Я вот думаю, что необходимо ввести градацию «обломков» БПЛА и ракет, поражающих и уничтожающих объекты. А то как то странно получается, попал вроде обломок, то есть ПВО всех убила-всех победила, а завода или нефтебазы нет.

Если разрушения значительные, то писать так: обломок фугасный, продолживший полет по траектории после сбития, в результате хлопка уничтоживший такой-то объект. Если объект не разрушен до конца, а пожар удалось быстро локализовать и потушить, то обломок полуфугасный ( треть, четверть фугасный) со слабо выраженным хлопком. Как бы и канцеляризмом людей убедишь и сильно не наврешь.

Отстрелил ракете или пердолету хвост и он уже получается долетел частично, значит обломок, но «хлопок» и разрушения при этом произошли, значит обломок был фугасным. Причем касается это далеко не только нас, израильская, арабская ближневосточная и американская пресса могут взять идею себе на вооружение и даже не платить мне роялти, я добрый и не жадный.

В таком случае молодцы все, и ПВО, и армейские штабы, и вообще все, а в страховых компаниях можно страховать риски не от ракетного обстрела, а от падения обломков, наверняка будет дешевле.

