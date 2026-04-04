Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

Андрей Рудалёв: Шоу уродов

99 2
Переслано от: Андрей Рудалёв

Образ представителя народа, его тёмной полузвериной стихии в перестроечные годы был выведен в фильме Владимира Бортко по повести Михаила Булгакова “Собачье сердце”. Так происходила переоценка общественных ориентиров, системы ценностей. Необходимо было разобраться с тем самым гегемоном советской страны — человеком труда. И уже после, практически в наши дни, твердили: вот уйдёт последний “совок” — и заживём… Мешают только Шариковы и им подобные.

В том фильме была чётко противопоставлена в духе новой идеологии пара: Шариков — Преображенский. Первый — предельно отвратный, скотоподобный, второй — преисполненный обаяния и представляемый как моральный эталон. Лобовая сила внушения в картине не оставляла места вопросам и прочно закрепляла ценностную диспозицию, которой и будут спекулировать в перестройку: агрессивно-послушное большинство и одинокий смелый голос правды, истины и морального превосходства, действующий по принципу “не могу молчать”.

Позднее этих Шариковых в избытке показывал в своей картине “Так жить нельзя” Станислав Говорухин, живописуя социальную и человеческую деградацию, будто бы ставшую результатом “эксперимента”, проведённого советской властью.

Практически никто не обращал внимания на то, что в книге Булгакова, мягко говоря, иное и не совсем однозначное послание. Но общество впитало внушённые идеологемы, образы и до сих пор при разговоре о проявлении народной стихии вспоминает Шарикова, которого сыграл актёр Владимир Толоконников. Как ни крути, но ничего позитивного к нему не пришьёшь.

Либералы долгие годы твердили о стихии топора в русском человеке, которую необходимо запечатать, а лучше извести в духе нового эксперимента по евроинтеграции. Это стало отмашкой для бесчеловечных реформ девяностых — их вполне можно назвать и массовыми репрессиями по отношению к народу. Очень он мешал реформаторам, считался главной помехой в деле “торжества демократии”.

Прогрессивная публика повторяла слова Михаила Гершензона из сборника “Вехи”, что следует опасаться народа “пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной”. Иллюстрацией этого тезиса стали московские события октября 1993 года и реакция на них либеральной интеллигенции, отметившейся истеричным посланием “Раздавить гадину!” Оно и дало отмашку новой культурной политике, очень напоминающей практики апартеида.

Последовательное навязывание соответствующего образа человека из народа происходило в культуре, полноправными хозяевами которой посчитали себя представители либеральной западнической интеллигенции. Собственно, они и произвели жёсткую культурную дифференциацию на высшую и низшую, лубочную. Последняя — понятно для кого предназначена, потому как утверждалось, что народ абсолютно не приспособлен ни для какой настоящей культуры, слеп и глух к ней. Не понимает, потому и хочет уничтожить. Вот и должен довольствоваться только эрзац-культурой, чтобы гоготать и прозябать, почёсывая пивное брюхо перед телевизором.

Шариковский образ человека из народа, например, последовательно представляли в своих фильмах Авдотья Смирнова и невероятно раскрученный режиссёр Андрей Звягинцев.

Так, в “Кококо” у Смирновой простой народ был представлен как нечто чужое, похожее на оккупантов, которые силятся разрушить нормальный человеческий мир. Таким же он был показан в фильме Звягинцева “Елена” — как клещи или крысы (сравнение с крысой присутствует и в “Кококо”), которые могут выживать в любых обстоятельствах, таят в себе агрессию и разрушительную стихию.

В “Кококо” Авдотья Смирнова представила пару: добрая, интеллигентная Лиза из Петербурга и наглая развратная хабалка с Урала Вика. Между ними гигантская пропасть, и любые потуги свести их отдают искусственностью, приводят к краху. Как в том самом эксперименте, в котором из замеса собаки с люмпеном пытаются сделать нормального человека. Всё как в фильме Бортко.

Лиза по своей интеллигентской наивности считает, что из Вики может что-то получиться, пытается её перевоспитать, ведомая чувством долга: дескать, у одних есть всё от рождения: хорошее воспитание, образование, стартовые возможности, а у других — ничего, поэтому надо попытаться поменять обстоятельства, и человек преобразится, обретёт себя настоящего. Но нет, в итоге подлая натура всё больше даёт о себе знать, причём Вика ещё и предъявляет претензии, укоряет. Выносится приговор, что исправить человека нельзя, он запечатан в низшей касте, как в своей естественной среде обитания.

