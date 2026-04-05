РКН и ВПН, надо больше работать, журнал «Казань»
Передача «Тактическая суббота» с Сергеем Вильяновым и Владимиром Морозовым возобновлена после приостановки работы, но голосование за ее будущее продолжается: https://sponsr.ru/tacso/145665/Takticheskaya_Subbota_priostanovlena_Opros_zritelei/
В 46-м выпуске:
00:00:00 – короткая беседа перед длинной
00:03:37 – начало
00:05:03 – надо лучше (зачеркнуто) больше работать
00:09:51 – растет потребление антидепрессантов
00:14:14 – РКН спешит на помощь
00:16:17 – "перед РКН поставлена задача": снижаем использование ВПН
00:19:39 – плата за переписку бизнеса с государством
00:21:24 – российские площадки должны отказать пользователям с ВПН
00:24:16 – инициативы по самозапрету для компьютерных игр
00:28:06 – стагнация рекламы в ВК
00:36:54 – успехи национального мессенджера
00:43:27 – повышения налогов не будет!
00:46:29 – экспресс-расчет ипотечных платежей за жилье в Москве
00:51:27 – допналог для владельцев трех и более квартир
00:55:19 – единый учебник по труду: скоро
00:58:06 – Николай Патрушев: реальные знание и ЕГЭ
01:02:00 – пошлины для импортного крепкого алкоголя
01:05:53 – строгий надзор за электровелосипедистами в Москве
01:08:53 – 9.5 млн спутников Старлинк
01:11:58 – не стало Владимира Комарова
01:14:47 – журнал выпуска "Казань"
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео ведущие в ироничной форме обсуждают новости недели, прежде всего инициативы государства в сфере цифрового контроля. - Одна из центральных тем — попытки ограничить использование VPN в России и сделать доступ к зарубежным платформам еще более затруднённым. - Обсуждаются идеи Минцифры: - снизить использование VPN; - ограничивать доступ пользователей на российские площадки при входе через VPN; - рассмотреть плату за переписку бизнеса с чиновниками. - Ведущие связывают это с общей логикой усиления контроля над информацией и поведением пользователей в интернете. - Поднимается тема цифровых «самозапретов»: - на кредиты; - на азартные игры; - потенциально — даже на компьютерные игры. - Звучит критика идеи, что любые социальные проблемы можно решать запретами и ограничениями. - Отдельно обсуждается призыв больше работать: по 12 часов в день, 6 дней в неделю. Ведущие воспринимают это как симптом архаичного взгляда на экономику, где эффективность подменяется простым увеличением времени труда. - Затрагивается тема роста потребления антидепрессантов в крупных городах, особенно в Петербурге. Это связывается с информационной перегрузкой, тревожной новостной средой и общей психологической усталостью. - Есть блок про VK: - у компании финансовые трудности; - рост выручки замедляется; - реклама, несмотря на почти монопольное положение в новой российской цифровой среде, не показывает ожидаемого роста. - Обсуждается мессенджер MAX как российская цифровая альтернатива: ведущие иронизируют над попытками сделать из него «наш WeChat», но отмечают, что сервис постепенно насаждается в повседневные коммуникации. - Звучит тема недвижимости: - купить квартиру в Москве становится почти нереально даже при очень высокой зарплате; - обсуждаются новые инициативы по дополнительному налогообложению владельцев нескольких объектов жилья; - делается вывод, что такие меры не решают проблему доступности жилья. - Поднимаются темы школы и образования: - единый учебник по труду; - призыв давать реальные знания, а не только готовить к ЕГЭ; - при этом ведущие отмечают противоречие между этими заявлениями и устройством самой экзаменационной системы. - Есть обсуждение пошлин на импортный алкоголь как способа поддержать российского производителя; ведущие относятся к этому скептически. - Критикуется ситуация с курьерами на электромопедах, которых формально называют электровелосипедами, хотя по сути это уже моторизованный транспорт, опасный для пешеходов. - В финале большое внимание уделяется журналу «Казань»: - его хвалят как редкий пример живого, глубокого, культурного регионального издания; - подчеркивается, что журнал рассказывает о реальных людях, памяти места, истории и культуре без пошлости и сервильности.
