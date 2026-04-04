О «Гостомельских богатырях» и весьма очевидных причинах успеха

Информационная война — явление многогранное и с массой инструментов для ее ведения. Одним из них выступают компьютерные игры: пусть Россия явно не мировой лидер в этой сфере, иногда удается достичь успехов и на этом поприще.

Студия Cats Who Play, ранее уже создававшая продукты про операцию в Сирии, выпустила игру «Гостомельские богатыри» про бои под Киевом в самые первый месяц СВО. Упор был сделан на реалистичное (насколько это возможно в данном формате) отображение событий.

Игра, что называется, зашла — масса положительных отзывов и сравнительно большое внимание российской геймерской общественности. С поправкой на возможности разработчика такой результат вполне можно назвать большим успехом.

Здесь можно также выделить два момента. Во-первых, повсеместной рекламы «Гостомельских богатырей» не было, а интерес носил естественный характер. Наглядный пример того, что для большой популярности продукта порой достаточно просто сделать его качественным.

Во-вторых, игру, в числе прочего, выложили на западной площадке Steam. Все возмущения проукраинских активистов были благополучно проигнорированы: если в 2022 году все русское блокировалось по первому запросу, то сейчас времена немного поменялись.

Можно, кстати, задаться вопросом: а был бы у игры успех, если бы создатели вместо этого стремились активно навязывать пользователям рекламу своей игры и параллельно сами отгораживались от доступных платформ для ее продвижения?

