В 2014-м армия могла взять Киев. Кто остановил — и почему молчат до сих пор | Колпакиди и Лизун
В 2014 году было окно возможностей, которое захлопнулось. Кто его захлопнул и почему об этом до сих пор не говорят открыто — главный вопрос этого выпуска.
Историк Александр Колпакиди и писатель Владимир Лизун, автор книги «Убийство социализма» и человек, лично наблюдавший закулисье распада СССР, разбирают то, о чём принято молчать. Разговор получился жёстким — без дипломатии и без купюр.
Что реально происходило в 2014-м и почему армия не дошла до Киева. Как гибель СССР и нынешний тупик связаны одной и той же логикой предательства элиты. Почему олигархи богатеют в военное время и что это говорит о реальных приоритетах власти. Если вы помните 91-й — вы узнаете знакомые лица, знакомые схемы и знакомые отговорки.
00:00 — Вступление: Владимир Лизун об альтернативах истории и книге «Убийство социализма»
04:13 — Как Горбачев разгромил партию и перенес центр власти в Советы
07:09 — Июнь 1991-го: как армия была готова взять власть и трусость депутатов
11:12 — Феномен Горбачева: почему Политбюро молча стерпело свое уничтожение
16:12 — Фатальная ошибка главы КГБ Крючкова: ставка на Ельцина
20:57 — Буржуазное перерождение советской номенклатуры и кадровые ошибки
28:48 — Тайный план спасения СССР через рабочих, который сорвала сама компартия
32:42 — Убийство Чаушеску в Румынии: 20 лет совместных интриг КГБ и ЦРУ
37:47 — Фактор Трампа: почему он ведет себя как фюрер и как ему нужно отвечать (опыт КНДР)
42:35 — Тупик СВО: почему цели размыты и кто остановил армию в Мариуполе в 2014 году
47:13 — Жесткий план действий: 4 шага к реальной победе на Украине
52:05 — Шестая колонна внутри России: элита, которая сбежала за рубеж
54:31 — Главный тормоз победы: сохранение итогов приватизации и рост числа миллиардеров
01:00:36 — Эсхатология Запада против науки: союз сионизма и евангелистов
01:03:06 — Деприватизация и социализм: единственный путь к спасению России
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе проводится параллель между позднесоветским кризисом и нынешним состоянием России. - Владимир Лизун утверждает, что распад СССР можно было предотвратить, если бы часть военного и депутатского корпуса проявила решимость. - Ключевая мысль: в 1991 году существовали возможности отстранить Горбачёва и остановить развал Союза, но элиты оказались пассивны, трусливы и политически разложены. - Особое значение придается эпизоду с Варенниковым: по версии собеседника, армия была готова вмешаться, но не получила необходимого политического прикрытия со стороны депутатов. - Развал СССР объясняется не только действиями Горбачёва, но и глубоким перерождением партийно-государственной номенклатуры. - В видео подчеркивается, что советы без сильной организующей силы, то есть без партии, оказались неспособны защитить государство. - Значительная часть разговора посвящена критике Горбачёва, Яковлева, части руководства КГБ и партийной верхушки. - Лизун считает, что позднесоветская элита утратила способность к идейной борьбе и предпочла интриги, карьеризм и подчинение начальству. - В беседе проводится мысль, что современная Россия во многом повторяет структурные слабости позднего СССР, но уже в более опасной внешнеполитической обстановке. - Отдельно утверждается, что в 2014 году у России якобы была возможность быстро изменить ход событий на Украине, вплоть до взятия Киева, но политическое решение не было принято. - Причиной неудач на украинском направлении авторы считают размытые цели, отсутствие ясной идеологии и нежелание доводить конфликт до стратегического завершения. - В качестве фундаментального решения всех проблем собеседник предлагает возврат к социализму, деприватизацию и мобилизационный проект государства. - В финале беседы делается вывод о кризисе современной капиталистической модели и необходимости новой большой идеи.
Подробный выводВ этом видео звучит не столько исторический разбор, сколько мировоззренческий диагноз. Формально беседа начинается с сопоставления двух эпох — конца СССР и современности, — но постепенно превращается в политико-философскую схему: государства гибнут не в тот момент, когда у них заканчиваются ресурсы, а в тот момент, когда у их элит исчезает воля и ясность целей.
