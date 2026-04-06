Атаки противника на нашу нефтегазовую инфраструктуру, в том числе на порты отгрузки углеводородов, являются крайне системными представляют собой краеугольный камень стратегии ВСУ. По сути это очень похоже на то, что Иран делает с США, запирая Ормузский пролив. Понимая, что в борьбе ресурсов и технологий на порядок более сильная держава раздавит более слабую, уступающий противник ищет то поле боя ( и затаскивает на него оппонента) где силы будут равны. Очень узкое поле для маневра, но однако пока борьба идет на нём, шансы если и не равны, то разрыв между более слабым и более сильным, совсем ее такой катастрофичный, заставляющий могучую державу нервно искать пути выхода из данного положения.

На поле боя противник выбрал похожую стратегию, полностью навязав нам войну дронов, которая обороняющейся стороне дает заведомо больше шансов, чем стороне атакующей, в бесконечных ударах по тылам и расходе по десятку дронов на одного бойца, а также при насыщенности линии фронта РЛС, темп атак настолько снижается, что даже перемещение группы в 2-3 человека на 500 метров вперед, является большой удачей.

При таких условиях помимо кратного увеличения защиты объектов инфраструктуры, необходимо сделать нужные выводы и по огневому поражению противника, поставив первоочередной целью не красивые видосы с охотой на технику, а планомерный вынос его пунктов управления БЛА и уничтожения РЛС. Расход авиабомб, снарядов, дронов и ракет здесь конечно будет большим, но узкое место стратегии навязанное нам противником, необходимо расширять и полностью лишать его преимущества. Вся оборона врага строится вокруг дронов, значит именно по ним и надо наносить главный удар, благо в остальных средствах поражения у нас преимущество. Больше уничтоженных вражеских операторов-меньше наших потерь, больше уничтоженных РЛС врага-увеличение дальности нашей воздушной разведки и сокращение потерь от дронов ПВО. Правильная расстановка приоритетов и инициатива-основа победы.

