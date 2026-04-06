Много дронов не синоним много качественных дронов.
О том, что украиские компании совершили качественный рывок в производстве дронов, я написал ещё полгода назад.
Когда сама ситуация на фронте стала тому подтверждением. Количество дронов у ВСУ, дальность полёта, точность, сопротивляемость РЭБ, качество видео с самих дронов, которое выкладывали в украиских пабликах. Всё это говорило об одном: украиский “гаражный” ВПК вышел на новый технологический этап.
Уже писал, но повторю. На Украине выстроена предельно понятная, совершенно избавленная от ненужного бумагооборота и бюрократии система, завязанная на прямое взаимодействие производства и потребителя, в данном случае подразделений ВСУ, через военный маркетплейс Brave1.
Украиские производители могут спокойно вкладывать доходы в новые разработки, не опасаясь, что их начнут прессовать за “нецелевое расходование средств”.
В этом году ВСУ получат от производителей 7 миллионов дронов. Семь миллионов. Количество дронов в день на километр фронта посчитайте сами. Возможность создать перевес на участке фронта тоже вычислить не трудно.
Но знаете, это же вижу не только я. И можно делать вид, что ничего не происходит, или убежать себя, что у нас тоже производят много дронов. Много, много. Конечно. Только много не значит высокотехнологично. Много дронов не синоним много качественных дронов. Да, на фронте бойцы из трех дронов соберут один, но нормальный. Можно ли изменить ситуацию в нашем дроностроении?
Ответ “можно, а зачем?” – не подходит. Однако, чтобы дать другой ответ, надобно прежде всего признать наличие вопросов, требующих срочного решения.
Ещё ни одно сражение не было выиграно с помощью отчётов. И процитирую классика.
Ошибаться можно – врать нельзя.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор утверждает, что украинское производство дронов совершило качественный рывок. - В качестве признаков этого рывка называются: - рост количества дронов, - увеличение дальности, - повышение точности, - устойчивость к РЭБ, - улучшение качества видеосигнала. - Ключевой фактор успеха, по мнению автора, — гибкая и небюрократическая система взаимодействия между производителями и военными через Brave1. - Автор подчеркивает, что производители могут реинвестировать прибыль в разработку, не сталкиваясь с избыточным административным давлением. - Приводится цифра: ВСУ получат 7 миллионов дронов в этом году, что, по мысли автора, позволяет создавать локальное превосходство на отдельных участках фронта. - Главная мысль текста: массовость не равна качеству; большое число дронов ещё не означает наличие технологического преимущества. - Автор критикует самоуспокоение и бюрократическую отчетность, намекая, что реальные проблемы в отечественном дроностроении замалчиваются. - Финальный посыл: сначала нужно честно признать наличие системных проблем, иначе их невозможно решить.
Разбор ключевой идеиГлавная ось текста очень проста и потому сильна: количество и качество — не одно и то же. Это вообще универсальный принцип, не только военный. В психологии можно иметь много информации о себе, но не иметь самопонимания. В экономике можно напечатать много отчётов, но не создать работающую систему. В технологиях можно собрать тысячи устройств, но если они уступают по устойчивости, связи, интерфейсу, программной начинке и адаптивности — это уже не индустрия, а вал. Автор как раз противопоставляет два типа подхода: 1. Система, ориентированная на результат Где производитель быстро получает обратную связь от фронта, быстро меняет конструкцию, быстро дорабатывает изделие. 2. Система, ориентированная на отчётность Где важнее формально показать объём, чем обеспечить реальную боевую эффективность. Здесь есть почти кибернетическая логика: выигрывает не тот, у кого просто больше ресурсов, а тот, у кого лучше контур обратной связи. Как в нейросетях: важны не только “мощности”, но и то, как система корректирует ошибки. Если модель не обучается на результате, она застревает в иллюзии собственной работоспособности. То же и с производством дронов.
Что именно автор считает преимуществом украинской системыИз текста можно выделить несколько структурных преимуществ:
1. Прямой контакт производителя и потребителяЭто очень важный момент. Когда между фронтом и инженером меньше посредников, быстрее происходит адаптация продукта под реальность. Не абстрактное “ТЗ сверху”, а конкретное: - что глушится, - что плохо летит, - где слабая батарея, - какая камера даёт задержку, - какой частотный диапазон уязвим. Это напоминает эволюцию в природе: выживает не самый большой, а самый приспособляемый.
2. Снижение бюрократииАвтор делает акцент на том, что система избавлена от лишнего бумагооборота. Это не просто административная деталь. Бюрократия в условиях технологической гонки — это почти аналог трения в механике: она съедает энергию системы. Когда цикл разработки должен идти неделями, а не кварталами, каждая лишняя подпись становится фактором поражения.