Точка зрения, представленная Смирновой, была крайне распространена и растиражирована. Образ народа для деятелей культуры всё больше обретал негативные коннотации, становился средоточием всего мрачного, порочного, отсталого и неспособного к любым переменам. Этакие дикие, неразумные аборигены-варвары, за повадками которых можно разве что наблюдать, описывать их да быть готовыми дать отпор их припадкам звериной агрессии. Собственно, государство-Левиафан именно такой народ и усмиряет, превращаясь в проклятие для нормальных людей.

Всё это стало устойчивой идеологической константой, прочно закреплённой в сознании за годы постсоветской культурной переделки. Шариковы никуда не деваются, с ними ничего невозможно сделать, только укрощать и обучать простейшим командам. Поэтому так уж повелось, что для массовой аудитории у нас не поднимают планку, а стараются приспособиться к её повадкам, чтобы живописать дно. Образ этого дна очень дисциплинирует и предельно дидактически отвечает на все сомнения и вопросы: отчего одним всё, а у других…

Плоды той самой идеологической обработки, когда бывшего гегемона отождествили с люмпеном, широко представлены и на отечественном ТВ, на главных государственных каналах.

Матрёшка, водка, балалайка и медведи, в том числе внутренние. Как это ни удивительно, но именно эти стереотипы широко используются для отечественной аудитории при создании образа человека из народа.

Взять, к примеру, ток-шоу “Мужское / Женское”, которое выходит на Первом канале с сентября 2014 года. Фиксируем дату: именно тогда духоподъёмную Русскую Весну принялись облачать в сбрую Минских соглашений, пытаясь стреножить.

Это одно из многих на нашем ТВ ток-шоу, где в избытке — истерики, страсти, буйные эмоции и грязное бельё. Но эта программа, в отличие от других, в основном ориентирована на показ бестиария семейных взаимоотношений. Здесь нет звёзд, персон высшего света, а только люди из народа.

Их укротители, Александр Гордон и Юлия Барановская, будто в назидание зрителям, демонстрируют во всей неприглядности самые тёмные стороны своих персонажей.

У ведущих высокомерный допрашивающий тон. По ним сразу видно, что это люди совершенно другого измерения и порядка, менторы. Они снисходят со своих высот, чтобы исполнить тяжёлую роль общественных обвинителей. С другой стороны — неизменно крикливый голос обвиняемых, которые вылезают в студию со своего дна и транслируют пороки. Есть и своеобразный суд присяжных из приглашённых экспертов, которые, морщась, пытаются отыскать в “героях” передачи что-то отдалённо напоминающее человеческое, объяснить их поведенческие реакции. Всё по законам жанра.

В основном живописуется распад семьи. Пьянки, гулянки, мужики да ходки. Частотен образ разбитной и систематически пьющей матери. Отец семейства — схожего пошиба: он либо алкоовощ, либо абьюзер, либо давно его след простыл. Страдают от подобных семейных уз дети. Их бесконечно жаль, но уже присутствует определённая печать наследственности, которая, скорее всего, будет проявляться всё ярче, и в конце концов гены возьмут своё. Такая обречённость.

— Я болею!

— Чем?

— Алкоголизмом! — кричит, заламывая руки, одна из героинь шоу.

Вот, к примеру, один из мартовских выпусков под названием “Мать, от которой хочу убежать”. Женщина из Челябинска собирается оформить опекунство над детьми-подростками. В своё время была в браке с их дядей, вот до сих пор и помогает. Утверждает, что родная мать годами систематически пьёт. Фигурирует и сожитель, из-за которого дети убежали. На программу он пришёл хмельной или с бодуна. Представлен в последней переходной стадии из человека в зомби.

Отец одного ребёнка ушёл из жизни, отец другого лечится от наркомании. Сейчас дети в реабилитационном центре. Мать с опухшим лицом алкоголички. Своё жильё ею было утрачено, зато куплена меховая шапка на рынке. Мол, хочу и могу!

В финале ей предлагают лечение в московской клинике. Эксперты с пафосом убеждают, мол, таких денег, каких это стоит, она в своей жизни никогда не видела, а тут предлагают бесплатно. Широкий жест. Но та говорит, что подумает. И всем становится понятно, что думать не будет, ибо не может.

Или вот анонс другого сюжета: “Светлана Новичкова из подмосковной Лобни просит помочь её дочери Диане избавиться от алкогольной зависимости, в противном случае двое её детей могут оказаться в детском доме. По словам Светланы, дочь не работает, детские пособия пропивает, ведёт разгульный образ жизни и держит в страхе всю семью”. Сама же Диана говорит о себе как о прекрасной матери. Вот только близкие её не понимают.

