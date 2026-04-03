«Старлинк» в Иране воюет против США? Николай Сорокин
Швеция и Финляндия организовали удары по Ленобласти.
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе центральной темой стало заявление о полном освобождении территории ЛНР и его военное и политическое значение. - Подчеркивается, что условия завершения конфликта, по мнению автора, становятся для Киева всё более жесткими. - Отдельно обсуждается тезис, что Украина должна вывести войска с территории Донбасса, иначе последующие условия урегулирования будут ужесточаться. - Высказывается позиция, что цели России не ограничиваются только Донбассом, а включают более широкий контроль над югом и востоком Украины. - Среди ключевых направлений называются Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск, а также контроль над черноморским побережьем. - На линии фронта описываются: - неудачная попытка украинской контратаки на покровском направлении; - продвижение российских сил на ряде участков; - бои в районе Константиновки, Красного Лимана, Сумского и других направлений. - Звучит тезис о том, что Украина якобы заранее готовит медийные материалы для информационной войны, включая постановочные кадры с флагами и перемещениями. - Обсуждается возможность, что атаки дронов по Ленинградской области координировались при участии стран НАТО, в частности через воздушную разведку. - Высказывается мнение, что Россия готовит ответ на действия Польши, Прибалтики и Финляндии, а США не будут в полной мере втягиваться в защиту европейских союзников. - Важная линия разговора — скепсис по отношению к дееспособности НАТО и особенно к реальности действия пятой статьи. - В международной части обсуждается Ближний Восток: - удар по американскому самолету ДРЛО в Саудовской Аравии; - предположение о возможной передаче Ирану модернизированных российских БПЛА; - связь темы дронов с системами навигации и, в частности, с Starlink. - Делается вывод, что Россия резко нарастила производство беспилотников, и это меняет баланс как на украинском фронте, так и в более широком геополитическом контексте. - Также затрагивается тема кризиса внутри НАТО и переоценки альянса со стороны США, особенно на фоне позиции Трампа и Рубио.
Подробный выводВ этом видео соединены сразу несколько уровней анализа: фронтовой, геополитический, технологический и идеологический. И в этом, пожалуй, его главная особенность. Беседа посвящена не просто перечислению событий, а выстраиванию цельной картины, где военные успехи, дипломатические сигналы, производство дронов и кризис НАТО оказываются звеньями одной цепи.
1. Освобождение ЛНР как символический рубежПервый важный вывод: в лекции освобождение ЛНР подается не только как территориальный результат, но и как знак необратимости процесса. В логике выступающего это не частный успех, а подтверждение того, что динамика конфликта работает на Россию. Здесь важно видеть не только военную, но и психологическую сторону: в войне символы иногда значат почти столько же, сколько квадратные километры. Это напоминает историческую логику крупных конфликтов: когда одна сторона начинает говорить уже не о том, удержит ли она позиции, а о том, на каких условиях будет оформлено дальнейшее расширение контроля, — это означает переход в новую фазу восприятия войны.
2. Мирные переговоры трактуются как продолжение войны другими средствамиВторой важный момент — идея, что переговорный процесс не является альтернативой боевым действиям, а служит их продолжением в политической форме. Автор беседы фактически утверждает: чем дольше Киев тянет, тем хуже будут условия. Это очень древняя политическая логика — от римской дипломатии до XX века: переговоры начинаются не тогда, когда стороны устали, а тогда, когда одна из них считает, что уже создала выгодную конфигурацию сил. Здесь мир не противоположность войне, а форма фиксации ее промежуточного итога.
3. Ключевой мотив — устранение “первопричин”В разговоре постоянно возвращается мысль: нельзя закончить войну, не устранив ее причины. Это один из центральных философских нервов всей беседы. Потому что за этим тезисом стоит более глубокий спор: что такое вообще окончание конфликта? Можно остановить стрельбу, но не убрать основание для новой войны. Как в психологии: можно подавить симптом, но не исцелить внутренний источник напряжения. Тогда болезнь возвращается в иной форме. В логике автора именно так выглядит перспектива “заморозки”: не решение, а отсрочка. Согласиться с этой логикой полностью или нет — отдельный вопрос. Но как аналитический каркас она в видео играет решающую роль. Через нее обосновывается и необходимость дальнейших действий, и неприятие промежуточных компромиссов.
4. Южная и восточная Украина в беседе мыслятся как стратегическое ядроОсобое внимание уделено не только Донбассу, но и Одессе, Николаеву, Харькову, Днепропетровску. Здесь автор смотрит не административно, а цивилизационно-экономически: какие города являются опорными узлами промышленности, науки, логистики и культурной идентичности. Это любопытно, потому что подход не сводится к фронту как линии. Скорее речь идет о “точках сборки пространства”. В истории империй и крупных государств всегда важнее были не пустые территории сами по себе, а узлы, через которые проходят потоки — людей, капитала, технологий, смысла. Именно так в беседе описываются Харьков и Днепропетровск. То есть территория рассматривается не как карта, а как система нервных узлов. И если так мыслить, то борьба идет не просто за землю, а за архитектуру будущего порядка.
