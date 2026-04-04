Вспомнился тут замечательный фильм «Вариант Омега» (1975), поставленный режиссёром Антонисом Воязосом. Олег Даль в главной роли – умён, изящен, хитёр, как и положено. Не буду о самой ленте – меня в нашем кино (и книгах) о разведчиках, да и войне в целом всегда удивлял один момент, который весьма ярок и в «Омеге».

Я имею в виду образы врагов, которые несмотря на то, что все – гады, однако, некоторые – менее плохие. Они вовсе не поддерживают нацизм, высмеивают «этого ефрейтора» и вообще готовы к диалогу. Или хотя бы не так противны.

Общая черта этих подданных Третьего Рейха – …дворянское происхождение или хотя бы принадлежность к верхушке интеллигенции, а во многих случаях они и с приставкой «фон», и в искусстве разбираются.

Вот, например, барон фон Шлоссер (к слову, ничуть не дворянская фамилия, ибо Schlosser по-немецки – слесарь, но это уже частности). Персонаж Игоря Васильева – красив, идеален, начитан. И – не гитлерист. Службист и патриот. Всего лишь.

Наш Саша Скорин видит в Георге фон Шлоссере интереснейшую личность и достойного противника. Не то Франц Маггиль в исполнении Александра Калягина. Тут всё не в масть – толстобрюхий потомок фермеров, простонародье и, разумеется, ни о какой красоте не может быть и речи.

Маггиль – именно то, что поляки именуют bydło. Разумеется, нацик и палач-мясник, обожающий пытки и держащий подле себя маньяка Вальтера. С фон Шлоссерами возможен диалог, а Маггилей – только давить.

Для меня герой Калягина всегда был олицетворением всех возможных мерзостей, как, например, и Барбара Крайн из «Мгновений…» – тоже, кстати, не принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская.

Это было невероятное клише… Мол, нацизм — это идеология краснорожих лавочников, а вот аристократия дружно упиралась и не хотела. Да, с точки зрения советской культурологии дворянин и даже царь может быть «хорошим», а вот лавочник – ни под каким соусом.

Мы писали сочинения о духовных исканиях князя Андрея, любили мушкетёров (а не их слуг), рисовали принцесс – это всё растёт из единого корня. Аристократ может быть союзником, а лавочник – отстой по определению.

Культура в СССР была …дворянско-пролетарской по своей сути. Это было чудесно. Но! Порождало клише. На деле же было много иначе – я как-то заинтересовалась родословными германских принцев и курфюрстов.

Просто по Википедии шла от отцов – к сыновьям. Так вот, в конечном итоге я упиралась в какого-нибудь штандартенфюрера СС и члена НСДАП отнюдь не с 1933 года, а куда как раньше. Нашла их фотографии – все при мундирах, свастиках и регалиях, а их холёные детки – в форме Гитлерюгенда.

Немецкие нобили в гораздо большей степени были за «австрийского художника», чем какие-нибудь лавочники из Фюрстенфельдбрюка или Вильгельмсхафена. Лавочникам en masse было вообще плевать на политические расклады. Они в расовой теории ни чёрта не смыслили.

Не то – прЫнцы и герцогини с баронессами. Они яро надеялись, что после Веймарской республики настанет их время – эра господства «правильной крови» и отменных «черепов». Кто занимался евгеникой и «расовой гигиеной»? Неужели булочники да владельцы кондитерских магазинчиков?

Заговор Клауса фон Штауффенберга и компании принято рассматривать чуть не как попытку дворцового переворота. Дескать, дворянство взбунтовалось против узурпатора прусского трона. По факту они считали, что их дивный Адольфик не справляется с обязанностями по завоеванию территорий. Ну, не Фридрих Великий он, хотя, все кабинеты обвешал портретами короля-воина в пудреном парике.

Лично мне, конечно же, аристократы нравятся, как вид и форма жизни, а к мясникам и торговцам (равно, как в буржуазии в целом) я отношусь… короче, безо всякого восторга. В данном случае я говорю лишь об исторической справедливости. И да, любовь к классической музыке и Шиллеру с Гёте – не панацея от палачества.