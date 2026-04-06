Про горизонт планирования

80 лет назад была создана Дальняя авиация, через несколько лет ставшая ядерным мечом СССР. Был запущен масштабный проект, прямо связанный с появлением ядерного оружия. Предпосылками для его реализации стала “вторая индустриализация”, как иногда называют промышленный рывок конца 1940-х годов. В том числе в плане производства в стране алюминия, когда суммировались мощности заводов на востоке СССР и восстановленных предприятий в европейской части страны.

Формирование ДА было санкционировано Постановлением Совета министров СССР № 721–283 сс от 3 апреля 1946 г. «Об образовании Дальней Авиации вооруженных сил Союза ССР».

Что в нем любопытно? Из одной (18-й) воздушной армии формировали ДА из трех воздушных армий. Командующий Дальней Авиацией напрямую подчинялся Министру вооруженных сил Союза ССР. Первым командующим стал А.Е.Голованов.

Дальнюю Авиацию предписывалось иметь в составе трех воздушных армий, из них: две армии – в Европейской части СССР и одну армию – на Дальнем Востоке.

Про матчасти это пока еще была личинка будущей мощи, состав армий в Постановлении был следующим:

В первую воздушную армию включались – 1-й и 3-й гв. бомбардировочные авиационные корпуса 18 воздушной армии, из них: 1-й авиакорпус на самолетах Ил-4 и 3-й авиакорпус на самолетах Б-25, Б-24 и Б-17. Во вторую воздушную армию – 2-й и 4-й гв. бомбардировочные авиационные корпуса 18 воздушной армии, из них: 2-й авиакорпус на самолетах Ил-4 и 4-й авиакорпус на самолетах Б-25. В третью воздушную армию – 19-й бомбардировочный авиационный корпус ВВС на самолетах Ил-4, находящийся в Корее, и 6-й бомбардировочный авиационный корпус ВВС на самолетах Ту-2, находящийся на о. Сахалин.

Интерес представляет также уже заданный состав армий: - по два бомбардировочных авиационных корпуса. В каждом бомбардировочном авиационном корпусе иметь две бомбардировочных авиационных дивизии, четырехполкового состава каждая (по 40 самолетов в полку); - по одному авиационно-транспортному полку (по 30 самолетов Ли-2);

С транспортными полками на Ли-2 явно преломление опыта аэромобильного тыла Люфтваффе, эффект от которого наблюдался в противостоянии ВВС КА с авиацией противника в ВОВ.

Также изначально закладывали еще не существующие истребители сопровождения, в постановлении предприсывалось: “Для сопровождения бомбардировщиков Дальней Авиации иметь в составе каждой воздушной армии по два полка дальних истребителей сопровождения (всего шесть полков)”.

Получить оные истребители предполагалось к 1947 г., а за неимением гербовой ДА передавались “шесть истребительных полков на самолетах Як-9″

Вот такой получился фундамент будущего небоскреба.