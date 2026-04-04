О «Гостомельских богатырях» и весьма очевидных причинах успеха
Информационная война — явление многогранное и с массой инструментов для ее ведения. Одним из них выступают компьютерные игры: пусть Россия явно не мировой лидер в этой сфере, иногда удается достичь успехов и на этом поприще.
Студия Cats Who Play, ранее уже создававшая продукты про операцию в Сирии, выпустила игру «Гостомельские богатыри» про бои под Киевом в самые первый месяц СВО. Упор был сделан на реалистичное (насколько это возможно в данном формате) отображение событий.
Игра, что называется, зашла — масса положительных отзывов и сравнительно большое внимание российской геймерской общественности. С поправкой на возможности разработчика такой результат вполне можно назвать большим успехом.
Здесь можно также выделить два момента. Во-первых, повсеместной рекламы «Гостомельских богатырей» не было, а интерес носил естественный характер. Наглядный пример того, что для большой популярности продукта порой достаточно просто сделать его качественным.
Во-вторых, игру, в числе прочего, выложили на западной площадке Steam. Все возмущения проукраинских активистов были благополучно проигнорированы: если в 2022 году все русское блокировалось по первому запросу, то сейчас времена немного поменялись.
Можно, кстати, задаться вопросом: а был бы у игры успех, если бы создатели вместо этого стремились активно навязывать пользователям рекламу своей игры и параллельно сами отгораживались от доступных платформ для ее продвижения?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Текст рассматривает компьютерную игру как инструмент информационной войны. - В центре внимания — игра «Гостомельские богатыри» от студии Cats Who Play, посвящённая боям под Киевом в начале СВО. - Автор считает, что игра добилась заметного успеха в российской геймерской среде. - Причинами успеха названы: - относительная реалистичность подачи событий; - качественное исполнение с учётом ресурсов разработчика; - естественный интерес аудитории, а не агрессивная реклама; - размещение на Steam, несмотря на протесты проукраинских активистов. - Подчёркивается мысль, что качественный продукт может продвигаться органически, без чрезмерного навязывания. - Также автор указывает на изменение контекста: если раньше «всё русское» быстрее блокировалось, то теперь, по его мнению, ситуация стала несколько иной.
Что именно утверждает статьяЕсли убрать эмоциональный и идеологический слой, статья строится вокруг довольно простой практической идеи: успех медиапродукта чаще рождается из сочетания качества, своевременности темы и доступности аудитории, чем из одной только пропагандистской настойчивости. То есть здесь есть два уровня: 1. Поверхностный уровень — рассказ о конкретной игре и её хорошем приёме. 2. Более глубокий уровень — размышление о механике успеха в медиасреде: - не обязательно кричать громче всех; - не обязательно заливать всё рекламой; - важно сделать продукт, который сам вызывает интерес; - важно не замыкаться в собственном идеологическом гетто, а выходить на крупные платформы. Это, если угодно, почти универсальный закон — и в культуре, и в технологиях, и даже в человеческих отношениях: навязанное часто вызывает сопротивление, а подлинно собранное и живое — притяжение.
Анализ ключевых идей
1. Игры как инструмент информационного влиянияЭто, пожалуй, самая важная мысль текста. И она не лишена оснований. Компьютерная игра — не просто развлечение. Это среда, в которой человек не наблюдает историю со стороны, а участвует в ней. А участие почти всегда воздействует сильнее, чем пассивный просмотр. Если сравнить с другими форматами: - новость сообщает событие; - фильм интерпретирует событие; - игра позволяет прожить интерпретацию события. В этом смысле игра действительно может быть мощным инструментом формирования восприятия. Причём не только в политике. Любая историческая стратегия, военный шутер или симулятор уже предлагает некую модель реальности. Даже когда разработчик заявляет о «реализме», это всегда выбор рамки, а не чистая истина. Здесь важно не впадать в наивность. Реалистичность в игре — это не сама реальность, а сконструированная версия реальности, пусть и убедительная. Как в психологии памяти: мы не воспроизводим событие буквально, а собираем его заново из смыслов, эмоций и акцентов.
2. Качество важнее навязыванияАвтор статьи особенно акцентирует, что игра не продвигалась через повсеместную агрессивную рекламу, но всё равно получила отклик. Это звучит убедительно, потому что соответствует наблюдаемой логике цифровой среды. Сегодня пользователь перегружен: - рекламой, - идеологией, - шумом, - бесконечными попытками удержать внимание. На этом фоне продукт, который вызывает интерес сам по себе, действительно выглядит сильнее. Это напоминает разницу между человеком, который постоянно требует признания, и человеком, чья внутренняя собранность сама вызывает уважение. В маркетинге, как и в жизни, не всякая громкость равна силе. Но здесь полезно быть точным: органический успех почти никогда не бывает совсем «сам собой». Даже если не было массированной рекламы, успех всё равно опирается на: - актуальную тему; - попадание в запрос аудитории; - информационный резонанс; - культурный контекст; - алгоритмы платформ и сообществ. То есть «качество» важно, но оно работает не в пустоте. Семя должно быть хорошим, но почва тоже имеет значение.
