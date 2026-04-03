Ресурсы людей не резиновые

Подписчицы исчерпывающе продолжила тему 6-дневной рабочей недели:

Здравствуйте всем!

А у меня очень серьезный для меня вопрос. Что это за дикие идеи про 6- дневную рабочую неделю? Я понимаю, что все, кто хочет, имеет силы, может работать и больше. Тем более, когда это оплачивается соответственно. Но вот на примере моего супруга. Он 30 лет трудится в метро СПб. Каждую рабочую ночь он спускается в подземелье и выходит в туннель. То есть это не только ночь, но ещё и глубоко под землёй, в окружении различных электроприборов и магнитных полей. И так четыре ночи в неделю. Плюс один день на неделе дневная смена. К субботе он еле ползает. Работа ведь ещё и ответственная. Там и думать надо, и решения принимать, и физически напрягаться. Хорошая работа, мужская. Муж ее любит. Но устает очень. А вредности все сократили. И денег за эту работу дают совсем немного. На лекарства точно не хватит. И огород иметь нет возможности, сил нет потому что загород ездить и свои овощи сажать. В субботу отлеживаться только. И, думаю, таких профессий у нас много . И куда им ещё напрягаться то? Все больше на рабство смахивает. Пока молодой, все соки выжмут и на свалку. К 45 годам все уже больные. А работать ещё 20 лет до пенсии. А молодежь приходит без знаний, без навыков. Да с гонором. Если старшие поломаются, эти таких дел натворят, мало не покажется. Людей, их опыт, знания, их преданность своему делу надо ценить, беречь. И оплачивать. А за те деньги, что есть, лишать ещё и отдыха – это конец. И близкий.

Через пять лет метро просто встанет. И всё, каюк. Транспортный коллапс обеспечен. В советское время рабочие и инженерные специалисты ценились во всех отношениях, потому что руководители понимали, от кого зависит безопасность и развитие. Сейчас все двинулись в цифру. Но туловища пока не оцифрованы. Их надо как-то перевозить. Если нагрузки для рабочих и инженеров увеличатся принудительно, техногенная катастрофа не за горами. Ресурсы людей не резиновые. Тем более, это та часть людей, которая больше за дело, чем за себя, переживает. По курортам не ездит, к модным специалистам не ходит. Понимаю, чиновникам такое и в страшном сне не приснится. Но такие люди есть, и их надо беречь

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- Идея 6-дневной рабочей недели воспринимается как опасная и оторванная от реальности. - Есть профессии, где люди уже работают на пределе физических и психических ресурсов. - Пример работника метро показывает двойную нагрузку: ночные смены, подземные условия, высокая ответственность, физическое и интеллектуальное напряжение. - К концу недели человек фактически истощён, и дополнительная нагрузка становится не вопросом трудолюбия, а вопросом разрушения здоровья. - Вредность труда сокращают, а оплата остаётся недостаточной, что усиливает ощущение несправедливости. - Работников эксплуатируют по логике “пока может — пусть тянет”, не думая о долгосрочных последствиях. - К 45 годам многие уже серьёзно подорваны по здоровью, хотя до пенсии ещё далеко. - Молодые кадры часто приходят без нужной подготовки и опыта, а значит, система критически зависит от старших специалистов. - Если опытные работники начнут массово выбывать, это может привести к сбоям и даже техногенным катастрофам. - Рабочих и инженеров нужно не только использовать, но и беречь, ценить и достойно оплачивать. - Цифровизация не отменяет материальную основу жизни: людей всё ещё нужно перевозить, инфраструктуру — обслуживать, безопасность — обеспечивать. - Главная мысль текста: человеческие ресурсы конечны, и игнорирование этого ведёт не к развитию, а к системному разрушению.

