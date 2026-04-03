Сколько продержится Куба? // Комолов & Арабаджян. Диалог
Об истории, проблемах и перспективах Кубы рассказывает Александр Арабаждян – историк, автор ТГ-канала Сталь и слёзы: https://t.me/templando_acero
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе возможное военное вторжение США на Кубу оценивается скорее как инструмент давления и шантажа, чем как неизбежный сценарий. - Для США Куба — прежде всего символическая и политическая проблема, сохраняющаяся со времён революции 1959 года, но есть и экономический интерес: туризм, никель, медицинские кадры. - Кубинское руководство демонстрирует готовность к переговорам, прежде всего ради смягчения санкций и снятия энергетического удушения. - Ключевой удар по Кубе связан не только с общей блокадой, но и с нефтяным кризисом после прекращения поставок из Венесуэлы. - Россия и Китай, по оценке участницы разговора, помогают ограниченно: в основном дипломатически, гуманитарно и точечно; этого недостаточно, чтобы компенсировать системный кризис. - Куба пытается адаптироваться: развивает солнечную энергетику, ищет новые формы выживания, но структурные проблемы остаются крайне острыми. - Современный кризис сравнивается с тяжёлыми 1990-ми, но нынешняя ситуация, по мнению собеседницы, хуже в социальном смысле, потому что общество стало менее равным. - На острове растёт социальная дифференциация: кто имеет валюту, бизнес или переводы из-за рубежа, переносит кризис легче, чем остальные. - Оппозиция внутри страны не выглядит цельной организованной силой; её ядро, по сути, находится в эмиграции в США, а внутри Кубы недовольство в основном имеет социально-экономическую, а не идеологическую природу. - Кубинская политическая система описывается как форма социалистической демократии без многопартийности, но с реальной концентрацией решений в узком руководящем круге. - Прозвучал важный тезис: Куба сегодня, вероятно, утрачивает классические черты социалистического государства, особенно в сфере распределения и расширения рыночных механизмов. - Если текущие реформы продолжатся под внешним давлением, вероятен сценарий ускоренной рыночной трансформации с сохранением власти компартии, но со сворачиванием части социальных завоеваний. - При радикальной либерализации и снятии санкций простые кубинцы, скорее всего, не «разбогатеют автоматически», а рискуют стать дешёвой рабочей силой для иностранного капитала. - В качестве предупреждения приводится аналогия с Гаити: открытый рынок сам по себе не гарантирует развитие и может закрепить зависимое положение страны. - Общий вывод беседы: положение Кубы очень шаткое, но её судьба зависит не только от давления США, а ещё и от того, удастся ли сохранить суверенитет, не растворившись в логике неоколониальной зависимости.
Подробный выводВ этом видео Куба предстаёт не просто как страна в кризисе, а как узловая точка, где пересекаются история, геополитика, экономика и вопрос о том, что вообще считать независимостью. Формально речь идёт о санкциях, нефти, переговорах и вероятности давления со стороны Трампа. Но глубже — о старом конфликте между маленьким государством, пытающимся сохранить самостоятельность, и мировой системой, в которой слабому субъекту редко позволяют быть просто самим собой. Главная мысль беседы в том, что Куба держится, но делает это на пределе. Не в смысле красивого революционного мифа, а буквально — на пределе энергетики, продовольствия, валютных поступлений, инфраструктуры и общественного терпения. Это важный момент: часто политические режимы идеализируют или демонизируют, а здесь звучит более практичная мысль — любой строй в конечном счёте проверяется способностью обеспечивать воспроизводство жизни. Свет, еда, транспорт, лекарства, работа, предсказуемость завтрашнего дня — это не абстракции, а реальный нерв политики. При этом собеседница не сводит всё к одной причине. Да, американская блокада — фундаментальный фактор. Но и внутри Кубы накопились собственные противоречия: устаревшая энергетическая база, зависимость от внешних поставок, слабость валютных источников, проблемы туризма, расширение рыночных механизмов и рост неравенства. Это важное различие. В общественном споре люди часто ищут одну «истинную» причину: либо «во всём виноваты США», либо «во всём виноват социализм». В реальности, как и почти всегда в истории, действует узел причин, где внешнее давление усиливает внутренние слабости, а внутренние уступки делают страну ещё уязвимее перед внешним давлением. Особенно содержательна линия про социальную дифференциацию. В 1990-е, как отмечается, все были бедны примерно одинаково. Это была тяжёлая, но коллективно переживаемая бедность. Сегодня кризис уже не общий в прежнем смысле: у кого есть валюта, переводы, доступ к частному сектору, тот живёт иначе. А значит, меняется сама ткань общества. Это почти универсальный исторический закон: когда общество долго держится на идее общего проекта, но