3. Доступ к платформам как фактор успехаОчень практичный тезис статьи: размещение на Steam увеличило шансы на успех. И это действительно очевидно. Можно создать сколько угодно идейно заряженный, качественный и «правильный» продукт, но если ты запираешь его в узком пространстве, аудитория остаётся ограниченной. Платформа — это не просто магазин, а экосистема видимости. Здесь просматривается интересный парадокс: - с одной стороны, текст говорит об информационном противостоянии; - с другой — признаёт, что успех зависит от включённости в глобальную инфраструктуру, созданную вне российского пространства. Это парадокс не только политики, но и современности вообще. Даже критикуя глобальную систему, многие вынуждены пользоваться её каналами связи, распространения, признания. Как материалист, который отрицает идеализм, но сам живёт внутри набора нематериальных конструкций — символов, ценностей, смыслов, брендов. Мы почти всегда зависим от того, что одновременно и критикуем.
4. Изменение внешнего контекстаАвтор отмечает, что если в 2022 году всё «русское» легче блокировалось, то теперь ситуация изменилась. Возможно, в этом есть доля правды, но формулировка статьи довольно обобщённая. Здесь стоит сохранять интеллектуальную осторожность. Из единичного примера не всегда следует широкий тренд. Может быть: - действительно изменился политический климат; - изменилась политика платформ; - конкретный продукт оказался недостаточно заметным для массовой кампании блокировки; - либо сработал прагматизм площадки, где коммерческий и процедурный интерес оказался сильнее активистского давления. То есть статья предлагает интерпретацию, но не даёт полноценного доказательства. Это не делает её мысль ложной — просто напоминает, что между наблюдением и выводом всегда есть дистанция.
Весьма очевидные причины успеха — в чём они на самом деле?Если разложить текст не идеологически, а структурно, причины успеха можно описать так:
1. Тема, уже заряженная эмоциейСобытия, связанные с войной, конфликтом, исторической интерпретацией, изначально вызывают интерес. Это сильный эмоциональный материал.
2. Попадание в свою аудиториюИгра обращена к конкретному сегменту пользователей, которым важны: - военная тематика; - патриотический нарратив; - современные события в игровом формате.
3. Ощущение “своего” продуктаДля части аудитории важна не только механика игры, но и символическая функция: «наконец-то сделали про нас, про наше, с нашей оптикой».
4. Отсутствие навязчивостиКогда продукт не выглядит как лобовая агитка, он может восприниматься мягче и естественнее.
5. Наличие крупной площадки распространенияSteam — это фактор легитимации и доступности. Без доступа к платформе успех был бы куда скромнее.
6. Эффект конфликта и запретного интересаЕсли вокруг продукта есть спор, возмущение, попытки давления — это часто только увеличивает внимание к нему. Почти как в психике: то, что вытесняют, нередко возвращается с удвоенной силой.
Критический взглядВажно видеть и ограничения статьи.
Слабые места текста:- В нём почти нет конкретных данных: - сколько продаж, - какой масштаб отзывов, - с чем именно сравнивается успех. - Утверждение о «реалистичности» не раскрывается. - Не анализируется, где проходит граница между исторической интерпретацией и пропагандистским конструированием. - Позитивная оценка успеха строится скорее на риторике, чем на строгих метриках. То есть статья не столько исследует явление, сколько интерпретирует его в выгодной рамке. Это не редкость. Люди часто воспринимают не сам объект, а тот образ, который удобно встроить в свою картину мира. Так и здесь: игра становится не просто игрой, а знаком культурного, политического и символического самоутверждения. И в этом есть человеческая правда. Нам всем хочется, чтобы реальность подтверждала наши смыслы. Но именно тут начинается опасность идеализации: мы можем полюбить не сам факт, а его удобную оболочку.
Подробный выводСтатья о «Гостомельских богатырях» интересна не только как заметка об игре, но и как маленькая модель того, как сегодня устроены культура, политика и внимание. Её центральная мысль сводится к тому, что успех приходит туда, где соединяются качество, точное попадание в запрос аудитории, естественное распространение и доступ к крупным платформам. Это действительно выглядит правдоподобно. Однако ещё важнее другое: текст показывает, что в современной медиасреде игра — уже не просто развлечение, а способ переживания версии реальности. А значит, речь идёт не только о гейминге, но и о борьбе интерпретаций. В такой борьбе побеждает не всегда тот, кто громче навязывает свою позицию, а тот, кто умеет создать убедительную форму опыта. При этом не стоит романтизировать успех. Любой «реализм» в подобных проектах ограничен рамкой автора. Любая информационная победа может быть одновременно и художественным достижением, и инструментом селективного восприятия. Как нейросеть обучается на определённой выборке и потом воспроизводит паттерны этой выборки, так и человек, погружаясь в медиапродукт, учится чувствовать и мыслить в заданных координатах. Вопрос не в том, можно ли избежать рамок, а в том, насколько мы осознаём, внутри какой рамки сейчас находимся. Практический вывод из статьи довольно земной и даже универсальный: если хочешь, чтобы продукт был услышан, делай его достаточно качественным, понятным своей аудитории и не отрезай себе каналы распространения из-за идеологической замкнутости. Это верно и для игр, и для текстов, и для искусства, и для общественных идей. Но есть и более глубокий вывод. Когда мы называем что-то «успехом», мы почти всегда измеряем не истину, а резонанс. А резонанс — это не обязательно совпадение с реальностью, иногда это лишь совпадение с ожиданиями, болью, идентичностью аудитории. И потому главный вопрос, пожалуй, не в том, почему игра стала популярной, а в том, что именно люди хотят пережить через неё — реальность, утешение, подтверждение своей картины мира или нечто ещё? И если успех действительно рождается на пересечении качества и смысла, то что для нас важнее в подобных продуктах — точность отражения событий или сила того образа, в котором мы готовы эти события принять?