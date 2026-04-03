СВО: мир без победы невозможен | Алексей Селиванов
Участник СВО Алексей Селиванов предельно откровенно разбирает политическую и военную ситуацию на фронте. Возможны ли сейчас мирные переговоры с Киевом и почему Зеленскому война нужна для удержания власти? В этом выпуске разбираем революцию в военном деле, как копеечные дроны уничтожают миллионную технику и когда на фронт выйдут рои с искусственным интеллектом (ИИ). А также: массовое сопротивление насильственной мобилизации (ТЦК) на Украине, удары дронов через Прибалтику и как геополитический взрыв в Иране ломает планы Запада.
00:00 — иллюзия мирных переговоров и почему предпосылок для них нет
04:10 — Ловушка Зеленского: почему Киев политически не может отдать Славянск и Краматорск
11:30 — Катастрофа перемирия
13:22 — аресты, связь и трагедия «Мурза»
19:01 — ВСУ: карт-бланш радикалам
23:20 — Конец классической войны
28:29 — Бунт на улицах: как граждане Украины начали физически сопротивляться ТЦК
35:04 — Война будущего: переход от одиночных дронов к автономным роям с ИИ
39:31 — Казус белли?
43:08 — Почему линейно высчитывать сроки СВО — это ошибка
48:23 — Фактор Ирана: как Ближний Восток перевернул шахматную доску в пользу РФ
50:00 — Финал
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная позиция спикера: мирное соглашение с Киевом в текущих условиях он считает невозможным и опасным. - Ключевой аргумент: если остановить боевые действия без достижения заявленных целей, то угроза для России не исчезнет, а лишь примет другие формы — диверсии, теракты, удары по инфраструктуре, мошеннические и подрывные операции. - По его мнению, украинская сторона не готова к устойчивому миру, поскольку: - не хочет передавать спорные территории; - связана внутренними политическими и юридическими ограничениями; - для Зеленского продолжение конфликта связано с сохранением власти. - Заморозка конфликта, по мысли участника беседы, не станет миром, а превратится в передышку для противника. - Слабое место России, как это подается в видео, — не нехватка потенциала, а проблемы управления, коррупция, бюрократия, инерция системы. - Сильная сторона Украины, в трактовке спикера, — более гибкая адаптация к войне, быстрые кадровые лифты, идеологическая мобилизация, ставка на беспилотные технологии. - Современная война радикально изменилась: фронт определяется не только пехотой и бронетехникой, а прежде всего дронами, РЭБ, связью, скоростью технологического внедрения. - Победа, по мнению спикера, возможна, но для этого нужна: - перестройка управления; - ускоренное внедрение новых технологий; - снижение уровня воровства и неэффективности; - сохранение жизней бойцов за счет роботизации и технического превосходства. - Стратегический вывод автора: конфликт трактуется как экзистенциальный, то есть как борьба за само существование России в ее нынешнем понимании. - Финальный тезис: альтернативы победе, с точки зрения выступающего, нет.
Подробный выводВ данной лекции проводится жесткая и последовательная мысль: мир без победы невозможен, потому что в таком случае будет остановлена не война как таковая, а лишь ее открытая фаза. Это важное различие. Спикер предлагает смотреть на конфликт не как на спор о границе, а как на столкновение политических систем, идеологий, способов управления и воли к историческому выживанию. И в этой рамке перемирие без стратегического результата выглядит не исцелением, а анестезией: боль на время уйдет, но болезнь останется. Если говорить совсем прагматично, то его логика строится на нескольких уровнях.
1. Мирное соглашение не решает проблему угрозыЗдесь звучит не столько дипломатический, сколько силовой реализм. В этом видео мир трактуется не как подписанный документ, а как состояние устойчивой безопасности. Если после соглашения сохраняются: - враждебные спецслужбы, - идеологически мотивированные структуры, - способность к диверсиям, - претензии на территории, - зависимость украинской власти от военной мобилизации, то такой «мир» — лишь смена формы конфликта. Это похоже на ситуацию в психологии, когда человек подавляет симптом, но не устраняет причину. Например, можно временно снизить тревогу, избегая сложной темы, но если сама внутренняя конструкция не изменилась, тревога вернется в другой форме. Так и здесь: фронт может замереть, а удары перейдут в сферу терактов, саботажа, подрывной активности.
2. Война понимается как конфликт систем, а не только армийОдна из центральных идей беседы — противостояние управленческих моделей. Спикер довольно резко говорит о коррупции, бюрократии, воровстве, провалах связи, неэффективных командирах. То есть проблема, в его интерпретации, не в отсутствии людей или ресурсов, а в том, как устроена система их использования. Это важное наблюдение. История вообще часто показывает, что побеждает не тот, у кого просто больше металла, а тот, у кого лучше организованы: - обратная связь, - кадровые решения, - логистика, - внедрение инноваций, - дисциплина исполнения. В каком-то смысле это напоминает различие между старой корпорацией и гибким технологическим стартапом. У первой могут быть деньги, здания и статус, а у второго — скорость, адаптивность и готовность ломать устаревшие схемы. В современной войне, как следует из позиции выступающего, скорость адаптации становится едва ли не важнее масштаба.