5. Война дронов как новая форма индустриальной революцииОдин из самых содержательных блоков — технологический. В этой лекции дроны выступают не как вспомогательное средство, а как новый язык войны. Автор фактически говорит о том, что: - промышленное преимущество теперь измеряется не только танками и артиллерией; - критически важна способность массово производить БПЛА; - тот, кто лучше интегрирует разведку, навигацию, связь и ударные платформы, получает новое качество силы. Это очень важный тезис. Исторически каждая большая война рождала новую “единицу могущества”: когда-то это был линкор, потом танковая армия, потом авианосная группа, затем высокоточное оружие. Сейчас такой единицей становится связка “дрон + данные + сеть”. И здесь возникает тема Starlink. Сам по себе Starlink — это не просто интернет. Это пример того, как гражданская инфраструктура превращается в военный фактор. В этом и парадокс современности: граница между коммерческой технологией и оружием размывается. Спутниковая связь, искусственный интеллект, облачные сервисы — всё это перестает быть нейтральным. Если раньше завод делал пушки, а университет считал себя вне войны, то теперь сама сеть, сама коммуникационная ткань мира становится театром боевых действий. В этом смысле вопрос “Старлинк воюет против США?” звучит даже шире: может ли созданная в одной цивилизации технология работать против стратегических интересов самой этой цивилизации? История знает такие парадоксы постоянно.
6. Россия, Иран и возврат технологий по спиралиОчень интересен сюжет с Ираном. В беседе он подается почти как ирония истории: Иран передал России свои ранние решения, Россия их глубоко модернизировала, а затем обновленная система якобы возвращается обратно. Это напоминает эволюцию идеи в науке: ученик приносит грубую гипотезу, мастер ее перерабатывает, а затем гипотеза возвращается в мир уже как технология другого уровня. Здесь есть почти гегелевская спираль — тезис, антитезис, синтез. Практически же смысл такой: современная война ускоряет технологический обмен и делает союзников взаимно усиливающими системами. Уже недостаточно просто “поставить оружие”. Важно уметь: - адаптировать его под конкретный театр войны; - масштабировать производство; - учиться на реальном боевом опыте; - возвращать продукт обратно в обновленном виде.
7. НАТО в беседе представлено как политическая форма без внутреннего единстваЕще один крупный вывод — глубокий скепсис по отношению к НАТО как к реально единому военному механизму. Автор подчеркивает, что альянс может громко говорить, но при критическом испытании обнаруживаются: - противоречия между США и Европой; - ограниченность европейских вооруженных сил; - нежелание союзников реально рисковать; - разрыв между декларацией и практикой. Это, конечно, спорная и полемическая оценка, но она отражает важную реальность: любой союз прочен лишь до той степени, до какой участники готовы платить за него реальную цену. Иными словами, риторика коллективной безопасности часто живет дольше, чем готовность к коллективной жертве. Так бывает и в личной жизни. Многие отношения кажутся нерушимыми, пока не приходит момент реального испытания. Тогда выясняется, что люди любили не друг друга, а образ стабильности. Так и здесь: возможно, часть западной системы больше держится на инерции символов, чем на живой солидарности.
8. Информационная война почти равна войне физическойОтдельная линия — разговор о постановочных видео, флагах, фиксации “нужной картинки”. Независимо от того, как оценивать конкретные утверждения, общий вывод ясен: медиа-пространство стало полноценным фронтом. Сегодня недостаточно занять территорию — нужно еще победить в интерпретации происходящего. В этом смысле камера и дрон оказались родственниками. Один фиксирует картинку для сознания масс, другой меняет реальность на земле. Оба работают с восприятием, только на разных уровнях. И это один из самых тревожных признаков эпохи: мы живем в мире, где не только события создают narratives, но и narratives начинают влиять на сами события. Иногда политический штаб монтирует будущее почти так же, как режиссер монтирует фильм.
9. Главная интонация видео — исторический максимализмЕсли свести все к одному нерву, то в этом видео звучит идея: частичные решения больше не работают, система вошла в фазу больших развязок. Это исторический максимализм. Он опасен, потому что большие замыслы почти всегда увеличивают цену ошибки. Но он и понятен, потому что затяжной конфликт действительно постепенно уничтожает пространство полумер. Чем дольше идет война, тем меньше остается промежуточных конструкций. Тут проявляется старая философская драма: человек хочет сохранить контроль, но сама логика конфликта тянет его к радикализации. Как в программировании сложной системы: пока ошибка локальна, ее можно патчить; когда архитектура повреждена, приходится переписывать целые модули. Вопрос лишь в том, правильно ли диагностирована именно архитектурная ошибка, а не отдельный сбой.
ИтогВ данной лекции мир показан как пространство, где военная сила, промышленность, цифровые сети, историческая память и политическая воля сливаются в единый процесс. Основной вывод автора таков: конфликт не движется к компромиссу, а, наоборот, расширяет свои цели и географию; дроны и сетевые технологии меняют характер войны; НАТО переживает внутренний кризис; а Россия, по представленной логике, готовится не к обороне достигнутого, а к более широкому этапу противостояния. Если смотреть глубже, то беседа на самом деле не только о фронте. Она о том, что в XXI веке власть принадлежит не просто армии, а тому, кто умеет соединять территорию, технологию, производство, коммуникацию и смысл. И тогда вопрос о Starlink, Иране, НАТО или Донбассе — это разные стороны одной темы: кто управляет инфраструктурой реальности и кто способен навязать свою версию будущего. Но здесь полезно сохранять трезвость. Любая большая геополитическая картина соблазняет своей цельностью. Она красива, как идеология, и потому уязвима, как любая идеализация. Реальность почти всегда грубее схемы, а история любит ломать даже самые уверенные прогнозы. И потому, возможно, самый важный вопрос после такого разговора не в том, кто сейчас прав, а в том, как отличить стратегическое видение от соблазна увидеть в хаосе слишком стройный смысл?