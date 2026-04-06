Дроны ВСУ стали опаснее – это факт

Александр Харченко пишет об одной действительно устоявшейся тенденции: украинские беспилотники стали все активнее бить по тыловым зонам на расстоянии 40+ км, чего ранее в таком масштабе не наблюдалось.

Все чаще можно увидеть барражирующие боеприпасы на удалении до 100 км от линии соприкосновения. Это как минимум говорит о том, что и БпЛА стали мощнее, и их количество позволяет применять их в больших масштабах без ущерба для фронта.

Одной из самых часто атакуемых трасс является новая дорога от Крыма до Мариуполя, где особенно часто можно видеть различные ударные дроны. Причем все чаще наблюдаем немецкие НХ-2 от компании «Хельсинг» с автономной системой захвата и донаведения на цель.

Установленная система позволяет автоматически выбирать цели без связи с оператором, к примеру грузовики или легковые автомобили, которые и попадают под удар. Дальность этого БпЛА превышает 100 км, что создает дополнительную угрозу для перемещений в тылу. У нас так умеет, к примеру, БПЛА V2U, применение и производство которых также необходимо масштабировать.

❗️Эта ситуация наглядно показывает, что нагрузка на ПВО будет лишь расти, и одними только «Панцирями» в условиях дефицита ЗУР не отделаться. Конфликт на Ближнем Востоке показал, к чему может привести надежда лишь на ЗРК.

В наших условиях нужно усиливать оборону быстродоступными средствами, которые легче восстановить, проще обучить людей и они будут намного дешевле. Это дроны-перехватчики, МОГи, даже обычные стрелковые отряды, выставленные в общий контур.

Ключевые вопросы, которые требуют решения здесь и сейчас: 1. Обеспечение органов противодействия всем необходимым согласно профилю их деятельности – стрелковое вооружение, БПЛА, системы обнаружения и сопровождения. Во всём вышеперечисленном существует огромная потребность. 2. Отладка взаимодействия между военными подразделениями и иными организациями, выполняющими задачи по обороне неба на любом удалении от линии соприкосновения. На данный момент решение этого вопроса требует более системный подход.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор утверждает, что украинские дроны стали заметно опаснее, особенно для тыловых районов. - Фиксируется рост дальности и массовости применения БпЛА: - регулярные удары на глубину около 40 км; - появление барражирующих боеприпасов на удалении до 100 км. - Это, по мысли автора, говорит о двух тенденциях: - техническое усиление самих БпЛА; - рост их количества, позволяющий использовать их не только на линии фронта, но и в глубине. - Среди уязвимых направлений названа трасса от Крыма до Мариуполя, где часто отмечаются атаки ударных дронов. - Отдельно упоминается немецкий HX-2 компании Helsing: - заявляется дальность свыше 100 км; - наличие автономной системы захвата и донаведения; - в качестве целей называются автомобили и грузовики. - Автор делает вывод, что нагрузка на ПВО будет расти, и одних ЗРК типа «Панцирь» недостаточно, особенно при дефиците ракет. - В качестве более устойчивого ответа предлагается многоуровневая и более дешевая оборона: - дроны-перехватчики; - мобильные огневые группы; - стрелковые подразделения, включенные в единый контур. - Выделены две главные практические задачи: 1. Оснащение сил противодействия оружием, БпЛА, средствами обнаружения и сопровождения. 2. Налаживание системного взаимодействия между разными структурами, отвечающими за оборону неба.

