О том, что украиские компании совершили качественный рывок в производстве дронов, я написал ещё полгода назад.

Когда сама ситуация на фронте стала тому подтверждением. Количество дронов у ВСУ, дальность полёта, точность, сопротивляемость РЭБ, качество видео с самих дронов, которое выкладывали в украиских пабликах. Всё это говорило об одном: украиский “гаражный” ВПК вышел на новый технологический этап.

Уже писал, но повторю. На Украине выстроена предельно понятная, совершенно избавленная от ненужного бумагооборота и бюрократии система, завязанная на прямое взаимодействие производства и потребителя, в данном случае подразделений ВСУ, через военный маркетплейс Brave1.

Украиские производители могут спокойно вкладывать доходы в новые разработки, не опасаясь, что их начнут прессовать за “нецелевое расходование средств”.

В этом году ВСУ получат от производителей 7 миллионов дронов. Семь миллионов. Количество дронов в день на километр фронта посчитайте сами. Возможность создать перевес на участке фронта тоже вычислить не трудно.

Но знаете, это же вижу не только я. И можно делать вид, что ничего не происходит, или убежать себя, что у нас тоже производят много дронов. Много, много. Конечно. Только много не значит высокотехнологично. Много дронов не синоним много качественных дронов. Да, на фронте бойцы из трех дронов соберут один, но нормальный. Можно ли изменить ситуацию в нашем дроностроении?

Ответ “можно, а зачем?” – не подходит. Однако, чтобы дать другой ответ, надобно прежде всего признать наличие вопросов, требующих срочного решения.

Ещё ни одно сражение не было выиграно с помощью отчётов. И процитирую классика.

Ошибаться можно – врать нельзя.

