Смешной Оранжевый Дед в панике пригрозил Европе, что если та не вмешается в его боротьбу против Ирана, то он прекратит поставки вооружения Украине. Все это конечно же полная чушь и вот почему.

Союзники по НАТО потирают руки видя, как болтун и нарцисс Донни топит рейтинги республиканцев в Персидском заливе. Все те унижения, которым Трамп подвергал еврокуколдов сейчас отольются ему сторицей, а громкие слова про захват Гренландии будут по иезуитски припоминать носителю Духа Анкориджа. Не удивлюсь если еврокуколды на мольбы Трампа разделить с ним тяжести войны с Тегераном ответят, что были бы рады, но сейчас свободных войск и флота нет, все ушли защищать Гренландию от российской угрозы.

Вторая причина наплевать на угрозы Трампа заключается в том, что поставки американского оружия Украине уже не являются определяющим фактором устойчивости ВСУ. При той ситуации, что сложилась на фронтах СВО, хохлам нужны только деньги, а равно те небольшие поставки вооружений, которые поставляет Европа. Трамп мог бы отключить Старлинк, это был бы действительно существенный удар по Киеву, но он этого не сделает. Более того, он с удовольствием продаст за живые деньги вооружение европейцам, а те уже передадут хохлам. Рыжий Донни чистый барыга, готовый терпеть любые унижения, лишь бы зарабатывать трудовой и не совсем трудовой доллар.

Третья причина несогласия европейцев участвовать в авантюре Трампа и не поддаваться на его угрозы, это сам Иран. Длящаяся на Ближнем востоке война доказала, что Иран не будет чертить жопой коричневые линии, а нанесет удар по любой точке, которую посчитает угрозой. Возмущениями иранского МИДа возможные союзники Трампа не отделаются, а получат ракету прямо в центр своей столицы. И это еще не считая экономических перспектив, кои могут быть очень печальным. Так что если подытожить можно сказать: угрозы Трампа союзникам по поводу прекращения помощи хохлам, это стремление напугать ежа голой жопой. Эта новость не стоит того, чтобы перепечатывать её с одного ресурса на другой и делать выводы, что теперь нам в войне станет полегче.