Подробный выводВ данной беседе соединяются сатира, усталость и очень узнаваемое ощущение времени: когда новостей слишком много, а пространства для внутренней свободы — все меньше. Формально разговор построен как обзор событий недели, но по сути это размышление о том, как современная российская реальность все чаще пытается регулировать не только действия человека, но и его внимание, досуг, способы общения и даже маршруты мышления.
1. Главная линия — контроль как универсальный ответВажнейший мотив видео — расширение логики запрета. VPN, игровые привычки, способы переписки, доступ к платформам, рекламные механизмы, форматы коммуникации с государством — всё это рассматривается как объекты регулирования. Здесь проявляется любопытный парадокс: вместо того чтобы делать среду более привлекательной, удобной и конкурентной, система скорее стремится сузить пространство выбора. Это напоминает старую управленческую ошибку: не улучшать продукт, а ограничивать альтернативы. В экономике так часто пытаются спасать слабый рынок пошлинами, в идеологии — цензурой, в социальной политике — дисциплинарными мерами. Но принуждение может обеспечить краткосрочную управляемость, однако редко рождает доверие. Человек может остаться на платформе не потому, что она хороша, а потому, что ему сложнее уйти. Это не лояльность, а инфраструктурная несвобода.
2. Больше работать — как будто это и есть решениеТема «работать по 12 часов 6 дней в неделю» в видео высмеивается не случайно. За ней видна очень старая, почти дореволюционная интуиция: если в системе трудности, значит, люди недостаточно стараются. Но современная экономика давно показывает, что рост создается не только и не столько количеством часов, сколько качеством организации, автоматизацией, компетенциями, технологической зрелостью, предсказуемостью среды. Когда вместо повышения производительности предлагается просто дольше сидеть на рабочем месте, это выглядит как попытка лечить сложную болезнь увеличением дозы усталости. Почти как в плохой педагогике: если ученик не понял тему, значит, надо просто дольше держать его за партой. Иногда это работает на уровне статистики, но почти всегда проигрывает по качеству результата. И здесь есть философский слой: труд без смысла истощает. Труд с внутренним согласием может быть тяжелым, но не обязательно разрушительным. А труд как форма вынужденного выживания постепенно превращается в психологическую эрозию.
3. Информационная перегрузка и рост тревогиРазговор об антидепрессантах — внешне полушутливый, но по сути очень серьезный. Ведущие довольно точно формулируют то, что многие ощущают: современный человек технически не приспособлен к постоянному потоку тревожной информации. Новости приходят «без фильтра», мгновенно, бесконечно, без пауз на осмысление. Если раньше событие проходило хотя бы через временной буфер редакций, газет, телевизионной сетки, то теперь нервная система живет в режиме непрерывного вторжения. Психика оказывается в положении сервера под DDoS-атакой: не обязательно один удар смертелен, но постоянный поток запросов рано или поздно вызывает сбой. Отсюда ироничный, но важный вывод видео: государство как будто хочет лечить последствия тревожности не через создание более здоровой среды, а через ограничение каналов доступа к раздражителям. Но проблема не только в каналах. Проблема глубже — в самой структуре среды, где неопределенность стала нормой, а устойчивость — дефицитом.
4. Цифровой суверенитет и цифровая бедностьОбсуждение VK, MAX и ограничений зарубежных сервисов показывает еще одну линию: создание «своего» цифрового пространства. На уровне идеи это понятно — любая страна хочет технологической устойчивости. Но в видео хорошо чувствуется скепсис к тому, что импортозамещение в цифровой сфере часто идет не через превосходство решения, а через административное давление. Это важное различие. Технология становится живой, когда она входит в повседневность естественно, потому что она удобнее, быстрее, понятнее. Если же она внедряется как обязательный маршрут, она остается инструментом принуждения, даже если формально работает. Здесь возникает почти экзистенциальный вопрос: можно ли построить подлинно живую цифровую культуру сверху, распоряжением? История технологий скорее подсказывает, что нет. Культура связи рождается там, где есть доверие, привычка и удовольствие от использования, а не только регламент.