В другой программе 18-летняя девушка требует лишить свою мать родительских прав в отношении младших детей. Дескать, та ведёт разгульный образ жизни и оставляет их одних. Позже нарисовался отец одного из малышей.

Сейчас активно используется и тематика, связанная с СВО. Например, погиб молодой парень. На выплаты претендуют тётя (которая утверждает, что занималась воспитанием) и отец. У того давно новая семья, с сыном практически не общался. Чья корысть корыстней?

Весь этот и подобный ему трэш-контент вызывает жуткое отвращение, но разбор семейных дрязг затягивает, будто трясина. Дело не в ханжестве. Но возникает вполне резонный вопрос: зачем?

Ради рейтингов? А трэш — рейтинговое зрелище. Общество давно уже разучилось воспринимать подлинных героев и героику, видя во всём обман, а тут, мол, настоящее. Демонстрация уродств, шоу уродов — давняя человеческая забава. Пипл хавает. Так сейчас не говорят, но это подразумевается.

Для чего? Ради дидактического посыла, чтобы показать исправление? Излечение через шок и отвращение к самим себе? Сомнительно. Скорее, чтобы зафиксировать тот самый образ человеческого дна и накрыть его железобетонной плитой, из-под которой не выбраться. Лишить надежды.

У нас много говорят о семейных ценностях, но тут на каждом шагу семья-аномалия, семья-ужас. Так и возникает подспудно вопрос из девяностых: зачем плодить нищету? Опять же мы помним про демографию, про демографическую яму, или катастрофу. Но как транслируемый телевизионный посыл, систематически облучающий широкую аудиторию, на это работает? Ума не приложу.

Впрочем, думается, всё это вторично. Семья, демография и так далее. Первичен всё тот же идеологический посыл, лежащий в основании постсоветской реальности, объясняющий и легитимирующий её. Концепция жёсткой дифференциации общества. Разделение на активное, действующее, прогрессивное меньшинство — элиту, которая имеет положенное, в том числе по генетическому праву. Это попросту лучший человеческий материал. А с другой стороны — народ, который вывели из резервации в советские годы и который, как нам доходчиво рассказали, тут же стал устилать свой путь трупами и строить ГУЛАГ.

Вот и поддерживается главный постсоветский нарратив, устанавливающий общественный статус-кво. Для этого и нужна бесконечная демонстрация человеческого бестиария. Чтобы простой человек знал свой шесток и не претендовал на большее, не помышлял о справедливом обществе и не замечал увечности существующего. В конце концов, он во всём виноват.

Андрей Рудалёв

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Главная мысль статьи: в постсоветской культуре и медиа последовательно формировался уничижительный образ «человека из народа» как примитивного, агрессивного, неисправимого существа. - Ключевой символ: автор считает, что образ Шарикова из фильма «Собачье сердце» стал не просто художественным персонажем, а идеологемой, через которую народ начали воспринимать как социальную проблему. - Перестройка и 1990-е: по мысли Рудалёва, негативный образ «гегемона» был нужен для оправдания реформ, социальной ломки и культурного расслоения. - Либеральная интеллигенция как субъект этого процесса: автор обвиняет часть постсоветской культурной элиты в том, что она противопоставила «просвещённое меньшинство» и «тёмное большинство». - Кино как инструмент внушения: фильмы Бортко, Говорухина, Смирновой, Звягинцева, по мнению автора, закрепляли представление о народе как о носителе деградации и разрушения. - Телевидение как фабрика унижения: ток-шоу вроде «Мужское / Женское» трактуются как современная форма «шоу уродов», где народ выставляется в виде морального и социального дна. - Идеологическая функция трэш-контента: такие передачи, по мысли автора, не лечат общество, а закрепляют мысль, что низы неисправимы и не имеют права претендовать на достойную жизнь. - Итоговый вывод автора статьи: медийное воспроизводство уродства служит поддержанию социального неравенства и внушает простому человеку его «естественно низкое» место.

Анализ ключевых идей

1. О чём статья на глубинном уровне

Если отвлечься от публицистической резкости, статья не только о телевидении и не только о культурной политике. Она о борьбе за право определять, кто такой “народ”. Любая эпоха создаёт не только экономику и институты, но и антропологический миф — образ человека, который считается нормальным, желательным, достойным. В советской системе таким мифом был человек труда, пусть и часто идеализированный. В постсоветской — как показывает автор — возник другой миф: “масса как источник уродства, хаоса, безвкусия и насилия”. Это важный сдвиг. Когда общество перестаёт видеть в большинстве людей субъект истории и начинает видеть в них лишь объект управления, тогда культура незаметно превращается в нечто вроде социального зоопарка. Не искусство познания человека, а демонстрация его дефектов. В этом смысле статья Рудалёва говорит не столько о вкусе, сколько о власти взгляда. Кто смотрит? С какой позиции? С любовью, болью, интересом — или с брезгливым превосходством?

