нарративах и надо искать причины затеянной дискуссии, ведь между строк в рассуждениях миллиардера о труде отчётливо читается: какое там делиться, какое там помогать, какая солидарность, ты сам заработай сначала! Плюс та самая иерархическая фраза Полонского.

Вообще-то тут мы имеем классическую историю Емели, которому в свое время посчастливилось изловить чудесную щуку. Та исполнила желания, осыпав всевозможными земными благами и сделав хозяином жизни. С тех пор Емеля и катается на своей печи или яхте, состригая барыши с бывшей общенародной, осыпая со своей лежанки колкими замечаниями всех прочих. То у него инновационные технологии сами собой не развиваются. То народец подкачал и не вкалывает на полях круглосуточно, а если и вкалывает, то как-то не так, без полной самоотдачи и поклоны при этом не бьёт. На всё вокруг Емеля продолжает смотреть через оптику тех самых желаний, чудесным образом реализованных волшебной щукой. Вот и сетует беспрестанно: как же так, отчего всё вокруг происходит не по-щучьему велению? При этом относительно себя он не говорит о чуде, а полагает, что всё дано ему за титанические труды.

Поэтому и ответом на дискуссию с зарядом фатализма для простого человека, поднятую Дерипаской, должен быть предметный разговор об особенностях приватизации, проведенной в девяностые. Следует пристально посмотреть на неё с точки зрения действующего законодательства и при выявлении несоответствия восстановить законность. Тогда и та самая Гражданская война перестанет тлеть в восприятии иных, старательно подкидывающих в неё вязанки хвороста.

Андрей Рудалёв