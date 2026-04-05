Ключи Захара. Проза СВО. Памяти Евгения Николаева (позывной “Гайдук”)

Переслано от: Захар Прилепин

Проза и поэзия участников СВО – отдельное большое явление в современной отечественной литературе. Евгений Николаев с позывным Гайдук командовал отрядом "Родня" в бригаде "Пятнашка". Он погиб от удара украинского FPV-дрона, оставив большое творческое наследие. В центре дебютного романа Кириллаа Минина "Доброволец. Письма не о любви"– коллективный портрет российского военнослужащего.

- Как складывалась судьба Евгения Николаева в последние четверть века?

- Может ли правда быть безжалостной и исполненной любви к России?

- Почему книгу Андрея Лисьева "Не прощаемся" нельзя обойти стороной?

- Приходится ли авторам, находящимся на фронте, скрывать свои настоящие имена?

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео обсуждается проза участников СВО, прежде всего тех, кто пишет изнутри военного опыта. - Значительная часть беседы посвящена памяти Евгения Николаева (позывной Гайдук) — бойца, командира, мыслителя и автора книги «Моя Новороссия». - Гайдук представлен как человек редкого склада: - участник русско-патриотического движения с молодых лет, - глубоко образованный, - прошедший через Херсон и боевые действия, - ставший в зрелом возрасте настоящим полевым командиром. - Подчеркивается его личное бесстрашие, харизма, доброта, отсутствие злобы и зависти, а также его православная укорененность. - Описана его гибель: он погиб, спасая раненого товарища, при атаке дронов. - Отмечается, что Гайдук был не только военным, но и сильным автором и мыслителем, чьи тексты соединяли: - фронтовые миниатюры, - историю Новороссии, Бессарабии, Приднестровья, - геополитические размышления. - Ведущие говорят о подготовке новых изданий и посмертного сборника его текстов. - Далее разговор переходит к другим авторам СВО: - Кирилл Минин и его роман «Доброволец», - Дмитрий Филиппов, - Андрей Лисев, - упоминаются и другие пишущие участники войны. - Роман «Доброволец» характеризуется как жесткая, правдивая и при этом патриотическая книга, где показаны потери, хаос, тяжелый быт войны, но сохраняется верность стране. - Отдельно поднимается тема нападок на фронтовую литературу: ведущие резко критикуют тех, кто обвиняет авторов в «очернении», недостоверности или литературной несостоятельности. - Звучит важная мысль: фронтовая проза не обязана быть лакировкой, ее задача — свидетельствовать о реальности, даже если эта реальность страшна, противоречива и болезненна. - Подчеркивается, что многие из этих авторов — не кабинетные литераторы, а воюющие, раненые, награжденные люди, и потому их голос имеет особый вес. - В конце беседы делается вывод, что СВО рождает новую литературу, а государству и обществу важно бережнее относиться к тем, кто воюет и пишет.

Подробный вывод

В данной лекции звучит сразу несколько уровней смысла, и именно их сочетание делает разговор важным. На поверхности — это беседа о книгах, авторах и литературе. Но по существу это разговор о том, как война превращает человеческий опыт в слово, и почему это слово оказывается не просто художественным материалом, а формой памяти, совести и исторического самосознания.

1. Евгений Николаев показан как фигура редкого единства жизни и текста

Образ Гайдука в беседе выстроен не как официальный героический портрет, а как живая, сложная и трагическая фигура. В нем соединяются: - политическая биография, - военный путь, - культурная глубина, - интеллектуальная сила, - человеческая мягкость. Это особенно важно. Часто война упрощает человека в общественном восприятии: либо «герой», либо «жертва», либо «символ». Но здесь возникает более объемная оптика: человек был и бойцом, и мыслителем, и отцом, и писателем, и верующим, и другом. Такая многомерность ближе к реальности. А реальность, как всегда, сложнее лозунга. Гайдук предстает как человек, который не просто участвовал в событиях, а осмыслял их исторически и цивилизационно. В этом есть почти античный мотив: не только действовать, но и понимать, в каком мире ты действуешь. Не только сражаться, но и пытаться назвать происходящее точными словами.

2. Главная тема — литература как свидетельство, а не украшение

Ведущие последовательно отстаивают мысль, что фронтовая проза не должна быть стерильной. Это очень важный тезис. Война — не плакат. Она не состоит только из мужества, как и человек не состоит только из своих красивых качеств. В ней есть: - страх, - потери, - хаос, - ошибки, - бессилие, - грязь, - абсурд. И если литература это убирает, она перестает быть литературой и становится агитацией. Агитация может быть полезна ситуативно, но она плохо переживает время. А подлинный текст живет именно потому, что не боится трещин реальности. Здесь можно провести аналогию с медициной: хороший диагноз редко бывает приятным, но без него невозможно лечение. Так и литература, особенно военная, нужна не для того, чтобы утешать ложью, а для того, чтобы дать обществу возможность увидеть себя без ретуши.

