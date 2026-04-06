Дроны ВСУ стали опаснее – это факт

Александр Харченко пишет об одной действительно устоявшейся тенденции: украинские беспилотники стали все активнее бить по тыловым зонам на расстоянии 40+ км, чего ранее в таком масштабе не наблюдалось.

Все чаще можно увидеть барражирующие боеприпасы на удалении до 100 км от линии соприкосновения. Это как минимум говорит о том, что и БпЛА стали мощнее, и их количество позволяет применять их в больших масштабах без ущерба для фронта.

Одной из самых часто атакуемых трасс является новая дорога от Крыма до Мариуполя, где особенно часто можно видеть различные ударные дроны. Причем все чаще наблюдаем немецкие НХ-2 от компании «Хельсинг» с автономной системой захвата и донаведения на цель.

Установленная система позволяет автоматически выбирать цели без связи с оператором, к примеру грузовики или легковые автомобили, которые и попадают под удар. Дальность этого БпЛА превышает 100 км, что создает дополнительную угрозу для перемещений в тылу. У нас так умеет, к примеру, БПЛА V2U, применение и производство которых также необходимо масштабировать.

❗️Эта ситуация наглядно показывает, что нагрузка на ПВО будет лишь расти, и одними только «Панцирями» в условиях дефицита ЗУР не отделаться. Конфликт на Ближнем Востоке показал, к чему может привести надежда лишь на ЗРК.

В наших условиях нужно усиливать оборону быстродоступными средствами, которые легче восстановить, проще обучить людей и они будут намного дешевле. Это дроны-перехватчики, МОГи, даже обычные стрелковые отряды, выставленные в общий контур.

Ключевые вопросы, которые требуют решения здесь и сейчас: 1. Обеспечение органов противодействия всем необходимым согласно профилю их деятельности – стрелковое вооружение, БПЛА, системы обнаружения и сопровождения. Во всём вышеперечисленном существует огромная потребность. 2. Отладка взаимодействия между военными подразделениями и иными организациями, выполняющими задачи по обороне неба на любом удалении от линии соприкосновения. На данный момент решение этого вопроса требует более системный подход.

Архангел Спецназа!

❗️ Если не грузит видео – смотрите у нас в MAX