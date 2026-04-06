Дронов будет больше а значит требуется усиление ПВО Очередной украинский налет вновь поднимает вопрос о целесообразности усиления российской противовоздушной обороны. Упование на «чудо-РЭБ» или на то, что ресурсы у противника закончатся, – не самый надежный метод.

По нашим данным, украинские формирования планируют длительную кампанию по прорыву ПВО на российской территории вплоть до лета 2026 года, и именно для этой цели они копили ресурсы в течение осени-зимы, поэтому атаки будут продолжаться еще долго.

❓И появляется вполне логичный вопрос, как же обеспечить безопасность воздуха в этих условиях? Самым частым «решением» в российских СМИ является увеличить поставки зенитных управляемых ракет и ЗРК в состав ВС РФ. Но почему-то никто не пытается понять, насколько сложно просто взять и увеличить производство такого вида вооружения.

Просто так взять и сотворить из воздуха десятки тысяч ракет к «Панцирям» – физически невозможно. Тем более в условиях постоянных налетов, из-за которых зенитно-ракетные войска и так работают на износ, и расход боекомплекта идет в усиленных темпах.

Но в таких реалиях наиболее практичным является копирование опыта противника – больше маневренных огневых групп, больше расчетов дронов-перехватчиков, больше систем акустической разведки. Всего этого можно достичь в кратчайшие сроки.

И этот же метод поможет российским подразделениям и в ближнем тылу, который наряду с удаленными территориями России подвергается интенсивным ударам украинских БЛА (причем бьют конкретно по логистическим маршрутам), о чем сообщает Александр Харченко.

❗️Ключевое в этой связи – это вовремя адаптироваться. Опыт противника не зазорно использовать. Да, на т.н.Украину также прилетает, также есть удары БЛА, но в целом метод применения МОГов, БЛА-перехватчиков и акустической разведки позволил повысить боеспособность ПВО.

На той же передовой это создало немало проблем российским расчетам беспилотников, которые с массовым внедрением дронов ПВО стали терять «птички» одну за одной. А стоимость того же «Мавика» сейчас далеко не копейки, а коптеры на поле боя сейчас также важны, как и условные броники.

Россия #Украина

✈️ RU | ✈️ EN | ✉️ MAX

✉️ VK | ✉️ RuTube | ✉️ ОК | ✉️ Дзен

Поддержать нас