Подробный вывод

В этом тексте звучит не просто бытовая жалоба, а очень важное напоминание о границах человеческой природы. Современные управленческие идеи нередко мыслят человеком как функцией: есть задача, есть часы, есть норматив — значит, можно ещё добавить. Но это иллюзия, похожая на ошибку плохого инженера, который считает, что если механизм пока не сломался, значит, он выдержит ещё большую нагрузку. Иногда выдержит. Но потом ломается резко и в самый неподходящий момент. Здесь особенно ценно, что речь идёт не о лености и не о нежелании трудиться. Напротив — о человеке, который любит свою работу, несёт ответственность, трудится в тяжёлых условиях и не требует роскоши. Это важная деталь. Потому что часто общественная дискуссия подменяется моральной манипуляцией: если ты против увеличения нагрузки, значит, ты слабый, избалованный или не хочешь “развивать страну”. Но реальность сложнее. Можно быть сильным, добросовестным и при этом иметь предел. И признание этого предела — не слабость, а трезвость. Работа в метро — хороший символ всей невидимой инфраструктурной реальности. Пока всё едет, светится и работает по расписанию, общество почти не замечает тех, кто обеспечивает этот порядок. Это как с нервной системой: пока она функционирует, человек не думает о ней; но стоит случиться сбою — и весь организм оказывается в кризисе. Так и здесь. Цифровая экономика, красивые отчёты, разговоры о модернизации — всё это держится на конкретных людях, которые ночью идут в туннель, чинят, проверяют, принимают решения, несут риск и ответственность. Их нельзя заменить лозунгами. Текст ещё и точно указывает на разрыв между формальной эффективностью и реальной жизнеспособностью системы. На бумаге можно увеличить норму, сократить компенсации, поднять нагрузку, “оптимизировать” штат. Это напоминает бухгалтерский взгляд на живую ткань общества. Но в реальности такие решения часто пожирают основание самой системы. Сначала экономят на людях, потом удивляются дефициту кадров, росту ошибок, авариям, утрате преемственности. В психологии это похоже на вытеснение: проблема не исчезает, она просто уходит вглубь — а потом возвращается в более жёсткой форме. Особенно сильна мысль о том, что опытных работников надо беречь. Опыт — это не только стаж, а живая встроенная мудрость тела и мышления. Человек, много лет работающий в сложной системе, знает её не по инструкции, а по множеству нюансов, которые невозможно полностью формализовать. В этом смысле разговоры о полной заменимости людей — опасный технократический миф. Да, система стремится к стандартизации, но жизнь всегда богаче регламентов. Там, где цена ошибки высока, опыт — это форма коллективной безопасности. Есть здесь и социально-нравственный слой. Автор говорит о людях, которые “больше за дело, чем за себя”. Это очень русская, очень человеческая черта: тянуть, терпеть, не жаловаться, делать как надо. Но именно такие люди особенно уязвимы для эксплуатации. Они не всегда умеют себя защищать, потому что у них внутренняя этика труда сильнее навыка самопрезентации. И в этом возникает парадокс: самые надёжные часто оказываются самыми недооценёнными. Система любит опираться на их совестливость, но не любит платить им в соответствии с реальной ценностью их вклада. Интересно и сравнение с советским временем. Здесь не обязательно идеализировать прошлое — любая эпоха была сложной и противоречивой. Но мысль понятна: тогда, по крайней мере на уровне принципа, существовало понимание, что инженер, рабочий, специалист технической сферы — это не обслуживающий фон, а основа безопасности и развития. Сегодня символический престиж сместился в сторону “цифры”, управления, презентации, коммуникации. Это не значит, что цифровая сфера не важна. Важна. Но проблема начинается там, где общество начинает путать видимость прогресса с его основанием. Можно сколько угодно оцифровывать процессы, но рельсы, туннели, линии электроснабжения и человеческое тело остаются материальными. Материальный мир не отменяется интерфейсами. Главный вывод текста предельно практичен: если из людей системно выжимать больше, чем они способны нести без разрушения, это ударит не только по ним, но и по всему обществу. Причём ударит не метафорически, а буквально — через поломки, ошибки, кадровый голод, снижение безопасности, рост цинизма и общего распада доверия. Человек — не аккумулятор, который можно просто подключить к розетке и восстановить за ночь. У него есть нервная система, возраст, накопленная усталость, здоровье, которое не бесконечно. Игнорировать это — значит строить управление на антропологической лжи. По сути, текст защищает очень простую, но фундаментальную мысль: труд должен быть соразмерен человеческой природе. Если работа тяжёлая, ответственная и вредная — она должна компенсироваться деньгами, отдыхом, уважением и социальными гарантиями. Иначе общество начинает поедать тех, на ком держится. Это уже не экономика, а форма цивилизованного саморазрушения. И, возможно, самый глубокий нерв этого высказывания в том, что оно возвращает нас от абстракций к реальности. Не к “трудовым ресурсам”, а к человеку, который в субботу может только лежать. Иногда одна такая конкретная правда ценнее сотни идеологических схем. Потому что именно в ней проявляется подлинный критерий любой системы: она служит жизни или перерабатывает жизнь в расходный материал? И если общество забывает о пределах человека, не теряет ли оно вместе с этим и саму правду о том, ради чего вообще существует труд, развитие и государство?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/Marinaslovo/12168
    Voyager 3 апреля 14:58

