Даже в Азовском море страдает судоходство Совершенно ожидаемое следствие роста украинских атак на экспортную инфраструктуру России настигло и судоходство в Азовском море. Там два дня подряд грузовые суда попадают под удар украинских беспилотников.

Что произошло? ➡️Вчера под ударом ВСУ был Таганрог, в том числе порт, где был поврежден сухогруз под иностранным флагом. Точного названия нет, но в некоторых СМИ указывают, что это был Blacksea Star под флагом Либерии.

➡️Сегодня вновь была атака. Был нанесен удар по сухогрузу типа «Волго-Балт», перевозившему пшеницу в Азовском море. В результате судно затонуло, а экипаж, не считая трех погибших, сумел добраться до Херсонской области на спаскапсуле.

Сказать, что это неожиданность — ничего не сказать. ВСУ в последние недели целенаправленно бьют по основной статье дохода российского бюджета – по экспорту, который за годы СВО сильно просел.

Удары по НПЗ, по портовым терминалам, даже просто по судам – это урон инфраструктуре, которую нужно будет чинить, нужно будет тратить ресурсы на восстановление, и, конечно, закрывать любые операции до устранения последствий.

️С грузовыми судами все даже сложнее. Российское судостроение переживает не самые лучшие времена (сроки задерживаются, верфей не хватает), из-за чего каждая атака на танкер или сухогруз лишает Россию дефицитных торговых судов.

Суда, действующие под иностранным флагом, как правило, фрахтуют для перевозки определенных грузов. Но поскольку атаки уже стали систематичными, число желающих торговать с Россией станет меньше, и точно возрастет стоимость фрахта, что больно бьет по бюджету.

❗️Поэтому думать, что противник просто возьмет и прекратит атаковать гражданские суда или частные предприятия, наивно. Не прекратит, пока не оказывается достаточное противодействие.

Выход в этой ситуации – отвечать как минимум соразмерно и бить по судам т.н. Украины в море. Судоходство в Одесской области цветёт, несмотря ни на что. Так почему бы это не исправить?

Крым #Керчь #Россия #Украина

