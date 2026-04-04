Вопрос использования искусственного интеллекта в планировании военных операций перешел из разряда теоретических в практику

Переслано от: Старше Эдды

Вопрос использования искусственного интеллекта в планировании военных операций перешел из разряда теоретических в практику: судя по имеющейся информации, обе последние американские военные операции – в Венесуэле и в Иране – были спланированы с использованием искусственного интеллекта.

ИИ взял на себя не только определение банка целей, но и его обоснование, включая предположение вероятных шагов противника после выполнения тех или иных боевых задач. В случае с Венесуэлой, в общем, и шагов особо не было – калибр и военные возможности этой страны не позволяют ждать от нее вменяемого сопротивления в прямом столкновении с США. С Ираном ситуация в принципе иная. Там возможности оказать сопротивление есть, и одним из главных вопросов, на которые требовалось ответить при подготовке операции, был вопрос «как поведет себя иранское новое руководство после ликвидации верховного лидера страны и существенных потерь военной мощи под американскими и израильскими ударами?

Какой ответ был дан на эти вопросы в ходе подготовки операции мы не знаем и вряд ли США вскоре поделятся этой информацией. Но можем предположить. Судя по тому, что война началась без подготовки к сухопутной ее части, и планировалась как достаточно короткая воздушная операция – иначе не пришлось бы начинать гонять боевые корабли за новыми порциями ракет – долгого сопротивления не ожидалось. Был ли вывод ИИ сделан в форме «после таких-то и таких-то шагов следует ожидать падения режима» или «вероятность падения режима составляет n % при таких, таких, и таких сценариях, мы тоже не знаем, но ставка на падение режима была, и она не сработала. И здесь мы приходим к главной проблеме ИИ в военном планировании: искусственный интеллект не может адекватно оценить человеческие реакции. Страх, отвага, национальная и личная гордость, уверенность в себе, способность блефовать, способность положиться на авось и прочие вещи, составляющие человеческую натуру во всей ее сложности роботом не просчитываются в принципе. А просчитывать в этой ситуации требовалось именно их, и здесь в «электронном планировании» возникла главная неустранимая проблема. ИИ мог, наверное, сказать, сколько ударов нужно нанести для того или иного уровня потерь. Но гарантированно не мог оценить реакцию на эти потери и готовность к продолжению войны когда они будут достигнуты.

Поэтому сейчас США снова приходится срочно перекраивать свое планирование и уже тащить в регион сухопутный контингент с тем, чтобы попытать счастья на берегу. Надеюсь, эту часть операции им тоже спланирует ИИ.

Значит ли это, что ИИ неприменим в военном планировании в принципе? Конечно нет. Вещи связанные с оценкой материальных возможностей, анализом разведданных с вычленением сути и указанием ключевых объектов, решением огневых задач в системах ПРО у него получаются лучше и быстрее человека. Но это не новость ровно с того момента как человек начал ставить себе на помощь механические, а затем электронные устройства, облегчавшие подсчеты. Когда же речь идет об отношениях между людьми, лезть к ИИ за ответом на вопрос «при каких условиях противник признает поражение» ничуть не больше смысла, чем гадать с его помощью, полюбит ли вас приглянувшаяся вам женщина, и вынесет ли в вашу пользу решение судья. Все сами, только сами, ручками и головой.

Старше Эдды в Мах

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор утверждает, что ИИ уже используется в практическом военном планировании, а не только обсуждается теоретически. - В качестве примеров приводятся американские операции против Венесуэлы и Ирана, где ИИ якобы участвовал в: - формировании банка целей, - обосновании этих целей, - прогнозе вероятных шагов противника. - По мысли автора, в случае с Ираном ставка, вероятно, делалась на: - ограниченную по времени воздушную операцию, - отсутствие необходимости в сухопутной фазе, - возможное ослабление или падение режима после ударов. - Эта ставка, по мнению автора, не сработала, и причина в том, что ИИ плохо предсказывает человеческое поведение. - Ключевой аргумент текста: страх, гордость, воля, блеф, авось, политическая решимость не поддаются полноценному машинному расчету. - Автор считает, что ИИ: - полезен в анализе разведданных, - эффективен в оценке материальных возможностей, - силен в технических задачах вроде ПРО, - но слаб там, где нужно понять, когда противник психологически и политически признает поражение. - Финальный вывод автора: в вопросах человеческих решений ИИ не может заменить человека, как не может надежно ответить на вопросы любви, суда или капитуляции.

Ключевые идеи статьи

На глубинном уровне текст не столько об искусственном интеллекте, сколько о границах формализации человеческой реальности. Это старая философская проблема в новой упаковке. Есть сферы, где мир похож на механику: количество ракет, радиус поражения, логистика, плотность ПВО, маршруты снабжения. Здесь ИИ действительно силен, потому что такие задачи ближе к математике. Но есть сферы, где мир похож не на механику, а на драму: унижение, месть, страх распада, сакральность власти, историческая память, иррациональное упорство. И вот здесь любой алгоритм сталкивается с тем, что человек — не просто носитель параметров, а существо, которое живет в символах, мифах, идентичности и часто действует вопреки «рациональному расчету». Если говорить совсем прагматично: ИИ хорошо считает, но хуже понимает, что именно для людей считается поражением.

