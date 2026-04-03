Плата за суицид

Последние четыре года американо-европейская «помощь» Украине была беспрецедентной. И это уникальное в истории явление, когда целая страна добровольно стала, по сути, ландскнехтом  двух господ  — НАТО и Евросоюза.

Так, по данным Пентагона, Киев получил более 3000 Stinger, 10 тыс. Javelin, 40 тыс. других противотанковых систем, миллионы снарядов и сотни бронемашин. Только в рамках одного из январских пакетов Украина обрела 800 ПЗРК Stinger, 2000 Javelin, 6000 противотанковых систем AT-4 и 100 тактических беспилотников. Артиллерийский голод, о котором так много говорили прошлой осенью, вроде бы удалось утолить: 155-мм снаряды поступали десятками тысяч.

Как сказал Трамп, администрацией президента Байдена на войну «незалежной» было выделено 350 млрд долл. Однако новый оборонный бюджет США на 2026 г. (NDAA) объемом почти 900 млрд долл. предусматривает для Украины лишь 400 млн на текущий год и столько же на следующий. Это минимальный объем поддержки с 2022 г. Эксперты поясняют: деньги пойдут не на закупку нового оружия, а на поддержание уже запущенных программ, обучение и обеспечение разведданными.

При этом Европейский союз с начала 2022 г. предоставил Украине 196 млрд евро, «не считая кредитной поддержки в размере 90 млрд, находящейся на стадии согласования», — сказала главный евродипломат Каллас на конференции постпредов ЕС в Брюсселе. ( Ранее ее «шефиня» фон дер Ляйен называла сумму в 360 млрд и гордилась тем, что это больше, «чем Америка».)

Кредитный механизм на эти 90 млрд  для Украины в 2026-2027 гг. был утвержден послами 24 из 27 стран ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) еще 4 февраля. Согласно данным Совета ЕС, 30 млрд евро из этой суммы предназначены для поддержки украинского бюджета, а 60 млрд  — для закупок вооружений.

Запад не скрывает, что настаивает на продолжении украинского конфликта. Премьер Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры не желают рисковать планами, сулящими им небывалую выгоду, ради которой они готовы мириться даже с недовольством США. Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, конфликт на Украине — один из немногих, «когда некоторые представители международного сообщества осуждают попытки положить конец войне».

Среди открытых противников мира — председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Еще год назад он заявил: «Пока Украина воюет, Европа в безопасности». И якобы после завершения конфликта угроза европейцам усилится.

В этом году Ишингер повторил те же тезисы. В Мюнхене его поддержал Стармер, намекнувший, что прекращение огня Западу невыгодно. Вместо мира глава британского кабмина предлагает затяжное противостояние, призывает союзников вооружаться, а западное общество «не считать войну чем-то отдаленным».

Европа должна перейти от чрезмерной зависимости от США и «проложить путь к суверенному сдерживанию и жесткой силе», подчеркнул он. И обозначил роль Лондона. По его словам, на британские компании уже приходится более четверти европейской военно-промышленной базы, а ВПК большинства остальных стран «фрагментирован, затянут в планирование и долгие механизмы закупок».

Отметим: с 2022-го по 2025 г. Британия поставила Украине 500 тыс. единиц боеприпасов на сумму более миллиарда долларов. Только по одному из прошлогодних пакетов помощи оборонная компания Babcock получила многомиллионный контракт с ВСУ на обучение боевиков обслуживанию военной техники. А один из ведущих концернов BAE Systems — почти двадцать миллионов за ремонт артиллерийских систем Archer.

