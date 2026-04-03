Татьяна Воеводина: «Новый график» г-на Дерипаски
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма с итальянским именем «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Организация направила обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову, – сообщает портал «Известий».
Одновременно с бизнес-патриотами знаменитый бизнесмен Олег Дерипаска призвал перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем — «с восьми до восьми, включая субботу». По его словам, это необходимо, чтобы Россия прошла трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями». Что это значит – я не вполне поняла, вероятно, речь идёт о возможной региональной автаркии и отключении от мировых рынков. «И чем быстрее мы сами перейдём на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу», — тем быстрее пройдём эту трансформацию, – сообщил ТЕЛЕГРАМ-канал г-на Дерипаски
Да, надо учиться работать в условиях экономической изоляции и «всевозможных ограничений» – тут с Дерипаской не поспоришь. Что касается перехода на 6-дневную неделю и 12-часовой рабочий день, то тут возможны иные решения.
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, – вторит Дерипаске академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью «РИА Новости». Будучи врачом, он даже с медицинской точки зрения разъясняет, что здоровью такая реформа не повредит. И то сказать, труд полезен для здоровья, а безделье вредно (это не Онищенко – это я от себя).
Впрочем, в Госдуме уже высказались категорически против предложения об увеличении часов работы.
«Иначе нас сомнут»
Что всё это значит?
Значит, сколь я понимаю, то, что медленно, с трудом приходит осознание: уже давно идёт та самая Третья мировая война, началом которой все друг друга пугают. А она уже идёт. Может, Третья окажется тридцатилетней, как в XVII веке. Её цель – переформатирование и передел мира, перекройка границ, что всегда происходило время от времени в истории, и всегда – через череду войн. Чтобы занять в этом новом мире достойное место, хочешь-не хочешь, а надо воевать.
А раз война – значит, нужна мобилизация, военная и хозяйственная. «Иначе нас сомнут», – по классической формуле тов. Сталина. Нужно производить много оружия, боеприпасов, а также машин для их изготовления. И, безусловно, еды, медикаментов и всего, что насущно необходимо народу, чтобы выстоять в войне.
Осознание этого непреложного факта – дело очень благотворное, как всякое осознание истинного положения вещей. Сейчас-то мы по-прежнему живём в полусне-полутумане, надеясь, что вот скоро всё кончится и будет по-прежнему.
Необходимость всесторонней мобилизации накануне войны вполне поняли большевики, которые в период между мировыми войнами провели индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства. С огромными издержками всякого рода, но – провели. И в конечном итоге победили. Без всеобщей трудовой мобилизации ничего бы не получилось. С началом войны люди работали по двенадцать часов под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Работали подлинно самоотверженно, не думая о себе, а думая о деле. Известно, что в 1939 г. отменили отпуска, в 1940-м сделали платными старшие классы, чтобы подростки шли в ремесленные училища, где их содержало государство, для замены мужчин, ушедших на фронт. Я хорошо знаю, как это выглядело практически, т.к. мои две тётки подростками работали на Тульском оружейном заводе, эвакуированном в Златоуст Челябинской обл. и многое об этом рассказывали.
При этом с началом войны у многих советских людей было ощущение, что недоделали, недоработали.
В романе Константина Симонова «Живые и мёртвые» старый рабочий-москвич осенью 41-го года говорит с болью и недоумением:
«А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть! Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить! А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу: а почему же нам не сказали? Да я бы на самый крайний случай и эту квартиру отдал, в одной бы комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую, жил, только бы у Красной Армии все было, только б она с границы не пятилась… Почему не сказали по совести? Почему промолчали?»
Кто же будет работать?
И вот сегодня бизнес-патриоты и олигархи – не молчат. Они громогласно возглашают: надо работать больше! Эдак по-толстовски: «Не могу молчать!». Что надо работать больше – я всей душой согласна. Но только вот кто должен работать?
Судя по всему, авторы почина предполагают, что те, которые УЖЕ работают, должны работать больше. А остальные? Остальные, надо полагать, продолжат свои, мягко сказать, не слишком насущные в нынешней тревожной обстановке занятия. Какие это занятия? Ну, вот такие, например, работать курьером. Знаете, сколько в России курьеров? Минпромторг насчитал около полутора миллионов.
В России 525 охранников на 100 000 жителей. Сейчас в России зарегистрировано больше 17 000 частных охранных организаций – в них работают 700 000 охранников, – сообщает портал Afershock.
