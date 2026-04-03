Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма с итальянским именем «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Организация направила обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову, – сообщает портал «Известий».

Одновременно с бизнес-патриотами знаменитый бизнесмен Олег Дерипаска призвал перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем — «с восьми до восьми, включая субботу». По его словам, это необходимо, чтобы Россия прошла трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями». Что это значит – я не вполне поняла, вероятно, речь идёт о возможной региональной автаркии и отключении от мировых рынков. «И чем быстрее мы сами перейдём на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу», — тем быстрее пройдём эту трансформацию, – сообщил ТЕЛЕГРАМ-канал г-на Дерипаски

Да, надо учиться работать в условиях экономической изоляции и «всевозможных ограничений» – тут с Дерипаской не поспоришь. Что касается перехода на 6-дневную неделю и 12-часовой рабочий день, то тут возможны иные решения.

России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, – вторит Дерипаске академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью «РИА Новости». Будучи врачом, он даже с медицинской точки зрения разъясняет, что здоровью такая реформа не повредит. И то сказать, труд полезен для здоровья, а безделье вредно (это не Онищенко – это я от себя).

Впрочем, в Госдуме уже высказались категорически против предложения об увеличении часов работы.

«Иначе нас сомнут»

Что всё это значит?

Значит, сколь я понимаю, то, что медленно, с трудом приходит осознание: уже давно идёт та самая Третья мировая война, началом которой все друг друга пугают. А она уже идёт. Может, Третья окажется тридцатилетней, как в XVII веке. Её цель – переформатирование и передел мира, перекройка границ, что всегда происходило время от времени в истории, и всегда – через череду войн. Чтобы занять в этом новом мире достойное место, хочешь-не хочешь, а надо воевать.

А раз война – значит, нужна мобилизация, военная и хозяйственная. «Иначе нас сомнут», – по классической формуле тов. Сталина. Нужно производить много оружия, боеприпасов, а также машин для их изготовления. И, безусловно, еды, медикаментов и всего, что насущно необходимо народу, чтобы выстоять в войне.

Осознание этого непреложного факта – дело очень благотворное, как всякое осознание истинного положения вещей. Сейчас-то мы по-прежнему живём в полусне-полутумане, надеясь, что вот скоро всё кончится и будет по-прежнему.

Необходимость всесторонней мобилизации накануне войны вполне поняли большевики, которые в период между мировыми войнами провели индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства. С огромными издержками всякого рода, но – провели. И в конечном итоге победили. Без всеобщей трудовой мобилизации ничего бы не получилось. С началом войны люди работали по двенадцать часов под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Работали подлинно самоотверженно, не думая о себе, а думая о деле. Известно, что в 1939 г. отменили отпуска, в 1940-м сделали платными старшие классы, чтобы подростки шли в ремесленные училища, где их содержало государство, для замены мужчин, ушедших на фронт. Я хорошо знаю, как это выглядело практически, т.к. мои две тётки подростками работали на Тульском оружейном заводе, эвакуированном в Златоуст Челябинской обл. и многое об этом рассказывали.

При этом с началом войны у многих советских людей было ощущение, что недоделали, недоработали.

В романе Константина Симонова «Живые и мёртвые» старый рабочий-москвич осенью 41-го года говорит с болью и недоумением:

«А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть! Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить! А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу: а почему же нам не сказали? Да я бы на самый крайний случай и эту квартиру отдал, в одной бы комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую, жил, только бы у Красной Армии все было, только б она с границы не пятилась… Почему не сказали по совести? Почему промолчали?»

Кто же будет работать?

И вот сегодня бизнес-патриоты и олигархи – не молчат. Они громогласно возглашают: надо работать больше! Эдак по-толстовски: «Не могу молчать!». Что надо работать больше – я всей душой согласна. Но только вот кто должен работать?

Судя по всему, авторы почина предполагают, что те, которые УЖЕ работают, должны работать больше. А остальные? Остальные, надо полагать, продолжат свои, мягко сказать, не слишком насущные в нынешней тревожной обстановке занятия. Какие это занятия? Ну, вот такие, например, работать курьером. Знаете, сколько в России курьеров? Минпромторг насчитал около полутора миллионов.

