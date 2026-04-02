Православные и мусульмане вступают в последнюю битву с силами зла. Вардан Багдасарян

Исторические аналогии всегда являлись важным инструментом осмысления настоящего. Какие из них работают в отношении Трампа? Статья доктора исторических наук, профессора Вардана Багдасаряна в №13 газеты «Завтра».

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции современная политика США при Трампе интерпретируется через историко-религиозные аналогии, прежде всего через образ Нерона и мотив антихристианского, антидуховного насилия. - Центральный тезис: война с Ираном рассматривается не как локальный конфликт, а как часть более широкой мировой идеологической и метафизической борьбы. - Автор утверждает, что для России удар по Ирану означает не внешний эпизод, а прямую угрозу собственным стратегическим интересам, поскольку Иран мыслится как важный геополитический рубеж сдерживания Запада. - Проводится идея, что в условиях «неизбежной войны» России необходима мобилизационная модель: реиндустриализация, идеология победы, патриотическое воспитание, стратегическое государственное управление. - В беседе противопоставляются два типа мышления: - менеджерское — ориентированное на выгоду, эффективность и краткосрочный расчет; - стратегическое — ориентированное на суверенитет, выживание и историческую перспективу. - Иран представлен как не просто государство, а носитель альтернативной идеологии — шиитского традиционализма, сочетающего верность духовной традиции с технологическим развитием. - Подчеркивается, что традиция и модернизация не обязательно противоречат друг другу; Иран приводится как пример такого сочетания. - Автор видит особую силу Ирана в наличии не только вооружений, но и идеологической, духовной мобилизации, готовности к жертве и мученичеству. - Высказывается мысль, что автократии и либеральные демократии в условиях войны уступают идеократии, то есть системе, где власть и общество сплачиваются вокруг большой идеи. - Для Китая и Индии формулируется урок: эпоха многовекторности и нейтрального маневрирования заканчивается, и крупным державам придется определяться в глобальном конфликте. - Значительная часть выступления посвящена критике капитализма как силы, разрушающей традиционные религии, общины, семью и человеческую целостность. - Делается вывод, что капитализм перешел от разрушения старой религиозности к созданию новой «религии наоборот», основанной на переворачивании традиционных ценностей. - Конфликт между США, Израилем и Ираном описывается как столкновение разных эсхатологических проектов — то есть разных представлений о финале истории. - Россия, по мысли автора, тоже обладает собственным вытесненным эсхатологическим проектом, связанным с миссией спасения и удержания мира от окончательного торжества зла. - В финале предлагается необходимость новой большой идеологии — идеологии спасения человека, традиционных ценностей и цивилизационного многообразия перед лицом «мирового зла».

Подробный вывод

В этом видео предложена не просто политическая оценка международной ситуации, а цельная мировоззренческая рамка, в которой геополитика, история, религия, идеология и антропология сливаются в единый сюжет. Если смотреть на выступление по существу, то его главный нерв — это отказ воспринимать конфликт вокруг Ирана как обычную борьбу интересов. Автор настаивает: перед нами не спор о ресурсах, не дипломатическая игра и даже не просто силовая конкуренция, а столкновение цивилизационных моделей и, глубже, разных представлений о человеке, истории и добре. Здесь важен сам способ мышления. Он не позитивистский, не технократический. Он напоминает старую традицию, в которой исторические события понимаются как видимые проявления невидимых оснований. Как в психологии за симптомом ищут травму или структуру личности, так и здесь за военным кризисом ищется метафизика. Это может казаться спорным, но логика понятна: если анализировать только цены на нефть, военные базы и дипломатические сигналы, можно увидеть поверхность, но не увидеть, почему общества вообще готовы умирать, терпеть, жертвовать и продолжать борьбу там, где рациональный расчет уже советовал бы капитуляцию.

1. Главная мысль лекции: конфликт идей сильнее конфликта интересов

Автор исходит из того, что Запад, прежде всего США, больше не может удерживать господство в рамках прежней либеральной модели и потому все чаще переходит к жестким, насильственным, почти фашизирующимся формам самоутверждения. В этой логике Трамп выступает не просто как политик, а как симптом эпохи — эпохи, когда институты ослабевают, а воля, зрелище, культ исключительности и демонстрация силы выходят на первый план. Это интересная мысль, даже если не принимать ее буквально. История действительно показывает, что когда имперские системы входят в фазу внутреннего кризиса, они часто компенсируют его внешней экспансией, театрализацией власти и поиском врага. Так было в позднем Риме, так бывало и в более новых империях. В этом смысле аналогия с Нероном у автора не исторически точная, а символическая: речь о власти, которая утрачивает меру и начинает жить в режиме спектакля, самообожествления и репрессии против тех, кто воплощает иную систему смыслов.

