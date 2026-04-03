Ресурсы людей не резиновые
Подписчицы исчерпывающе продолжила тему 6-дневной рабочей недели:
Здравствуйте всем!
А у меня очень серьезный для меня вопрос. Что это за дикие идеи про 6- дневную рабочую неделю? Я понимаю, что все, кто хочет, имеет силы, может работать и больше. Тем более, когда это оплачивается соответственно. Но вот на примере моего супруга. Он 30 лет трудится в метро СПб. Каждую рабочую ночь он спускается в подземелье и выходит в туннель. То есть это не только ночь, но ещё и глубоко под землёй, в окружении различных электроприборов и магнитных полей. И так четыре ночи в неделю. Плюс один день на неделе дневная смена. К субботе он еле ползает. Работа ведь ещё и ответственная. Там и думать надо, и решения принимать, и физически напрягаться. Хорошая работа, мужская. Муж ее любит. Но устает очень. А вредности все сократили. И денег за эту работу дают совсем немного. На лекарства точно не хватит. И огород иметь нет возможности, сил нет потому что загород ездить и свои овощи сажать. В субботу отлеживаться только. И, думаю, таких профессий у нас много . И куда им ещё напрягаться то? Все больше на рабство смахивает. Пока молодой, все соки выжмут и на свалку. К 45 годам все уже больные. А работать ещё 20 лет до пенсии. А молодежь приходит без знаний, без навыков. Да с гонором. Если старшие поломаются, эти таких дел натворят, мало не покажется. Людей, их опыт, знания, их преданность своему делу надо ценить, беречь. И оплачивать. А за те деньги, что есть, лишать ещё и отдыха – это конец. И близкий.
Через пять лет метро просто встанет. И всё, каюк. Транспортный коллапс обеспечен. В советское время рабочие и инженерные специалисты ценились во всех отношениях, потому что руководители понимали, от кого зависит безопасность и развитие. Сейчас все двинулись в цифру. Но туловища пока не оцифрованы. Их надо как-то перевозить. Если нагрузки для рабочих и инженеров увеличатся принудительно, техногенная катастрофа не за горами. Ресурсы людей не резиновые. Тем более, это та часть людей, которая больше за дело, чем за себя, переживает. По курортам не ездит, к модным специалистам не ходит. Понимаю, чиновникам такое и в страшном сне не приснится. Но такие люди есть, и их надо беречь
Конечно Не Резиновые))))
По Учению Всевозможных Эзотериков Человек Должен,Физически Работать не Более 4 часов в День!? Остальное Время Тратить на Себя! То есть, Развиваться В Неких Духовных Областях Развивая Свое Сознание и Тому Подобное!!!
Не Плохо.
Вопрос!… Сможет ли,это Время Обеспечить Все Необходимые Потребности Человечества?!
Про прошлые века нет Смысла Говорить…
Там, Одни Вкалывали Другие этим Пользовались! Кто ,Размышлял о Чем,Угодно Ни Хрена не Делая ,Другие Работали на Свое Выживание и на Остальных НИХРЕНА не Делающих))))
Теперь в Помощь Пришли Всевозможные Технологии Заменяя Грубый Физический Труд.. Постепенно СТАНКИ С ЧПУ потом, ЭВМ с Прочими “нищаками”…
Ещё Вам и ИИ Дали!))))
Что Опять Не ТАК?
“труд должен быть соразмерен человеческой природе” )))
Сия “фундаментальная мысль” Не Более чем , Паралель с Коммунистической Идеей
_От каждого,по способностям каждому по потребностям_ !!??
Да Ладно…
Умора)))
А, Способности с Потребностями Увы Очень Разнятся в Человеческом Существе)))
Как Быть Вам Двуногим?
И Почему? Даже ,При Предоставленным и Улучшенным Технологиям для Вас! Все Равно Загоняют в Ярмо!?
“сумрачные” Вы мои))))))
Распоряжаться ЧУЖИМ ВРЕМЕНЕМ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ВЛАСТИ. Поэтому, есть сущности, которые стремятся только к НЕЙ – ВЛАСТИ, поэтому, какими бы “ништяками” для повышения ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЛЮДИ НЕ ОБЛАДАЛИ, одни будут ВЛАСТВОВАТЬ НАД ДРУГИМИ.
Это не будет причинять вреда ОБЩЕСТВУ, ЕСЛИ ВЛАСТЬ ОСОЗНАЕТ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ.
ВЛАСТЬ БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – ЭТО ЗЛО, РАЗРУШЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ.
ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ – ЭТО ПРОГРЕСС, СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ.
Вот Ты Все Время Говоришь ВЕРНО!
Аналитический Склад Ума Отличный (это не хвалебные Тебе “гимны” Чистая Констатация)
Но, ПОЧЕМУ,Ты не Пытаешься Выйти за Эти Установленные Рамки!?
Для Чего и Почему Это Так ,Происходит!?!?
Заметь Постоянно и ВО Все Времена Земной Истории.
При всей твоей осведомлённости, в Этом Посте Ошибаешься. В Этом Воплощении Многократно Выходил за Установленные Рамки. Не Жалею об Этом. Приобрёл Опыт. Но Пришёл к Выводу, что Пока Общество “Не созреет”, Одиночки, Так Одиночками и Останутся. Но Они Поддерживают в Обществе Надежду, что Не все Смирились с Покорностью, Которая Сковывает Сознание Людей.