Тем не менее им далеко до немецкого концерна Rheinmetall, прибыль которого, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 г взлетела на 46,6%. Глава концерна Армин Паппергер недавно признался, что не рассчитывает на окончание боевых действий на Украине в 2026 г. и готов дальше отправлять ВСУ вооружения, включая средства ПВО, танки, беспилотники и боеприпасы. Заводы Паппергера уже производят больше снарядов, чем предусмотрено в заключенных с Киевом контрактах. Однако, как выяснилось, некоторые сферы производства сдерживает недостаток финансирования. Поэтому глава Rheinmetall призывает правительство к увеличению помощи киевскому режиму.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц успокоил его: он не верит в российско-украинские переговоры. По его мнению, война закончится, только когда одна из сторон исчерпает все ресурсы. А Киеву благодаря союзникам это никак не грозит. В Rheinmetall к 2030-му рассчитывают на пятикратный рост оборота — до 50 млрд долл. Недавно Паппергер открыл новый завод в Нижней Саксонии. К 2027 г. это предприятие по выпуску боеприпасов станет крупнейшим в Европе: 350 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов в год.

Как подсчитали в SIPRI, в 2024 г. ценой жизни десятков тысяч украинцев 23 оборонных предприятия Европы увеличили общий годовой доход на 13% — до 150 млрд долл. Практически все европейские военные производители сейчас зарабатывают просто огромнейшие деньги на конфликте и, естественно, от этого отказываться не хотят.

И никого из них не волнует и волновать не будет, что на фронтах уже погибло около 2,2 млн украинских военных и от 700 до 800 тыс. стали инвалидами.

Так, в прошлом году Британия получила рекордную прибыль от экспорта оружия — 27 млрд долл. У Франции, Польши и Италии тоже колоссальные доходы, отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. Европейцы опасаются, что мир на Украине прикроет им возможность реализовывать коррупционные схемы на военных поставках. «Единственная страна в Евросоюзе, где легализована криптовалюта, — Эстония. Через нее идет помощь Киеву. То есть там отмывают деньги и распределяют по счетам коррупционеров — тем же Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас. Причем, Каллас выполняет роль “решалы”, если возникают какие-то проблемы, связанные с откатами из Эстонии и использованием цифровых валют», — поясняет Кнутов.

Ее визит в Киев 1 апреля во главе  делегации из 12 министров иностранных дел стран ЕС дополнился любопытной деталью. По данным некоторых СМИ, Каллас продолжила тайные переговоры по «реинтеграции» Приднестровья в состав Молдавии, начатые в середине марта, что реально может означать появление нового регионального конфликта в Европе с участием ВСУ и, не исключено, румынских военных. Соответственно — нового источника дохода для европейского ВПК и очага уничтожения украинского народа.

Дело в том, что военная промышленность осталась единственной отраслью в Европе, которая продолжает развиваться. Однако, как подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, позиция европейцев объясняется и политическими причинами. Политическое и финансовое банкротство Европы едва ли компенсируют раздутые военные бюджеты и разбогатевший на Украине ВПК. Поэтому единственный выход для Мерца, Стармера и прочих европейских лидеров — попытки сорвать мирный процесс всеми возможными способами.

«Мы наблюдаем шестикратный рост производства артиллерийских снарядов в Европе по сравнению с тем, что было два года назад. Я посетил завод в Германии, который планирует производить 350 тысяч снарядов в год», — отмечал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.  

Программа, о которой говорил он, – это практически список пожеланий Киева. Его одобряют в НАТО и оплачивают шесть стран — Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада. Немцы строят новые заводы по производству боеприпасов, французы модернизируют свои арсеналы, поляки закупают американское вооружение и учатся его использовать, а Украина служит полигоном и одновременно буфером.

Военная стратегия НАТО заключается в том, чтобы максимально продлить украинский конфликт, на что нужны огромные деньги. Европейские лидеры сворачивают социальные программы в своих странах, чтобы купить оружие для Украины.

Брюсселю нужно, чтобы Украина продержалась на плаву весь 2026 г. К этому времени европейские члены НАТО планируют также сформировать ударный кулак у берегов Скандинавии. Нарастив силы, альянс сможет по факту парализовать торговое судоходство в акватории Балтийского моря.

