“Почему Чубайс хотел усеять Россию бюстами царя-освободителя?” Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Вопрос
Эфир на Радио АВРОРА от 2 апреля 2026 г.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
Комментарий редакции
Краткие тезисы
1. Об отмене крепостного права- В данной беседе подчеркивается, что проблема крепостного права назрела задолго до Александра II — еще с XVIII века. - Екатерина II и Павел I, по оценке спикера, не были готовы к реальной отмене крепостничества из-за зависимости от дворянства. - При Александре I и Николае I вопрос многократно обсуждался, создавались проекты и комитеты, но до практической реализации дело не доходило. - Реформа 1861 года представлена как освобождение крестьян без справедливого наделения землей. - Главная мысль: крестьяне получили личную свободу, но землю были вынуждены выкупать на крайне невыгодных условиях. - Выкупные платежи и сама схема реформы, по мнению Евгения Спицына, были устроены так, чтобы прежде всего защитить интересы помещиков. - В результате крестьяне оказались в долговой зависимости на десятилетия, а сама реформа оценивается как форма системного ограбления народа. - Спикер связывает последствия этой реформы с будущими социальными потрясениями и революциями начала XX века.
2. Почему, по версии Спицына, либералы 1990-х симпатизировали Александру II- В этом видео выдвигается тезис, что для части постсоветских реформаторов Александр II был символически близок как фигура, осуществившая реформу, внешне прогрессивную, но выгодную прежде всего элитам. - Отсюда и объяснение, почему, как утверждает Спицын, Чубайс и другие могли продвигать культ «царя-освободителя». - Смысл этой оценки: Александр II трактуется не как просто освободитель, а как правитель, чьи преобразования позволили перераспределить издержки реформ на народ.
3. О голоде 1932–1933 годов- Спикер отвергает трактовку голода как сознательного геноцида украинцев. - Основной причиной называется засуха, затронувшая не только СССР, но и другие регионы Европы и мира. - Дополнительным фактором названы действия кулаков и нелегальное хранение зерна в неподходящих условиях. - Особый акцент сделан на версии о массовой смертности от септической ангины, вызванной употреблением испорченного зерна. - Утверждается, что советское руководство не организовывало геноцид, а, напротив, пыталось локализовать катастрофу.
4. О борьбе с антисоветскими интерпретациями истории- Спицын считает полезной идею справочника или брошюры, где были бы собраны аргументы против распространенных антисоветских мифов. - Но он подчеркивает, что проблема не только в написании, а в массовом издании и распространении. - По его мнению, подобную работу могло бы системно организовать только государство. - Крупный бизнес, как он считает, в этом не заинтересован, поскольку не склонен поддерживать популяризацию советского опыта.
Подробный выводВ данной лекции проходит важная и довольно жесткая сквозная мысль: реформы нужно судить не по красивым названиям, а по тому, кто за них платит и кто от них реально выигрывает. Это, если угодно, почти экономико-философский нерв всей беседы. Формально Александр II — «царь-освободитель». Но Евгений Спицын предлагает посмотреть не на вывеску, а на механизм. Освобождение крестьян без земли или с землей, купленной через многолетнюю кабалу, в его интерпретации превращается из акта гуманизма в акт социальной инженерии в интересах господствующего сословия. Здесь возникает старая историческая коллизия: реформа может выглядеть морально возвышенно, но быть устроенной как выгодная схема для элит. Это напоминает многие процессы уже новейшей истории, когда под словами «модернизация», «рынок», «демократизация», «оптимизация» скрывается банальный перенос издержек сверху вниз. Именно отсюда вырастает ответ на вопрос о Чубайсе и бюстах Александра II. В логике Спицына, Александр II для постсоветских либеральных реформаторов — не просто исторический персонаж, а архетип реформатора, который декларирует освобождение, а на практике создает систему, где народ оплачивает преобразования своим будущим. Это очень сильный, полемически заостренный тезис. Он не нейтрален, но именно поэтому интересен: он показывает, как история становится не наукой о прошлом, а языком для интерпретации настоящего. Памятник в таком случае — это не просто памятник. Это выбор символа. А выбор символа всегда раскрывает ценности тех, кто его продвигает. Во второй части беседы, посвященной голоду 1932–1933 годов, спикер продолжает ту же стратегию: он спорит не столько с отдельными фактами, сколько с самой рамкой интерпретации. Он пытается сместить акцент с версии о сознательном геноциде на сочетание природного бедствия, хозяйственных проблем, саботажа и медицинской неготовности к эпидемическим последствиям. Здесь важно понимать: подобные темы требуют особенно бережного отношения, потому что историческая правда почти всегда сложнее идеологического лозунга. Когда трагедию превращают в односложную моральную формулу, страдает и наука, и память. С другой стороны, любая альтернативная версия тоже должна быть максимально строго обоснована. История вообще не любит простых ответов, особенно там, где счет идет на сотни тысяч и миллионы жизней. Третья важная линия беседы — вопрос о том, почему историческая память так уязвима. Ответ Спицына предельно прагматичен: историческая правда живет не только в книгах, но и в инфраструктуре ее распространения. Можно быть правым по существу, но проиграть, если у тебя нет тиража, дистрибуции, доступа к аудитории и институциональной поддержки. Это почти как в нейросетях: недостаточно иметь хороший алгоритм — нужна еще вычислительная мощность, данные, каналы внедрения. Так и с историей: факты сами по себе не побеждают, если не встроены в систему образования, издательской политики, медиа и культурной символики. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Александру II, Чубайсу или советской истории. Она о более общем механизме: идеализированные образы часто подменяют реальность. «Царь-освободитель», «реформатор», «модернизатор», «спаситель экономики» — все это может быть частью мифа. А миф удобен тем, что снимает необходимость смотреть на цену преобразований. Но реальная история, как и реальная жизнь, почти всегда требует задать неприятный вопрос: кто именно платил за этот прогресс? Практический вывод из этой беседы можно сформулировать так: - исторические реформы нужно оценивать по их социальным последствиям, а не по официальной риторике; - символическая политика — памятники, названия, пантеоны героев — это всегда борьба за интерпретацию настоящего; - обсуждение сложных исторических тем требует критического мышления и осторожности к любым слишком удобным схемам; - народ чаще всего страдает не от отсутствия высоких идей, а от того, что высокими идеями прикрывают вполне земные интересы. И, пожалуй, здесь остается открытый вопрос, который важнее самого сюжета о бюстах и памятниках: как отличить подлинное освобождение от той реформы, которая лишь меняет форму зависимости, сохраняя прежнюю логику власти?