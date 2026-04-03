Подписчицы исчерпывающе продолжила тему 6-дневной рабочей недели:

Здравствуйте всем!

А у меня очень серьезный для меня вопрос. Что это за дикие идеи про 6- дневную рабочую неделю? Я понимаю, что все, кто хочет, имеет силы, может работать и больше. Тем более, когда это оплачивается соответственно. Но вот на примере моего супруга. Он 30 лет трудится в метро СПб. Каждую рабочую ночь он спускается в подземелье и выходит в туннель. То есть это не только ночь, но ещё и глубоко под землёй, в окружении различных электроприборов и магнитных полей. И так четыре ночи в неделю. Плюс один день на неделе дневная смена. К субботе он еле ползает. Работа ведь ещё и ответственная. Там и думать надо, и решения принимать, и физически напрягаться. Хорошая работа, мужская. Муж ее любит. Но устает очень. А вредности все сократили. И денег за эту работу дают совсем немного. На лекарства точно не хватит. И огород иметь нет возможности, сил нет потому что загород ездить и свои овощи сажать. В субботу отлеживаться только. И, думаю, таких профессий у нас много . И куда им ещё напрягаться то? Все больше на рабство смахивает. Пока молодой, все соки выжмут и на свалку. К 45 годам все уже больные. А работать ещё 20 лет до пенсии. А молодежь приходит без знаний, без навыков. Да с гонором. Если старшие поломаются, эти таких дел натворят, мало не покажется. Людей, их опыт, знания, их преданность своему делу надо ценить, беречь. И оплачивать. А за те деньги, что есть, лишать ещё и отдыха – это конец. И близкий.

Через пять лет метро просто встанет. И всё, каюк. Транспортный коллапс обеспечен. В советское время рабочие и инженерные специалисты ценились во всех отношениях, потому что руководители понимали, от кого зависит безопасность и развитие. Сейчас все двинулись в цифру. Но туловища пока не оцифрованы. Их надо как-то перевозить. Если нагрузки для рабочих и инженеров увеличатся принудительно, техногенная катастрофа не за горами. Ресурсы людей не резиновые. Тем более, это та часть людей, которая больше за дело, чем за себя, переживает. По курортам не ездит, к модным специалистам не ходит. Понимаю, чиновникам такое и в страшном сне не приснится. Но такие люди есть, и их надо беречь