2. Почему Иран занимает центральное место

В беседе Иран важен сразу в трех измерениях: - как геополитический узел; - как идеологическая альтернатива; - как пример мобилизационного государства. С геополитической точки зрения мысль проста: ослабление Ирана облегчает давление на Россию и в целом на Евразию. Это вполне реалистичная логика сферы влияния и стратегической глубины. Даже без метафизики здесь есть твердый политический расчет: государства редко существуют изолированно, и падение одного важного узла меняет всю конфигурацию безопасности. Но для автора важнее другое: Иран — это пример того, что традиционное общество не обязано быть технически отсталым. И вот это уже удар по одному из центральных мифов модерна. Западная схема долго утверждала: либо традиция, либо развитие. Либо сакральное, либо технологии. Либо вера, либо научно-техническая современность. Иран, в авторской интерпретации, ломает эту дихотомию: можно быть религиозным, антикапиталистическим, традиционалистским государством и одновременно создавать современные вооружения и сложные системы управления. Это не означает, что иранская модель безупречна. Но как интеллектуальный вызов либеральной догме она действительно значима. Как в истории науки иногда одна аномалия заставляет пересматривать целую теорию, так и пример страны, сочетающей религиозную идентичность и технологическую субъектность, ставит вопрос о неполноте линейной западной модели развития.

3. Критика менеджерского мышления

Одна из наиболее практически значимых линий лекции — критика менеджерского подхода. Автор противопоставляет менеджера и стратега. Это очень сильное различие. - Менеджер мыслит показателями, выгодой, эффективностью, текущим балансом. - Стратег мыслит историческим временем, уязвимостями, долгой безопасностью, смыслом и ценой поражения. По сути, это спор между рыночной рациональностью и политической субъектностью. Менеджер похож на бухгалтера системы, стратег — на ее исторического хранителя. Первый может радоваться росту нефтяных цен, второй спросит: а что будет, если вместе с этой ценой мы теряем союзника, буфер, цивилизационного партнера и позицию в большой игре? Это различие применимо не только к государствам. В жизни человека тоже есть такой конфликт: можно оптимизировать день, доход, комфорт — и проиграть биографию целиком. Можно быть очень эффективным, но не понимать, куда вообще идешь. Так и государство: краткосрочная выгода может быть формой долгосрочного саморазрушения.

4. Идеократия как модель устойчивости

Важная и спорная часть лекции — утверждение, что в эпоху внешней агрессии наиболее жизнеспособна не либеральная демократия и не персоналистская автократия, а идеократия, то есть власть, опирающаяся на большую объединяющую идею. Логика автора здесь последовательна: - автократия уязвима, потому что слишком много держится на личности; - либеральная демократия слабо мобилизует, потому что ориентирована на комфорт, процедуры и частный интерес; - идеократия способна переживать удары по элите, потому что носителем устойчивости является не только аппарат, но и убеждение. Это очень старый исторический мотив: империи и режимы держатся не только на силе, но на вере в собственную правоту. Армия без смысла воюет хуже, чем армия с мифом. Общество, не понимающее, ради чего терпит лишения, быстро устает. С этой точки зрения автор поднимает реальный вопрос: может ли современное государство выстоять в большой войне без большой идеи? История XX века скорее говорит, что нет. Но здесь есть и опасность. Идея, если она не уравновешена нравственными ограничениями, легко превращается в идола. Идеократия может мобилизовать на созидание, а может — на фанатизм. В этом и парадокс: сила идеи спасает, но та же сила, лишенная внутренней критики, способна калечить. Видимо, жизнеспособна не просто идеократия, а такая идеократия, где идея соединена с нравственным самоконтролем и мерой.

5. Религия, капитализм и «религия наоборот»

Один из самых глубоких пластов лекции — мысль о том, что капитализм не просто разрушает традиционные религии, а постепенно создает собственную квазирелигию. Это наблюдение заслуживает внимания, даже если отвлечься от резкой риторики. Действительно, модерный мир не стал «нерелигиозным» в полном смысле слова. Он часто просто заменил одни объекты поклонения другими: - вместо спасения — успех; - вместо аскезы — потребление; - вместо святости — видимость; - вместо общины — рынок; - вместо предания — новизна любой ценой; - вместо нравственной вертикали — алгоритм выгоды. То, что автор называет «религией наоборот», можно понимать как мир, где сохраняется религиозная структура — культ, догматы, ереси, обещание спасения, фигуры избранных, — но содержание перевернуто. Не истина ведет к свободе, а желание. Не человек поднимается над инстинктом, а инстинкт получает идеологическое оправдание. Не пределы защищают достоинство, а безграничность объявляется благом. Это не только политическая, но и антропологическая критика. И здесь беседа касается, пожалуй, самого болезненного: борьбы не просто за территории, а за образ человека. Что считать человеком? