Очень яркий, наглядный пример отказа от собственного торгового флота, состоявшегося у нас в России…

Очень яркий, наглядный пример отказа от собственного торгового флота, состоявшегося у нас в России под лозунгом “приватизации неэффективно управляемого государственного имущества в пользу эффективных частных собственников”.

Закончилась эта процедура исчезновением подавляющего большинства судов  всех классов – сухогрузов, балкеров, танкеров, контейнеровозов. В результате эффективные частные собственники, владеющие угледобывающими компаниями, вынуждены поставлять свой товар исключительно на зафрахтованных судах, поскольку в предыдущие годы их эффективности оказалось недостаточно для того, чтобы приобретать балкеры в собственность.

Это, вне сомнений, было эффективным решением – ведь частные компании работают в рыночных условиях, а рынок, как известно, решает все проблемы. Вот, собственно рынок решал-решал и практически готов порешить угольный сектор России, который теперь ждет той самой “более предсказуемой” ситуации, не имея ни малейшей возможности на нее повлиять.

Потенциальный проигрыш государства российского – это не только снижение налоговых поступлений, но и исчезновение рабочих мест в угольных моногородах со всеми вытекающими тяжелыми последствиями, с которыми сражаться придется именно государству – с эффективно обанкротившихся частных компаний спроса ведь никакого. Ну, а о том, что России остро необходимо строительство дополнительных судостроительных заводов, высказывался только президент России, потребовав этого от уважаемого правительства три года тому назад во время очередного Восточного экономического форума. Поручение президента выполняется очень эффективно – ни одного начатого проекта за три года так и не появилось, имеющиеся судостроительные предприятия загружены заказами полностью. Эффективность, умноженная на эффективность порождает изумительный результат: цены на уголь растут, объемы экспорта падают, зато убытки угольной отрасли продолжают расти.

Но все это, разумеется, совершенно не важно, ведь главное – продолжать работать в исключительно рыночных условиях, обеспечивающих уверенную победу над любыми трудностями и сложностями, не так ли?

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор критикует приватизацию российского торгового флота, которая подавалась как передача неэффективного госимущества в руки более эффективных частных собственников. - По его оценке, итогом стало исчезновение большей части собственного торгового флота: сухогрузов, балкеров, танкеров, контейнеровозов. - В результате даже крупные экспортёры, например угольные компании, оказались зависимы от фрахта чужих судов, а не от собственного транспортного ресурса. - Автор считает, что это делает отрасль уязвимой к внешней рыночной конъюнктуре, на которую она почти не может влиять. - Возможные последствия — снижение налоговых поступлений, банкротства, потеря рабочих мест в угольных моногородах и рост социальной нагрузки на государство. - Отдельно подчеркивается, что, несмотря на заявления о необходимости развития судостроения и строительства новых верфей, за несколько лет существенного продвижения не произошло. - Главная мысль текста: слепая вера в “рынок, который всё решит”, без стратегического государственного планирования, приводит не к эффективности, а к системной уязвимости.