3. Возникает образ новой фронтовой словесности

Из беседы ясно, что речь идет не о единичных исключениях, а о формировании целого явления — новой военной литературы, рожденной не задним числом, а по ходу самих событий. Это принципиально. Такие авторы, как Гайдук, Минин, Филиппов, Лисев, пишут не «про войну вообще», а изнутри пережитого. Это меняет качество текста. Он становится не просто повествованием, а формой прямого человеческого свидетельства. И потому в нем могут соседствовать: - документальность, - художественность, - исповедь, - аналитика, - история, - миф, - боль. Интересно, что в разговоре неоднократно подчеркивается широкий культурный горизонт этих авторов. Это разрушает стереотип, будто фронтовик обязательно пишет грубо, прямолинейно и только фактами. Напротив, из беседы следует, что многие из них — люди с большим внутренним багажом, и война в их текстах встречается с философией, историей, религиозным чувством, классической литературной традицией.

4. Важна тема зрелого преображения человека

Особенно сильный мотив — рассказ о том, как Гайдук стал командиром уже в зрелом возрасте. Это почти экзистенциальный сюжет: человек не был заранее «отлит» в военную форму, но жизнь поставила его в такую точку, где его глубинные качества обрели свое окончательное выражение. Это напоминает старую мысль: иногда человек узнает, кто он, только когда история ставит его к стене. До этого он может быть ярким, свободным, умным, талантливым — но лишь предельная ситуация собирает личность в целое. Так металл проходит закалку: не огонь создает материал, но именно огонь проявляет его структуру.

5. Критика идеализации и критика цинизма здесь идут вместе

С одной стороны, ведущие отвергают лакировку войны. С другой — отвергают и поверхностный цинизм по отношению к фронтовым авторам. Это любопытный баланс. Они не говорят: «всё прекрасно». Но и не принимают позицию тех, кто с безопасной дистанции начинает разоблачать, унижать, подозревать, обесценивать. Тут возникает важная моральная граница: критика возможна, но она должна быть соразмерна цене опыта. Это вообще один из главных нервов беседы. Человек, который рисковал жизнью, был ранен, терял товарищей и при этом еще нашел силы написать книгу, не становится автоматически вне критики — но требует другого масштаба разговора. Не истерики, не злорадства, не дешевого разоблачительства, а серьезного чтения.

6. Любовная линия в «Добровольце» трактуется как знак внутренней чистоты

Отдельный спор вокруг романа Кирилла Минина используется ведущими как повод сказать нечто большее о человеческих отношениях. Их аргумент в том, что современный читатель часто уже не способен поверить в любовь без физиологии, в целомудрие без лицемерия, в дистанцию без фальши. Это интересное культурное наблюдение: когда общество долго живет в режиме иронии и телесной прямоты, ему начинает казаться подозрительным все, что не сводится к инстинкту. Но литература тем и важна, что напоминает: человеческая близость бывает разной, и не всякая правда обязана быть грубой. В этом смысле спор о романе оказывается не только эстетическим, но и антропологическим: что мы вообще считаем нормой человека? Только тело? Только желание? Или еще верность, память, сдержанность, образ, который человек хранит в себе?

7. Центральный нерв беседы — память как долг

Память о Гайдуке в этом видео — не ритуальная, а деятельная. Она выражается в желании: - сохранить тексты, - издать книги, - собрать заметки, - не дать исчезнуть голосу. Это очень существенный момент. Смерть на войне часто делает человека символом, но литература может вернуть его как личность. Не как плакат, а как ум, интонацию, характер, ход мысли. В каком-то смысле книга здесь — это продолжение присутствия человека в мире. И в этом есть почти религиозный смысл: тело погибает, но слово, если оно правдиво и живо, остается работать среди живых. Не заменяет человека, конечно, но не дает его опыту раствориться.

Итог

Беседа посвящена не просто военной прозе, а рождению новой литературы из предельного опыта. Главный вывод в том, что участники СВО, которые пишут, создают не второстепенный культурный фон, а важнейший пласт современной русской словесности. Их тексты ценны не потому, что написаны «про актуальное», а потому, что в них соединены: - личный риск, - историческая память, - живая боль, - культурная глубина, - попытка назвать происходящее без фальши. Особенно сильно звучит мысль о Евгении Николаеве: перед нами был человек, в котором война не уничтожила человечность, а, напротив, выявила ее высшую форму — мужество, верность, доброту, ясность мысли. Его образ в беседе становится напоминанием о том, что настоящая сила не всегда громка, а подлинный воин может быть одновременно и глубоким автором, и мягким человеком. Практический вывод тоже ясен: такие тексты нужно не только читать, но и сохранять, издавать, обсуждать всерьез, потому что именно в них потомки будут искать не официальную версию эпохи, а ее человеческое лицо. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: что ближе к истине о войне — героический миф, беспощадный документ или живая литература, которая пытается удержать между ними человека?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/ccbe94fea91562a4b169959fe7de1e7d/
