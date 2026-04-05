ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА – ПРОВАЛ? Марцинкевич раскрыл, почему стратегия России не сработала
Борис Марцинкевич вскрывает глубинные изменения на мировых рынках, произошедшие всего за последние три месяца. Новый виток эскалации на Ближнем Востоке может быть тактически выгоден России, но несет стратегические угрозы для ключевых логистических проектов, таких как коридор "Север-Юг". Пока США пытаются удержать гегемонию, Китай активно страхует свои риски, ускоряя переговоры по "Силе Сибири 2" и диверсифицируя поставки. В выпуске обсуждаем сенсационную атаку на авианосец "Джеральд Форд", реальный статус России как энергетической сверхдержавы и главную уязвимость, о которой не принято говорить — отсутствие собственного торгового флота.
Поддержите канал:
https://sponsr.ru/geonrgru/
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Наш телеграмм: https://t.me/geonrg
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Краткосрочно рост напряженности на Ближнем Востоке может быть выгоден России за счет роста цен на нефть и газа, что поддерживает бюджет. - Долгосрочно дестабилизация Ирана для России невыгодна, поскольку под ударом оказывается важнейший логистический проект — международный коридор «Север — Юг». - Иран рассматривается как стратегический партнер России: - как крупный рынок; - как транзитный узел; - как потенциальная площадка для совместных энергетических проектов, включая СПГ. - Китай на фоне мировых рисков усиливает ценность российских энергетических поставок, поскольку сухопутные маршруты и трубопроводы надежнее морских путей в условиях конфликтов. - Проект «Сила Сибири — 2» может получить новый импульс, но даже при ускорении это остается проектом на годы вперед. - Россия уже разворачивает экспорт на Восток и Юг, в том числе через Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизию. - Поставки газа в Иран могли бы начаться, если бы не нынешняя военная эскалация. - Россия обладает заделом в СПГ-технологиях, но развитие тормозится нехваткой инфраструктуры, испытательных мощностей и оборудования полного цикла. - Идея России как “энергетической сверхдержавы” была сформулирована широко и стратегически: 1. наличие избытка энергоресурсов; 2. национальный контроль над ними; 3. экспорт не только сырья, но и технологий его переработки и использования. - На практике эта стратегия была реализована лишь частично — наиболее последовательно, по мнению собеседника, в атомной отрасли через Росатом. - Нефтегазовый и угольный сектора в основном остались сырьевыми, продолжая продавать объемы ресурса, а не комплексные решения. - Слабое место России — морская логистика: - нехватка собственного торгового флота; - зависимость от чужих судов, фрахта и страхования; - последствия деиндустриализации и приватизационной политики прошлых десятилетий.
Подробный выводВ данной беседе проводится важная мысль: энергетика — это уже не просто экономика, а форма геополитической устойчивости. И здесь особенно видно различие между тактической выгодой и стратегическим интересом. С одной стороны, любой крупный конфликт в нефтегазоносном регионе обычно толкает цены вверх. Для бюджета это выглядит почти как подарок судьбы. Но это подарок из разряда тех, за которые потом приходится платить более высокую цену. Потому что высокая цена на сырье сегодня не компенсирует разрушение маршрутов, партнерств и долгосрочных проектов завтра. Именно в этом контексте Иран показан не как эпизодический союзник, а как узловая точка будущей евразийской архитектуры. Коридор «Север — Юг» — это не просто линия на карте. Это попытка перепрошить пространство торговли, создать альтернативу традиционным маршрутам, сократить зависимость от уязвимых морских коммуникаций и открыть России выход к новым рынкам. Если говорить образно, логистика — это кровеносная система экономики. Иран в этой системе — не периферийный капилляр, а одна из артерий. Интересно и наблюдение по Китаю. Когда море становится зоной риска, сухопутная инфраструктура превращается из просто выгодной в жизненно необходимую. Трубопровод в таком мире — это не только труба, но и политическая гарантия. Он менее зрелищен, чем флот, но часто надежнее. В этом смысле энергетика напоминает нервную систему государства: пока каналы связи устойчивы, организм сохраняет управляемость. Однако центральная тема беседы — даже не Иран и не Китай, а несбывшаяся в полной мере стратегия энергетической сверхдержавы. Здесь звучит довольно жесткая, но содержательная критика: Россия имела шанс стать не только поставщиком ресурсов, но и архитектором целых энергетических экосистем. То есть не продавать просто газ, а продавать газ вместе с инфраструктурой, технологиями, инженерией, сервисом и конечным решением. Не “миллиард кубометров”, а “готовую энергетическую функцию”. Это принципиальная разница. Продавать сырье — значит зависеть от ценового цикла. Продавать систему — значит формировать зависимость уже от себя как от технологического партнера. Тут напрашивается аналогия с цифровым миром: одно дело — продать железо, другое — создать платформу, в которой клиент живет годами. Сырьевой экспорт — это разовая сделка; технологический экспорт — это экосистема. По мысли собеседника, именно здесь и произошел сбой. Концепция была правильной, но ее реализация оказалась размыта. В итоге лучше всех эту модель воплотил Росатом, который продает не просто топливо, а полный цикл: строительство станций, обслуживание, технологическое сопровождение, долгосрочные контракты. То есть фактически — готовый энергетический мир под ключ. А вот в нефти, газе и угле Россия в значительной степени осталась в старой парадигме: добыли — продали — вывезли. И здесь всплывает еще более глубокая проблема: невозможно быть полноценной энергетической державой без собственной логистики. Если ты продаешь ресурсы, но везешь их в основном на чужих судах, страхуешь у чужих компаний и зависишь от чужой инфраструктуры, твой суверенитет неполон. Это напоминает ситуацию, когда человек считает дом своим, но ключи от дверей, счетчики и водопровод находятся у соседа. Формально ты владелец, практически — зависим. Поэтому один из самых серьезных выводов видео звучит так: энергетическая стратегия России сработала лишь частично, потому что не была доведена до уровня целостной системы. Были ресурсы, были идеи, были отдельные сильные проекты, но не хватило последовательного соединения добычи, технологий, машиностроения, флота, логистики, сервисной инфраструктуры и внешнеэкономической координации. При этом беседа не скатывается в безнадежный пессимизм. Скорее, в ней звучит осторожный тезис: нынешний кризис может стать моментом отрезвления. Когда старые маршруты рушатся, а прежние партнеры оказываются ненадежны, исчезает соблазн жить в иллюзии, будто сырьевой экспорт сам по себе гарантирует силу. Реальность, как часто бывает, жестче любой идеализации. Но именно это и делает ее полезной: она заставляет строить не декларации, а механизмы.
Главный смысл беседыГлавный вывод можно сформулировать так: Потому что сверхдержава в энергетике — это не только богатые недра. Это еще и: - контроль над ресурсом; - собственные технологии; - полная производственная цепочка; - транспортный суверенитет; - способность продавать не сырье, а завершенное решение; - устойчивые политические и торговые контуры вокруг себя. И если смотреть прагматично, то у России еще остаются шансы двигаться именно в эту сторону — через Восток, Юг, СПГ, атомную отрасль, сухопутные коридоры и восстановление собственного промышленно-логистического фундамента. В конечном счете в этом видео ставится не только экономический, но и философский вопрос: что такое настоящая сила государства — объем ресурсов или способность осмысленно превращать их в устойчивую систему будущего?