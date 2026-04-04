Галина Иванкина: «Вариант Омега» и интереснейшее клише

Вспомнился тут замечательный фильм «Вариант Омега» (1975), поставленный режиссёром Антонисом Воязосом. Олег Даль в главной роли – умён, изящен, хитёр, как и положено. Не буду о самой ленте – меня в нашем кино (и книгах) о разведчиках, да и войне в целом всегда удивлял один момент, который весьма ярок и в «Омеге».

Я имею в виду образы врагов, которые несмотря на то, что все – гады, однако, некоторые – менее плохие. Они вовсе не поддерживают нацизм, высмеивают «этого ефрейтора» и вообще готовы к диалогу. Или хотя бы не так противны.

Общая черта этих подданных Третьего Рейха – …дворянское происхождение или хотя бы принадлежность к верхушке интеллигенции, а во многих случаях они и с приставкой «фон», и в искусстве разбираются.

Вот, например, барон фон Шлоссер (к слову, ничуть не дворянская фамилия, ибо Schlosser по-немецки – слесарь, но это уже частности). Персонаж Игоря Васильева – красив, идеален, начитан. И – не гитлерист. Службист и патриот. Всего лишь.

Наш Саша Скорин видит в Георге фон Шлоссере интереснейшую личность и достойного противника. Не то Франц Маггиль в исполнении Александра Калягина. Тут всё не в масть – толстобрюхий потомок фермеров, простонародье и, разумеется, ни о какой красоте не может быть и речи.

Маггиль – именно то, что поляки именуют bydło. Разумеется, нацик и палач-мясник, обожающий пытки и держащий подле себя маньяка Вальтера. С фон Шлоссерами возможен диалог, а Маггилей – только давить.

Для меня герой Калягина всегда был олицетворением всех возможных мерзостей, как, например, и Барбара Крайн из «Мгновений…» – тоже, кстати, не принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская.

Это было невероятное клише… Мол, нацизм — это идеология краснорожих лавочников, а вот аристократия дружно упиралась и не хотела. Да, с точки зрения советской культурологии дворянин и даже царь может быть «хорошим», а вот лавочник – ни под каким соусом.

Мы писали сочинения о духовных исканиях князя Андрея, любили мушкетёров (а не их слуг), рисовали принцесс – это всё растёт из единого корня. Аристократ может быть союзником, а лавочник – отстой по определению.

Культура в СССР была …дворянско-пролетарской по своей сути. Это было чудесно. Но! Порождало клише. На деле же было много иначе – я как-то заинтересовалась родословными германских принцев и курфюрстов.

Просто по Википедии шла от отцов – к сыновьям. Так вот, в конечном итоге я упиралась в какого-нибудь штандартенфюрера СС и члена НСДАП отнюдь не с 1933 года, а куда как раньше. Нашла их фотографии – все при мундирах, свастиках и регалиях, а их холёные детки – в форме Гитлерюгенда.

Немецкие нобили в гораздо большей степени были за «австрийского художника», чем какие-нибудь лавочники из Фюрстенфельдбрюка или Вильгельмсхафена. Лавочникам en masse было вообще плевать на политические расклады. Они в расовой теории ни чёрта не смыслили.

Не то – прЫнцы и герцогини с баронессами. Они яро надеялись, что после Веймарской республики настанет их время – эра господства «правильной крови» и отменных «черепов». Кто занимался евгеникой и «расовой гигиеной»? Неужели булочники да владельцы кондитерских магазинчиков?

Заговор Клауса фон Штауффенберга и компании принято рассматривать чуть не как попытку дворцового переворота. Дескать, дворянство взбунтовалось против узурпатора прусского трона. По факту они считали, что их дивный Адольфик не справляется с обязанностями по завоеванию территорий. Ну, не Фридрих Великий он, хотя, все кабинеты обвешал портретами короля-воина в пудреном парике.

Лично мне, конечно же, аристократы нравятся, как вид и форма жизни, а к мясникам и торговцам (равно, как в буржуазии в целом) я отношусь… короче, безо всякого восторга. В данном случае я говорю лишь об исторической справедливости. И да, любовь к классической музыке и Шиллеру с Гёте – не панацея от палачества.

- Автор вспоминает фильм «Вариант Омега» и обращает внимание не столько на сюжет, сколько на устойчивое советское клише в изображении врага. - В советском кино и литературе о войне часто показывали, что среди врагов есть «более достойные» немцы — умные, культурные, аристократичные, способные к диалогу. - Обычно такие персонажи связаны с дворянством, интеллигенцией, культурой, нередко имеют приставку «фон» и подчеркнутую утончённость. - В противоположность им существуют персонажи из простонародья, лавочники, фермерские потомки, которые изображаются как грубые, тупые, жестокие нацисты и палачи. - На примере фон Шлоссера и Маггиля автор показывает, как работает это противопоставление: аристократ = сложный, достойный противник, простолюдин = звероподобный мясник. - Автор считает это идеологическим и культурным штампом советской эпохи. - По её мнению, советская культура была во многом дворянско-пролетарской, то есть уважала высокий стиль, благородство, культуру, но презирала лавочника и буржуазность. - Это породило представление, будто нацизм — идеология грубых мещан, а аристократия якобы стояла в стороне или даже сопротивлялась. - Автор возражает этому, указывая, что в реальной истории немецкая аристократия и нобилитет нередко активно поддерживали нацизм, причём порой даже более сознательно, чем обыватели. - Увлечение расовой теорией, евгеникой, идеей «правильной крови» было особенно близко именно элитарным кругам, а не только мелким торговцам. - Даже сопротивление части дворянства Гитлеру, например в случае Штауффенберга, не обязательно было гуманистическим; оно могло быть связано не с неприятием нацизма как такового, а с недовольством неудачным управлением войной. - Финальный вывод автора: культура, образованность, любовь к Гёте и Шиллеру, аристократизм и хороший вкус не спасают от участия в преступлениях.

