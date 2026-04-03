Геополитический провал США в Иране: и последствия для Кавказа | Константин Сивков и Эдуард Кокойты
В новом выпуске аналитической программы Константин Сивков и экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты жестко разбирают последствия конфликта на Ближнем Востоке. Почему воздушно-космический блицкриг США и Израиля в Иране с треском провалился? Как этот конфликт может перерасти в Третью мировую войну с применением «грязной бомбы» и как он повлияет на Северный и Южный Кавказ (Азербайджан, Армению и Грузию)? Во второй части выпуска — предельно откровенный разговор о ситуации в Южной Осетии. Эдуард Кокойты без цензуры проходится по местной «пятой колонне», искусственным многочасовым очередям на границе с РФ и аферам с раздачей паспортов. А также: уникальные инсайды о том, как Кокойты заставил делегацию русофоба Джона Маккейна ждать приема на улице, и почему Грузия после 2008 года сделала правильные выводы об американских «союзниках».
00:00 — Вступление: Провал блицкрига США в Иране и реальная угроза Третьей мировой войны
04:45 — Израиль и США готовят наземную операцию: шансы на успех и провал 2017 года
07:07 — Кокойты: Иран выигрывает войну, а США цинично предают своих союзников (курдов и арабов)
12:28 — Капкан для Кавказа: как большая война ударит по Азербайджану и Армении
22:03 — Воспитательный эффект 2008 года: почему Грузия теперь ведет себя крайне разумно
23:46 — Жесткий ответ: как Кокойты отшил послов США и действующего председателя ОБСЕ
30:57 — Ядерная угроза: риск применения «грязной бомбы» по территории Израиля
38:26 — Угроза из Прибалтики: чем для них закончится открытие неба для украинских дронов
44:33 — Внутренний кризис: кто искусственно душит Осетию многочасовыми пробками на границе с РФ
55:20 — Пятая колонна и аферы с паспортами: Эдуард Кокойты обличает местных политиков
01:06:14 — Ответ критикам: почему ценз оседлости спас республику от захвата грузинскими спецслужбами в 2006 году
01:14:18 — Исторический инсайд: как Маккейн и 6 сенаторов США 40 минут ждали приема Кокойты на улице
01:23:40 — Финал: призыв к сплочению православных и мусульман против западного сатанизма
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе конфликт вокруг Ирана трактуется как провал американского блицкрига и переход к затяжной эскалации. - Авторы разговора считают, что ситуация несет риск расширения конфликта до уровня мировой войны, прежде всего из-за угрозы энергетического, продовольственного и военно-политического кризиса. - Подчеркивается, что Иран не сломлен, а напротив — сумел мобилизовать общество и сохранить устойчивость. - Звучит мысль, что США и Израиль своими действиями усиливают консолидацию иранского общества, а не разрушают его. - Отдельно проводится линия: американская стратегия часто строится на использовании союзников, которых затем могут «бросить» — в пример приводятся Грузия, курды, арабские страны. - В беседе отмечается, что конфликт вокруг Ирана влияет на весь Южный Кавказ: Азербайджан, Армению, Грузию, а также на российский Северный Кавказ. - По Азербайджану звучит тезис, что Баку изначально мог быть втянут в конфликт, но затем проявил осторожность, понимая риски ответных ударов по инфраструктуре. - По Армении затрагивается тема попыток возлагать ответственность на Россию, при том что реальные механизмы союзнической помощи имеют юридические ограничения. - По Грузии высказывается неожиданно сдержанная оценка: грузинское руководство, по мнению собеседника, ведет себя разумнее, чем раньше, стараясь не втягиваться в катастрофический сценарий. - Отдельно подчеркивается, что удары по ядерным объектам Ирана потенциально опасны для всего региона, включая Кавказ, из-за возможных радиационных и военных последствий. - Звучит критика в адрес западной политики и тезис о том, что Россия действует осторожнее и системнее, пытаясь удержать ситуацию в рамках дипломатии. - Большой блок беседы посвящен Южной Осетии: говорится о внутренних политических конфликтах, проблемах на границе с Россией, теме паспортов, ценза оседлости и рисках внешнего влияния. - Эдуард Кокойты подчеркивает необходимость внутренней консолидации Южной Осетии и критикует местные политические силы за борьбу за влияние вместо решения насущных проблем. - В финале разговор переходит к более широкой рамке: Россия представляется как цивилизационный центр устойчивости, а происходящее — как часть большой борьбы за суверенитет.
Подробный выводВ этом видео переплетаются сразу несколько уровней анализа: военный, геополитический, региональный, историко-цивилизационный и личностно-политический. Это делает беседу не просто разговором об Иране, а своего рода картой тревог постсоветского пространства, особенно Кавказа.
1. Главная идея: Иран как узел мировой перестройкиКлючевой посыл лекции в том, что конфликт вокруг Ирана — это не локальный эпизод, а точка напряжения глобального перехода. Здесь чувствуется логика: если раньше конфликты можно было удерживать в пределах санкций, бирж, логистики и прокси-войн, то теперь речь идет уже о физическом дефиците ресурсов, военном переделе и разрушении прежних правил. Это важная мысль. Когда политики и аналитики начинают говорить не о ценах, а о том, «кто сколько сможет захватить», мир действительно переходит из фазы экономической конкуренции в фазу силового передела. История знает такие переходы: так было перед Первой мировой, в поздний межвоенный период, да и в ряде колониальных кризисов XX века. В беседе это выражено резко, местами алармистски, но сама интуиция понятна: кризис Ирана рассматривается как симптом распада старого мирового порядка.
2. Иран не как жертва, а как субъектИнтересно, что Иран в этой беседе показан не только как объект атаки, но и как субъект воли. Авторы подчеркивают, что внешнее давление не раскололо страну, а наоборот, усилило национальную консолидацию. Это наблюдение психологически правдоподобно: часто внешняя агрессия не разрушает идентичность, а цементирует ее. Так работает и отдельная психика, и коллективное сознание. Человек, как и народ, может долго спорить сам с собой, но перед лицом внешней угрозы собирается. В этом смысле Иран сравнивается с Южной Осетией — маленькое сообщество против большей силы. Сравнение не строго политологическое, а скорее архетипическое: выстоять против давления, сохранив внутренний стержень. В беседе это эмоционально окрашено, но именно эмоция здесь и показывает настоящую оптику говорящих.
3. Кавказ как не периферия, а чувствительный нервОдно из наиболее сильных мест разговора — тезис о том, что Кавказ не будет сторонним наблюдателем. Это правда хотя бы потому, что Кавказ — не просто география, а контактная зона империй, торговых маршрутов, идентичностей и военных интересов. В видео довольно ясно показано, что: - Азербайджан балансирует между Турцией, Британией, США и собственным инстинктом самосохранения; - Армения живет в сложной смеси ожиданий, разочарований и попыток искать внешние гарантии; - Грузия после опыта 2008 года стала осторожнее; - Южная Осетия и Абхазия воспринимаются как участки особой уязвимости, где внешнее давление может идти через внутреннюю раскачку. Это похоже на сложную шахматную доску, где фигуры стоят слишком близко друг к другу, а любой неверный ход создает не локальную проблему, а цепную реакцию. Кавказ в такой логике — не «малый регион», а резонатор больших сил.
4. Центральный нерв беседы: суверенитет и памятьВо многом беседа не столько об Иране, сколько о страхе утраты субъектности. Этот мотив проходит через весь разговор: - Иран не должен быть сломлен; - Кавказские страны не должны стать инструментами чужой игры; - Южная Осетия не должна утратить контроль над своей политической судьбой; - Россия не должна позволить размыть собственный суверенитет. Это очень характерный постимперский и одновременно антиколониальный мотив. Любопытно, что он может звучать парадоксально: маленькие государства отстаивают свою субъектность через близость к большой державе, а большая держава — через сопротивление глобальной гегемонии. Но в политике такие парадоксы обычны. Как в физике: устойчивость системы определяется не изоляцией, а конфигурацией связей.
5. Внутренний пласт: Южная Осетия как модель малой политикиЗначительная часть беседы посвящена внутренним вопросам Южной Осетии. На первый взгляд это отход от темы Ирана, но на деле нет. Это микромодель того же сюжета: внешнее давление усиливается там, где есть внутренний разлад. Поднимаются темы: - работы границы; - искусственного создания раздражения в отношениях с Россией; - паспортной политики; - избирательного законодательства; - борьбы элит; - угрозы «пятой колонны». Здесь видна старая политическая истина: государство рушится не тогда, когда у него есть внешние враги, а тогда, когда внутренние группы начинают относиться к нему как к ресурсу, а не как к дому. Очень часто люди любят не страну, а свою идею о том, как в ней распоряжаться. В этом и состоит та самая опасность идеализации, о которой полезно помнить: можно говорить о патриотизме, а фактически защищать лишь доступ к распределению влияния.
6. Сильные стороны беседыУ разговора есть несколько очевидных сильных сторон: - Четкое ощущение исторической перспективы. Собеседники мыслят не новостным циклом, а длинными волнами истории. - Связь внешней политики с внутренней устойчивостью. Это зрелая мысль: геополитика начинается не на карте, а в устройстве общества. - Чувствительность к теме предательства и инструментализации союзников. Это важный мотив для понимания поведения малых стран. - Осознание хрупкости Кавказа. Не в романтическом, а в практическом смысле.
7. Ограничения и слабые местаПри этом важно видеть и слабые стороны беседы. - Местами аргументация строится на очень сильных утверждениях без доказательной базы. - Есть элементы эмоциональной гиперболы: почти любой кризис сразу связывается с перспективой мировой войны. - Некоторые оценки явно продиктованы не только анализом, но и политической позицией. - Внутренние конфликты порой объясняются через внешнее вмешательство, хотя реальность обычно сложнее: у местных элит свои амбиции и своя ответственность. То есть перед нами не холодная академическая аналитика, а политически вовлеченная интерпретация происходящего. Это не делает ее бессмысленной, но требует осторожности. Иногда субъективная позиция лучше улавливает нерв эпохи, чем стерильная аналитика, но одновременно легче впадает в упрощение.
8. Практический смысл сказанногоЕсли убрать идеологическую температуру, остается несколько практических выводов: 1. Конфликт вокруг Ирана действительно повышает риски для Кавказа. 2. Любая дестабилизация Южного Кавказа неизбежно затронет Россию. 3. Малые государства региона будут вынуждены балансировать все жестче. 4. Внутренняя устойчивость важнее громких деклараций. 5. Удары по ядерным объектам — это сценарий, выходящий далеко за пределы одной страны. 6. Политическая наивность элит может дорого обойтись целым народам. И, пожалуй, самый глубокий вывод здесь такой: государства, как и люди, чаще всего гибнут не от того, что вокруг много угроз, а от того, что они теряют способность различать реальность и собственные удобные иллюзии. Одни идеализируют Запад, другие — собственную исключительность, третьи — силу покровителя. Но реальность всегда жестче образа.
ИтогВ данной лекции Иран рассматривается как ключевой фронт глобального кризиса, а Кавказ — как пространство, где последствия этого кризиса могут проявиться особенно остро. Сквозная мысль беседы — необходимость суверенитета, трезвости и внутреннего единства перед лицом большого исторического перелома. Если смотреть глубже, разговор не только о войне и дипломатии. Он о вечной проблеме политического бытия: может ли сообщество сохранить себя, когда вокруг него сталкиваются большие силы, а внутри него борются амбиции, страхи и иллюзии? И здесь остается открытый вопрос: где проходит граница между верностью своей исторической правде и опасным превращением этой правды в политический миф, который уже не защищает реальность, а подменяет ее?