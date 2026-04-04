Вопрос использования искусственного интеллекта в планировании военных операций перешел из разряда теоретических в практику
Вопрос использования искусственного интеллекта в планировании военных операций перешел из разряда теоретических в практику: судя по имеющейся информации, обе последние американские военные операции – в Венесуэле и в Иране – были спланированы с использованием искусственного интеллекта.
ИИ взял на себя не только определение банка целей, но и его обоснование, включая предположение вероятных шагов противника после выполнения тех или иных боевых задач. В случае с Венесуэлой, в общем, и шагов особо не было – калибр и военные возможности этой страны не позволяют ждать от нее вменяемого сопротивления в прямом столкновении с США. С Ираном ситуация в принципе иная. Там возможности оказать сопротивление есть, и одним из главных вопросов, на которые требовалось ответить при подготовке операции, был вопрос «как поведет себя иранское новое руководство после ликвидации верховного лидера страны и существенных потерь военной мощи под американскими и израильскими ударами?
Какой ответ был дан на эти вопросы в ходе подготовки операции мы не знаем и вряд ли США вскоре поделятся этой информацией. Но можем предположить. Судя по тому, что война началась без подготовки к сухопутной ее части, и планировалась как достаточно короткая воздушная операция – иначе не пришлось бы начинать гонять боевые корабли за новыми порциями ракет – долгого сопротивления не ожидалось. Был ли вывод ИИ сделан в форме «после таких-то и таких-то шагов следует ожидать падения режима» или «вероятность падения режима составляет n % при таких, таких, и таких сценариях, мы тоже не знаем, но ставка на падение режима была, и она не сработала. И здесь мы приходим к главной проблеме ИИ в военном планировании: искусственный интеллект не может адекватно оценить человеческие реакции. Страх, отвага, национальная и личная гордость, уверенность в себе, способность блефовать, способность положиться на авось и прочие вещи, составляющие человеческую натуру во всей ее сложности роботом не просчитываются в принципе. А просчитывать в этой ситуации требовалось именно их, и здесь в «электронном планировании» возникла главная неустранимая проблема. ИИ мог, наверное, сказать, сколько ударов нужно нанести для того или иного уровня потерь. Но гарантированно не мог оценить реакцию на эти потери и готовность к продолжению войны когда они будут достигнуты.
Поэтому сейчас США снова приходится срочно перекраивать свое планирование и уже тащить в регион сухопутный контингент с тем, чтобы попытать счастья на берегу. Надеюсь, эту часть операции им тоже спланирует ИИ.
Значит ли это, что ИИ неприменим в военном планировании в принципе? Конечно нет. Вещи связанные с оценкой материальных возможностей, анализом разведданных с вычленением сути и указанием ключевых объектов, решением огневых задач в системах ПРО у него получаются лучше и быстрее человека. Но это не новость ровно с того момента как человек начал ставить себе на помощь механические, а затем электронные устройства, облегчавшие подсчеты. Когда же речь идет об отношениях между людьми, лезть к ИИ за ответом на вопрос «при каких условиях противник признает поражение» ничуть не больше смысла, чем гадать с его помощью, полюбит ли вас приглянувшаяся вам женщина, и вынесет ли в вашу пользу решение судья. Все сами, только сами, ручками и головой.
Начинает проявляться открытое противопоставление засилью ИИ.
Проверка истинности знаний с помощью печатных машинок.
Во ПЕРВЫХ!!!
И Это Самое Главное!!!
ИИ Не Является СУБЪЕКТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ! И НИКОГДА ИМ НЕ БУДЕТ!
Чтобы Им (субъектом индивидуальности)СТАТЬ!
В него,Надо “,”вложить” То,что Есть в Каждом Живом Человеке ..по Вашему это _МОНАДУ_ Изначальная Причина Которой,в Индивидуальном Проявлении НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНА!
ИИ Это Объект в Который , Вкладывают Реализованные Возможности Открытые Человечеством !
Он(ИИ) ТОЛЬКО, Создаёт Варианты из Них!!!
Поэтому,при Всевозможных Вариантах ИИ Не Способен Просчитать Некий “выбор” Индивида в Созданных или Предполагаемых Условиях!!!
Не Помню Название Советского Фантастического фильма Где, Биоробот Просчитал Все Варианты на Уничтожение Корабля но,Живой Человек (командир корабля) Сделал УНИКАЛЬНЫЙ Выбор не Мешать Ему Ибо Нутром Чуял ИНОЙ ИСХОД Биороботом Просчитаного!!!
p.s Обожаю Советскую “фантастику”!!!!