В России 525 охранников на 100 000 жителей. Сейчас в России зарегистрировано больше 17 000 частных охранных организаций – в них работают 700 000 охранников, – сообщает портал Afershock.

По данным главного экономиста ВЭБ РФ Андрея Клепача, в 2024 году в сфере обрабатывающих производств в России было занято 7,08 млн человек. А курьеров и охранников более 2-х миллионов, и всё это по большей части вполне крепкие мужчины. Это ли не пустопорожняя растрата общественного труда, когда здоровый парняга через весь город везёт праздной тётке пачку печенья? Наверное, когда в обществе уже все вопросы решены и всё нужное сделано – возможно и это, но если ставится вопрос об увеличении часов работы, т.к. нужно достичь экономической автаркии (о чём, как я поняла, говорит г-н Дерипаска) – вот тут имеется какой-то глубочайший диссонанс.

Но курьеры и охранники хоть что-то делают, спасибо им. Имеется впечатляющая прослойка молодёжи, которая не делает ни-че-го. По идейным соображениям или просто невесть почему. Главным образом потому, что могут себе это позволить по материальным обстоятельствам: кормят родители, сдают доставшуюся от бабушки квартиру и т.п.

Цифры впечатляют. Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодежь» сообщило, что почти 5 млн. молодых россиян сознательно бездельничают – нигде не работают, не учатся и не проходят стажировку. Всего в РФ около 37 млн. человек в возрасте до 35 лет, следовательно, почти 13% из них – являются последователями «NEET». В русскоязычной среде их называют поколением «НЕТ» или поколением «Ни-ни». Подобный образ жизни стал целой субкультурой. (NEET – это сокращение not in education, employment, training – не образование, не работа по найму, не трудовая подготовка; ni-ni, полагаю, от испанского ni tabajo, ni estudio – ни работа, ни учёба). По этому показателю мы входим в клуб передовых стран. По данным Евростата, уровень безработицы (правильнее сказать – незанятости, потому что безработный – это тот, кто ищет работу) среди молодежи до 25 лет в странах ЕС — 14,6%. А, к примеру, в Испании, как сообщает газета «Эль Конфиденсиал», нет занятия у каждого четвёртого молодого человека. По данным Банка Италии, в стране насчитывается почти 2,2 млн молодых «ни-ни» — это 23 процента от всей молодежи страны. Выходит, почти каждый четвёртый молодой итальянец не учится и не работает. Ну и мы не отстаём.

Следует ещё присовокупить к этим бездельникам клиентов детсадов для взрослых – всякого рода финансово-политологически-социологически-филологических богаделен, которые завели шустрые люди для торговли дипломами в рассрочку и легальной отмазкой от армии. Если их чохом закрыть – сколько рабочих рук-то прибавится! Да ещё плюс преподаватели и админинстраторы всех этих богаделен, если приставить их к полезному делу. Но на это, понятно, власти не пойдут: это скольких же людей придётся обидеть – детей, родителей, преподавателей… А это всё избиратели! Недаром умнейший политический мыслитель Лев Тихомиров называл демократию «системой всеобщего политического бессилия». Большой и серьёзный манёвр в условиях демократии невозможен – для манёвра потребна диктатура.

Потом ещё есть всякого рода блогеры, журналисты, публицисты, аналитики выеденного яйца, политологи, футурологи, а также астрологи и учителя жизни. Некоторые из них анализируют сами по себе, иные состоят в каком-нибудь СМИ или ином каком «комьюнити» – это уже, считается, совсем почтенные мыслители. Этих граждан тоже надо было бы привлечь к работе.

Если анализировать и прогнозировать эти граждане будут в свободное время, или, как выражались в старые времена, «без отрыва от производства» – никто ничего не потеряет. Более того, уверена: если все эти «аффторы» будут работать в народном хозяйстве – качество их творений существенным образом возрастёт. Они будут черпать свои мысли из жизни, а не высасывать их из пальца или перерабатывать чужие тексты, с чем ныне успешно справляется GPT. Мне нередко доводится читать аналитические материалы на темы, которые я знаю «по жизни». То, что пишут «аналитики» очень часто выдаёт их простое незнакомство с предметом.