5. Жильё как показатель реальностиОчень сильный фрагмент касается недвижимости. Ведущие показывают, что даже при высокой зарплате покупка квартиры в Москве становится почти недостижимой. Это важнее, чем кажется. Жильё — не просто рынок. Это индикатор того, насколько общество позволяет человеку укорениться. Если человеку всё сложнее обрести пространство, которое можно назвать своим, то он живет в режиме постоянной временности. А временность разрушает горизонт планирования. Человек перестает строить, он начинает приспосабливаться. В этом смысле кризис доступного жилья — это не только экономическая проблема, но и антропологическая. Она влияет на семьи, рождаемость, чувство дома, готовность связывать свое будущее с местом. Инициативы по дополнительному налогообложению владельцев нескольких квартир обсуждаются как меры, которые выглядят логично на бумаге, но в жизни часто просто перекладывают расходы на арендаторов. Это хороший пример того, как административная справедливость не всегда становится реальной справедливостью.
6. Образование: знание или натаскиваниеТема школы в видео подана коротко, но точно. Есть риторика о «реальных знаниях», но есть и практика ЕГЭ, которая выстраивает всю старшую школу вокруг алгоритма сдачи экзамена. Это конфликт между образованием как развитием мышления и образованием как системой фильтрации. Сама по себе стандартизация не зло. Но если форма оценки начинает диктовать содержание обучения, то школа перестает быть пространством исследования и становится подготовительным цехом. Как в машинном обучении: если модель учат исключительно под метрику теста, она может начать хорошо проходить тест, но хуже понимать реальность. У человека, конечно, всё богаче, но аналогия здесь уместна.
7. Самое живое в финале — разговор о журнале «Казань»На фоне всех новостей о запретах, контроле и бюрократической инженерии особенно важно, что беседа заканчивается разговором о журнале «Казань». Это не просто отступление в сторону культуры. Это почти ответ на все предыдущие темы. Пока большая система занята регулированием потоков, есть маленькие формы живой памяти, которые сохраняют реальность: людей, город, прошлое, локальную историю, смысл места. Такой журнал — это противоположность обезличиванию. Он не про управление массой, а про внимание к конкретному. Не про принуждение, а про бережное сохранение. И тут возникает почти духовный контраст. С одной стороны — бесконечная технократическая возня вокруг ограничений, платформ, трафика, сборов, запретов. С другой — тихая культурная работа, которая действительно делает жизнь плотнее и человечнее. Не случайно в конце разговора появляется оживление: как будто именно здесь ведущие сталкиваются с чем-то подлинным.
Общий смыслЕсли собрать всё вместе, то это видео — о жизни в среде, где управление всё чаще осуществляется через ограничения, а человек пытается сохранить остатки автономии с помощью иронии, памяти, частной культуры и здравого смысла. Ведущие не предлагают стройной идеологии, но у них есть важная интуиция: нельзя бесконечно заменять качество среды усилением контроля. Можно ограничить VPN, но нельзя таким образом создать доверие. Можно призвать работать по 12 часов, но нельзя из этого автоматически получить продуктивность. Можно насаждать мессенджер, но нельзя приказом породить живую коммуникацию. Можно говорить о реальных знаниях, но нельзя получить их в системе, заточенной на натаскивание. Можно регулировать рынок жилья, но нельзя указом породить доступность. Можно шуметь о цифровом суверенитете, но без культурной и технологической глубины это будет лишь оболочка. И потому самый ценный вывод здесь, пожалуй, такой: реальная жизнь держится не на громких инициативах, а на том, что по-настоящему работает и сохраняет человеческое измерение — на честном труде, внятной культуре, локальной памяти, осмысленном разговоре и способности не путать витрину с сущностью. И тогда остается открытый вопрос: что на самом деле делает общество устойчивым — усиление контроля или способность бережно удерживать живую человеческую реальность там, где формальные системы всё чаще подменяют смысл процедурой?