По данным главного экономиста ВЭБ РФ Андрея Клепача, в 2024 году в сфере обрабатывающих производств в России было занято 7,08 млн человек. А курьеров и охранников более 2-х миллионов, и всё это по большей части вполне крепкие мужчины. Это ли не пустопорожняя растрата общественного труда, когда здоровый парняга через весь город везёт праздной тётке пачку печенья? Наверное, когда в обществе уже все вопросы решены и всё нужное сделано – возможно и это, но если ставится вопрос об увеличении часов работы, т.к. нужно достичь экономической автаркии (о чём, как я поняла, говорит г-н Дерипаска) – вот тут имеется какой-то глубочайший диссонанс.
Но курьеры и охранники хоть что-то делают, спасибо им. Имеется впечатляющая прослойка молодёжи, которая не делает ни-че-го. По идейным соображениям или просто невесть почему. Главным образом потому, что могут себе это позволить по материальным обстоятельствам: кормят родители, сдают доставшуюся от бабушки квартиру и т.п.
Цифры впечатляют. Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодежь» сообщило, что почти 5 млн. молодых россиян сознательно бездельничают – нигде не работают, не учатся и не проходят стажировку. Всего в РФ около 37 млн. человек в возрасте до 35 лет, следовательно, почти 13% из них – являются последователями «NEET». В русскоязычной среде их называют поколением «НЕТ» или поколением «Ни-ни». Подобный образ жизни стал целой субкультурой. (NEET – это сокращение not in education, employment, training – не образование, не работа по найму, не трудовая подготовка; ni-ni, полагаю, от испанского ni tabajo, ni estudio – ни работа, ни учёба). По этому показателю мы входим в клуб передовых стран. По данным Евростата, уровень безработицы (правильнее сказать – незанятости, потому что безработный – это тот, кто ищет работу) среди молодежи до 25 лет в странах ЕС — 14,6%. А, к примеру, в Испании, как сообщает газета «Эль Конфиденсиал», нет занятия у каждого четвёртого молодого человека. По данным Банка Италии, в стране насчитывается почти 2,2 млн молодых «ни-ни» — это 23 процента от всей молодежи страны. Выходит, почти каждый четвёртый молодой итальянец не учится и не работает. Ну и мы не отстаём.
Следует ещё присовокупить к этим бездельникам клиентов детсадов для взрослых – всякого рода финансово-политологически-социологически-филологических богаделен, которые завели шустрые люди для торговли дипломами в рассрочку и легальной отмазкой от армии. Если их чохом закрыть – сколько рабочих рук-то прибавится! Да ещё плюс преподаватели и админинстраторы всех этих богаделен, если приставить их к полезному делу. Но на это, понятно, власти не пойдут: это скольких же людей придётся обидеть – детей, родителей, преподавателей… А это всё избиратели! Недаром умнейший политический мыслитель Лев Тихомиров называл демократию «системой всеобщего политического бессилия». Большой и серьёзный манёвр в условиях демократии невозможен – для манёвра потребна диктатура.
Потом ещё есть всякого рода блогеры, журналисты, публицисты, аналитики выеденного яйца, политологи, футурологи, а также астрологи и учителя жизни. Некоторые из них анализируют сами по себе, иные состоят в каком-нибудь СМИ или ином каком «комьюнити» – это уже, считается, совсем почтенные мыслители. Этих граждан тоже надо было бы привлечь к работе.
Если анализировать и прогнозировать эти граждане будут в свободное время, или, как выражались в старые времена, «без отрыва от производства» – никто ничего не потеряет. Более того, уверена: если все эти «аффторы» будут работать в народном хозяйстве – качество их творений существенным образом возрастёт. Они будут черпать свои мысли из жизни, а не высасывать их из пальца или перерабатывать чужие тексты, с чем ныне успешно справляется GPT. Мне нередко доводится читать аналитические материалы на темы, которые я знаю «по жизни». То, что пишут «аналитики» очень часто выдаёт их простое незнакомство с предметом.
Для реальной жизни совершенно не требуются мириады программ ТВ, бездна сериалов, бурный поток юмора, куча издательств всякой муры: всё равно это не прочитывается и не усваивается. Всё это – производство «духовной сивухи». Когда-то этим живописным термином Ленин характеризовал религию, но гораздо больше он подходит к современной массовой культуре. А ведь при всём этом состоят полчища лиц работоспособного возраста.
