Война в Иране: аналитика Вассермана | Анатолий Вассерман
Интеллектуал, политический аналитик Анатолий Вассерман детально разбирает скрытые механизмы войны в Иране. В этом видео: разбор фатальных политических ошибок Дональда Трампа и полный крах его программы реиндустриализации Америки. Решатся ли американцы на наземную операцию для захвата иранского острова Харк? Обсуждаем грамотную асимметричную стратегию Тегерана, панику среди арабских монархий и историческую политику англосаксов. Узнайте, почему быть другом Соединенных Штатов сегодня — смертельно опасно.
000:00 — Вступление: Анатолий Вассерман о текущей ситуации в Иране
00:40 — Циничная стратегия Израиля: стравить всех соседей между собой ради выживания
06:58 — Кто реально побеждает: поражение США и почему рухнул план Трампа (MAGA)
10:17 — Парадокс: почему Россия проиграла от провала экономической программы Трампа
11:08 — Наземная операция: рискнут ли США высадить десант для захвата нефти
15:02 — Можно ли уничтожить инфраструктуру Ирана одними дистанционными ракетами
17:04 — Фактор выборов: зачем Трампу срочно нужна хоть какая-то победа на земле
18:52 — Разумная стратегия Ирана: асимметричные и эффективные удары по инфраструктуре врага
22:41 — Реакция арабских монархий
25:18 — Почему быть другом Америки смертельно опасно
26:18 — Финал: истинная роль Великобритании в ближневосточном конфликте
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Анатолий Вассерман оценивает текущий конфликт вокруг Ирана как крайне опасный и морально разрушительный для всего региона. - Его ключевая мысль: руководство Израиля, по его мнению, исходит из невозможности нормализовать отношения с соседями и потому делает ставку на стратегию постоянного втягивания внешних сил в региональные конфликты. - Он проводит историческую аналогию с британской геополитикой: выживание и усиление через разжигание противоречий между соперниками. - США, по его оценке, проигрывают не столько в военном, сколько в морально-политическом смысле. - Лично Дональд Трамп, как считает Вассерман, тоже оказывается в проигрыше, поскольку втягивание в конфликт подрывает доверие к его внутренней программе возрождения американской промышленности. - Израиль, с его точки зрения, пока выигрывает тактически, так как добивается все большего вовлечения США. - Вероятность наземной операции он считает высокой, но предполагает, что речь скорее о локальных десантных действиях, чем о полномасштабном захвате Ирана. - Среди возможных целей названы прибрежные объекты и нефтяная инфраструктура, прежде всего экспортные узлы. - Иран в этой оценке представлен как страна, давно готовившаяся к силовому давлению и выстроившая асимметричный ответ. - Сильной стороной Ирана Вассерман считает не попытку копировать военную мощь США, а умение бить по уязвимым местам противника. - В частности, он говорит об ударах по энергетической инфраструктуре Израиля и его партнеров. - Монархии Персидского залива, по его мнению, будут стремиться дистанцироваться от прямого участия в войне против Ирана. - В среднесрочной перспективе он ожидает сокращения американского присутствия в регионе. - Вся линия рассуждений строится вокруг идеи: союз с англосаксонскими державами опасен, а их поддержка может обернуться тяжелыми последствиями для самих союзников.
Подробный выводВ этом видео предложена довольно жесткая и полемическая интерпретация ближневосточного конфликта. Если свести ее к интеллектуальному каркасу, то беседа посвящена не только войне вокруг Ирана, но и более широкому вопросу: как государства выживают в среде хронической вражды — через примирение или через управляемый хаос.
1. Центральная рамка анализа — геополитика недоверияОсновной тезис Вассермана таков: Израиль, по его мнению, перестал рассчитывать на устойчивое сосуществование с окружением и поэтому действует в логике не мира, а баланса разрушения. Это очень старая имперская логика: если не можешь гарантировать дружбу соседей, сделай так, чтобы они были слишком заняты или ослаблены для угрозы тебе. В истории подобные схемы действительно встречались многократно — от британской дипломатии до более современных форм внешнего сдерживания. Но здесь важно видеть и ограничение такого подхода. Тактика дестабилизации может давать краткосрочные выгоды, однако почти всегда создает долгосрочную среду ненависти, в которой никто не чувствует себя в безопасности. Это похоже на человека, который, боясь быть отвергнутым, первым разрушает отношения: временный контроль достигается ценой постоянной тревоги.
2. Разделение победы на военную и политико-моральнуюИнтересен его акцент на том, что в войне можно “побеждать” на одном уровне и проигрывать на другом. Израиль, по его оценке, выигрывает оперативно, США — проигрывают морально, а Трамп — стратегически. Это важное различение. В современной политике военная сила уже не существует отдельно от символического поля. Удары, вторжения, разрушения инфраструктуры — это не только действия на карте, но и сигналы обществам, элитам, союзникам, рынкам. Государство может уничтожить объект, но потерять репутацию; может продемонстрировать решимость, но ослабить собственную внутреннюю программу. В этом смысле Вассерман подчеркивает, что для Трампа внешняя эскалация разрушает внутреннюю повестку. Это логично: промышленное восстановление требует концентрации ресурсов, терпения общества и доверия к руководству. Война же втягивает в другую модель — в модель импульсивной мобилизации, где деньги, внимание и политический капитал уходят наружу.