Разбор позиции автора

1. Сильная сторона текста

Автор точно подмечает важную вещь: военная победа — это не только уничтожение ресурсов противника, но и слом его политической воли. История это подтверждает многократно: - страны с огромными потерями продолжали сопротивление; - более слабые противники выигрывали за счет мотивации и затяжки конфликта; - режимы, которые казались обреченными, выживали; - превосходящая сила ошибалась, потому что путала разрушение инфраструктуры с разрушением решимости. Это касается не только войн. В психологии то же самое: человек может логически понимать, что ситуация безнадежна, и все равно продолжать бороться. Или наоборот — сломаться при сравнительно небольшом давлении. Система, обученная на наблюдаемых признаках, может увидеть паттерн, но не всегда поймет внутренний смысл происходящего. Здесь уместна аналогия с медициной: можно идеально измерить давление, пульс, анализы, но все равно ошибиться в прогнозе, если не понять, как именно пациент переживает болезнь. Война — это тоже не только баллистика, но и коллективная психика.

2. Где в тексте есть уязвимости

При этом автор, возможно, слишком резко противопоставляет ИИ и человека. Проблема не в том, что человек понимает людей, а ИИ нет. Проблема в том, что людей плохо понимают и сами люди. История военных и политических ошибок показывает, что: - генералы ошибаются в оценке воли противника; - разведка ошибается; - дипломаты ошибаются; - эксперты проецируют свои ожидания на чужую культуру; - лидеры принимают желаемое за действительное. То есть ошибка может быть не «ошибкой ИИ», а ошибкой всей системы принятия решений, где ИИ просто усилил уже существующие иллюзии. Это напоминает ситуацию с нейросетями в бизнесе: если руководство заранее хочет услышать, что рынок готов, а модель выдает вероятностный прогноз, очень легко превратить неопределенность в удобную уверенность. Алгоритм здесь становится не источником истины, а зеркалом институционального желания. И в этом, пожалуй, самая опасная сторона темы: не то, что ИИ ошибается, а то, что его ошибкам придают ауру объективности.

3. О человеческом факторе: что именно трудно просчитать

Автор прав, когда говорит о страхе, отваге, гордости и блефе. Но можно пойти глубже. Трудно просчитываются не просто эмоции, а следующие вещи: - символическая ценность потерь Иногда потеря объекта военного значения вторична по сравнению с его сакральным статусом. - политическая интерпретация удара Один и тот же удар может восприниматься как повод к капитуляции или как повод к мобилизации. - эффект унижения Униженный противник часто становится не слабее, а ожесточеннее. - структура элит После ликвидации лидера система может развалиться, а может наоборот — консолидироваться. - религиозные, культурные и исторические матрицы Для одних обществ сохранение жизни важнее всего, для других важнее честь, мученичество, историческая миссия, лицо режима. - нелинейность реакции Порой небольшое событие вызывает обвал, а колоссальное давление — нет. С точки зрения науки это проблема того, что социальные системы — сложные адаптивные системы. Они не просто реагируют, а переосмысляют происходящее. То есть противник не является пассивным объектом расчета: он тоже наблюдает, интерпретирует, учится, симулирует, обманывает и меняет правила игры.

Междисциплинарный взгляд

ИИ как калькулятор войны и война как психология

Здесь полезно различать два уровня:

Уровень 1. Материальный

- техника, - расстояния, - боекомплект, - уязвимости, - окна поражения, - темпы снабжения. Это мир, где ИИ особенно эффективен.

Уровень 2. Экзистенциальный

- что для режима значит выживание, - что для общества значит унижение, - где проходит граница приемлемых потерь, - когда страх вызывает капитуляцию, а когда — фанатизм. Это мир, где данные часто недостаточны, а смысл важнее числа. Почти как в отношениях между людьми. Можно собрать массу «данных» о человеке — сообщения, частоту встреч, интонацию, привычки. Но вопрос «любит ли он меня?» все равно ускользает от чистого вычисления. Не потому что логика бесполезна, а потому что человеческая правда не исчерпывается внешними признаками. Именно поэтому сравнение автора с любовью и судебным решением, хотя и полемично, работает. Есть области, где статистика помогает, но не устраняет трагичность выбора.

