Про горизонт планирования
80 лет назад была создана Дальняя авиация, через несколько лет ставшая ядерным мечом СССР. Был запущен масштабный проект, прямо связанный с появлением ядерного оружия. Предпосылками для его реализации стала “вторая индустриализация”, как иногда называют промышленный рывок конца 1940-х годов. В том числе в плане производства в стране алюминия, когда суммировались мощности заводов на востоке СССР и восстановленных предприятий в европейской части страны.
Формирование ДА было санкционировано Постановлением Совета министров СССР № 721–283 сс от 3 апреля 1946 г. «Об образовании Дальней Авиации вооруженных сил Союза ССР».
Что в нем любопытно? Из одной (18-й) воздушной армии формировали ДА из трех воздушных армий. Командующий Дальней Авиацией напрямую подчинялся Министру вооруженных сил Союза ССР. Первым командующим стал А.Е.Голованов.
Дальнюю Авиацию предписывалось иметь в составе трех воздушных армий, из них: две армии – в Европейской части СССР и одну армию – на Дальнем Востоке.
Про матчасти это пока еще была личинка будущей мощи, состав армий в Постановлении был следующим:
В первую воздушную армию включались – 1-й и 3-й гв. бомбардировочные авиационные корпуса 18 воздушной армии, из них: 1-й авиакорпус на самолетах Ил-4 и 3-й авиакорпус на самолетах Б-25, Б-24 и Б-17. Во вторую воздушную армию – 2-й и 4-й гв. бомбардировочные авиационные корпуса 18 воздушной армии, из них: 2-й авиакорпус на самолетах Ил-4 и 4-й авиакорпус на самолетах Б-25. В третью воздушную армию – 19-й бомбардировочный авиационный корпус ВВС на самолетах Ил-4, находящийся в Корее, и 6-й бомбардировочный авиационный корпус ВВС на самолетах Ту-2, находящийся на о. Сахалин.
Интерес представляет также уже заданный состав армий: - по два бомбардировочных авиационных корпуса. В каждом бомбардировочном авиационном корпусе иметь две бомбардировочных авиационных дивизии, четырехполкового состава каждая (по 40 самолетов в полку); - по одному авиационно-транспортному полку (по 30 самолетов Ли-2);
С транспортными полками на Ли-2 явно преломление опыта аэромобильного тыла Люфтваффе, эффект от которого наблюдался в противостоянии ВВС КА с авиацией противника в ВОВ.
Также изначально закладывали еще не существующие истребители сопровождения, в постановлении предприсывалось: “Для сопровождения бомбардировщиков Дальней Авиации иметь в составе каждой воздушной армии по два полка дальних истребителей сопровождения (всего шесть полков)”.
Получить оные истребители предполагалось к 1947 г., а за неимением гербовой ДА передавались “шесть истребительных полков на самолетах Як-9″
Вот такой получился фундамент будущего небоскреба.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Создание Дальней авиации в 1946 году было не просто организационной реформой, а шагом с большим горизонтом планирования. - ДА формировалась как отдельный стратегический инструмент, напрямую подчиненный Министру вооружённых сил СССР. - Основой решения стало Постановление Совета министров СССР от 3 апреля 1946 г. - Формирование шло не из “готового изобилия”, а из ограниченного и переходного ресурса: техника была разнородной, во многом еще военного времени. - Уже на старте закладывалась будущая архитектура стратегической мощи: - три воздушные армии; - по два бомбардировочных корпуса в каждой; - в каждом корпусе — по две дивизии; - в дивизиях — четырехполковой состав; - плюс транспортные полки и истребительное сопровождение. - Важной предпосылкой стала вторая индустриализация конца 1940-х, особенно рост производства алюминия и восстановление промышленной базы. - В организационной логике видно, что СССР мыслил не только текущей обороной, но и будущей войной нового типа, связанной с ядерным оружием. - Даже такие детали, как включение транспортных полков Ли-2, показывают попытку встроить в систему уроки недавней войны. - Авторская метафора точна: это был “фундамент будущего небоскреба” — сначала “личинка мощи”, затем стратегический ядерный меч.