«Если б я была царица», я бы обязала работников СМИ три дня неделю работать в реальном секторе экономики, а в остальное время – трудиться по своей журналистской специальности. При этом надо бы позаботиться о том, чтобы ввести 30-летний мораторий на вузовскую подготовку журналистов и переводчиков. Журналист – это не предмет вузовского диплома, а скорее образ жизни и мысли, а переводчики вообще не нужны, поскольку гугл-переводчик переводит вполне сносно. Уж вы мне поверьте – профессиональному переводчику.
Безусловно, необходимо ввести обязательность труда для всех работоспособных граждан, кроме матерей малолетних детей. При этом надо, чтобы люди работали не вообще где-то, а там, где нужно и полезно обществу и государству. Разумеется, невозможно указать каждому, где ему прилагать свои таланты – выбор у человека должен быть. Но надо решительно закрыть те дыры, куда утекает народная энергия. Это имитативные вузы, гуманитарные по преимуществу, бессчётные СМИ, блогерство. Нужно следить, чем заняты люди и помогать трудоустроиться тому, кто не может сделать это сам. Разумеется, необходимо создать фронт общественных работ для тех, кто не имеет иной работы.
Нужно ли наказывать за т.н. тунеядство? Мне кажется, начать надо с того, что привлекать к труду. Ну а дальше – видно будет. В СССР была ст.209 УК РСФСР «Тунеядство», но, как нам говорили старые юристы-преподаватели Юридической академии, она мало применялась.
Когда говорят о 209-й статье – непременно вспоминают поэта Бродского, которого по ней выслали из Ленинграда в какой-то совхоз и – о ужас! – заставили там работать (!!!), и это было угнетательно, несправедливо, тоталитарно. Мне же думается, что Бродскому очень повезло, притом вдвойне. Во-первых, мощный пиар, на который обратила в своё время внимание Анна Ахматова: даже те, кто не читал стихов Бродского, знают об этом происшествии. А во-вторых, нет ничего полезнее для литератора, чем участие в общем труде своего народа.
Полезной могла бы оказаться такая инициатива. ВСЕ молодые люди посвящают два года службе Родине. Кому можно доверить оружие – идут в армию. А кому нет – отправляются работать туда, где нужны рабочие руки.
Перечисленные меры могли бы помочь в значительной мере отказаться от завоза гастарбайтеров. Гастарбайтеры – это потенциально опасный контингент, это чужие внутри нашего народа. Западные европейцы почувствовали уже, насколько это опасно, но отказаться не в силах. Ещё и неизвестно, как поведут они себя в условиях серьёзных военных действий.
Когда-то Андрей Фефелов в одной из своих бесед в «Завтра» недоумевал: после Великой Отечественной войны лиц трудового возраста было меньше, чем теперь, а страну отстроили. А теперь – надо завозить «таджиков», а без них работать некому. Да, так и есть. Вообще, наличие и отсутствие какого-то ресурса – вещь относительная.
Если реально привлечь к полезному труду ВСЕХ работоспособных граждан и прекратить труд имитативный и бесполезный – окажется, что вовсе не требуется работать по 12 часов 6 дней в неделю.
Пока же г-н Дерипаска и подобные ему капитаны индустрии идут по проторенному пути завоза гастарбайтеров – теперь уже в том числе из дальних стран.
Недавно моя дочь получила грамоту за успехи в развитии российской энергетики. Я сильно удивилась: прежде я её считала историком-востоковедом. Оказалось, что она весьма преуспела в отборе и завозе тружеников-индийцев для работы на уральских шахтах. Аккурат для «Русала» – компании г-на Дерипаски. Вот им-то, похоже, и придётся, по предначертаниям своего главного босса, работать по 12 часов. А что же мы? Наверное, будем продолжать нашу безответственную веселуху, потому что никаких признаков мобилизации я не вижу.Татьяна Воеводина
“С началом войны люди работали по двенадцать часов под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!»” – А сейчас “Все для дерепаски, все для олигархов!”, а то 155 долларовых миллиардеров “маловато” для такой огромной и богатой страны (https://www.rbc.ru/business/10/03/2026/69b028299a794743cf621c0d).
P.S. Кому – война, а кому – мать родна! (https://dzen.ru/a/ZQGhVpPQAVH8qBul)
В 2025 году на 4дневную рабочую неделю перешли: крупнейшие производители цемента,ГАЗ,Уралвагонзавод,Челябинский электрометаллургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат,Новолипецкий металлургический комбинат,ЕВРАЗ,теперь ещё и Камаз, с 1 июня 2026, переходит на 4х дневную рабочую неделю.Я правильно понял:надо закрыть производства с высокой добавочной стоимостью,а освободившиеся руки направить на “копательное” производство с 72х часовой шестидневкой,а кого это не устроит те могут пойти на СВО или станут ЗК ?
