Вопрос использования искусственного интеллекта в планировании военных операций перешел из разряда теоретических в практику: судя по имеющейся информации, обе последние американские военные операции – в Венесуэле и в Иране – были спланированы с использованием искусственного интеллекта.

ИИ взял на себя не только определение банка целей, но и его обоснование, включая предположение вероятных шагов противника после выполнения тех или иных боевых задач. В случае с Венесуэлой, в общем, и шагов особо не было – калибр и военные возможности этой страны не позволяют ждать от нее вменяемого сопротивления в прямом столкновении с США. С Ираном ситуация в принципе иная. Там возможности оказать сопротивление есть, и одним из главных вопросов, на которые требовалось ответить при подготовке операции, был вопрос «как поведет себя иранское новое руководство после ликвидации верховного лидера страны и существенных потерь военной мощи под американскими и израильскими ударами?

Какой ответ был дан на эти вопросы в ходе подготовки операции мы не знаем и вряд ли США вскоре поделятся этой информацией. Но можем предположить. Судя по тому, что война началась без подготовки к сухопутной ее части, и планировалась как достаточно короткая воздушная операция – иначе не пришлось бы начинать гонять боевые корабли за новыми порциями ракет – долгого сопротивления не ожидалось. Был ли вывод ИИ сделан в форме «после таких-то и таких-то шагов следует ожидать падения режима» или «вероятность падения режима составляет n % при таких, таких, и таких сценариях, мы тоже не знаем, но ставка на падение режима была, и она не сработала. И здесь мы приходим к главной проблеме ИИ в военном планировании: искусственный интеллект не может адекватно оценить человеческие реакции. Страх, отвага, национальная и личная гордость, уверенность в себе, способность блефовать, способность положиться на авось и прочие вещи, составляющие человеческую натуру во всей ее сложности роботом не просчитываются в принципе. А просчитывать в этой ситуации требовалось именно их, и здесь в «электронном планировании» возникла главная неустранимая проблема. ИИ мог, наверное, сказать, сколько ударов нужно нанести для того или иного уровня потерь. Но гарантированно не мог оценить реакцию на эти потери и готовность к продолжению войны когда они будут достигнуты.

Поэтому сейчас США снова приходится срочно перекраивать свое планирование и уже тащить в регион сухопутный контингент с тем, чтобы попытать счастья на берегу. Надеюсь, эту часть операции им тоже спланирует ИИ.

Значит ли это, что ИИ неприменим в военном планировании в принципе? Конечно нет. Вещи связанные с оценкой материальных возможностей, анализом разведданных с вычленением сути и указанием ключевых объектов, решением огневых задач в системах ПРО у него получаются лучше и быстрее человека. Но это не новость ровно с того момента как человек начал ставить себе на помощь механические, а затем электронные устройства, облегчавшие подсчеты. Когда же речь идет об отношениях между людьми, лезть к ИИ за ответом на вопрос «при каких условиях противник признает поражение» ничуть не больше смысла, чем гадать с его помощью, полюбит ли вас приглянувшаяся вам женщина, и вынесет ли в вашу пользу решение судья. Все сами, только сами, ручками и головой.