В то же время, по данным немецкого научно-исследовательского центра, для продолжения боевых действий в течение двух лет Украине нужно 83 млрд евро. Оценка включает все виды вооружений — от систем ПВО и танков до артиллерийских боеприпасов и дронов, но никто столько не даст. Сейчас Украине обещают в три раза меньше. Для сравнения: военный бюджет Германии составляет более 85 млрд евро в год, Франции — 50 млрд. Уточним: это расходы мирного времени с минимальной численностью вооруженных сил.

Понятно, что воюющей Украине для фронта протяженностью более  1000 км нужно гораздо больше. Любопытная деталь: ВСУ расходуют в среднем четыре тыс. снарядов в день. По подсчетам экспертов, украинцам требуется миллиард евро  на 6—8 недель для того, чтобы вести бой средней интенсивности. В 2025 г. европейцы резко нарастили выпуск оружия, например, произвели два миллиона снарядов. Если бы все они попали на Украину, то ВСУ смогли бы планировать даже масштабные наступательные операции. Но Киеву такое количество оружия никто не даст. «Украинская армия должна строиться на базе экономически эффективных средств, таких как беспилотники, мины и усиленная мобилизация резервистов, — заявил военный эксперт из вашингтонского аналитического центра “Фонд Карнеги* за международный мир” Майкл Кофман. — Такие дорогостоящие элементы, как истребители, могут легко поглотить значительную часть оборонного бюджета».

Как пишет The Wall Street Journal* (США), экономисты, изучающие украинский вопрос, отмечают, что после подписания мирного соглашения у Киева не будет финансовой возможности покупать у западных партнеров дорогостоящие системы вооружения и современную технику. Украина ясно дала понять западным партнерам, что хочет стать самодостаточной страной и как можно меньше зависеть от сиюминутных прихотей иностранных поставщиков, таких, как США. Как следствие в украинском экспертном сообществе обсуждают, что будет с Киевом, когда американских ракет «нельзя будет купить ни за какие деньги». Да и не только ракет, денег киевскому режиму может не хватить  на грядущую посевную. Винят во всем, конечно, не себя, а… иранский кризис. Дескать, блицкриг против Ирана не удался, что дальше? Член комитета Верховной Рады по вопросам обороны и разведки Сергей Рахманин* в эфире «Радио НВ» предположил, что США потребуется достаточно много времени для того, чтобы восполнить запас ракет, а если иранский режим не будет полностью уничтожен и сохранит свои баллистические ракеты, то американское оружие очень сильно подорожает.

Но украинская госказна почти пуста, обещанных кредитов ни МВФ, ни ЕС не дают, а если и дадут, то вместо обещанных 90 млрд — «дополнительно» (?) 80 млн евро из доходов от «замороженных» (украденных) в Европе активов РФ, сообщила, пребывая в Киеве, та же глава евродипломатии Каллас. Впрочем, только по предыдущим займам, которые шли потоком с 2021 г., украинцам придется рассчитываться в течение трех десятков лет, если сохранится сама страна.

«Желание жить в долг украинцы оплачивают своей кровью — Запад оправил их на войну с Россией и сейчас цинично (потому что публично и не скрываясь) подсчитывает, на сколько у Украины еще хватить пушечного мяса, потому что как только оно закончится, надо срочно начинать конструктивный диалог с Россией, иначе придется воевать самим, а Запад так не играет», —  отмечал политолог-украинист Станислав Ищенко, что и наблюдаем сегодня.

Евросоюз (ЕС) отказывается от Украины ради сотрудничества с Россией в энергетической сфере, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. Этот информационный вброс выглядит как проверка реакции Москвы на возможный разворот Европы в нынешней политико-экономической ситуации. Но, как отметил недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, «Кремль все видит и понимает»… А о западниках он сказал, что «это не те люди, которым можно доверять».