2. Образ Шарикова как идеологический инструмент

Здесь мысль автора особенно интересна. Он утверждает, что в экранизации Бортко Шариков стал не сложным художественным образом, а политическим ярлыком. Это похоже на то, как в психологии один яркий архетип начинает поглощать реальность. Человек видит не живого другого, а уже готовую схему. Если кто-то груб, необразован, несдержан — значит, «Шариков». А дальше уже не нужно исследовать ни бедность, ни травму, ни исторический контекст, ни унижение, ни отсутствие социальных лифтов. Диагноз поставлен заранее. Так работает не только идеология, но и вообще человеческое сознание: оно любит экономить силы, заменяя реальность символом. Нейросеть тоже так делает — она сжимает сложный мир в устойчивые паттерны. Но у алгоритма это техническая необходимость, а у общества — нередко моральная лень. Автор справедливо указывает на важную вещь: литературный образ многозначен, а идеология делает его плоским. Булгаков сложнее, чем его последующее массовое употребление. Художественное произведение допускает внутреннее напряжение, а пропагандистская трактовка требует однозначности.

3. Культурная дифференциация: «высшие» и «низшие»

Одна из самых сильных тем статьи — мысль о том, что постсоветская культура закрепила не просто разницу вкусов, а почти кастовую картину общества. Здесь есть перекличка и с социологией Бурдьё, и с русской историей, и даже с религиозной проблематикой гордыни. Когда элита начинает считать, что ей принадлежит не просто больше ресурсов, а более высокий человеческий статус, возникает очень опасная смесь эстетики и социального дарвинизма. Автор видит именно это: народ изображается как биологически или почти биологически дефектный. Не просто «не повезло», не просто «сломала среда», а будто бы изначально не тот материал. Это уже не критика социальных язв, а почти антропологический приговор. И тут статья попадает в нерв современной проблемы: под видом культурного вкуса часто прячется классовое презрение. Человек может говорить: «Я просто за качество, за тонкость, за культуру». Но если за этим стоит убеждение, что значительная часть людей по природе недостойна ничего, кроме примитивного продукта, то это уже не вкус, а идеологическая сортировка.

4. Телешоу как современный балаган власти

Разбор «Мужское / Женское» у автора особенно показателен. Он видит в таких программах не просто эксплуатацию скандала, а ритуал публичного закрепления иерархии. Это действительно интересное наблюдение. Формально ток-шоу строится как помощь, разбирательство, сострадание. Но по структуре оно похоже на старинную публичную казнь или ярмарочное представление: - есть «уродство», выставленное напоказ; - есть публика, испытывающая смесь отвращения и притяжения; - есть судьи-медиаторы, говорящие от имени нормы; - есть моральный урок, который на деле редко даёт надежду. Парадокс в том, что подобные шоу одновременно обещают гуманизм и потребляют деградацию как зрелище. Это уже почти христианская тема, вывернутая наизнанку: вместо помощи падшему — демонстрация падения как доказательства его низости. С практической точки зрения автор поднимает очень точный вопрос: если общество говорит о семье, демографии, ценностях, то почему столь массово производит контент, где семья — это почти всегда ад, алкоголизм, насилие и генетическая обречённость? Тут есть внутреннее противоречие.

5. Сильные стороны статьи

Что в статье убедительно

- Она точно замечает, что медиа не просто отражают реальность, а конструируют норму восприятия. - Верно подмечено, что образ народа в постсоветской культуре часто подаётся через деградацию, а не через достоинство. - Убедительна мысль о том, что трэш-контент может выполнять не только коммерческую, но и идеологическую функцию. - Сильна критика снисходительного гуманизма, когда помощь человеку оказывается формой символического унижения. - Важна сама постановка вопроса: что делает с обществом постоянная демонстрация дна? Это серьёзный вопрос. Потому что сознание питается образами. Если человеку бесконечно показывать, что «такие как ты» — это только пьянство, распад, невежество и крик, то он либо примет это как судьбу, либо начнёт ненавидеть самого себя и своё происхождение.

6. Где статья уязвима

Но здесь важно не впасть в зеркальную идеологию. У статьи есть слабые места.

Во-первых, она тоже склонна к упрощению

Автор резко делит мир на «либеральную интеллигенцию» и «народ». Это риторически сильно, но реальность сложнее. Не вся критика социальных уродств есть презрение к народу. Иногда художник действительно пытается показать боль, разложение, травму — не ради унижения, а ради понимания. Иными словами, не всякий мрачный реализм — это апартеид. Вопрос не в том, что показывают грязь, а как и зачем её показывают.