Для реальной жизни совершенно не требуются мириады программ ТВ, бездна сериалов, бурный поток юмора, куча издательств всякой муры: всё равно это не прочитывается и не усваивается. Всё это – производство «духовной сивухи». Когда-то этим живописным термином Ленин характеризовал религию, но гораздо больше он подходит к современной массовой культуре. А ведь при всём этом состоят полчища лиц работоспособного возраста.

«Если б я была царица», я бы обязала работников СМИ три дня неделю работать в реальном секторе экономики, а в остальное время – трудиться по своей журналистской специальности. При этом надо бы позаботиться о том, чтобы ввести 30-летний мораторий на вузовскую подготовку журналистов и переводчиков. Журналист – это не предмет вузовского диплома, а скорее образ жизни и мысли, а переводчики вообще не нужны, поскольку гугл-переводчик переводит вполне сносно. Уж вы мне поверьте – профессиональному переводчику.

Безусловно, необходимо ввести обязательность труда для всех работоспособных граждан, кроме матерей малолетних детей. При этом надо, чтобы люди работали не вообще где-то, а там, где нужно и полезно обществу и государству. Разумеется, невозможно указать каждому, где ему прилагать свои таланты – выбор у человека должен быть. Но надо решительно закрыть те дыры, куда утекает народная энергия. Это имитативные вузы, гуманитарные по преимуществу, бессчётные СМИ, блогерство. Нужно следить, чем заняты люди и помогать трудоустроиться тому, кто не может сделать это сам. Разумеется, необходимо создать фронт общественных работ для тех, кто не имеет иной работы.

Нужно ли наказывать за т.н. тунеядство? Мне кажется, начать надо с того, что привлекать к труду. Ну а дальше – видно будет. В СССР была ст.209 УК РСФСР «Тунеядство», но, как нам говорили старые юристы-преподаватели Юридической академии, она мало применялась.

Когда говорят о 209-й статье – непременно вспоминают поэта Бродского, которого по ней выслали из Ленинграда в какой-то совхоз и – о ужас! – заставили там работать (!!!), и это было угнетательно, несправедливо, тоталитарно. Мне же думается, что Бродскому очень повезло, притом вдвойне. Во-первых, мощный пиар, на который обратила в своё время внимание Анна Ахматова: даже те, кто не читал стихов Бродского, знают об этом происшествии. А во-вторых, нет ничего полезнее для литератора, чем участие в общем труде своего народа.

Полезной могла бы оказаться такая инициатива. ВСЕ молодые люди посвящают два года службе Родине. Кому можно доверить оружие – идут в армию. А кому нет – отправляются работать туда, где нужны рабочие руки.

Перечисленные меры могли бы помочь в значительной мере отказаться от завоза гастарбайтеров. Гастарбайтеры – это потенциально опасный контингент, это чужие внутри нашего народа. Западные европейцы почувствовали уже, насколько это опасно, но отказаться не в силах. Ещё и неизвестно, как поведут они себя в условиях серьёзных военных действий.

Когда-то Андрей Фефелов в одной из своих бесед в «Завтра» недоумевал: после Великой Отечественной войны лиц трудового возраста было меньше, чем теперь, а страну отстроили. А теперь – надо завозить «таджиков», а без них работать некому. Да, так и есть. Вообще, наличие и отсутствие какого-то ресурса – вещь относительная.

Если реально привлечь к полезному труду ВСЕХ работоспособных граждан и прекратить труд имитативный и бесполезный – окажется, что вовсе не требуется работать по 12 часов 6 дней в неделю.

Пока же г-н Дерипаска и подобные ему капитаны индустрии идут по проторенному пути завоза гастарбайтеров – теперь уже в том числе из дальних стран.

Недавно моя дочь получила грамоту за успехи в развитии российской энергетики. Я сильно удивилась: прежде я её считала историком-востоковедом. Оказалось, что она весьма преуспела в отборе и завозе тружеников-индийцев для работы на уральских шахтах. Аккурат для «Русала» – компании г-на Дерипаски. Вот им-то, похоже, и придётся, по предначертаниям своего главного босса, работать по 12 часов. А что же мы? Наверное, будем продолжать нашу безответственную веселуху, потому что никаких признаков мобилизации я не вижу.

Татьяна Воеводина