Власти Соединенных Штатов подорвали всю экономику стран Евросоюза, поэтому Украина для них — отработанный материал. Такой вывод, похожий на приговор, сделал первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.  Что касается Украины, подчеркнул Джабаров, то США считают, что этот проект завершен, правда, не с тем результатом, который американцы хотели. 

По мнению известного политолога Сергея Михеева, который прекрасно разбирается в украинских делах, за последние 10 лет Украина полностью потеряла свою государственность. Реально сегодня это — территория, находящаяся под внешним управлением, во главе с марионеточным режимом.

За те же 10 лет, шесть из которых страной правит Зеленский, население Украины уменьшилось, по данным самого  же Киева, до 20 с небольшим млн чел. (в 2014 г. было 42 млн), смертность кратно превышает рождаемость. Цветущая в советские времена Украина с населением 53, 2 млн чел. практически совершила над собой суицид.

Странно и даже дико выглядят в сегодняшней ситуации высказывания экс-советника Леонида Кучмы, ныне «независимого» политолога и евроатлантиста до мозга костей, Олега Соскина* в эфире одного из телеканалов о том, что у Киева нет денег даже на апрель, поскольку «бюджет пустой». И уже в апреле нечем будет платить зарплату украинским военным. А остальным?

Причины бедственного положения страны чиновник (в меру своего понимания) объяснил так: «Все разрушено, все уничтожено, 10 миллионов из страны выехали…». Будто он здесь и не причем, хотя массовое разграбление страны началось именно при Кучме, когда, например, торговый флот Украины растворился в «дымке морского тумана» за одну ночь. А при Зеленском были распроданы все украинские ископаемые вместе с землями и живущими на них людьми. И ценные черноземы — тоже. А далее — по списку.

Соскин также отдельно подчеркнул, что Украину специально заставили (бедняги!)  воевать против России, а теперь «не дают на это денег». (А вот если бы дали!..) Дескать, сказали бы об этом заранее, и тогда Киев пошел бы на переговоры с Москвой еще в сентябре, но Зеленского просто разыграли, пожаловался сей украинский эксперт. И подчеркнул, что, по сути, «Украину бросили в огненную яму». По его мнению, чтобы выбраться из неё, Киеву сейчас надо вести переговоры с Москвой напрямую, посредники не нужны, поскольку «уже понятно, что Запад — враг Украины».

Позиция Соскина — типична сегодня для украинской «элиты». Но нам надо понимать, на «незалежной» Украине не было, и нет «пророссийски»  настроенных политических сил. А ещё нам надо хорошо понимать, с какой продажной публикой мы сегодня имеем дело.

Фото: defense.gov by U.S. Department of defense, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Специально для Столетия



Валерий Панов

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор утверждает, что западная помощь Украине была беспрецедентной по масштабу, но теперь США и ЕС сокращают или меняют формат поддержки. - Центральная мысль текста: Украина в этой логике представлена как инструмент интересов НАТО и ЕС, а не как самостоятельный субъект. - Автор связывает продолжение конфликта с выгодой европейского и британского ВПК, который наращивает прибыли на фоне войны. - Высказывается тезис, что часть европейских политиков якобы не заинтересована в мире, потому что затяжной конфликт политически и экономически выгоден. - Подчеркивается тяжелое положение Украины: демографический спад, долговая нагрузка, истощение бюджета, зависимость от внешней помощи. - Автор делает вывод, что Запад постепенно дистанцируется от Украины, рассматривая ее как «отработанный материал». - В финале текст трактует украинскую государственность как утраченную, а украинскую элиту — как зависимую, продажную и неспособную к суверенной политике.

