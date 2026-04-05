Третьего апреля американцы потеряли в Иране самолет, истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle.

Пилоты катапультировались. Их стали искать. В США все регламентировано очень чётко. Есть единая структура Air Force Rescue Coordination Center. И есть протокол действий в таких ситуациях.

Combat Search and Rescue (CSAR). Основу любой операции, после получения сигнала от летчика, составляют действия группы Pararescue Jumpers (PJ). Это спецназ ВВС, куда идёт жесточайший отбор, и обучение включает год лагеря, а потом ещё 450 суток уже на базе. В PJ попадёт не каждый спецназовец.

У PJ своя техника. БПЛА, вертолёты, ударные БПЛА, конвертопланы, свои “Геркулесы” HC-130, в том числе заправщики.

PJ выдвигаются в район нахождения летчика, или по воздуху или по земле.

Что произошло в Иране. Одного пилота нашли и вывезли на вертолёте. Второй – более суток прятался в горной местности и был ранен. Вчера его вытащили. Причём, PJ и авиация вели полноценный бой с иранскими подразделениями.

Огнём с земли персы завалили два вертолёта Black Hawk, экипажи целы. Был сбит американский штурмовик A-10 Warthog, но летчика спасли. Два транспортника C-130 посадили на грунтовку, чтобы вывезти спецназ и лётчиков. Самолёты с грунта не взлетели, американцы их сами подорвали.

В итоге группу и пилотов вытащили вертолетами.

Тут можно поиронизировать, что американцы не учли подготовку иранских сил ПВО и иранских военных. Но я тут повод для иронии, честно сказать, не вижу.

Вот когда у нас в вооруженных силах будет отстроена такая же система работы поисковых групп, у которых будут свои не только вертолёты (на вертолётах наши группы работают, да), но и истребители, БПЛА, штурмовики и транспортники, единый центр командования, спутниковая связь и передача данных, свой учебный центр, тогда и будем снисходительно иронизировать.

А пока просто смотрим и понимаем, что есть над чем работать.