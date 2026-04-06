Вся оборона врага строится вокруг дронов, значит именно по ним и надо наносить главный удар
Атаки противника на нашу нефтегазовую инфраструктуру, в том числе на порты отгрузки углеводородов, являются крайне системными представляют собой краеугольный камень стратегии ВСУ. По сути это очень похоже на то, что Иран делает с США, запирая Ормузский пролив. Понимая, что в борьбе ресурсов и технологий на порядок более сильная держава раздавит более слабую, уступающий противник ищет то поле боя ( и затаскивает на него оппонента) где силы будут равны. Очень узкое поле для маневра, но однако пока борьба идет на нём, шансы если и не равны, то разрыв между более слабым и более сильным, совсем ее такой катастрофичный, заставляющий могучую державу нервно искать пути выхода из данного положения.
На поле боя противник выбрал похожую стратегию, полностью навязав нам войну дронов, которая обороняющейся стороне дает заведомо больше шансов, чем стороне атакующей, в бесконечных ударах по тылам и расходе по десятку дронов на одного бойца, а также при насыщенности линии фронта РЛС, темп атак настолько снижается, что даже перемещение группы в 2-3 человека на 500 метров вперед, является большой удачей.
При таких условиях помимо кратного увеличения защиты объектов инфраструктуры, необходимо сделать нужные выводы и по огневому поражению противника, поставив первоочередной целью не красивые видосы с охотой на технику, а планомерный вынос его пунктов управления БЛА и уничтожения РЛС. Расход авиабомб, снарядов, дронов и ракет здесь конечно будет большим, но узкое место стратегии навязанное нам противником, необходимо расширять и полностью лишать его преимущества. Вся оборона врага строится вокруг дронов, значит именно по ним и надо наносить главный удар, благо в остальных средствах поражения у нас преимущество. Больше уничтоженных вражеских операторов-меньше наших потерь, больше уничтоженных РЛС врага-увеличение дальности нашей воздушной разведки и сокращение потерь от дронов ПВО. Правильная расстановка приоритетов и инициатива-основа победы.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор считает, что удары по нефтегазовой инфраструктуре и портам — системная часть стратегии противника. - Логика этой стратегии, по его мнению, в том, чтобы перевести борьбу в узкое и выгодное для более слабой стороны поле, где разрыв в ресурсах и технологиях меньше ощущается. - На фронте таким полем названа война дронов: она якобы выгоднее обороняющейся стороне и резко замедляет наступление. - Автор утверждает, что при текущей насыщенности фронта БПЛА и РЛС даже небольшое продвижение становится крайне трудным. - Отсюда делается вывод: приоритет нужно сместить с поражения техники на системное уничтожение пунктов управления БЛА и радиолокационных средств. - Предполагается, что массовое подавление операторов дронов и РЛС ослабит оборону противника и снизит собственные потери. - Итоговая мысль текста: победа зависит от правильной расстановки приоритетов и перехвата инициативы.
