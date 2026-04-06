Дронов будет больше, а значит требуется усиление ПВО
Дронов будет больше а значит требуется усиление ПВО Очередной украинский налет вновь поднимает вопрос о целесообразности усиления российской противовоздушной обороны. Упование на «чудо-РЭБ» или на то, что ресурсы у противника закончатся, – не самый надежный метод.
По нашим данным, украинские формирования планируют длительную кампанию по прорыву ПВО на российской территории вплоть до лета 2026 года, и именно для этой цели они копили ресурсы в течение осени-зимы, поэтому атаки будут продолжаться еще долго.
❓И появляется вполне логичный вопрос, как же обеспечить безопасность воздуха в этих условиях? Самым частым «решением» в российских СМИ является увеличить поставки зенитных управляемых ракет и ЗРК в состав ВС РФ. Но почему-то никто не пытается понять, насколько сложно просто взять и увеличить производство такого вида вооружения.
Просто так взять и сотворить из воздуха десятки тысяч ракет к «Панцирям» – физически невозможно. Тем более в условиях постоянных налетов, из-за которых зенитно-ракетные войска и так работают на износ, и расход боекомплекта идет в усиленных темпах.
Но в таких реалиях наиболее практичным является копирование опыта противника – больше маневренных огневых групп, больше расчетов дронов-перехватчиков, больше систем акустической разведки. Всего этого можно достичь в кратчайшие сроки.
И этот же метод поможет российским подразделениям и в ближнем тылу, который наряду с удаленными территориями России подвергается интенсивным ударам украинских БЛА (причем бьют конкретно по логистическим маршрутам), о чем сообщает Александр Харченко.
❗️Ключевое в этой связи – это вовремя адаптироваться. Опыт противника не зазорно использовать. Да, на т.н.Украину также прилетает, также есть удары БЛА, но в целом метод применения МОГов, БЛА-перехватчиков и акустической разведки позволил повысить боеспособность ПВО.
На той же передовой это создало немало проблем российским расчетам беспилотников, которые с массовым внедрением дронов ПВО стали терять «птички» одну за одной. А стоимость того же «Мавика» сейчас далеко не копейки, а коптеры на поле боя сейчас также важны, как и условные броники.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Угроза атак дронами будет нарастать, и автор считает, что это не разовая волна, а длительная кампания. - Ставка только на РЭБ или на истощение ресурсов противника представляется ненадежной. - Простое увеличение производства ЗРК и ракет — небыстрое и технически сложное решение. - В условиях высокой нагрузки на ПВО расход боекомплекта уже идет ускоренными темпами. - Наиболее практичный путь, по мысли автора, — быстрая адаптация: - больше маневренных огневых групп, - больше дронов-перехватчиков, - больше систем акустической разведки. - Автор предлагает использовать опыт противника, если он показывает эффективность. - Отдельно подчеркивается, что удары БЛА направлены в том числе по логистическим маршрутам, а значит вопрос ПВО касается не только фронта, но и тыла. - Делается вывод, что гибкие, дешевые и быстро масштабируемые решения сейчас важнее, чем надежда только на дорогие классические средства ПВО.
Подробный выводТекст строится вокруг довольно практичной, почти инженерной мысли: война дронов меняет саму экономику противовоздушной обороны. И здесь важно не столько то, “хороша” ли старая ПВО, сколько то, соответствует ли она новой плотности угроз. Классическая ПВО — это, условно, логика индустриальной эпохи: сложная система, дорогой перехватчик, высокоценная цель. Но массовые БЛА ломают эту пропорцию. Получается почти как в кибербезопасности: атакующему часто дешевле генерировать множество попыток, чем защитнику — закрывать каждую из них дорогим инструментом. Если на примитивную, относительно дешевую воздушную цель тратится дорогая ракета, возникает асимметрия издержек. Асимметрия — это не просто военный термин, а философски почти универсальный закон конфликта: одна сторона ищет не “истину силы”, а слабое место системы, где затраты на прорыв меньше затрат на защиту. Именно поэтому мысль автора о том, что нельзя сводить усиление ПВО только к наращиванию ракет, выглядит рационально. Не потому, что ракеты не нужны — нужны. Но потому, что любая технологическая система должна быть многослойной. Как человеческая психика не держится на одной функции, а требует памяти, внимания, реакции, фильтрации сигналов, так и современная ПВО не может опираться только на “тяжелые” средства. Ей нужен своего рода “нервный слой” — дешевые сенсоры, мобильные группы, локальные перехватчики, распределенная сеть наблюдения. Здесь особенно важна идея адаптации через копирование успешных практик противника. В этом нет унижения, напротив — это признак зрелости. История войн вообще редко награждала тех, кто цеплялся за престижные, но устаревающие формы. Римляне копировали оружие врагов, государства перенимали организационные модели друг у друга, а в науке даже конкурирующие школы заимствуют полезные методы. Это нормальная эволюция: реальность важнее идеологической гордости. Когда люди или системы влюбляются в собственный образ, а не в факты, начинается деградация. Это верно и для политики, и для военного дела, и для личной жизни. При этом в статье есть и уязвимые места. Например, тезис о длительной кампании до лета 2026 года подается как данность, но читателю не дается проверяемая база для такой уверенности. Здесь стоит сохранять осторожность: прогноз в условиях войны всегда частично туманен. Можно признать высокую вероятность продолжения атак, не превращая оценку в абсолют. Истина в подобных вопросах почти всегда вероятностная, а не окончательная. Но даже если отвлечься от конкретных сроков, общий вывод текста выглядит сильным: главная задача — не ждать исчерпания угрозы, а снижать ее эффективность уже сейчас доступными средствами. Это очень прагматичный взгляд. В нем меньше пафоса и больше ремесла. А ремесло в кризис часто ценнее лозунгов. Маневренные группы, акустическая разведка, дроны-перехватчики — все это не выглядит столь “величественно”, как крупные комплексы ПВО, но именно такие решения могут лучше отвечать природе массовой угрозы. Если смотреть глубже, текст говорит не только о ПВО. Он говорит о более общем принципе: система выживает не тогда, когда она сильна в идеале, а тогда, когда она умеет быстро учиться. Это справедливо и для армии, и для государства, и для отдельного человека. Иногда мы надеемся, что “ресурсы противника кончатся” — в жизни это аналог надежды, что проблема рассосется сама. Но реальность обычно требует не надежды, а перестройки поведения.
Практический итог статьи можно свести к следующему:1. Угроза массовых БЛА носит системный характер. 2. Одними дорогими зенитными ракетами проблему не решить. 3. Нужна эшелонированная и экономически устойчивая модель ПВО. 4. Следует масштабировать дешевые и быстрые инструменты противодействия. 5. Адаптация к новой войне важнее приверженности старым схемам. Если сформулировать совсем кратко: статья убеждает, что будущее ПВО — это не только “больше ракет”, а больше гибкости, распределенности и скорости обучения. И, пожалуй, самый интересный вопрос здесь шире самой темы: что в условиях новой войны оказывается подлинной силой — объем накопленного оружия или способность системы отказаться от собственных привычных иллюзий и вовремя измениться?