Подробный вывод

Если смотреть на текст не эмоционально, а структурно, то его центральная мысль проста: угроза от беспилотников смещается из тактической зоны в оперативно-тыловую. Это важный сдвиг. Раньше дрон часто воспринимался как «глаз» над передовой или как локальный ударный инструмент. Теперь он всё больше становится средством, которое размывает саму границу между фронтом и тылом. В этом есть почти историческая закономерность. Когда появляется новая технология, сначала ее используют как дополнение к старым схемам, а потом она начинает менять саму логику войны. Так было с артиллерией, авиацией, радиоразведкой, высокоточными средствами. Беспилотники проходят тот же путь. Сначала — разведка. Потом — точечные удары. Затем — массовая, дешевая, распределенная система давления на логистику, транспорт, управление и психологическую устойчивость. Именно это, по сути, и описывает автор. Не просто «дроны стали лучше», а изменилась плотность угрозы. А плотность в войне часто важнее единичного технологического превосходства. Один сложный аппарат — это факт. Сотни и тысячи аппаратов, регулярно появляющихся в разных секторах, — это уже изменение среды. Это как в биологии: опасен не только отдельный вирус, а среда, в которой он начинает массово и быстро распространяться. Так и здесь — вопрос не только в качестве БпЛА, но и в том, насколько противник способен насыщать ими пространство. Отдельно стоит осторожно отнестись к конкретным техническим деталям, потому что в военных публикациях часть сведений может быть фрагментарной, пропагандистской или неполной. Но даже если отвлечься от частностей по конкретным моделям, общая тенденция выглядит правдоподобной: увеличение дальности, автономности и масштабов применения беспилотников действительно делает тыл гораздо менее безопасным, чем раньше. Особенно важен тезис о том, что ставка только на классическую ПВО недостаточна. Это очень трезвая мысль. Традиционная ПВО создавалась прежде всего против самолетов, вертолетов, позже — ракет. Дроны же часто ломают экономику обороны: сбивать дешевый аппарат дорогой ракетой — значит постепенно проигрывать не только технически, но и ресурсно. Это напоминает старую философскую проблему формы и содержания: можно сохранить «форму защиты», но утратить ее эффективность, если содержание угрозы уже изменилось. Поэтому предложение о многоуровневой, дешевой, быстро воспроизводимой системе противодействия выглядит логичным. В таких конфликтах выигрывает не тот, у кого есть одна «идеальная» система, а тот, у кого есть гибкая экосистема защиты: - обнаружение; - оповещение; - распределение целей; - дешевые средства перехвата; - локальные мобильные группы; - интеграция военных и смежных структур. Это похоже на работу иммунной системы. Нельзя защитить организм только одним органом. Нужен комплекс: распознавание, быстрая реакция, локализация, адаптация. ПВО будущего, вероятно, будет устроена именно так — как сетевая иммунная система, а не как набор отдельных батарей. При этом в тексте есть и более глубокий, почти философский слой. Современная война всё меньше оставляет человеку иллюзию безопасного расстояния. Тыл, дорога, логистика, гражданская машина, склад, связь — всё втягивается в единое поле уязвимости. Это разрушает старую психологическую карту мира, где «там война, а здесь обеспечение». Теперь между «там» и «здесь» всё меньше четкой границы. И в этом смысле дрон — не просто оружие, а символ новой эпохи: дешёвая технология, которая меняет восприятие пространства, времени и безопасности. Практический вывод из статьи такой:

Что она утверждает по существу

- Угроза БпЛА в тылу растет и по дальности, и по интенсивности. - Существующих средств противодействия недостаточно, если опираться только на дорогую классическую ПВО. - Нужна массовая, эшелонированная и дешевая система противодронной обороны. - Ключевая проблема — не только техника, но и организация взаимодействия.

Что в этом важно с прагматической точки зрения

- Проблема выглядит не как временный эпизод, а как устойчивая тенденция. - Решение требует не одной «чудо-системы», а системного подхода: - снабжение; - обучение; - координация; - масштабирование дешевых решений.

Итоговая оценка

Внутри логики самого текста тезис «дроны ВСУ стали опаснее — это факт» подается как не просто эмоциональное заявление, а как вывод из наблюдаемого роста глубины, частоты и сложности атак. Абсолютную полноту картины проверить по одному сообщению нельзя, но сама тенденция усиления роли дальнобойных и автономных БпЛА в тылу выглядит реалистичной. А значит, главный вывод статьи не в описании конкретного дрона, а в признании новой реальности: небо стало насыщенной средой постоянной угрозы, и защищаться от нее нужно не точечно, а системно. И здесь возникает более широкий вопрос: если каждая новая технология сначала обещает преимущество, а затем делает уязвимыми всех участников, то где проходит граница между развитием силы и развитием общей хрупкости мира?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/rusich_army/29062