внутри у него женечка -основа всего русского народа -Земля ,труд на ней ,Род.
Я совершенно ниякий технарь ,вот просто абсолютный ноль..Но вот статья заинтересовала и я делюсь со спецами здесь:”Почему буксует набор в войска БС? Очень просто: потому, что система предлагает подписывать стандартный военный контракт. Из чего люди делают закономерный вывод, что никто из согласившихся не будет никак застрахован ни от условного “перевода в штурма”, ни от по сути бессрочной (до окончания войны) службы, ни от других интересных особенностей службы в ВС РФ.
А для беспилотной армии нужен в массовом количестве радикально другой контингент — условные айтишники, геймеры, инженеры, техники, “люди с паяльником” в широком смысле. По сути, нужно создавать не “род войск” в обычном смысле, а военизированную технологическую компанию, занимающуюся разработкой перспективных систем, их оперативной апробацией (в том числе и боевой, конечно). Чьё руководство говорит на одном языке и со штабами (где генералы), и с производителями (где менеджеры), и с разработчиками (где инженеры), и с гражданскими эксплуатантами (где логисты и тоже инженеры, но инфраструктурные).
И у такой структуры, кроме задач военного характера, теоретически могут возникнуть задачи типа: защитить критически важный объект (см.Усть-Луга или тот же Крымский мост), оперативно развернуть снабжение зоны ЧС (доставка грузов дронами труднодоступную территорию), обеспечить связь на воздушных ретрансляторах в нужном районе (те же беспилотные дирижабли и аэростаты, например, на Севморпути), перекрыть канал беспилотной контрабанды через госграницу, организовать регулярный мониторинг с воздуха протяжённого объекта (газопровод, железнодорожная магистраль, ЛЭП), обеспечить защиту танкерного или балкерного флота с помощью БЭКов, протралить фарватер (или, наоборот, его заминировать), быстро создать с помощью наземных дронов (в т.ч.инженерных) альтернативный логистический маршрут в условиях выхода из строя основной магистрали и т.д.
Ну и самая коронная задача: “зачистить небо в потенциальной полосе наступления” — РЭР, РЭБ, перехватчики, лазеры, МОГи, “middle strike” по точкам запуска в оперативной глубине и т.д., причём всё это в едином комплексе под единым же командованием. И тут же — обеспечение логистики этого самого наступления, именно в самой проблемной у нас сейчас последней миле.”
По сравнению с сегодняшним циклом внедрения экономия времени может составить десятки процентов, до 80-90%.
Ещё по Усть-Луге, техническое.
Основная трудность, с которой столкнулись наши там — это отражение атак со стороны залива. Поскольку объекты находятся прямо на берегу, при такой траектории последний рубеж обороны (прямо на территории объекта) — он же и единственный.”
Надо признать ,в 404 налажен процесс лучше ,потому ,как кадры там меняют быстро ,берут совсем молодых в командиры-главное знания вопроса и мотивация…
Все выше перечисленное бесполезно. Потому что Москва не знает что делать с “побежденной” Украиной. Вот представьте Марина что вы Москва, вы победили 40 мл. украинцев, там два миллиона инвалидов СВО, и 15 мл пенсионеров. 3 мл. просто инвалидов на все места. 20 мл иждивенцев. Вы победили, ЕС вам клокочет – победили, теперь обеспечьте им средства жизни, как ваши оцедеды обеспечивали всю Восточную Европу. Ваши действия? Чу на этом вопросе сломался, он предлагал распадать Украину, а она не распалась, и Чу нет.