      Конечно Не Резиновые))))
      По Учению Всевозможных Эзотериков Человек Должен,Физически Работать не Более 4 часов в День!? Остальное Время Тратить на Себя! То есть, Развиваться В Неких Духовных Областях Развивая Свое Сознание и Тому Подобное!!!
      Не Плохо.
      Вопрос!… Сможет ли,это Время Обеспечить Все Необходимые Потребности Человечества?!
      Про прошлые века нет Смысла Говорить…
      Там, Одни Вкалывали Другие этим Пользовались! Кто ,Размышлял о Чем,Угодно Ни Хрена не Делая ,Другие Работали на Свое Выживание и на Остальных НИХРЕНА не Делающих))))

    • 4688 3299
      Voyager 3 апреля 15:04

        Теперь в Помощь Пришли Всевозможные Технологии Заменяя Грубый Физический Труд.. Постепенно СТАНКИ С ЧПУ потом, ЭВМ с Прочими “нищаками”…
        Ещё Вам и ИИ Дали!))))
        Что Опять Не ТАК?

      • 4688 3299
        Voyager 3 апреля 15:20

          “труд должен быть соразмерен человеческой природе” )))
          Сия “фундаментальная мысль” Не Более чем , Паралель с Коммунистической Идеей
          _От каждого,по способностям каждому по потребностям_ !!??
          Да Ладно…
          Умора)))
          А, Способности с Потребностями Увы Очень Разнятся в Человеческом Существе)))
          Как Быть Вам Двуногим?
          И Почему? Даже ,При Предоставленным и Улучшенным Технологиям для Вас! Все Равно Загоняют в Ярмо!?
          “сумрачные” Вы мои))))))

          • 7118 5934
            ИвановичVoyager 5 апреля 2:57

              Распоряжаться ЧУЖИМ ВРЕМЕНЕМ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ВЛАСТИ. Поэтому, есть сущности, которые стремятся только к НЕЙ – ВЛАСТИ, поэтому, какими бы “ништяками” для повышения ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЛЮДИ НЕ ОБЛАДАЛИ, одни будут ВЛАСТВОВАТЬ НАД ДРУГИМИ.
              Это не будет причинять вреда ОБЩЕСТВУ, ЕСЛИ ВЛАСТЬ ОСОЗНАЕТ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ.
              ВЛАСТЬ БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – ЭТО ЗЛО, РАЗРУШЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ.
              ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ – ЭТО ПРОГРЕСС, СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ.

              • 4688 3299
                VoyagerИванович 5 апреля 11:36

                  Вот Ты Все Время Говоришь ВЕРНО!
                  Аналитический Склад Ума Отличный (это не хвалебные Тебе “гимны” Чистая Констатация)
                  Но, ПОЧЕМУ,Ты не Пытаешься Выйти за Эти Установленные Рамки!?
                  Для Чего и Почему Это Так ,Происходит!?!?
                  Заметь Постоянно и ВО Все Времена Земной Истории.

                  • 7118 5934
                    ИвановичVoyager 5 апреля 13:48

                      При всей твоей осведомлённости, в Этом Посте Ошибаешься. В Этом Воплощении Многократно Выходил за Установленные Рамки. Не Жалею об Этом. Приобрёл Опыт. Но Пришёл к Выводу, что Пока Общество “Не созреет”, Одиночки, Так Одиночками и Останутся. Но Они Поддерживают в Обществе Надежду, что Не все Смирились с Покорностью, Которая Сковывает Сознание Людей.

