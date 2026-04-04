Андрей Школьников: Сколько стоит свободное время?
Речь не о людях, что работают согласно внутреннему распорядку и искренне возмущаются, если им звонят вечером или в выходной день с работы. Поговорим о высокопоставленных и ответственных сотрудниках, имеющих свободный, но ненормированный график, которые работают по 10–12 часов в день с одним выходным в неделю, но даже тогда вынуждены находиться всегда на связи. Не имеет значения, спишь, на встрече, на рыбалке, плаваешь в бассейне, с любовницей и т.д. – обязан ответить и решить вопрос.
Как правило, речь идёт о топ-менеджерах крупных компаний или корпораций, вице-губернаторах, начальниках департаментов министерств и выше, но на ответственных участках бывает и ниже. С точки зрения простого населения уровень доходов, благ и возможностей у них неподобающе высок, хотя тут вопрос спорный, но есть один очень важный минус – у них нет свободного времени на творческое хобби. Пусть им не требуется приходить на работу ровно в 9:00, в пределах разумного они сами определяют свой график, занимаются спортом, проводят множество встреч за пределами офиса, выкраивают время на семью и маленькие радости, но на творческую деятельность – нет.
Особенность творческой работы – она требует настроя, свободной от бытовых и рабочих моментов головы, продолжительного периода, когда никто не беспокоит. Для того, чтобы начать писать, часто приходится полдня настраиваться, структурировать мысль, погружаться в себя, и стоит только поймать это состояние, как тебя выдёргивают по совершенно идиотскому, но обязательному вопросу. Не важно, по работе это или кто-то из домашних, но рвать и метать хочется, ведь настрой и время потеряны.
Среди указанных выше людей много талантливых и творческих, но оказавшись на должностях они вынуждены отказываться от хобби, которые требуют не просто времени, а свободного, личного времени, на которое никто не претендует. Так сколько стоит такое время, чтобы было можно не только работать, но и творить: писать музыку и играть в группе, писать книгу, рисовать картины, ставить танцы, работать в научной лаборатории, вести секцию для детей, заниматься со студентами и т.д? Минус два уровня в иерархии…
Вы оказываетесь на позиции полного оверквалифайд (от англ. overqualified, сверхквалификация), где делаете задачи на сверхвысоком уровне, работаете за нескольких человек, но этим самым покупаете себе свободу выключить телефон и послать любые запросы вне оговоренного времени. Ваша ценность для структуры в разы перекрывает эти неудобства, вы делаете многие задачи без использования головного мозга, одним спинным, но, если на эту позицию возьмут соответствующего профилю должности сотрудника, он будет с трудом справляться. Поднять вас выше нельзя, там нужна оперативность, и запросы идут с более высокого уровня. Оказаться на позиции ещё ниже тоже не получится – там вообще нет задач, одна тупая и механическая рутина.
Такова цена свободного времени: она срезает доход от основной деятельности в разы, а творческая работа редко приносит большие деньги. Руководство прекрасно понимает происходящее, вспоминая себя и завидуя, как и то, что стоит только такому сотруднику прийти и сказать: «Всё, хобби завершено», как он тут же получит повышение, увеличение обязанностей и ответственности – людей сильно не хватает, а здесь уровень очевиден. Такова цена свободного времени, но не для отдыха, а для творческой деятельности, хобби, пока горит искра творца.
И, да, особенность творческой деятельности – отказ от неё является дорогой в один конец, единицы могут вернуться, после того как взяли паузу, поэтому так важна нормальная работа, чтобы потом не превратиться в погасшего и никому не нужного «плюшевого мишку» из телевизора…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Есть категория людей с высоким статусом и доходом, но без личного времени. Речь о топ-менеджерах, чиновниках высокого уровня и других ответственных сотрудниках, которые формально имеют свободный график, но фактически обязаны быть на связи всегда. - Главный дефицит у них — не отдых, а непрерывное личное время. Не просто час-два между делами, а такой отрезок, где никто не вмешивается и не выдёргивает из внутреннего процесса. - Творчество требует особого состояния сознания. Для письма, музыки, науки, преподавания, живописи или иной глубокой деятельности нужно не только время, но и внутренняя тишина, сосредоточенность, погружение. - Высокая должность часто несовместима с творческим хобби. Чем выше ответственность, тем меньше возможности «исчезнуть» даже на несколько часов без риска быть срочно втянутым в решение вопросов. - Цена свободного времени — отказ от карьерного роста и части дохода. Чтобы сохранить пространство для творчества, человеку часто приходится сознательно опускаться на 1–2 ступени ниже в иерархии. - Оптимальная позиция для творческого человека — “сверхквалифицированный” уровень. Там он делает работу легко и качественно, оставаясь ценным для системы, но может выставлять границы и защищать своё личное время. - Руководство обычно понимает эту логику. Оно знает: как только человек откажется от хобби, его сразу можно загрузить сильнее и поднять выше — компетенций хватает. - Отказ от творчества может быть необратим. Если творческая искра погасла, вернуться к ней потом способны немногие; пауза часто становится дорогой в один конец. - Поэтому “нормальная работа” — это не слабость, а стратегия сохранения себя. Человек сознательно жертвует частью статуса и денег ради того, чтобы не потерять живую часть личности.