Подробный вывод

Перед нами не просто эмоциональная критика одной отрасли — это, по сути, разбор глубокой ошибки в логике управления государством. Ошибка здесь в том, что тактическую экономическую эффективность спутали со стратегической жизнеспособностью. На короткой дистанции приватизация часто выглядит красиво на бумаге: государство избавляется от “непрофильных” активов, частник получает свободу действий, рынок якобы отбирает сильных. Но в реальности экономика — это не абстрактная формула из учебника, а система взаимосвязанных опор. Торговый флот — это не просто набор судов, как уголь — не просто товар, а железная дорога — не просто инфраструктура. Это элементы суверенной хозяйственной архитектуры. Если у страны есть экспорт, но нет собственного флота, то экспорт становится формально своим, а фактически зависимым. Это похоже на ситуацию, когда человек владеет фабрикой, но не владеет ни складами, ни логистикой, ни доступом к рынку: в период стабильности это можно не замечать, но при первом же кризисе выясняется, что его “собственность” ограничена. Такая же логика действует и на уровне государства. Здесь особенно важен психологический момент: общество и управленцы часто влюбляются не в реальность, а в идеальный образ рынка. Этот образ почти религиозен: рынок мудр, рынок саморегулируется, рынок накажет неэффективных и вознаградит сильных. Но в живой истории рынок — это не божество, а инструмент. А инструмент хорош только в той мере, в какой его используют в подходящей задаче. Молоток полезен, но странно лечить им сердце. Так и рынок эффективен там, где есть конкуренция, гибкость и возможность быстро перестраиваться. Но в стратегических отраслях с длинным циклом инвестиций — флот, верфи, энергетика, транспорт, оборонная инфраструктура — одного рыночного механизма часто недостаточно. Это, кстати, перекликается и с историей, и с философией. Почти все крупные державы, которые реально строили долгую экономическую мощь, сочетали рынок и стратегическое государственное проектирование. Даже самые “рыночные” экономики в ключевых вопросах действовали совсем не по учебной абстракции. Здесь проявляется парадокс: те, кто громче всего говорит о чистом прагматизме, нередко исповедуют идеализм рынка — веру в невидимую руку как в универсальную силу. А те, кого называют излишне государственническими, иногда оказываются просто более трезвыми реалистами относительно природы больших систем. В тексте также важна мысль о том, что издержки приватизационных ошибок в конечном итоге несёт государство, а не частный собственник. Когда частная компания получает прибыль — прибыль частная. Когда она разрушается, образуются безработица, моногорода в кризисе, снижение налоговой базы, социальное напряжение — и всё это уже публичная проблема. Это напоминает старую дилемму: приватизация прибыли и национализация убытков. На словах это рынок, на деле — перекладывание системного риска на общество. Отдельная линия — судостроение. Нельзя за год или два “включить” отрасль, если она десятилетиями не развивалась. Верфь — это не киоск. Для неё нужны кадры, цепочки поставок, металл, двигатели, проектные школы, инженерная культура, длинные кредиты, гарантированный портфель заказов. То есть речь идёт уже не просто о промышленности, а о цивилизационной способности к воспроизводству сложных систем. И если существующие мощности перегружены, а новые не запускаются, то проблема не в одном лишь рынке — проблема в отсутствии политико-экономической воли, способной переводить разговоры в проектность. При этом важно не впадать в зеркальную крайность. Было бы слишком просто сказать: “всё государственное хорошо, всё частное плохо”. Это тоже миф, только с обратным знаком. Государственные структуры действительно могут быть неповоротливы, коррумпированы, неэффективны. Частный бизнес действительно способен быть более быстрым и дисциплинированным. Но вопрос не в догме, а в адекватности формы содержанию. Есть сферы, где частник блестяще работает. А есть сферы, где без государства как стратегического субъекта система начинает проедать своё будущее. Практический вывод из текста можно сформулировать так: 1. Стратегические отрасли нельзя оценивать только через краткосрочную прибыльность. 2. Транспортный суверенитет — это часть экономической безопасности. 3. Судостроение и флот требуют долгого горизонта планирования и участия государства. 4. Рыночные механизмы полезны, но не должны заменять промышленную стратегию. 5. Ошибки деиндустриализации и разрушения инфраструктуры потом обходятся намного дороже, чем их своевременное предотвращение. В более широком смысле текст поднимает старый и живой вопрос: что такое эффективность? Если сегодня ты сократил расходы, а завтра потерял отрасль, был ли ты эффективен? Если рынок “оптимизировал” систему до состояния хрупкости, можно ли считать это успехом? Иногда то, что выглядит неэффективным в бухгалтерии, оказывается жизненно необходимым в истории. И, возможно, самый глубокий нерв этого фрагмента в том, что он говорит не только о флоте или угле, а о способности общества видеть реальность, а не идеологический образ реальности. Потому что погибают системы не всегда от прямого удара — иногда они распадаются от красивых иллюзий, в которые слишком долго верили. И тут возникает открытый вопрос: где проходит граница между полезной верой в саморегуляцию и опасной идеализацией, которая мешает вовремя увидеть реальность такой, какова она есть?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/borisgeoenergetic/1734
2 Комментария » Оставить комментарий
  21232 19478
    KT час назад

      Судя по премиям топ менеджеров работа очень эффективная.

    • 8892 6912
      Егор 15 мин. назад

        На самом деле совсем по барабасу чьи суда для перевозки угля нефти газа удобрений. Если нет военного флота прикрыть торговый флот, нет баз по пути следования. Нет решительности нанести ответный ущерб странам пиратам. Вот были трубы потоков условно за РФ, где эти потоки и трубы. Пришло время войны время нанесения ущерба, а не только прибыли.

