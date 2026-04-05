Третьего апреля американцы потеряли в Иране самолет, истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle.

Переслано от: Андрей Медведев

Пилоты катапультировались. Их стали искать. В США все регламентировано очень чётко. Есть единая структура Air Force Rescue Coordination Center. И есть протокол действий в таких ситуациях.

Combat Search and Rescue (CSAR). Основу любой операции, после получения сигнала от летчика, составляют действия группы Pararescue Jumpers (PJ). Это спецназ ВВС, куда идёт жесточайший отбор, и обучение включает год лагеря, а потом ещё 450 суток уже на базе. В PJ попадёт не каждый спецназовец.

У PJ своя техника. БПЛА, вертолёты, ударные БПЛА, конвертопланы, свои “Геркулесы” HC-130, в том числе заправщики.

PJ выдвигаются в район нахождения летчика, или по воздуху или по земле.

Что произошло в Иране. Одного пилота нашли и вывезли на вертолёте. Второй – более суток прятался в горной местности и был ранен. Вчера его вытащили. Причём, PJ и авиация вели полноценный бой с иранскими подразделениями.

Огнём с земли персы завалили два вертолёта Black Hawk, экипажи целы. Был сбит американский штурмовик A-10 Warthog, но летчика спасли. Два транспортника C-130 посадили на грунтовку, чтобы вывезти спецназ и лётчиков. Самолёты с грунта не взлетели, американцы их сами подорвали.

В итоге группу и пилотов вытащили вертолетами.

Тут можно поиронизировать, что американцы не учли подготовку иранских сил ПВО и иранских военных. Но я тут повод для иронии, честно сказать, не вижу.

Вот когда у нас в вооруженных силах будет отстроена такая же система работы поисковых групп, у которых будут свои не только вертолёты (на вертолётах наши группы работают, да), но и истребители, БПЛА, штурмовики и транспортники, единый центр командования, спутниковая связь и передача данных, свой учебный центр, тогда и будем снисходительно иронизировать.

А пока просто смотрим и понимаем, что есть над чем работать.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- 3 апреля США потеряли в Иране F-15E Strike Eagle, пилоты катапультировались. - После сигнала о бедствии была запущена стандартная процедура Combat Search and Rescue (CSAR). - Ключевую роль в таких операциях играет спецподразделение ВВС США Pararescue Jumpers (PJ). - PJ — это элитная поисково-спасательная структура с крайне жёстким отбором и длительной подготовкой. - У американцев для таких миссий есть целостная экосистема средств: вертолёты, БПЛА, ударные платформы, конвертопланы, HC-130, заправщики, единый центр координации. - Одного пилота эвакуировали быстро, второй более суток скрывался в горах и был ранен, но затем тоже спасён. - Во время спасоперации американские силы вели реальный бой с иранскими подразделениями. - По тексту, были потеряны/повреждены значительные ресурсы: 2 Black Hawk, A-10, а также 2 C-130, которые после посадки на грунт не смогли взлететь и были уничтожены своими. - Автор предлагает не иронизировать, а смотреть на это как на пример работающей системы, где спасение пилотов считается приоритетом даже ценой серьёзных потерь. - Главный вывод автора: в российских ВС подобная система в таком масштабе и степени интеграции ещё не выстроена, и это повод не для насмешек, а для анализа и развития.