Анализ ключевых идей

Этот текст построен не как нейтральная аналитика, а как жестко полемическая публицистика, где факты, оценки, эмоциональные формулировки и идеологические выводы слиты в один поток. Это важно понимать сразу: перед нами не исследование в академическом смысле, а нарратив, задача которого — не столько разобраться, сколько убедить. Если смотреть глубже, статья работает на нескольких уровнях одновременно:

1. Экономический уровень: война как рынок

Один из главных тезисов статьи — война выгодна оборонной промышленности Европы. Это не выглядит абсурдным само по себе: военные конфликты действительно почти всегда сопровождаются ростом заказов для ВПК. История XX и XXI века это подтверждает многократно. В этом смысле автор касается реального механизма: там, где есть масштабная война, возникают длинные финансовые цепочки — производство, логистика, обучение, ремонт, кредиты, страховки, бюджетные программы. Но далее текст делает скачок: из факта, что ВПК получает выгоду, выводится почти тотальный тезис, что именно ради прибыли европейские элиты сознательно затягивают войну. Это уже не просто экономический анализ, а интерпретация мотивации. А мотивация — самая скользкая материя в политике. Мы редко можем доказать ее прямолинейно. Здесь полезна аналогия с психологией: если человек получает вторичную выгоду от своей болезни, это не значит автоматически, что он сознательно хочет болеть. Так и здесь: наличие выгодоприобретателей не всегда означает, что весь процесс полностью ими спроектирован. Хотя и игнорировать такой фактор было бы наивно.

2. Политический уровень: Украина как объект, а не субъект

В статье Украина почти полностью лишена собственной субъектности. Она описывается как: - марионетка, - буфер, - полигон, - пушечное мясо, - территория под внешним управлением. Это сильная риторическая рамка. Она удобна, потому что упрощает сложность. Когда мы говорим, что некая страна полностью лишена воли, мы снимаем необходимость анализировать внутренние противоречия, реальные политические группы, общественные настроения, ошибки самой элиты, логику самообороны, страх, национализм, идеологию, инерцию институтов. Истина, как часто бывает, вероятно сложнее. Зависимость Украины от внешней поддержки — огромна. Это факт. Но зависимость не равна полному отсутствию воли. Даже слабый субъект остается субъектом, просто с узким коридором решений. Как в шахматах: фигура может быть зажата, но это не значит, что она перестала быть фигурой.

3. Моральный уровень: цена войны

Наиболее сильная часть текста — там, где автор, пусть и в своей манере, подводит к мысли о человеческой цене конфликта. И здесь уже трудно не согласиться с главным нервом статьи: когда война превращается в длинный процесс снабжения, логистики и геополитических расчетов, человек очень быстро исчезает из поля зрения. Это старая трагедия истории. Империи, коалиции, альянсы, революции, крестовые походы, идеологические блоки — все они почти всегда говорят на языке высоких целей, а расплачивается за это конкретный человек телом, психикой, судьбой, нерожденными детьми, разрушенной биографией. Именно здесь текст касается подлинно философского вопроса: в какой момент стратегия начинает пожирать тех, кого якобы защищает?

4. Риторический уровень: язык как оружие

В статье много выражений вроде: - «киевский режим», - «боевики», - «марионеточный режим», - «суицид», - «пушечное мясо», - «продажная публика». Такой язык не просто описывает реальность — он конструирует ее. Это важно. Слова в политике работают как линзы: через них читатель видит не только факты, но и допустимые эмоции по отношению к этим фактам. В этом смысле статья напоминает работу нейросети, обученной на определенном корпусе текстов: если ей подавать однотипные маркеры, она будет воспроизводить одну и ту же картину мира. Так и человек. Повторяемые формулы создают ощущение очевидности. Но очевидность — не всегда истина; часто это просто хорошо натренированное восприятие.

Что в тексте выглядит убедительно

Относительно сильные стороны статьи:

- акцент на интересах ВПК как важном факторе конфликта; - указание на долговую и финансовую зависимость Украины; - внимание к демографическим и социальным последствиям войны; - критика романтизации войны и геополитического цинизма; - мысль о том, что публичные лозунги о ценностях часто скрывают прагматические интересы. Это все заслуживает обсуждения. Более того, в этом есть важное напоминание: не стоит идеализировать внешних союзников. В международной политике любовь почти всегда оформляется как контракт, а мораль часто идет как приложение к интересу.