в быту всё явственнее проступает неравенство, идеология начинает терять цементирующую силу. Люди редко предают идею только потому, что прочли чужую пропаганду; чаще они отходят от неё, когда их повседневный опыт больше не подтверждает её обещаний. Отсюда и важный тезис об оппозиции. В беседе подчёркивается, что внутри Кубы недовольство в основном не столько про либеральные ценности западного образца, сколько про жизненную изнурённость. И это очень правдоподобно. Политические лозунги нередко становятся оболочкой для более базового чувства: «так больше невозможно жить». В этом смысле социальный кризис — лучшая почва для идеологического переформатирования. Соцсети здесь играют роль ускорителя: они не создают недовольство из ничего, но дают ему язык, образы, врагов и обещания. Интересен и тезис о том, что Куба сегодня уже не вполне укладывается в классическое определение социалистического государства. Здесь разговор становится особенно важным, потому что отбрасывает ритуальные формулы. Если производство и распределение всё больше уходят в рыночную сферу, если государственный сектор сжимается, если частный накопительный интерес становится всё заметнее, то социализм превращается не в строй, а в наследие, символ, рамку легитимации. Это не обязательно означает мгновенный «конец социализма», но показывает, что форма может сохраняться дольше, чем содержание. Как в архитектуре: фасад ещё стоит, но несущие конструкции уже меняются. И всё же беседа не приходит к простому выводу, будто спасение Кубы — в полной рыночной капитуляции. Наоборот, здесь звучит скепсис к идее, что снятие санкций и приход иностранного капитала автоматически улучшат жизнь большинства. Это трезвый взгляд, подтверждённый множеством примеров из мировой периферии. Рынок сам по себе не несёт справедливости; он несёт перераспределение ресурсов в пользу тех, у кого уже есть сила, инфраструктура, капитал и контроль над логистикой. Поэтому Куба в случае радикального открытия рискует не «влиться в процветание», а занять привычную для зависимых стран нишу: дешёвая рабочая сила, туризм, сырьё, обслуживание внешних интересов. То есть вернуться к тому, от чего революция когда-то пыталась уйти. В этом смысле Куба похожа на человека, стоящего между двумя неудобными истинами. Первая: в нынешнем состоянии продолжать по-старому почти невозможно. Вторая: резкий отказ от прежней модели может разрушить не только государственную систему, но и остатки социального суверенитета. Это не выбор между добром и злом, а выбор между разными типами потерь. Исторически такие ситуации особенно трагичны: общество уже не может жить в прежней логике, но новая логика почти наверняка принесёт унижение, зависимость и распродажу накопленного. Поэтому ответ на вопрос «сколько продержится Куба?» в духе этой беседы звучал бы так: Куба может продержаться ещё долго как государство, но всё труднее — как прежний социальный проект. То есть формальная политическая устойчивость может сохраняться, даже если содержание режима постепенно меняется. Порой система не падает одномоментно — она медленно перетекает в нечто иное, сохраняя старые символы. Это, пожалуй, и есть наиболее реалистичный сценарий, который обсуждается: не внезапный коллапс и не героическое преодоление, а затяжная трансформация под давлением кризиса, рынка и геополитики. Практически из беседы следуют несколько выводов: 1. Немедленная угроза для Кубы — энергетика, а не только идеология. 2. Снятие или смягчение санкций для Гаваны вопрос выживания, а не престижа. 3. Союзники Кубы пока не демонстрируют масштаба поддержки, сопоставимого с масштабом её проблем. 4. Рыночные реформы, вероятно, продолжатся, даже если официальная риторика останется социалистической. 5. Главная опасность — не только внешнее вторжение, но и постепенное превращение страны в зависимую периферию. 6. Главный внутренний риск — рост неравенства и утрата доверия к коллективному проекту. Если смотреть шире, беседа поднимает не только кубинский вопрос. Она ставит более общий вопрос: может ли маленькая страна в современном мире сохранить самостоятельный путь, если у неё нет мощного внешнего блока поддержки? История XX века часто отвечала: да, но только временно и ценой огромного напряжения. XXI век, кажется, отвечает ещё жёстче: автономия возможна лишь там, где есть либо колоссальный ресурс, либо редкое сочетание гибкости, союзов и внутренней дисциплины. Куба пока держится именно на сочетании исторической инерции, политической организации, памяти о революции и способности общества терпеть больше, чем многие внешние наблюдатели готовы понять. Но терпение — не бесконечный ресурс. И потому главный нерв этой лекции не в прогнозе о дате краха, а в понимании того, что выживание государства и сохранение его смысла — не одно и то же. И здесь остаётся самый трудный вопрос: если ради физического выживания страна вынуждена постепенно отказываться от собственного исторического проекта, то в какой момент такое выживание перестаёт быть сохранением себя?