Подробный выводТекст строится вокруг вполне понятной военно-стратегической идеи: если противник нашел асимметричное преимущество, то бить нужно не по самым заметным следствиям, а по ядру этой асимметрии. Это, в общем, старая логика войны: не сражаться бесконечно с симптомами, а искать архитектуру вражеской системы. В этом смысле автор мыслит не тактически, а почти инженерно — как если бы видел фронт не как набор отдельных эпизодов, а как сеть, где дроны, РЛС, управление, логистика и информационная связность образуют единый контур. Здесь есть интересная междисциплинарная аналогия. В кибербезопасности можно бесконечно бороться с отдельными атаками, а можно искать центр управления, каналы связи, инфраструктуру запуска. В медицине тоже: лечить жар — не то же самое, что устранять инфекцию. Автор предлагает именно такой подход: не радоваться «красивым видосам» с поражением отдельных целей, а разрушать систему производства боевого эффекта. При этом важно заметить: в тексте есть не только анализ, но и определенная идеализация одной причины. Это частая человеческая тенденция — увидеть в сложной реальности один главный узел и мысленно сделать его почти универсальным ключом. В действительности война редко держится на чем-то одном. Дроны действительно радикально изменили тактику, наблюдение, логистику и уязвимость переднего края, но оборона обычно строится не только вокруг них. Она опирается еще и на: - разведывательно-ударные контуры, - артиллерию, - минные поля, - связь, - логистику, - маскировку, - инженерную подготовку, - ротацию личного состава, - устойчивость командования. То есть тезис автора, вероятно, схватывает важную часть реальности, но не всю реальность. А это существенная разница. Потому что, если абсолютизировать один фактор, можно попасть в зеркальную ловушку: бороться с дронами так, будто после их подавления всё остальное рассыплется само собой. Иногда это работает, но чаще система просто перестраивается. С другой стороны, прагматическое зерно в тексте очевидно. Если дроны и РЛС действительно создают плотность наблюдения и огня, которая ломает темп наступления, то удары по: - пунктам управления БПЛА, - антенным постам, - средствам связи, - радиолокационным станциям, - местам запуска и обслуживания, - энергетике и логистике этой сети могут быть не просто полезными, а оперативно определяющими. Это похоже на разрыв нейронной сети в наиболее значимых узлах: не обязательно уничтожать каждый «нейрон», иногда достаточно выбить критические веса и каналы передачи сигнала, чтобы система утратила связность. В военном контексте это означает снижение качества разведки, замедление реакции, ухудшение корректировки огня и уменьшение эффективности воздушной угрозы. Но здесь возникает и более глубокий вопрос: текст говорит не только о дронах, а о борьбе за форму войны. Это, пожалуй, его самая сильная мысль. Часто побеждает не тот, у кого просто больше ресурсов, а тот, кто навязывает противнику неудобную конфигурацию конфликта. Один затягивает войну в города, другой — в небо, третий — в море, четвертый — в экономическое истощение. Автор считает, что противник навязал формат, где технологическая дешевизна и массовость БПЛА частично компенсируют общее неравенство. И если так, то задача — не просто сильнее бить, а сменить саму геометрию борьбы. Это уже почти философия стратегии. В любой конкуренции — военной, политической, экономической, даже личной — проигрывает тот, кто действует внутри чужого сценария, не замечая, что его уже втянули в чужую игру. Поэтому призыв автора к «правильной расстановке приоритетов» можно понять шире: важно не только иметь силу, но и видеть, где именно сила превращается в преимущество, а где — в бессмысленный расход.
Что можно извлечь из текста как основную мысльГлавная ценность этой позиции — в акценте на системности: - не распыляться на эффектные, но вторичные цели; - искать опорные элементы вражеской боевой архитектуры; - разрушать не единичные проявления угрозы, а механизм ее воспроизводства; - возвращать себе инициативу через изменение условий боя.
Слабое место аргументацииСлабость текста — в возможной редукции сложности. Дроны могут быть не единственным «краеугольным камнем», а лишь самым заметным. Если делать из них абсолютный центр войны, можно недооценить другие контуры — логистику, подготовку резервов, устойчивость управления, инженерное обеспечение и экономическую базу.
ИтогВ целом текст выражает жесткую, но логичную стратегическую интуицию: если противник держится на связке дроны + управление + РЛС, то главный удар должен идти по этой связке, а не по ее внешним проявлениям. Это мысль не про эффектность, а про приоритеты. И в этом она сильна. Но реальность, как почти всегда, сложнее любой убедительной схемы. Война редко сводится к одному фактору, как и человек редко сводится к одной мотивации. Мы любим простые объяснения, потому что они дают чувство опоры. Однако мудрость, вероятно, в том, чтобы видеть главный узел, не превращая его в идола. Бить по ядру системы — разумно; считать, что ядро только одно, — уже риск. И здесь остается более широкий вопрос: когда мы называем нечто «главным», мы действительно распознаем структуру реальности — или лишь выбираем ту картину, с которой нам психологически легче иметь дело?