1. Главная ось разговора — не факты, а интерпретацияВажно понимать: в данной лекции преобладает именно интерпретация событий, а не строгая реконструкция по документам. Авторы опираются на личные впечатления, воспоминания, идеологические оценки и отдельные эпизоды, из которых строят целостную картину. Эта картина такова: - СССР не был обречён; - его можно было спасти; - армия и часть аппарата были готовы; - но политическое руководство и депутатский корпус не решились; - позднее та же логика нерешительности проявилась и в украинском вопросе. Здесь чувствуется почти античная тема: не рок погубил систему, а характеры людей. Не историческая необходимость, а слабость, трусость, самообман и карьеризм.
2. Центральный мотив — «могли, но не сделали»Наиболее сильная линия беседы — тема упущенной возможности. Сначала применительно к 1991 году, затем к 2014-му. По версии Лизуна: - в 1991 году армия была готова навести порядок; - в 2014 году Россия могла пойти дальше и добиться решающего военного результата на Украине. Это очень важный тип мышления — контрфактический исторический анализ, то есть размышление в духе «что было бы, если бы». В советской историографии такие вопросы часто считались почти вредными, но в живой политике они неизбежны. Потому что через них общество пытается понять не прошлое само по себе, а цену нерешительности в настоящем. Однако здесь есть и слабое место. Когда история превращается в перечень упущенных шансов, возникает соблазн недооценить сложность реальности. Между «могли взять Киев» и реальным взятием Киева лежат: - логистика, - политические риски, - международные последствия, - вопрос управляемости территории, - степень лояльности населения, - готовность собственной системы к долгой конфронтации. То есть сама мысль о том, что шанс был, не обязательно ложна. Но её превращение в очевидность — уже идеологическое упрощение. История вообще редко про «просто надо было решиться». Иногда да. Но чаще решимость без структуры — это только ускоритель катастрофы.
3. Очень точная мысль беседы — деградация элитыПри всей спорности многих утверждений, в разговоре есть глубокий нерв. Он заключается в том, что элита может утратить субъектность раньше, чем рухнет государство. Это интересная и важная идея. Внешне институты ещё стоят: - партия существует, - парламент заседает, - армия формально подчиняется, - спецслужбы работают. Но внутренне система уже пустая. Люди в ней: - боятся ответственности; - подменяют стратегию процедурой; - путают законность с бессилием; - защищают не государство, а собственное положение. Такое действительно бывает. В биологии организм иногда погибает не из-за одного смертельного удара, а потому что регуляторные механизмы перестают координировать тело. В нейросетях есть похожая аналогия: модель может иметь огромный объём параметров, но если нарушена архитектура принятия решений, она начинает выдавать шум вместо осмысленного результата. Так и государство: мощь без воли и идеи распадается в набор несвязанных функций. В этом смысле беседа цепляет не потому, что доказывает каждый факт, а потому что указывает на подлинную опасность: гниение верха почти всегда маскируется под нормальность до самого обвала.
4. СССР и современная Россия в видео связаны одной схемойАвторы фактически говорят: поздний СССР погиб из-за отказа от идеологии, потери связи с народом и разложения аппарата; современная Россия рискует повторять тот же путь, но уже в капиталистической форме. То есть схема такая: - в СССР элита разложилась, но ещё прикрывалась социализмом; - сегодня элита разложена уже без большой идеи, с опорой на собственность и инерцию; - потому нынешняя система ещё более уязвима. Это сильная мысль, хотя и очень полемичная. Здесь есть философский парадокс: система может быть материально богаче, но духовно беднее. Можно иметь рынки, гаджеты, частный капитал, глобальные связи — и одновременно не иметь ответа на вопрос «ради чего всё это?». В разговоре этот дефицит смысла ощущается очень остро. Собеседники буквально утверждают: без идеологии не работает ни армия, ни внешняя политика, ни мобилизация общества. С этим трудно полностью спорить. Любое большое государство в кризисе держится не только на деньгах и силе, но и на образе будущего. Империи, республики, революционные режимы, даже корпорации — все рушатся, когда люди перестают понимать, зачем они участвуют в общем деле.