Что в тексте вызывает сомнения

Слабые и уязвимые места:

- многие цифры и утверждения поданы без должной верификации; - некоторые обвинения выглядят как конспирологические или недоказанные; - причинно-следственные связи часто подменяются идеологическими выводами; - полностью игнорируется собственная логика Украины как стороны конфликта; - отсутствует серьезный разбор альтернатив: что было бы без западной помощи, каковы были бы иные сценарии; - текст почти не допускает многослойности и сводит сложный процесс к схеме «Запад использовал и выбросил». То есть статья сильна как эмоционально-политический манифест, но слабее как сбалансированный аналитический разбор.

Философский смысл текста

Если отвлечься от полемики, в тексте проступает древний сюжет: малые и средние страны часто становятся ареной столкновения больших интересов. Это не новость истории — так было в поздней Римской империи, в эпоху колониализма, в холодную войну, да и раньше. Меняются флаги, технологии, валюты, медийный язык, но логика остается: сильные игроки называют это безопасностью, слабые — судьбой, а народ — бедой. Но здесь важно не впасть в обратную идеализацию. Легко сказать: «во всем виноваты внешние силы». Это психологически удобно. Так человек иногда объясняет свой жизненный крах исключительно предательством окружающих, забывая про собственные выборы, слабости, иллюзии и самообман. Государства делают то же самое. Украина в этой статье показана как жертва. Возможно, во многом это так. Но жертва тоже может участвовать в производстве своей трагедии — через ошибки элит, радикализацию, отказ от реалистичной оценки сил, зависимость от внешних обещаний, культ идеализированного будущего. В этом и состоит горькая правда истории: не все жертвы невинны в политическом смысле, хотя человеческое страдание от этого не становится менее настоящим.

Подробный вывод

Статья «Плата за суицид» — это текст о войне как механизме внешней выгоды и внутреннего саморазрушения. Автор пытается показать, что за громкими словами о свободе, безопасности и солидарности стоят гораздо более прозаические силы: деньги, контракты, геополитические расчеты, страх элит и интересы оборонной промышленности. В этом есть значимая доля правды: любая длительная война обрастает экономическими структурами, которые начинают быть заинтересованными в ее продолжении. Однако статья выстраивает картину мира слишком цельно и слишком удобно. Она почти не оставляет пространства для сложности, а значит — и для более зрелой истины. В ней есть наблюдения, которые стоит воспринимать серьезно, но есть и риторические перегибы, где анализ превращается в обвинительный приговор. Главная ценность текста — не в его цифрах и не в его идеологических выводах, а в напоминании о том, что война почти всегда продается обществу как необходимость, а переживается народом как расплата. И если элиты начинают смотреть на конфликт как на инвестицию, это уже симптом глубокого нравственного распада. Практический вывод здесь такой: любой разговор о помощи, союзах, безопасности и стратегическом партнерстве должен сопровождаться простым, почти грубым вопросом — кто реально платит цену? Если платят в основном не те, кто принимает решения, значит перед нами не героическая политика, а классическая схема перераспределения боли вниз по социальной лестнице. Текст подталкивает к еще одному важному пониманию: нельзя строить будущее на идеализированных образах союзников, врагов или собственной исключительности. Когда страна влюбляется не в реальность, а в миф о себе и о своих покровителях, она рискует однажды проснуться среди долгов, руин и статистики потерь. Это касается не только Украины — это универсальный закон истории. И, пожалуй, самый тяжелый вопрос здесь не в том, кто виноват больше, а в том, в какой момент коллективная надежда на спасение превращается в коллективное согласие на саморазрушение — и почему люди замечают это слишком поздно?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/plata_za_suicid_757.htm
Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

