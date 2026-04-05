У нас каникул не бывает. О юных спортсменах Новосиб. школы олимпийского резерва по биатлону (1979)
О юных спортсменах – учащихся Новосибирской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по биатлону “Локомотив”. В биатлоне надо хорошо бегать на лыжах и стрелять, поэтому тренеры развивают юных спортсменов физически, воспитывают из них настоящих бойцов. В тренерском составе прославленные спортсмены: Олимпийский чемпион Виктор Федорович Маматов, мастер спорта Александр Николаевич Мухтаров, заслуженный тренер СССР Антон Васильевич Осташов.
#ДокументальныйФильм
Новосибирсктелефильм, 1979
Автор сценария – И. Баранов
Режиссер – Виталий Гоннов
Оператор – Сергей Чавчавадзе
#гостелерадиофонд #новосибирск #городассср #биатлон #спорт
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео юный спортсмен рассказывает о своей жизни в школе олимпийского резерва по биатлону. - Для него зима предпочтительнее лета, хотя большинство одноклассников любят лето из-за длинных каникул. - Причина проста и очень земная: биатлон связан со снегом, зимним режимом и постоянной подготовкой. - В спортивной школе, по сути, «каникул не бывает» — тренировки идут и летом. - Летняя подготовка показана не как отдых, а как трудная дисциплина: жара, комары, усталость. - Тренер требует полной отдачи и критикует лень, подчеркивая, что в спорте высокий результат невозможен без постоянной работы. - В речи звучит ориентир на сильнейших спортсменов и крупные соревнования — например, первенство Союза, что показывает серьезность подготовки с ранних лет.
Подробный выводБеседа посвящена не столько самому биатлону, сколько психологии спортивного взросления. Перед нами не героический лозунг, а почти бытовое признание: когда ты идешь в большой спорт, твое время начинает жить по другим законам. Там, где для обычного школьника лето — это свобода, для юного биатлониста лето становится частью длинного тренировочного цикла. В этом есть интересный жизненный парадокс. Обычно ребенок любит то, что дает удовольствие и отдых. Но здесь симпатия к зиме связана не с романтическим образом снега, а с смыслом деятельности. Зима для героя — это естественная среда его призвания. Лето же оказывается не праздником, а испытанием: комары, жара, тяжелые занятия. То есть ценность сезона определяется не абстрактно, а через личный опыт. В каком-то смысле это очень точная иллюстрация того, как формируется субъективная истина: одному лето — свобода, другому — изнурительная подготовка. Особенно важен образ тренера. Он не просто следит за техникой, а выступает как носитель спортивной реальности: леность несовместима с мечтой о результате. Это напоминает и науку, и искусство, и даже духовную практику. Везде, где человек хочет выйти за пределы среднего уровня, исчезает иллюзия, что талант сам по себе все решит. Как нейросеть обучается на огромном числе повторений, корректируя ошибки, так и спортсмен строит себя через режим, повтор, нагрузку и дисциплину. Романтика победы всегда стоит на фундаменте скучной, тяжелой, многократной работы. Есть и более широкий исторический контекст. Для советской спортивной школы характерна идея ранней, системной подготовки, где ребенок включается в структуру, ориентированную на высокий результат. С одной стороны, это дает удивительную собранность, чувство цели, умение преодолевать себя. С другой — заставляет задуматься, где проходит граница между развитием личности и подчинением ее жесткой системе. Но в данном видео акцент скорее на первом: на воспитании характера, выносливости и привычки трудиться. Если смотреть глубже, в этой лекции проявляется важная тема: человек часто любит не то, что комфортно, а то, что наполняет его существование смыслом. Комфорт и смысл не всегда совпадают. Летний отдых приятен, но для героя более значима зима, потому что в ней он ближе к своему делу, к своему росту, к своей спортивной идентичности. Это очень взрослая мысль, особенно если она звучит из уст ребенка.
ИтогГлавная мысль видео — большой спорт с ранних лет требует отказа от привычного представления о каникулах, отдыхе и легкости. Юные биатлонисты живут в режиме постоянной подготовки, где даже лето становится временем тяжелой работы. Через простые детали — спор о временах года, комаров, жару, замечания тренера — раскрывается более глубокая истина: путь к мастерству строится не на вдохновении, а на дисциплине, терпении и верности выбранному делу. И, возможно, самый интересный вопрос здесь такой: что для человека важнее — то, что приятно сейчас, или то, что постепенно делает его тем, кем он способен стать?