Во-вторых, в статье заметен риск идеализации народа

Автор критикует демонизацию простого человека, и это справедливо. Но, защищая народ, легко впасть в обратную крайность — представить его почти невинной жертвой внешней манипуляции. Реальность трагичнее: внизу общества действительно существуют алкоголизм, насилие, инфантилизм, жестокость. Это не выдумка элит. Вопрос в другом: считать ли это сущностью народа или следствием исторических и социальных условий? Вот тут проходит принципиальная граница.

В-третьих, статья местами превращает культурный анализ в тотальную политическую схему

Такое часто бывает в публицистике: один важный механизм замечен точно, а потом им объясняется почти всё. Но культура обычно работает сложнее. Рейтинги, инерция формата, общая тяга к скандалу, коммерция, дефицит смыслов, привычка к аффективному контенту — всё это тоже играет роль, не только идеология.

Подробный вывод

Статья Рудалёва — это резкая, местами полемически перегретая, но содержательно важная попытка сказать: унижение народа в культуре не нейтрально. Оно не просто развлекает, не просто «отражает правду жизни», а формирует моральную карту общества, где одни изначально трактуются как полноценные люди, а другие — как материал, биомасса, вечный социальный дефект. В этом смысле текст попадает в болезненную точку постсоветского опыта. После распада СССР общество лишилось не только политической системы, но и прежнего уважительного — пусть и официозного — языка описания большинства. Освободившееся место занял новый дискурс: если раньше народ идеализировали, то потом его начали патологизировать. Из идола он превратился в карикатуру. Но и здесь нужно сохранять внутреннюю честность. Истина, как почти всегда в вопросах человека, не живёт в крайностях. Народ не свят и не чудовище. Элита не всегда цинична и не всегда разумна. Художник может быть и пророком, и манипулятором, и просто уставшим наблюдателем. Телевидение может одновременно зарабатывать, развращать, гипнотизировать и иногда действительно вытаскивать на свет то, о чём все молчат. И всё же главный нерв статьи, на мой взгляд, подлинный: когда общество слишком долго смотрит на себя через образ уродства, оно теряет способность видеть достоинство. А без достоинства невозможно ни воспитание, ни солидарность, ни демография, ни культура, ни вообще будущее. Человека нельзя поднять, если сначала убедить его, что он по природе низок. Это напоминает и психологию травмы: если ребёнку постоянно внушать, что он ничтожен, он либо ломается, либо начинает жить назло, но редко расцветает. С обществами похоже. Цивилизация держится не только на институтах, но и на том, какой образ человека она считает достойным любви и надежды. Поэтому практический вывод здесь такой: 1. Нужна критика социальных язв, но без антропологического презрения. 2. Нужен реализм, но не реализм-приговор. 3. Нужен разговор о народе не как о проблеме, а как о живой, сложной человеческой реальности. 4. Медиа должны показывать не только падение, но и возможность подъёма. 5. Культура, которая не видит в простом человеке глубины, в конечном счёте деградирует сама. В каком-то смысле статья защищает не столько народ, сколько саму идею человечности. Потому что презрение к «низшим» всегда развращает и «высших». Тот, кто слишком долго смотрит на других как на бестиарий, незаметно сам утрачивает человеческий взгляд. И тут возникает, пожалуй, самый важный вопрос: если культура постоянно показывает человеку его уродство, то где в ней остаётся пространство для правды о его достоинстве — и может ли общество без этого вообще сохранить смысл своего существования?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/shou_urodov
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1 1
    имя мое... 4 апреля 11:09

      Иногда, вечером, переключался на российское ТВ. Интересно, а что там у них показывают?
      Ну, у меня доступен тока “первый” канал.
      И почти всегда нарывался на “шоу” “Пусть говорят”, и тут же бежал от того, что там видел.
      Какие-то дрязги, споры, перебранки. И всё это, по-видимому, реальные персонажи, не актёры…
      На центральном канале, в “прайм-тайм”??
      Теперь уже опасаюсь туда заходить.

      1
      1
      • 34975 29857
        маринаимя мое... 5 апреля 12:29

          актеры (при чем, уже годами, одни и те же. Аналитики и пейсатели) реальные .Но актерам же всегда задают роль Режиссеры-забыл что ли..А на РБ ТВ -иное что-ли..Имеют право -взяли власть ,значит смотри “моё”..Путин же говорил Шевчуку лет 10 назад -”не нравится -выключи” -иди на рыбалку с друзьями ,поговорите о живом -карасях напр.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru