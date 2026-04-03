Плата за суицид

Последние четыре года американо-европейская «помощь» Украине была беспрецедентной. И это уникальное в истории явление, когда целая страна добровольно стала, по сути, ландскнехтом двух господ — НАТО и Евросоюза.

Так, по данным Пентагона, Киев получил более 3000 Stinger, 10 тыс. Javelin, 40 тыс. других противотанковых систем, миллионы снарядов и сотни бронемашин. Только в рамках одного из январских пакетов Украина обрела 800 ПЗРК Stinger, 2000 Javelin, 6000 противотанковых систем AT-4 и 100 тактических беспилотников. Артиллерийский голод, о котором так много говорили прошлой осенью, вроде бы удалось утолить: 155-мм снаряды поступали десятками тысяч.

Как сказал Трамп, администрацией президента Байдена на войну «незалежной» было выделено 350 млрд долл. Однако новый оборонный бюджет США на 2026 г. (NDAA) объемом почти 900 млрд долл. предусматривает для Украины лишь 400 млн на текущий год и столько же на следующий. Это минимальный объем поддержки с 2022 г. Эксперты поясняют: деньги пойдут не на закупку нового оружия, а на поддержание уже запущенных программ, обучение и обеспечение разведданными.

При этом Европейский союз с начала 2022 г. предоставил Украине 196 млрд евро, «не считая кредитной поддержки в размере 90 млрд, находящейся на стадии согласования», — сказала главный евродипломат Каллас на конференции постпредов ЕС в Брюсселе. ( Ранее ее «шефиня» фон дер Ляйен называла сумму в 360 млрд и гордилась тем, что это больше, «чем Америка».)

Кредитный механизм на эти 90 млрд для Украины в 2026-2027 гг. был утвержден послами 24 из 27 стран ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) еще 4 февраля. Согласно данным Совета ЕС, 30 млрд евро из этой суммы предназначены для поддержки украинского бюджета, а 60 млрд — для закупок вооружений.

Запад не скрывает, что настаивает на продолжении украинского конфликта. Премьер Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры не желают рисковать планами, сулящими им небывалую выгоду, ради которой они готовы мириться даже с недовольством США. Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, конфликт на Украине — один из немногих, «когда некоторые представители международного сообщества осуждают попытки положить конец войне».

Среди открытых противников мира — председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Еще год назад он заявил: «Пока Украина воюет, Европа в безопасности». И якобы после завершения конфликта угроза европейцам усилится.

В этом году Ишингер повторил те же тезисы. В Мюнхене его поддержал Стармер, намекнувший, что прекращение огня Западу невыгодно. Вместо мира глава британского кабмина предлагает затяжное противостояние, призывает союзников вооружаться, а западное общество «не считать войну чем-то отдаленным».

Европа должна перейти от чрезмерной зависимости от США и «проложить путь к суверенному сдерживанию и жесткой силе», подчеркнул он. И обозначил роль Лондона. По его словам, на британские компании уже приходится более четверти европейской военно-промышленной базы, а ВПК большинства остальных стран «фрагментирован, затянут в планирование и долгие механизмы закупок».

Отметим: с 2022-го по 2025 г. Британия поставила Украине 500 тыс. единиц боеприпасов на сумму более миллиарда долларов. Только по одному из прошлогодних пакетов помощи оборонная компания Babcock получила многомиллионный контракт с ВСУ на обучение боевиков обслуживанию военной техники. А один из ведущих концернов BAE Systems — почти двадцать миллионов за ремонт артиллерийских систем Archer.

Тем не менее им далеко до немецкого концерна Rheinmetall, прибыль которого, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 г взлетела на 46,6%. Глава концерна Армин Паппергер недавно признался, что не рассчитывает на окончание боевых действий на Украине в 2026 г. и готов дальше отправлять ВСУ вооружения, включая средства ПВО, танки, беспилотники и боеприпасы. Заводы Паппергера уже производят больше снарядов, чем предусмотрено в заключенных с Киевом контрактах. Однако, как выяснилось, некоторые сферы производства сдерживает недостаток финансирования. Поэтому глава Rheinmetall призывает правительство к увеличению помощи киевскому режиму.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц успокоил его: он не верит в российско-украинские переговоры. По его мнению, война закончится, только когда одна из сторон исчерпает все ресурсы. А Киеву благодаря союзникам это никак не грозит. В Rheinmetall к 2030-му рассчитывают на пятикратный рост оборота — до 50 млрд долл. Недавно Паппергер открыл новый завод в Нижней Саксонии. К 2027 г. это предприятие по выпуску боеприпасов станет крупнейшим в Европе: 350 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов в год.

Как подсчитали в SIPRI, в 2024 г. ценой жизни десятков тысяч украинцев 23 оборонных предприятия Европы увеличили общий годовой доход на 13% — до 150 млрд долл. Практически все европейские военные производители сейчас зарабатывают просто огромнейшие деньги на конфликте и, естественно, от этого отказываться не хотят.

И никого из них не волнует и волновать не будет, что на фронтах уже погибло около 2,2 млн украинских военных и от 700 до 800 тыс. стали инвалидами.

Так, в прошлом году Британия получила рекордную прибыль от экспорта оружия — 27 млрд долл. У Франции, Польши и Италии тоже колоссальные доходы, отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. Европейцы опасаются, что мир на Украине прикроет им возможность реализовывать коррупционные схемы на военных поставках. «Единственная страна в Евросоюзе, где легализована криптовалюта, — Эстония. Через нее идет помощь Киеву. То есть там отмывают деньги и распределяют по счетам коррупционеров — тем же Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас. Причем, Каллас выполняет роль “решалы”, если возникают какие-то проблемы, связанные с откатами из Эстонии и использованием цифровых валют», — поясняет Кнутов.

Ее визит в Киев 1 апреля во главе делегации из 12 министров иностранных дел стран ЕС дополнился любопытной деталью. По данным некоторых СМИ, Каллас продолжила тайные переговоры по «реинтеграции» Приднестровья в состав Молдавии, начатые в середине марта, что реально может означать появление нового регионального конфликта в Европе с участием ВСУ и, не исключено, румынских военных. Соответственно — нового источника дохода для европейского ВПК и очага уничтожения украинского народа.

Дело в том, что военная промышленность осталась единственной отраслью в Европе, которая продолжает развиваться. Однако, как подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, позиция европейцев объясняется и политическими причинами. Политическое и финансовое банкротство Европы едва ли компенсируют раздутые военные бюджеты и разбогатевший на Украине ВПК. Поэтому единственный выход для Мерца, Стармера и прочих европейских лидеров — попытки сорвать мирный процесс всеми возможными способами.

«Мы наблюдаем шестикратный рост производства артиллерийских снарядов в Европе по сравнению с тем, что было два года назад. Я посетил завод в Германии, который планирует производить 350 тысяч снарядов в год», — отмечал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Программа, о которой говорил он, – это практически список пожеланий Киева. Его одобряют в НАТО и оплачивают шесть стран — Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада. Немцы строят новые заводы по производству боеприпасов, французы модернизируют свои арсеналы, поляки закупают американское вооружение и учатся его использовать, а Украина служит полигоном и одновременно буфером.

Военная стратегия НАТО заключается в том, чтобы максимально продлить украинский конфликт, на что нужны огромные деньги. Европейские лидеры сворачивают социальные программы в своих странах, чтобы купить оружие для Украины.

Брюсселю нужно, чтобы Украина продержалась на плаву весь 2026 г. К этому времени европейские члены НАТО планируют также сформировать ударный кулак у берегов Скандинавии. Нарастив силы, альянс сможет по факту парализовать торговое судоходство в акватории Балтийского моря.

В то же время, по данным немецкого научно-исследовательского центра, для продолжения боевых действий в течение двух лет Украине нужно 83 млрд евро. Оценка включает все виды вооружений — от систем ПВО и танков до артиллерийских боеприпасов и дронов, но никто столько не даст. Сейчас Украине обещают в три раза меньше. Для сравнения: военный бюджет Германии составляет более 85 млрд евро в год, Франции — 50 млрд. Уточним: это расходы мирного времени с минимальной численностью вооруженных сил.

Понятно, что воюющей Украине для фронта протяженностью более 1000 км нужно гораздо больше. Любопытная деталь: ВСУ расходуют в среднем четыре тыс. снарядов в день. По подсчетам экспертов, украинцам требуется миллиард евро на 6—8 недель для того, чтобы вести бой средней интенсивности. В 2025 г. европейцы резко нарастили выпуск оружия, например, произвели два миллиона снарядов. Если бы все они попали на Украину, то ВСУ смогли бы планировать даже масштабные наступательные операции. Но Киеву такое количество оружия никто не даст. «Украинская армия должна строиться на базе экономически эффективных средств, таких как беспилотники, мины и усиленная мобилизация резервистов, — заявил военный эксперт из вашингтонского аналитического центра “Фонд Карнеги* за международный мир” Майкл Кофман. — Такие дорогостоящие элементы, как истребители, могут легко поглотить значительную часть оборонного бюджета».

Как пишет The Wall Street Journal* (США), экономисты, изучающие украинский вопрос, отмечают, что после подписания мирного соглашения у Киева не будет финансовой возможности покупать у западных партнеров дорогостоящие системы вооружения и современную технику. Украина ясно дала понять западным партнерам, что хочет стать самодостаточной страной и как можно меньше зависеть от сиюминутных прихотей иностранных поставщиков, таких, как США. Как следствие в украинском экспертном сообществе обсуждают, что будет с Киевом, когда американских ракет «нельзя будет купить ни за какие деньги». Да и не только ракет, денег киевскому режиму может не хватить на грядущую посевную. Винят во всем, конечно, не себя, а… иранский кризис. Дескать, блицкриг против Ирана не удался, что дальше? Член комитета Верховной Рады по вопросам обороны и разведки Сергей Рахманин* в эфире «Радио НВ» предположил, что США потребуется достаточно много времени для того, чтобы восполнить запас ракет, а если иранский режим не будет полностью уничтожен и сохранит свои баллистические ракеты, то американское оружие очень сильно подорожает.

Но украинская госказна почти пуста, обещанных кредитов ни МВФ, ни ЕС не дают, а если и дадут, то вместо обещанных 90 млрд — «дополнительно» (?) 80 млн евро из доходов от «замороженных» (украденных) в Европе активов РФ, сообщила, пребывая в Киеве, та же глава евродипломатии Каллас. Впрочем, только по предыдущим займам, которые шли потоком с 2021 г., украинцам придется рассчитываться в течение трех десятков лет, если сохранится сама страна.

«Желание жить в долг украинцы оплачивают своей кровью — Запад оправил их на войну с Россией и сейчас цинично (потому что публично и не скрываясь) подсчитывает, на сколько у Украины еще хватить пушечного мяса, потому что как только оно закончится, надо срочно начинать конструктивный диалог с Россией, иначе придется воевать самим, а Запад так не играет», — отмечал политолог-украинист Станислав Ищенко, что и наблюдаем сегодня.

Евросоюз (ЕС) отказывается от Украины ради сотрудничества с Россией в энергетической сфере, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. Этот информационный вброс выглядит как проверка реакции Москвы на возможный разворот Европы в нынешней политико-экономической ситуации. Но, как отметил недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, «Кремль все видит и понимает»… А о западниках он сказал, что «это не те люди, которым можно доверять».

Власти Соединенных Штатов подорвали всю экономику стран Евросоюза, поэтому Украина для них — отработанный материал. Такой вывод, похожий на приговор, сделал первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Что касается Украины, подчеркнул Джабаров, то США считают, что этот проект завершен, правда, не с тем результатом, который американцы хотели.

По мнению известного политолога Сергея Михеева, который прекрасно разбирается в украинских делах, за последние 10 лет Украина полностью потеряла свою государственность. Реально сегодня это — территория, находящаяся под внешним управлением, во главе с марионеточным режимом.

За те же 10 лет, шесть из которых страной правит Зеленский, население Украины уменьшилось, по данным самого же Киева, до 20 с небольшим млн чел. (в 2014 г. было 42 млн), смертность кратно превышает рождаемость. Цветущая в советские времена Украина с населением 53, 2 млн чел. практически совершила над собой суицид.

Странно и даже дико выглядят в сегодняшней ситуации высказывания экс-советника Леонида Кучмы, ныне «независимого» политолога и евроатлантиста до мозга костей, Олега Соскина* в эфире одного из телеканалов о том, что у Киева нет денег даже на апрель, поскольку «бюджет пустой». И уже в апреле нечем будет платить зарплату украинским военным. А остальным?

Причины бедственного положения страны чиновник (в меру своего понимания) объяснил так: «Все разрушено, все уничтожено, 10 миллионов из страны выехали…». Будто он здесь и не причем, хотя массовое разграбление страны началось именно при Кучме, когда, например, торговый флот Украины растворился в «дымке морского тумана» за одну ночь. А при Зеленском были распроданы все украинские ископаемые вместе с землями и живущими на них людьми. И ценные черноземы — тоже. А далее — по списку.

Соскин также отдельно подчеркнул, что Украину специально заставили (бедняги!) воевать против России, а теперь «не дают на это денег». (А вот если бы дали!..) Дескать, сказали бы об этом заранее, и тогда Киев пошел бы на переговоры с Москвой еще в сентябре, но Зеленского просто разыграли, пожаловался сей украинский эксперт. И подчеркнул, что, по сути, «Украину бросили в огненную яму». По его мнению, чтобы выбраться из неё, Киеву сейчас надо вести переговоры с Москвой напрямую, посредники не нужны, поскольку «уже понятно, что Запад — враг Украины».

Позиция Соскина — типична сегодня для украинской «элиты». Но нам надо понимать, на «незалежной» Украине не было, и нет «пророссийски» настроенных политических сил. А ещё нам надо хорошо понимать, с какой продажной публикой мы сегодня имеем дело.

Специально для Столетия

Валерий Панов