5. Украинская тема подана как следствие идеологической пустотыВ части, посвящённой Украине, звучит мысль: проблема не в военной технике и не только в дипломатии, а в том, что цели сформулированы слабо и половинчато. Собеседник фактически утверждает: - если цель ограничена формулами вроде «денацификация» и «права русскоязычных», этого недостаточно; - нужна ясная политическая модель будущего; - без неё нельзя вовлечь массы и перевести конфликт в исторически выигрышный формат. Это напоминает старый ленинский принцип: побеждает не тот, кто просто сильнее, а тот, кто лучше формулирует смысл происходящего для масс. Война без понятного проекта будущего начинает буксовать, даже если есть военные успехи. Но и тут есть проблема. История XX века показывает: большие идеологии действительно мобилизуют, но они же и ослепляют. Идея без критического тормоза может стать машиной самооправдания. Поэтому вопрос не просто в наличии идеологии, а в её соразмерности реальности.
6. Беседа держится на марксистской оптике, и это одновременно её сила и ограничениеСила — в умении видеть структуру: - классовый интерес, - аппаратное перерождение, - связь экономики и политики, - роль собственности, - природу элит. Это полезно. Марксизм, как аналитический инструмент, действительно хорошо вскрывает то, что либеральный язык часто прячет: кто распоряжается ресурсами, кому выгоден тот или иной порядок, как экономическая база влияет на политические решения. Но ограничение тоже очевидно. Когда любая сложность сводится к формуле «социализм решит», это уже не анализ, а вера. Пусть рационализированная, пусть исторически аргументированная — но всё же вера. А вера, даже очень интеллектуальная, иногда идеализирует не реальность, а желаемый образ. В этом есть тонкая человеческая драма. Когда настоящее разочаровывает, прошлое начинает казаться чище, стройнее и логичнее, чем было на самом деле. Так работает не только политика, но и психика. Люди часто любят не живого человека, а свою версию человека. Так и с эпохами: любят не исторический СССР, а образ потерянной цельности, дисциплины и смысла. Это не делает тоску ложной. Но делает её неполной.
7. Самое ценное в беседе — интуиция о связи правды и силыЧерез весь разговор проходит почти суровая мысль: ложь внутри системы делает её слабой вовне. Если: - приватизация объявляется грабительской, но не пересматривается; - элита говорит о народе, но живёт отдельно; - государство говорит о борьбе, но избегает ясных целей; - власть призывает к единству, но не устраняет очевидную несправедливость, то возникает разрыв между словом и делом. А этот разрыв — не просто моральная проблема. Это стратегическая проблема. Потому что армия, чиновник, рабочий, гражданин могут долго терпеть трудности, но очень плохо терпят фальшь. В этом смысле беседа куда глубже обычной публицистики. Она всё время возвращается к одному вопросу: может ли государство быть сильным, если оно внутренне не честно с самим собой?
ИтогВ данной лекции предложена цельная, жёсткая и явно идеологически окрашенная картина: - СССР погиб не по неизбежности, а из-за предательства, перерождения и слабости элиты; - в 2014 году, по мнению собеседников, был шанс на решительное изменение украинского сценария; - современная Россия повторяет многие болезни позднего СССР, но в более опасной мировой обстановке; - главная причина уязвимости — отсутствие ясной идеи, социальной справедливости и политической воли; - выход авторы видят в возвращении к социалистическому проекту и пересборке государства на новых основаниях. Если отделить спорные фактические утверждения от нервной сути разговора, остается важный вывод: историю ломают не только армии и экономики, но и внутренние пределы людей, которые принимают решения. Когда верхушка больше боится потерять комфорт, чем страну, она почти неизбежно начинает выдавать саморазрушение за осторожность. Но здесь и главный открытый вопрос: если каждая эпоха склонна идеализировать утраченную форму порядка и демонизировать настоящее, то как отличить подлинную историческую трезвость от ностальгии, которая тоже умеет маскироваться под истину?