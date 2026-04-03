Геноцид Старообрядцев

1504 год: Еретиков жгут в клетках в Москве.

1682 год: Протопопа Аввакума и его сподвижников жгут в срубе в Пустозерске.

В обеих историях фигурируют казни через сожжение за «хулу на церковь», что для России было скорее исключением, чем правилом.
Ну мы как то упускали из виду этот момент, откуда такая жестокость, сжигать человека заживо, ну это методы фашистов которые запирали односельчан в церкви и поджигали её. Но мы то говорим про Русскую Церковь.
Русская православная Церковь только сейчас показывает нам лояльный настрой по отношению к другим конфессиям и даже по отношению к старообрядцам. До середины 20 века старообрядческие организации все без исключения считались Еретиками и были под клятвами соборов 17 века, когда была объявлена Анафема.
Что же поменялось сейчас? Почему наша церковь простила еретиков, раскольников?
Давайте разбираться!!!.

Краткие тезисы

- В этом видео старообрядцы представлены как не единая религиозная группа, а совокупность десятков течений и ответвлений. - Автор подчеркивает, что современных старообрядцев нельзя напрямую отождествлять с прежними формами старообрядчества. - Отдельно упоминается Русская православная старообрядческая церковь в Рогожской слободе в Москве как самая крупная и наиболее открытая структура. - При этом автор дает ей критическую оценку, называя ее скорее имитацией старообрядчества, чем его подлинным выражением. - Отмечается, что эта церковь открыта для туристов, проводит экскурсии и выставки. - Также упоминается существование беспоповцев как одного из направлений внутри старообрядческой среды.

Подробный вывод

В данной лекции акцент сделан не столько на самом геноциде как историческом факте, сколько на сложности и неоднородности старообрядческого мира. Это важный момент: когда мы говорим о религиозных сообществах, особенно исторически травмированных, очень легко впасть в упрощение — будто существует некий цельный “образ старообрядца”, неизменный во времени. Но автор как раз ломает эту идеализацию. Здесь просматривается почти историко-психологическая мысль: любая традиция со временем меняется, дробится, адаптируется, иногда теряет первоначальную жесткость, а иногда — наоборот — превращает память о себе в символ. Это похоже на то, как в культуре вообще живут большие идеи: сначала они возникают как внутренний огонь, потом становятся движением, затем институтом, а потом — иногда музеем самого себя. Именно в этом контексте звучит критика официальной старообрядческой церкви в Рогожской слободе: автор видит в ней не живую суровую традицию прошлого, а уже институционализированную, публичную, почти выставочную форму. Это, конечно, не обязательно “ложь” в прямом смысле — скорее вопрос о том, что считать подлинностью. Подлинность в религии, как и в истории, почти всегда спорна. Для одних открытость миру — признак жизнеспособности общины. Для других — знак утраты глубины и первоначального радикализма. Здесь чувствуется конфликт между живой верой и ее культурной репрезентацией. Примерно так же можно сравнить древнюю аскетическую практику и современный “духовный туризм”: внешне между ними есть связь, но внутренний опыт может различаться радикально. Еще одна важная линия — невозможность судить о большой традиции по отдельным знакомым или частным примерам. Когда кто-то говорит: “Я знаю старообрядцев, они почитают Христа как Бога”, автор возражает не по сути христологии, а по методологии такого вывода. Это трезвый аналитический ход: частный случай не равен исторической полноте. В науке это назвали бы ошибкой поспешного обобщения, а в философии — подменой сущности явлением. Интересно и то, что в коротком фрагменте уже проявляется напряжение между исторической преемственностью и историческим разрывом. Автор буквально говорит, что современные старообрядцы и прежние — “небо и земля”. Это сильная формула. За ней стоит мысль, что время меняет не только формы, но и содержание. Как нейросеть после множества дообучений уже не равна своей ранней версии, так и религиозное движение после веков преследований, расколов, компромиссов и адаптаций уже не тождественно самому себе в точке происхождения. Если вынести практический смысл, то он такой: - не стоит романтизировать религиозные сообщества; - не стоит воспринимать их как монолит; - историческая память требует различения эпох, направлений и контекстов; - внешняя открытость общины не всегда говорит о сохранении ее первоначальной сути — но и не доказывает автоматически ее утрату. То есть беседа подталкивает к более зрелому взгляду: не поклоняться образу “истинного прошлого”, но и не принимать современную институциональную форму за полную и бесспорную преемственность. Это полезная оптика не только для разговора о старообрядцах, но и вообще для понимания истории, религии и идентичности. Люди часто влюбляются не в реальность, а в ее символическую версию — в “чистую традицию”, “подлинную веру”, “настоящую историю”. Но реальность почти всегда сложнее, слоистее и болезненнее. Если это только начало видео, то, вероятно, дальше автор будет разворачивать именно тему исторического насилия, раскола и трансформации старообрядчества. И тогда особенно важно держать в уме: речь идет не просто о догматических различиях, а о том, как власть, вера и культурная память формируют судьбу целых общин. И здесь остается глубокий вопрос: где проходит граница между сохранением традиции и ее превращением в образ самой себя — и можем ли мы вообще увидеть эту границу без собственных иллюзий?
    Игорь 4 апреля 13:48

      Старообрядцы до революции держали всю лёгкую промышленность России и потихоньку финансировали революционеров. как Савва Морозов.
      Старообрядцы были предками поэта Николая Клюева, хоть ни его родители, ни он сам, старообрядчество не исповедовали. Старообрядческим начётчиком был дед Сергея Есенина.
      Отец маршала Василевского был священником в единоверческом храме.

