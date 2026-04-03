Блокада Ленинграда и Нюрнбергский процесс. Долгий Нюрнберг / Егор Яковлев
Блокада Ленинграда не была случайностью. Она вытекала из заблаговременно составленного нацистами плана уничтожения советского населения и разрушения крупных городов нечерноземной зоны СССР. Егор Яковлев в новом видео рассказывает, чего не знало советское обвинение в Нюрнберге и что ему все же удалось доказать, отправив на виселицу гитлеровского генерала Альфреда Йодля.
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
XXII научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» в Набережных Челнах: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3820660/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой лекции разбирается, был ли голод в Ленинграде «обычным следствием осады» или частью заранее задуманной политики уничтожения. - Егор Яковлев показывает, что планы нацистского руководства в отношении Ленинграда включали не просто военное окружение, а сознательное уничтожение города и его населения. - Еще до начала войны нацистские экономические директивы предполагали лишение продовольствия «потребляющих» регионов СССР, включая Ленинград и Москву. - Уже летом 1941 года в документах и свидетельствах фиксируется установка Гитлера и его окружения: Ленинград и Москву не брать, а уничтожить или заморить голодом. - Блокада выступала не самостоятельной военной целью, а формой маскировки геноцида под якобы законную осаду. - Лекция выделяет несколько мотивов нацистской политики: - устранение «лишних едоков»; - уничтожение коммунистической и интеллектуальной элиты; - освобождение пространства для германизации; - сокращение численности славянского населения как «биологического противника». - В немецких документах неоднократно подчеркивалось: капитуляцию Ленинграда принимать не следует, население кормить не будут, выходящих из города надо отгонять огнем. - Даже часть немецких военных испытывала тревогу из-за очевидной преступности таких приказов, но в целом система Вермахта их исполняла или не противодействовала им. - На Нюрнбергском процессе советская сторона располагала не всеми документами, известными историкам сегодня, однако и имевшихся материалов хватило, чтобы зафиксировать преступный характер этих решений. - Особое значение имел приказ Йодля от 7 октября 1941 года: он прямо подтверждал отказ принимать капитуляцию Ленинграда и установку на уничтожение. - Суд признал, что подобные действия не могут оправдываться ссылками на «приказы сверху» или военную необходимость. - Итоговый тезис лекции: блокада Ленинграда была не просто осадой, а частью нацистской программы истребления, то есть актом геноцидной политики.
Подробный выводГлавная мысль этой беседы состоит в том, что форма и сущность исторического события часто не совпадают. Внешне блокада может выглядеть как один из эпизодов войны: окруженный город, нарушение снабжения, артиллерийские обстрелы, голод среди населения. Именно на такую «нормализацию» и пытался опереться Геринг, когда представлял происходящее как рядовой военный эпизод. Но, если смотреть не на оболочку, а на систему решений, мотивов и приказов, картина меняется радикально. В данной лекции Ленинград предстает не просто городом, оказавшимся в кольце фронта, а объектом целенаправленного политического, идеологического и биологического уничтожения. Это важное различие. Обычная осада в классической военной логике предполагает принуждение к сдаче. Здесь же, по приведенным документам, капитуляцию не собирались принимать. То есть цель была не овладеть городом, а добиться его гибели. Это уже не стратегия войны в узком смысле, а стратегия ликвидации. Здесь особенно заметна страшная рациональность нацизма. Он соединял идеологию, экономику и военное планирование в единую машину. Экономические директивы обрекали города-потребители на голод. Идеология объявляла славян, коммунистов, интеллигенцию и большие советские центры чем-то избыточным, опасным, подлежащим устранению. Военные приказы превращали это в практику: окружить, не кормить, не принимать сдачу, обстреливать, выталкивать людей навстречу смерти. Это напоминает работу алгоритма, в котором разные модули — хозяйственный, расовый, военный, пропагандистский — усиливают один и тот же результат. Не хаос войны породил голод, а заранее сложенная логика системы. При этом особенно значим тезис о маскировке. Нацистский режим, как показывает лекция, не просто совершал преступления, но и старался придать им вид законности. Это вообще характерно для тоталитарного сознания: оно редко говорит «мы хотим убить», чаще — «мы вынуждены», «таковы законы войны», «иначе нельзя». И в этом есть глубокий урок не только для истории, но и для современности. Зло почти никогда не приходит к человеку в честной формулировке. Оно приходит в языке необходимости, эффективности, безопасности, порядка. Поэтому так важно различать не только слова, но и реальные цели. Нюрнберг в этом видео показан как процесс и юридический, и человечески ограниченный. Суд мог опираться только на доступные документы и только на тех, кто сидел на скамье подсудимых. Гитлер избежал суда смертью, а значит центральный архитектор преступления не получил формального приговора. Это напоминает важную философскую вещь: юридическая истина и историческая истина пересекаются, но не совпадают полностью. Суд устанавливает доказуемое в рамках процедуры. История же позже, с появлением новых источников, может увидеть более полную структуру замысла. И в этом смысле «долгий Нюрнберг» — очень точное выражение: осмысление преступления продолжается и после завершения трибунала. Сильное впечатление производит и часть, посвященная свидетелям — Орбели и Ломакину. Здесь статистика, приказы и директивы сталкиваются с живым человеческим опытом. История вообще обретает подлинную глубину именно в этом пересечении: между сухой формулой «не принимать капитуляции» и телами у храма, между штабной фразой о «праве на существование» и судьбой Тани Савичевой. Без документов мы рискуем утонуть в эмоции; без человеческих свидетельств — впасть в холодную абстракцию. Лекция ценна тем, что удерживает оба уровня. Практический смысл такого разбора тоже очевиден. Он нужен не только для уточнения терминов, а для сопротивления исторической подмене. Если назвать геноцид «обычной осадой», то стирается моральный и правовой смысл произошедшего. А когда исчезает различение, появляется почва для ревизионизма: мол, все были одинаковы, война жестока, каждый действовал как мог. Но не всякая жестокость тождественна, не всякое военное действие одинаково по замыслу. Здесь, согласно приведенным материалам, речь шла именно о сознательной политике уничтожения населения. И, пожалуй, самый глубокий вывод таков: цивилизация проверяется не тем, какие высокие идеи она провозглашает, а тем, кого она считает «лишними». Нацистский режим сделал из миллионов людей математический излишек, биологическую помеху, ресурсную нагрузку. С этого всегда начинается падение в бездну — когда человек перестает быть человеком и становится «едоком», «элементом», «массой», «проблемой снабжения». Поэтому память о блокаде — это не только память о прошлом, но и нравственный критерий настоящего. Если подвести итог коротко: в этом видео убедительно проводится мысль, что блокада Ленинграда была не просто военной операцией, а частью продуманной нацистской политики истребления, завуалированной под осаду. Нюрнберг зафиксировал это лишь частично, но современные источники позволяют увидеть картину гораздо яснее и страшнее. И здесь остается вопрос, который выходит за рамки одной только истории: в какой момент политический расчет, прикрытый словами о необходимости и порядке, перестает быть просто жестокостью войны и обнаруживает свою истинную сущность — отказ видеть в другом человеке человека?