3. Иран как пример асимметричного мышленияНаиболее содержательная часть анализа касается Ирана. Вассерман считает его действия рациональными именно потому, что Иран не пытается зеркально соревноваться с США. Это принцип, известный и в военной теории, и в экономике, и даже в психологии развития: не стоит побеждать соперника на его сильнейшем поле; лучше изменить само поле игры. Это напоминает эволюцию нейросетей или адаптацию биологических систем: выживает не тот, кто копирует доминирующую форму, а тот, кто находит собственную нишу. Слабый прямой удар компенсируется точным попаданием в уязвимую точку. В интерпретации Вассермана Иран действует именно так — не в лоб, а через инфраструктурные и энергетические болевые точки. Здесь, однако, важно сохранять критическую дистанцию. Любой конфликтующий субъект склонен представлять свою стратегию как оборонительную и рациональную, а противника — как разрушительную и циничную. Реальность почти всегда сложнее. Но сама мысль об асимметрии как основе выживания — сильная и практически значимая.
4. Нефть, инфраструктура и реальная ткань войныОтдельно стоит его рассуждение о том, почему возможны десантные операции против отдельных объектов, даже если по ним можно бить ракетами. Это прагматичный момент. Он указывает, что инфраструктуру трудно уничтожить полностью на расстоянии; физическое присутствие на земле повышает возможности разрушения, контроля и символического эффекта. Это очень “материальный” взгляд на войну. Не лозунги, не идеологии, а терминалы, острова, трубопроводы, экспортные мощности. И в этом есть важная трезвость. Большая политика часто маскируется высокими словами, но держится на логистике. Можно сколько угодно говорить о свободе, безопасности, справедливости — а внизу все равно будут порты, топливо, поставки, страхование перевозок, энергосети. История вообще часто притворяется спором ценностей, оставаясь спором систем снабжения.
5. Монархии Залива и пределы внешнего покровительстваВассерман считает, что арабские монархии будут стараться дистанцироваться от прямого столкновения с Ираном и, возможно, ограничивать американское военное присутствие. Это укладывается в более широкий тезис: малые и средние государства постепенно понимают цену внешней “защиты”. Здесь проявляется старый парадокс зависимости. Когда тебя защищает сверхдержава, ты получаешь зонт безопасности, но одновременно втягиваешься в ее конфликты, становишься площадкой чужой стратегии и теряешь часть субъектности. В психологии это похоже на чрезмерную опеку: она обещает безопасность, но ослабляет самостоятельность и делает тебя уязвимым для решений опекуна. Поэтому его мысль о будущем сокращении американского влияния в регионе выглядит как не столько прогноз факта, сколько прогноз усталости. Регион может устать быть ареной чужих комбинаций.
6. Сила и ограниченность позиции ВассерманаСильная сторона этой позиции — в цельности. Она объясняет конфликт через понятную систему координат: - Израиль стремится втянуть США глубже, - США теряют моральный и политический капитал, - Иран ведет рациональную асимметричную оборону, - союзники Америки начинают переоценивать цену такого союза. Это внутренне связанная картина. Но у нее есть и уязвимости. В ней заметно высокое доверие к логике намерений: многие события трактуются как сознательный расчет, а не как смесь ошибок, инерции, дезинформации, конкуренции ведомств и случайности. В реальной политике зло нередко выглядит слишком умным в наших объяснениях. Иногда за “хитрым замыслом” стоит просто хаос управления. Людям психологически проще верить в коварный порядок, чем в разрушительный беспорядок. Кроме того, в такой схеме Иран предстает почти исключительно рациональным и дальновидным игроком, а его противники — почти исключительно циничными. Это делает картину выразительной, но не вполне симметричной. Истина, как почти всегда в войне, вероятно, менее монолитна и более трагична.
7. Общий смысл беседыЕсли посмотреть глубже, то эта лекция не только о войне. Она о том, как государства становятся пленниками собственных страхов. Когда исчезает вера в возможность нормальных отношений, политика незаметно превращается в управляемую катастрофу. Сначала это кажется реализмом, потом — привычкой, а затем — судьбой. Но судьба в политике, как и в личной жизни, часто оказывается просто затвердевшей стратегией выживания.
ИтогГлавный вывод из сказанного Вассерманом можно сформулировать так: текущий конфликт он понимает как результат долгой логики взаимного недоверия, где Израиль добивается тактических преимуществ через втягивание США, Иран отвечает асимметрично и довольно эффективно, а Америка и ее союзники платят за это репутацией, устойчивостью и будущим влиянием в регионе. Практически это означает следующее: - конфликт может расширяться, включая локальные наземные действия; - удары по энергетике и логистике остаются ключевым инструментом давления; - США рискуют ослабить собственные долгосрочные позиции; - государства региона будут все осторожнее относиться к открытому союзу с Вашингтоном; - Иран, даже под сильным давлением, вряд ли будет быстро сломлен, если сохранит способность к асимметричному ответу. Если совсем кратко: в этой беседе война показана не как путь к решению, а как механизм накопления новых зависимостей, новых обид и новых стратегических тупиков. И, пожалуй, самый важный вопрос здесь не в том, кто сегодня выигрывает тактически, а в том, может ли вообще считаться победой ситуация, в которой каждый следующий шаг к безопасности делает регион еще менее пригодным для жизни?