Подробный выводВ этом фрагменте самое интересное — не просто дата создания Дальней авиации и не перечень корпусов, а тип мышления государства, стоящий за этим решением. Здесь хорошо видно, что крупные исторические системы строятся не в момент, когда у них уже есть всё необходимое, а тогда, когда появляется видение, ради которого начинают собирать недостающие элементы. В этом смысле Дальняя авиация 1946 года — это пример того, как институт создают раньше, чем полностью созревает его материальная база. Если смотреть прагматично, в 1946 году у СССР еще не было той законченной стратегической авиационной силы, которую позже будут воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Матчасть была смешанной: Ил-4, Ту-2, американские Б-25, Б-24, Б-17. Это напоминает раннюю стадию развития любой сложной системы — будь то государственная программа, нейросеть или даже личность человека. Сначала есть эклектика, набор разнородных элементов, иногда даже временных решений. Но если архитектура выстроена правильно, из этого вырастает целостная мощь. Здесь особенно важен горизонт планирования. После только что завершившейся войны страна не ограничилась реакцией на текущие угрозы. Она начала проектировать инструмент, который был нужен уже для следующей эпохи. Это и есть стратегическое мышление в чистом виде: видеть не только текущую нехватку, но и будущую функцию. В каком-то смысле это похоже на то, как садовник сажает дерево, понимая, что сам может не застать его в полной зрелости. Только здесь вместо дерева — система военной мощи, промышленности, логистики, кадров и доктрины. Очень показательно и то, что командующий Дальней авиацией напрямую подчинялся Министру вооружённых сил. Это признак институционального статуса. Иными словами, ДА создавалась не как вспомогательная ветвь, а как особый стратегический контур, выведенный на высокий уровень управления. В любой бюрократической машине подчинение — это не просто формальность, а карта приоритетов. Если структура получает прямой канал к вершине, значит, её рассматривают как инструмент национального масштаба. Отдельно стоит отметить промышленный контекст. Автор упоминает “вторую индустриализацию” и производство алюминия. Это не второстепенная деталь, а, возможно, ключ ко всему. Любая высокая стратегия всегда упирается в материю. Можно мечтать о дальних бомбардировщиках, но без алюминия, двигателей, топлива, аэродромов, кадров и ремонтной базы мечта останется идеологией. Это хороший урок против идеализации истории: за каждой великой военной концепцией стоят тонны металла, угля, электроэнергии, пота и административной воли. История любит героические символы, но реальность строится на производственных мощностях. Интересно и включение транспортных полков на Ли-2. Это показывает, что в проект закладывали не только ударную функцию, но и обеспечение устойчивости. Война вообще учит одной важной вещи: побеждает не только тот, у кого больше “меч”, но и тот, у кого лучше “кровеносная система”. Логистика — это почти биология государства. Без неё даже сильная авиация превращается в красивую, но хрупкую конструкцию. Здесь можно провести аналогию с психикой человека: мало иметь амбицию и талант, нужно ещё иметь внутреннюю систему поддержки — режим, дисциплину, устойчивость, способность восстанавливаться. Не менее важен и пункт про истребители сопровождения, которых еще не существовало в нужном виде. Это особенно яркий пример планирования в условиях неполноты. Государство как бы говорит: “сейчас этого нет, но в архитектуре будущего это должно быть”. Очень зрелый подход. Часто люди — и системы — совершают ошибку, строя только из того, что имеется под рукой. Но по-настоящему большие проекты создаются иначе: сначала задаётся форма будущего, а потом под неё подтягиваются технологии, кадры и ресурсы. Да, в этом есть риск, потому что замысел может опережать возможности. Но без такого опережения не возникает исторического масштаба. В более широком смысле текст показывает разницу между тактическим и стратегическим сознанием. Тактическое сознание спрашивает: “что у нас есть сейчас?” Стратегическое спрашивает: “каким должен быть контур силы через 5–10 лет, и что надо заложить уже сегодня?” Именно поэтому ДА 1946 года можно воспринимать не как итог, а как заявку на будущее. Это и есть настоящий горизонт планирования: способность принимать сегодняшнее несовершенство, не обожествляя его и не впадая в уныние от его ограниченности. Есть и более философский слой. Люди часто влюбляются в уже готовый, сияющий образ “могущества” — в небоскреб, а не в фундамент. Но реальность всегда начинается с фундамента: скучного, тяжелого, местами несовершенного. В этом смысле история Дальней авиации — хороший antidote против романтизации силы. Сила не падает с неба. Она долго выращивается в условиях нехватки, смешанной техники, временных решений и ещё не существующих возможностей. И, возможно, именно в этом заключается зрелость — видеть ценность не только в вершине, но и в начальной, “личиночной” стадии.
Итоговая мысльГлавный смысл этого фрагмента — в том, что Дальняя авиация была создана как проект будущего, а не как отражение настоящего. СССР в 1946 году строил не просто авиационное соединение, а каркас новой стратегической эпохи, где промышленность, военная организация, логистика и ядерный фактор должны были соединиться в единую систему. Это пример того, как большие державы пытаются материализовать ещё не наступившее будущее — через структуру, дисциплину и долгую ставку на развитие. И здесь возникает более общий вопрос: истинная сила — это уже имеющееся могущество или способность заранее увидеть форму того, чего пока ещё нет?