Насколько обоснован сам тезис об ИИ в военном планировании

Здесь стоит быть осторожным. В тексте есть сильная идея, но фактическая часть подана как предположение. Формулировки вроде «судя по имеющейся информации» и «можем предположить» показывают, что автор строит выводы на неполной картине. Это важно, потому что в таких темах легко спутать: - реальное применение ИИ, - автоматизированную аналитику, - традиционные системы поддержки принятия решений, - пропагандистские заявления, - постфактум-интерпретации. То есть сама мысль о применении ИИ в планировании выглядит правдоподобно и даже ожидаемо, но конкретные выводы о причинах провала требуют доказательств, а не только логической реконструкции. Иначе возникает типичная ловушка: если операция удалась — говорят «ИИ помог»; если не удалась — говорят «ИИ не понял человека». Но без доступа к модели, данным и процессу принятия решений это остается скорее интеллектуальной гипотезой, чем установленным фактом.

Практический вывод из статьи

Если убрать публицистическую остроту, текст подводит к очень здравой мысли:

ИИ должен быть инструментом, а не оракулом.

Его разумно использовать там, где нужны: - скорость обработки информации, - поиск закономерностей, - выявление скрытых связей, - моделирование сценариев, - технический расчет последствий. Но его опасно делать последней инстанцией там, где решается: - психологическая устойчивость общества, - политическая воля элит, - моральная цена войны, - вероятность иррационального ответа, - символические последствия насилия. Иначе говоря: - ИИ может подсказать, куда ударить. - Но не факт, что он поймет, что этот удар будет значить для противника. А иногда именно значение важнее самого удара.

Подробный вывод

Статья интересна тем, что поднимает не только военный, но и антропологический вопрос: можно ли вообще вычислить человека? Автор отвечает: в существенной части — нет. И в этом есть правда. Человек не равен сумме наблюдаемых параметров. Особенно человек коллективный — общество, режим, армия, элиты. Там действуют не только рациональные интересы, но и мифы, страхи, привычки, исторические травмы, религиозные смыслы, престиж, упрямство и стремление не потерять лицо. Любая война — это одновременно инженерия и театр символов. Однако не менее важно признать и обратное: человек сам по себе тоже не гарант мудрости. Полководцы, аналитики и политики столетиями ошибались в тех же самых вопросах, в которых сегодня упрекают ИИ. Поэтому настоящая проблема, вероятно, не в машине как таковой, а в соблазне переложить ответственность за понимание живой реальности на систему, которая создает видимость точности. В этом смысле ИИ похож на карту. Хорошая карта невероятно полезна. Но карта не есть местность. И если начать любить карту больше, чем реальность, возникает то, что часто происходит и в политике, и в отношениях, и в идеологиях: человек начинает действовать не с миром, а с собственной схемой мира. А схема почти всегда красивее, проще и послушнее реальности. Поэтому зрелый подход к ИИ в военном и политическом планировании должен быть двойственным: - максимально использовать его вычислительную силу, - но не отдавать ему монополию на смысл. Потому что смысл рождается не только из данных, но и из опыта, культуры, интуиции, исторической памяти и способности видеть в противнике не набор переменных, а субъект со своей внутренней логикой. И может быть, главный нерв статьи именно в этом: мы охотно механизируем то, что на самом деле является трагически человеческим. Нам хочется, чтобы машина сняла с нас бремя неопределенности. Но война, как и любовь, как и суд, как и власть, остается пространством, где окончательное решение все равно принимается в тумане неполного знания. И вот здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: если истина о человеке никогда не сводится к расчету, то где проходит граница между полезным прогнозом и опасной иллюзией понимания?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/vysokygovorit/22651
  • 663 587
    Славарий 5 апреля 10:32

      Начинает проявляться открытое противопоставление засилью ИИ.
      Проверка истинности знаний с помощью печатных машинок.

      Voyager 5 апреля 11:17

        Во ПЕРВЫХ!!!
        И Это Самое Главное!!!
        ИИ Не Является СУБЪЕКТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ! И НИКОГДА ИМ НЕ БУДЕТ!
        Чтобы Им (субъектом индивидуальности)СТАТЬ!
        В него,Надо “,”вложить” То,что Есть в Каждом Живом Человеке ..по Вашему это _МОНАДУ_ Изначальная Причина Которой,в Индивидуальном Проявлении НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНА!
        ИИ Это Объект в Который , Вкладывают Реализованные Возможности Открытые Человечеством !
        Он(ИИ) ТОЛЬКО, Создаёт Варианты из Них!!!
        Поэтому,при Всевозможных Вариантах ИИ Не Способен Просчитать Некий “выбор” Индивида в Созданных или Предполагаемых Условиях!!!

        Voyager 5 апреля 11:29

          Не Помню Название Советского Фантастического фильма Где, Биоробот Просчитал Все Варианты на Уничтожение Корабля но,Живой Человек (командир корабля) Сделал УНИКАЛЬНЫЙ Выбор не Мешать Ему Ибо Нутром Чуял ИНОЙ ИСХОД Биороботом Просчитаного!!!
          p.s Обожаю Советскую “фантастику”!!!!

