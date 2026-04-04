Речь не о людях, что работают согласно внутреннему распорядку и искренне возмущаются, если им звонят вечером или в выходной день с работы. Поговорим о высокопоставленных и ответственных сотрудниках, имеющих свободный, но ненормированный график, которые работают по 10–12 часов в день с одним выходным в неделю, но даже тогда вынуждены находиться всегда на связи. Не имеет значения, спишь, на встрече, на рыбалке, плаваешь в бассейне, с любовницей и т.д. – обязан ответить и решить вопрос.

Как правило, речь идёт о топ-менеджерах крупных компаний или корпораций, вице-губернаторах, начальниках департаментов министерств и выше, но на ответственных участках бывает и ниже. С точки зрения простого населения уровень доходов, благ и возможностей у них неподобающе высок, хотя тут вопрос спорный, но есть один очень важный минус – у них нет свободного времени на творческое хобби. Пусть им не требуется приходить на работу ровно в 9:00, в пределах разумного они сами определяют свой график, занимаются спортом, проводят множество встреч за пределами офиса, выкраивают время на семью и маленькие радости, но на творческую деятельность – нет.

Особенность творческой работы – она требует настроя, свободной от бытовых и рабочих моментов головы, продолжительного периода, когда никто не беспокоит. Для того, чтобы начать писать, часто приходится полдня настраиваться, структурировать мысль, погружаться в себя, и стоит только поймать это состояние, как тебя выдёргивают по совершенно идиотскому, но обязательному вопросу. Не важно, по работе это или кто-то из домашних, но рвать и метать хочется, ведь настрой и время потеряны.

Среди указанных выше людей много талантливых и творческих, но оказавшись на должностях они вынуждены отказываться от хобби, которые требуют не просто времени, а свободного, личного времени, на которое никто не претендует. Так сколько стоит такое время, чтобы было можно не только работать, но и творить: писать музыку и играть в группе, писать книгу, рисовать картины, ставить танцы, работать в научной лаборатории, вести секцию для детей, заниматься со студентами и т.д? Минус два уровня в иерархии…

Вы оказываетесь на позиции полного оверквалифайд (от англ. overqualified, сверхквалификация), где делаете задачи на сверхвысоком уровне, работаете за нескольких человек, но этим самым покупаете себе свободу выключить телефон и послать любые запросы вне оговоренного времени. Ваша ценность для структуры в разы перекрывает эти неудобства, вы делаете многие задачи без использования головного мозга, одним спинным, но, если на эту позицию возьмут соответствующего профилю должности сотрудника, он будет с трудом справляться. Поднять вас выше нельзя, там нужна оперативность, и запросы идут с более высокого уровня. Оказаться на позиции ещё ниже тоже не получится – там вообще нет задач, одна тупая и механическая рутина.

Такова цена свободного времени: она срезает доход от основной деятельности в разы, а творческая работа редко приносит большие деньги. Руководство прекрасно понимает происходящее, вспоминая себя и завидуя, как и то, что стоит только такому сотруднику прийти и сказать: «Всё, хобби завершено», как он тут же получит повышение, увеличение обязанностей и ответственности – людей сильно не хватает, а здесь уровень очевиден. Такова цена свободного времени, но не для отдыха, а для творческой деятельности, хобби, пока горит искра творца.

И, да, особенность творческой деятельности – отказ от неё является дорогой в один конец, единицы могут вернуться, после того как взяли паузу, поэтому так важна нормальная работа, чтобы потом не превратиться в погасшего и никому не нужного «плюшевого мишку» из телевизора…

Источник