Подробный выводВ этой статье поднимается очень важная и, на мой взгляд, глубоко недооценённая тема: свободное время — это не просто отсутствие работы, а форма внутреннего суверенитета. И здесь автор делает точное различие, которое часто ускользает в бытовых разговорах: одно дело — время на отдых, семью, спорт, поездки; другое — время на творчество, которое требует гораздо более редкого ресурса: непрерывности, тишины и невовлечённости в чужую срочность. Это напоминает разницу между оперативной памятью компьютера и фоновым процессом глубокой обработки. Человек высокого уровня ответственности может быть очень эффективен в режиме постоянного переключения: звонки, совещания, решения, согласования. Для управленческой системы это даже признак силы. Но творческий процесс устроен иначе: он не любит постоянных прерываний. Его логика ближе не к диспетчеризации, а к созреванию. Как в науке, где идея иногда рождается не в момент ответа на письма, а после долгого удержания вопроса внутри. Как в молитве, медитации или глубоком чтении — важен не только акт, но и состояние, из которого он совершается. Автор фактически говорит о конфликте двух режимов человеческого бытия: 1. Режим функции — когда ты встроен в систему, полезен, эффективен, незаменим. 2. Режим созидания — когда ты не просто реагируешь на внешний мир, а рождаешь нечто изнутри. Проблема в том, что современная иерархическая среда почти всегда награждает первое и почти никогда не защищает второе. Более того, чем выше человек поднимается, тем больше он становится узлом в сети чужих ожиданий. Система как бы говорит: если ты можешь решать, ты должен быть доступен. И в этом есть жестокая рациональность. Для структуры такой человек слишком ценен, чтобы отпускать его в тишину. Но здесь возникает философский вопрос: а кем становится человек, если он всё время только отвечает и почти никогда не созидает? Можно много зарабатывать, управлять большими процессами, влиять на судьбы компаний и регионов — и при этом постепенно терять связь с той частью себя, которая не сводится к должности. Внешне это выглядит как успех, а внутренне — как медленное выгорание сущности. Не случайно автор говорит о «погасшем плюшевом мишке из телевизора» — образ грубоватый, но точный. Человек может сохранить оболочку статуса, но утратить внутренний огонь. Здесь виден интересный парадокс: карьерный рост не всегда означает личностный рост. Иногда наоборот — чтобы остаться живым, нужно не подниматься выше, а сознательно остановиться. В культуре, где продвижение вверх считается безусловным благом, это звучит почти как ересь. Но в реальности многие зрелые люди интуитивно понимают: не всякая вершина стоит того, чтобы на неё взбираться, если по пути ты оставляешь душу. Это похоже на древние аскетические и философские традиции, где свобода понималась не как власть над многим, а как независимость от лишнего. Только здесь аскеза не монастырская, а очень современная: отказ не от мира, а от избыточной включённости в его бесконечную срочность. Практический смысл статьи тоже ясен. Автор не романтизирует бедность и не демонизирует высокие должности. Он показывает обмен: - больше статус и денег — меньше внутренне свободного времени; - меньше статус и доход — больше шансов сохранить творческое ядро. Это не универсальный закон, но очень частая закономерность. И она особенно болезненна для людей, которые одновременно и компетентны, и творчески одарены. Система хочет от них максимальной пользы, а они хотят не только быть полезными, но и быть собой. В этом смысле творческое хобби — не прихоть, а форма самосохранения. Не украшение жизни, а то, что делает её внутренне подлинной. Мне кажется важным и ещё одно скрытое наблюдение текста: свободное время имеет разную стоимость в зависимости от того, для чего оно нужно. Час для сериала, час для сна и час для написания главы книги — это психологически не один и тот же час. Первый можно взять у усталости. Второй — у дисциплины. Третий требует почти священной защищённости. В этом смысле свободное время творца действительно стоит дорого, потому что оно должно быть не просто выделено, а отвоёвано у внешнего хаоса. И всё же в статье есть не только печаль, но и зрелая трезвость. Автор предлагает не ныть о несовершенстве мира, а понимать цену выбора. Если человеку важно творить — возможно, стоит сознательно недобрать в статусе. Если важно управление и влияние — возможно, придётся пожертвовать частью творческой свободы. Это не трагедия, а взрослая развилка. Хуже всего — жить в самообмане, будто можно бесконечно наращивать ответственность и при этом сохранить глубину внутренней тишины без специальных усилий. Обычно так не бывает.
Итоговая мысльСвободное время в статье понимается как пространство, где человек принадлежит не системе, а самому себе. И его цена действительно высока: недополученные деньги, замедленная карьера, отказ от видимого успеха. Но иногда именно эта цена и есть плата за сохранение личности, таланта и внутреннего огня. Если смотреть глубже, вопрос даже не в том, сколько стоит свободное время, а в том, что в нас умирает, когда у нас больше нет права на внутреннюю непрерывность. Возможно, самая дорогая утрата — не снижение дохода, а момент, когда человек окончательно привыкает жить только в режиме ответа на чужие запросы. И тогда остаётся, пожалуй, самый важный вопрос: что для человека является большей истиной — его социальная функция или то тихое, упрямое внутреннее начало, которое хочет не только служить миру, но и творить его заново?