3. Возможность реинвестировать прибыль в разработкиЭто уже про долгосрочную устойчивость. Если компании могут вкладывать заработанное в R&D, то они не просто штампуют текущую модель, а создают следующую. То есть возникает не разовый успех, а саморазвивающаяся экосистема.
4. Не просто число, а масштаб с технологической насыщенностьюЦифра в 7 миллионов дронов у автора работает как символ. Но смысл не в самой цифре, а в том, что если к масштабу добавляется качество, то появляется возможность оперативного насыщения фронта и локального перевеса.
В чём критика “нашего” подходаАвтор не даёт развернутой технической аналитики, но эмоционально и ясно формулирует претензию: сам факт массового производства не гарантирует боевой полезности. Фраза о том, что “бойцы из трёх дронов соберут один, но нормальный”, особенно показательна. Она вскрывает старую проблему многих систем: на бумаге есть поставка, а на практике конечный пользователь вынужден сам доводить изделие до работоспособного состояния. Это, если смотреть глубже, конфликт между формой и содержанием: - форма — “дроны поставлены”; - содержание — “можно ли ими реально воевать эффективно?”. И здесь автор попадает в очень болезненную точку: отчётность часто начинает жить собственной жизнью, отрываясь от реальности. Это почти философская проблема знака и вещи: символ подменяет сущность. Есть цифра, есть акт, есть доклад — значит, будто бы есть и результат. Но война, как и жизнь вообще, жестоко возвращает нас к материальности факта.
Насколько аргументация убедительнаТекст публицистический, а не исследовательский, поэтому в нём есть сильные и слабые стороны.
Сильные стороны- Автор формулирует понятную и реалистичную проблему: качество важнее простого количества. - Делает акцент на структурных причинах успеха, а не только на единичных примерах. - Указывает на важность честной диагностики проблем, без чего реформы невозможны.
Слабые стороны- В тексте почти нет проверяемых данных, кроме озвученной цифры. - Есть эмоциональная риторика, которая усиливает впечатление, но не заменяет анализа. - Некоторые выводы подаются как уже очевидные, хотя для строгого вывода нужна более широкая фактическая база. То есть текст убедителен как сигнал тревоги, но недостаточен как полноценное доказательство. Однако иногда сигнал тревоги и нужен раньше, чем появится полный архив таблиц. История технологий показывает: системы редко рушатся внезапно — обычно они долго игнорируют слабые симптомы, потому что те неудобны для официальной картины мира.
Практический смысл сказанногоЕсли убрать эмоции и оставить суть, то выводы автора можно перевести в очень конкретные вопросы: - Насколько быстро производители получают обратную связь от фронта? - Сколько времени занимает доработка изделия после выявления недостатков? - Есть ли стимулы улучшать продукт, а не только выполнять план? - Можно ли свободно реинвестировать прибыль в разработку? - Что именно считается успехом: количество поставленных единиц или подтверждённая эффективность в бою? - Где больше власти: у инженера и пользователя или у отчётной вертикали? Это и есть здоровый способ мышления: не спорить лозунгами, а проверять архитектуру системы.
Подробный выводПеред нами текст не столько о дронах, сколько о качестве системы мышления. Дрон здесь — лишь концентрат более общей истины: в критической ситуации выигрывает не та сторона, которая громче говорит о масштабах, а та, которая умеет быстрее учиться на реальности. Автор противопоставляет две модели: - живая, адаптивная, инженерная; - инерционная, отчётная, самоуспокаивающаяся. И в этом противопоставлении чувствуется важная философская нота. Люди и институты очень любят идеализировать себя. В отношениях человек любит не другого, а образ другого. В политике и войне система любит не результат, а образ собственной эффективности. Но реальность, как бы грубо это ни звучало, не обязана уважать наши иллюзии. Если техника хуже — она хуже. Если цикл разработки медленнее — он медленнее. Если пользователи вынуждены “допиливать” изделие на месте — значит, система не справляется так, как заявляет. С практической точки зрения вывод автора разумен: первым шагом к исправлению ситуации является честное признание проблемы. Без этого любые “меры” будут декоративными. Нельзя улучшить то, что официально и так объявлено успешным. Но здесь важно не впасть в другую крайность — в фатализм. Признание отставания не равно капитуляции. Наоборот, это единственная почва для роста. В науке ошибка — не позор, если она становится источником корректировки модели. Позорнее — защищать неверную модель только потому, что на неё уже потрачено лицо, статус и риторика. Поэтому главный содержательный вывод таков: Если такого контура нет, “много” может оказаться лишь статистической декорацией. Если он есть, даже “гаражный” сектор может превратиться в технологическую силу. И, возможно, самый глубокий вопрос здесь даже не о дронах. Что опаснее для любой системы — внешнее давление или внутренняя привычка подменять истину удобным отчётом?