Забубенный ты наш Игореша ,ты окромя себя кого-то еще слышишь..Я русская Игореша ,а значит за справедливость и свободу..Нельзя насиловать народ ,каким бы повод не был..Украинцы сделали выбор душой и телом в сторону ЕС .Большинство и это правда..Пусть идут ,враг за спиной опасен вдвойне.Мы возвращаем свое историческое пространство и тех людей ,которых насиловали этим их местечковым наречием,запрещая говорить на русском.Люди сами сделали выбор-САМИ! в какую сторону им бежать..Каким бы не был исход СВО (мы трижды предлагали мир) и ни в коем случае не претендовали на всю территорию 404,как и сегодня ,создавая для приграничных городов пояс безопасности..Я всегда говорила ,что нам не прокормить их всех,они всегда (большинство ),еше лет 100 ,как мин будут ненавидеть нас..см.жориков здесь..Мы просто обеспечиваем свою безоопасность от этих ,кем то их загнавших в морок..Пусть жорик в этом убедит друга женечку.сан.сан..Чтобы потом дружить ,нужно расстаться ,и сравнить ,выбор за ними..Мы даже Одессу (очень необходимые ворота в Средиземное море )оставляем ,т.к этот активчик попортит нервы всем обладателем ею..Значит ты сознательно лжешь про меня..Мечтал об этом КОТ ,КТ,и был еще здесь ник ,еврей либерман вроде,всем угрожал..пугал,как Серые когда-то..Пусть все живут там ,где их душа и сердце и не трогают чужое .Земля ЛДНР принадлежала РИ,РФ ,так было ,так и будет.Народ в мороке опасен и не обьективен,и нехорошие люди пользуются этим против РФ
И озвучь громко -кто занимается террором среди мирных-они ,а не русские..
Вопрос прежний – вы согласны отдать часть своих средств украинцам, которые воевали против РФ после “победы” и возврата чего там? И связанный с этим вопрос чего будут делать эти украинцы после “победы” в 30 году с учетом того что в 31 начнется Сво в Прибалтике. Чу, в отличии от вас, понимал коллизию и вел речь о распаде. Т.е. по Чу версии Украина распадается на атомы и нет проблем. Но сорок мл. людей это не атомы, это серьезная проблема, и надо знать как решать проблему прежде чем ее решать. Победа будет через 4-5 лет войны, а не Минска, победе нет альтернативы. Я реально русский потому что мне, в отличии от вас, нечего терять. Те, кому есть чего терять, не очень хотят брать Украину на баланс, в этом суть проблемы. В 13 году на Донбассе добыли 90 мл.т. угля и выплавили 30 мл.т. стали, в 24 году 3 мл.т угля и 3 мл.т. стали. Для домохозяйки разницы нет, но эти цифры кормили миллионы людей. Кто их кормит теперь? Для превращения металлургов и шахтеров Донбасса в воинов потребовалось 10 лет, столько же потребуется для превращения в воинов всех остальных жителей Украины. Вот откуда мои прогнозы, и ответ на все вопросы.
Можно сколько угодно говорить о необходимости мобилизации и т.п.
Однако, если нет достойной цели и внутреннего содержания – всё так и останется пустой болтовнёй.
В СССР была выстроена система социальных лифтов, где наверх могли выйти лучшие, независимо от социального происхождения.
Маршалами Советского Союза были выходцы из крестьян Тимошенко, Жуков, Конев. Из священников Василевский. Из дворян Рокоссовский и Голованов.
Была справедливая понятная идеология.
Сейчас сплошные симулякры и логические противоречия.
Твердят о Победе в Великой Отечественной войне и драпируют Мавзолей во время парадов. Существует негласный запрет на портреты Верховного Главнокомандующего и члена ГКО – Сталина и Берия.
Кричат о том, что Запад ведёт войну против России – и “илита” имеет на Западе недвижимость и деньги, её дети постоянно там проживают.
Огорчаются, когда Европа перестаёт покупать российские нефть и газ. Ну радовались бы, что геополитический противник сам себя ослабляет.
У власти тридцать лет одни и те же лица, которые не мытьём – так катаньем проталкивают туда своих отпрысков или их супругов.
А потом власти плачутся, что нет народной поддержки.
А во имя чего поддерживать?
Чтобы верхи опять замирились с Западом и продолжали торговать российскими ресурсами?
Пора понять, что так, как при покойной бабушке (зачёркнуто) Буше-младшем уже не будет. Мир необратимо меняется.
мой друган допустим в Германии с георгиевской лентой ходит, но это пока. Потом ленты запретят памятники снесут хоть где, и многие поедут обратно в РФ, а оставшимся не до петиций будет Все люди выживают как могут, а брюжжание это то что нас объединяет. Петиции мы и тут не пишем, дело пустое. А профсоюзная борьба в странах капитала на высоком уровне. Приезжие даже как шрейкбрейхеры там.
Не являюсь гражданином Польши,даже постоянного вида на жительство не имею,в чужой монастырь со своим уставом не хожу,потому ничего не подписывал,в движениях участия не принимаю.В личных беседах высказывал своё мнение,что это не правильно,большинство моего польского окружения согласны со мной. Удовлетворил ли Вас мой ответ?