Подробный вывод

Здесь важен не только сам сюжет — потерянный самолёт, спасённые пилоты, бой в горах, — а архитектура военного мышления, которая за этим стоит. На поверхностном уровне история выглядит двояко. С одной стороны, можно сказать: операция оказалась дорогой, сложной, с дополнительными потерями техники, а значит в ней были просчёты. И это, вероятно, отчасти правда: любая реальная операция обнаруживает пределы планирования. Война вообще не любит идеальных схем. Карта и местность всегда расходятся, как теория сознания расходится с реальным человеческим опытом. На бумаге всё линейно, в жизни — всё трётся об хаос. Но если смотреть глубже, то здесь видна не столько ошибка, сколько системность. Американцы не просто “попытались спасти своих”. У них существует заранее построенный механизм, где: - есть единый координационный центр; - есть отдельная доктрина спасения; - есть специализированные люди, которых годами готовят именно под это; - есть техника, подчинённая не абстрактной “общевойсковой логике”, а конкретной задаче извлечения человека из враждебной среды; - есть, наконец, ценностная установка, что пилота надо возвращать, даже если это сложно, дорого и опасно. Это важный момент. Армия проявляет свою зрелость не только в том, как она уничтожает, но и в том, как она сохраняет. В некотором смысле это почти биологический принцип: развитый организм отличается не только силой атаки, но и качеством регенерации. Если проводить аналогию с нейросетями, то сильна не та система, которая лишь выдаёт результат в идеальных условиях, а та, которая умеет устойчиво восстанавливаться после сбоев. CSAR — это и есть военная форма такой устойчивости. Автор текста справедливо уводит нас от соблазна дешёвой иронии. Ирония вообще часто служит психологической защитой там, где честнее было бы признать чужую компетентность. Мы смеёмся не всегда потому, что объект смешон; иногда — потому что болезненно видеть в другом то, чего нет у нас. Это касается не только армии, но и истории, политики, личных отношений. Люди очень любят не реальность, а удобный образ реальности. Идеализированный или, наоборот, карикатурный. Так проще. Но это ослепляет. Если вернуться к сути: даже если допустить, что в изложении есть неточности или эмоциональное усиление, центральная мысль остаётся значимой — современные эффективные военные структуры строятся не набором героических эпизодов, а интеграцией людей, доктрины, связи, транспорта, авиационного прикрытия, разведки и подготовки. Не “отдельный отважный спецназ”, а связанная система. Это очень важное различие. Героизм без системы — это часто просто дорогое латание провалов. Система без героизма тоже мертва. Но когда они соединяются, появляется то, что можно назвать зрелой военной организацией. Есть и более общий, почти философский слой. Государство обнаруживает свои реальные приоритеты не в лозунгах, а в логистике. Можно сколько угодно говорить о ценности человека, но истина проявляется в том, есть ли: - спутниковая связь, - защищённая передача данных, - учебный центр, - своя авиация, - единое командование, - готовность рисковать ресурсами ради спасения. То есть истина, как часто бывает, не в декларации, а в инфраструктуре поступка. Это очень практическая истина. Почти бытовая по своей природе: не “любишь ли ты человека вообще?”, а “выстроил ли ты систему, чтобы вытащить конкретного раненого из конкретной горной точки?”. В этом смысле военная организация удивительно напоминает этику: ценности реальны лишь тогда, когда у них есть форма действия. При этом не стоит впадать и в обратную идеализацию американской модели. Любая система имеет пределы, уязвимости, политический контекст, цену и тень. Можно восхищаться организацией, не романтизируя саму войну. Можно признавать профессионализм, не превращая его в культ. Это и есть более трезвый взгляд: уважать факты, но не поклоняться образам.

Практический вывод

Если вынести из текста прикладной смысл, то он такой: 1. Поисково-спасательная система должна быть автономной и специализированной, а не собираться ситуативно. 2. Нужен единый центр управления, а не разрозненные ведомственные цепочки. 3. Нужна собственная материальная база: вертолёты, самолёты, БПЛА, связь, разведка, заправка, эвакуация. 4. Нужна долгая специальная подготовка кадров, а не надежда на “универсальных бойцов”. 5. Нужно признать, что эвакуация и спасение — это не второстепенная функция, а показатель зрелости всей военной машины. И, возможно, самый зрелый смысл текста именно в этом: вместо того чтобы подпитывать национальное самолюбие насмешкой над чужими трудностями, полезнее увидеть в них зеркало собственных недостроенных систем. Это болезненно, но продуктивно. Истина вообще редко ласкает эго; чаще она предлагает работу. И вот открытый вопрос, который здесь остаётся: что в действительности надёжнее приближает нас к истине — чувство собственного превосходства или честная способность признать чужую сильную сторону и сделать из этого выводы?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/25229
Записи на схожие темы
    Valeriy Bondarik сегодня в 00:04

      ,..,PrrriveTT…..

      - РЕАЛЬНОсть И…ментальные,Т.Н.”скрепы”…
      :-)а что-же “ЭТО” ТАКОЕ…чешем “РЭПЫ”…)

      …товарИЩИ…и пр.НАЁМНЫЕ РАБочие:
      :-)в-очередь,В-ОЧЕРЕДЬ – для “искренних” комментариев…

      ИЗБЕГАЙте Т.Н.”патриотических” ВЕРЕЩАНИЙ…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.05-4-26