В тексте поднимается важная и очень живая тема: как культура создает удобные моральные иллюзии. Это касается не только советского кино, но и вообще человеческого способа смотреть на историю. Нам психологически легче верить, что зло — это что-то грубое, некрасивое, примитивное. Что палач обязательно безвкусен, туповат и внутренне низок. А благородство, образованность и эстетическая утончённость будто бы автоматически приближают человека к добру. Но реальность, как часто бывает, менее утешительна. Автор точно улавливает механизм: советская культура, при всей своей официальной антибуржуазности, была не просто пролетарской, а именно сплавом пролетарского мифа с восхищением дворянской формой. Отсюда и особая оптика: князь, офицер, аристократ, человек высокой культуры — потенциально «свой» по уровню духа, даже если он формально по другую сторону фронта. А лавочник, торговец, обыватель — почти всегда нравственно подозрителен. Это очень характерный эстетико-идеологический отбор. Здесь можно провести параллель с тем, как работает человеческое восприятие вообще. Мы часто принимаем стиль за сущность, форму — за содержание. Как в отношениях можно влюбиться не в человека, а в его образ, так и в истории можно влюбиться в красивую оболочку: мундир, манеры, музыку, цитаты из классиков, холодную интеллигентность. Но зло нередко бывает не только вульгарным, а и рафинированным. Иногда оно даже опаснее именно потому, что умеет говорить на языке высокой культуры. В этом смысле текст разрушает приятную иллюзию: аристократия не была естественным антагонистом нацизма. Более того, идеи крови, наследственности, иерархии, избранности рода могли быть для части элит особенно привлекательны. Это логично: нацизм ведь был не только бунтом низов, но и попыткой построить мифологизированный порядок, где происхождение, тип, селекция и символическая чистота возводятся почти в сакральный принцип. Такой проект мог питать фантазии не только «краснорожего лавочника», но и вполне образованного, родовитого человека. Это важный исторический и нравственный урок: красота формы не гарантирует красоты содержания. Любовь к музыке не мешает жестокости. Начитанность не отменяет фанатизма. Происхождение не делает человека нравственно выше. Если смотреть шире, это касается не только прошлого. Идеологические системы сегодня тоже часто маскируются под эстетику, интеллект, «высокий стиль» или, наоборот, под простоту и народность. Но вопрос не в том, как человек выглядит и какие книги цитирует, а в том, что он оправдывает на практике. Это очень прагматичный критерий, почти суровый в своей простоте: не «что он любит», а «во что превращается рядом с ним мир». Текст Иванкиной ценен именно этим разворотом от романтического образа к исторической трезвости. При всей явной симпатии автора к аристократической форме как культурному явлению, она всё же отказывается идеализировать её там, где речь идёт о фактах. И это, пожалуй, самый зрелый жест в статье: сохранить эстетическое чувство, но не подменить им историческую правду. Можно даже сказать, что статья говорит о более общем законе: человек склонен искать «хорошее зло» — такое, которое выглядело бы достойно, умно и почти благородно. Потому что с таким злом легче внутренне договориться, его легче встроить в красивый сюжет. Но история сопротивляется этой потребности. Она снова и снова показывает, что зло может быть и пошлым, и величественным, и тупым, и утончённым. И потому главный вывод здесь не только о нацизме и не только о советском кино. Он о нашей постоянной ошибке: мы слишком часто судим о нравственности по эстетике. А это опасная путаница.

Статья разоблачает советское культурное клише, согласно которому аристократичный, культурный немец оказывался менее отвратительным и даже потенциально «понятным», тогда как грубый мещанин становился естественным носителем нацистского зла. Автор показывает, что историческая реальность была значительно сложнее: немецкие аристократы и представители высших слоёв нередко сами были глубоко вовлечены в нацистский проект, включая его расовые и евгенические основания. Поэтому нельзя считать культуру, происхождение и хорошие манеры защитой от варварства. Напротив, иногда именно они придают варварству опасную респектабельность. И здесь возникает, пожалуй, самый тревожный вопрос: если зло так легко надевает маску достоинства, то по каким признакам мы вообще отличаем подлинную человечность от просто красиво оформленной тьмы?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/variant_omega_i_interesnejshee_klishe
Записи на схожие темы
Галина Иванкина: «Без страха и упрёка» - как советские дети прошли испытание деньгами
Галина Иванкина: Главное клише советских фильмов о загранице
Галина Иванкина: Человек человеку — не волк
Галина Иванкина: «Король Лир» - мощь трагедии по-советски
Галина Иванкина: «Укрощение строптивой» - жена да убоится мужа!
Галина Иванкина: «Трое вышли из леса» - а возможен ли предатель?
Галина Иванкина: «Срок давности» - о том, как человек сам от себя бегал
Галина Иванкина: «Волшебная лампа Аладдина» или Восток - дело тонкое
    Игорь 4 апреля 23:16

      Автор, НСДАП появилась в 1920 году и до 1923 года её деятельность была практически ограничена лишь Баварией.
      Звание штандартенфюрер СС было введено в 1929 году. Не намного раньше 1933 года.
      В “Варианте “Омега”” Шлоссер – сотрудник военной разведки – абвера, Маггиль – гестаповец. Именно здесь противопоставление. В СС действительно было много выходцев из нижних слоёв общества, в отличие от кастовой армии.