Китай стал крупнейшим поставщиком газа в Юго-восточной Азии.Если кто подумал что в Китае нашли газ,то нет,не нашли.Торгуют российским газом,злые языки поговаривают,что “маржа”китайцев от продажи в среднем 150%,врут небось.((.
Да, не зря,не зря, построили “Силу Сибири”,кстати в этом году начнут строить “Сила Сибири 2″ и 3. Очень,очень выгодное дело,можно будет продавать газ китайцам ещё дешевле!
Зри в корень КТ -кому принадлежит вентиль ,тот и Продавец..
“Нехватка нефти, газа и нефтепродуктов становится всё острее. Боль распределяется неравномерно, так как каждый НПЗ «настроен» на определённые сорта нефти, и заменить одну нефть другой не всегда возможно за разумные деньги или короткий срок. Сильнее всех страдает Азия: 83% газа из Ормуза шли именно в Азию, а Китай, Индия, Япония и Южная Корея вместе покупали около 70% нефти.
Европа потребляла относительно немного «ормузской» сырой нефти, зато 25–30% спроса на авиакеросин европейцы закрывали поставками из Залива. В Италии уже вводят топливные ограничения в некоторых аэропорта, причём суровые — иногда заправляют только на один час полёта (ссылка).
С дизелем тоже проблема. В Азии бензоколонки закрываются уже сейчас, а Европа только начинает ощущать дефицит. Если Израиль не разрешит Трампу быстро закончить войну, то в мае нехватка солярки в Европе может стать острой. ”
п.с. я бы добавила ,именно Иран с Лондоном не отпускают Трампа с войны ,значит вентиль и ворота пока не поделили в Ормузе
Не пишут о более важном активе -Пресная Вода -=для всего живого ,для полива..В будущем -за бутылку воды золотом платить станут..
И основной вопрос сегодня -кто на Вентиле .без разницы при этом, где этот актив находится.И именно за эти вентили и логистику борются Ж/англосаксы .И именно они решают ,кто обеднеет первым -решили кинуть или ограбить Европку ,как более жирного кабанчика ,остальным приготовиться или ускорить производство ракет ,БПЛ,Старлинк..С чего начнем КТ ,с джинсов,своих авто? И да ,согласно того,кто какой регион с вентилем отхватит ,тот и будет его контролировать -это и будет многоцентричный мир ,ну не совсем много -4-5..
Черт с ним ,пусть Миллер с Сеченовым вкупе с бритишпетролиум тогуют с Китаем ,главное -цена вопроса..Только бы не контракты на 100 лет бесплатно ,мир меняется..Потому и Пошика Путин предупредил -выбирайте сторону -каков выбор такова и цена на газ..вы вольны в выборе..Увидим по цене ,кто кого выбрал ,несколько стульев уже не поможет..
Кстати,давеча у одного господина из РФ,в Испании, отобрали дачки стоимостью около 18 млн.евро.Господин это руководил «Вертолетами России»,на разработку нового вертолёта он получил 250 миллиардов рублей,и таки разработал! И аж два! Один Ми-171А3 (для обслуживания офшорных (морских) буровых платформ, перевозки пассажиров и грузов, а также выполнения поисково-спасательных операций в сложных морских условиях),второй Ми-171А3 (лёгкий многоцелевой вертолёт, предназначенный для гражданских задач: перевозки пассажиров, патрулирования, обучения пилотов и авиаспорта).Ну молодцы же! Господина руководителя зовут – Николай Колесов,по информации,всё тех же злых языков,за последние 2 года руководства “Вертолётами”он заработал каких-то жалких 22 миллиарда рублей.Так что эти нехрести испанцы, отобрали у уважаемого человека, кровно заработанное! Надо добавить что: дачек,а точнее вилл у него было 5 штук,так же было изъято несколько сот сот тысяч евро наличными,коллекция премиальных часов,коллекция премиальных автомобилей где “жемчужиной”был Ролс-Ройс.(сколько чего и что именно было в коллекциях не уточняется).
П.С.Всё это было “не его”,а его родственников.
“Кстати, Дуремар(Дуров) фактически признал, что пользователей ТГ стало меньше — по его данным, «65 миллионов россиян ежедневно используют его через VPN». Даже если цифры верные, то это примерно на 20-30 миллионов меньше, чем раньше. Поскольку аудитория ТГ раньше оценивалась примерно в 90 млн.
И ведь это только начало ограничений. А хорошо известно, что вдолгую пользоваться пиратскими методами довольно трудно, поэтому большинство добропорядочных граждан потихоньку перейдут на платформы, в которых можно общаться без ВПН..