3. Технология изменила саму природу фронтаОчень значимая часть беседы посвящена беспилотникам, РЭБ, «килл-зоне», роботизации и даже перспективе роев дронов с элементами искусственного интеллекта. Здесь уже разговор выходит за рамки текущей политики и касается почти философии техники. Когда меняется инструмент, меняется и человек в системе войны. Меч требовал доблести тела, артиллерия — индустрии, авиация — инженерного рывка, а дроны требуют: - распределенной сборки, - дешевых массовых решений, - цифровой связи, - алгоритмического мышления, - сетевой координации. Это уже не классическая война XX века. И спикер подчеркивает: попытка мыслить категориями прошлых эпох — танковых прорывов и линейной экстраполяции — может оказаться иллюзией. В этом есть трезвое зерно: история действительно не повторяется буквально, хотя рифмуется. Как нейросеть нельзя оценивать только по объему «железа», не понимая архитектуры и данных, так и современную армию нельзя оценивать лишь по числу танков и солдат, не учитывая сенсоры, связь, дроны, темпы обновления решений.
4. Идеология здесь рассматривается как оружиеВ беседе важное место занимает мысль, что война идет не только за территорию, но и за сознание. Спикер считает украинскую идеологическую модель антироссийской по сути и утверждает, что пока такая модель существует, устойчивого мира быть не может. С этим можно спорить в оценках, но нельзя отрицать сам принцип: идеология — это тоже инфраструктура войны. Она формирует мотивацию, допустимые жертвы, образ врага, терпимость к насилию, готовность к длительному конфликту. Любая политическая система во время войны пытается производить не только снаряды, но и смыслы. И здесь возникает более глубокий, почти цивилизационный вопрос: что сильнее удерживает общество в напряжении — страх, выгода, привычка или вера в правоту? В разные эпохи сочетание было разным, но без внутреннего нарратива долгие конфликты обычно не держатся.
5. Победа в изложении спикера — не только военная, но и внутренняяНаиболее содержательная мысль, пожалуй, не в отрицании переговоров как таковых, а в том, что победа невозможна без внутреннего очищения и перестройки. В этом месте беседа неожиданно становится почти моральной. С одной стороны, говорится о дронах, РЭБ, роботах, искусственном интеллекте. С другой — о честности, ответственности, цене жизни, недопустимости «сжигания» людей из-за негибкости системы. Это важный нерв разговора: техника сама по себе не спасает, если ею управляет корысть или инерция. Здесь прослеживается почти древняя идея: внешняя война всегда раскрывает качество внутреннего устройства государства. Как болезнь выявляет слабости организма, так конфликт выявляет: - подлинный уровень институтов, - качество элит, - прочность общественной морали, - способность к самоисправлению. Именно поэтому спикер связывает вопрос фронта с вопросом отбора кадров и преодоления казенного формализма. Не победит тот, кто просто громче говорит о патриотизме; победит тот, кто быстрее учится, честнее организует, бережнее относится к людям и эффективнее внедряет новое.
6. Общая логика беседы — мобилизационная и предельно жесткаяВ этом видео нет настроения компромисса. Напротив, оно построено на убеждении, что Россия уже находится в фазе большого исторического конфликта, из которого нельзя «выйти, закрыв глаза». Это позиция тревожная, жесткая и во многом максималистская, но внутри своей логики она последовательна. Если перевести ее в сухой аналитический язык, то вывод такой: - конфликт оценивается как долгосрочный; - дипломатия без изменения баланса сил считается неработающей; - ставка должна делаться на военно-технологическое и организационное превосходство; - ключ к результату — не только фронт, но и качество государственного управления.
ИтогБеседа посвящена не столько обсуждению самих переговоров, сколько разрушению иллюзии, что остановка огня автоматически означает мир. Основной посыл спикера таков: если не устранены причины конфликта, не демонтирована враждебная инфраструктура и не обеспечена стратегическая безопасность, то любой компромисс будет лишь отсрочкой новой, возможно еще более тяжелой фазы противостояния. При этом самая сильная часть сказанного — не воинственная риторика как таковая, а мысль о том, что победа в современном конфликте зависит от зрелости системы: от честности управления, от скорости технологической адаптации, от способности ценить человеческую жизнь не на словах, а в организации войны. Это, пожалуй, и есть нерв всей лекции: не просто «надо воевать», а если уже война стала реальностью, то нельзя вести ее старыми, коррумпированными и неэффективными способами. И здесь остается открытый, почти философский вопрос: что в истории в конечном счете приносит победу — превосходство силы, ясность смысла или способность общества радикально измениться под давлением истины?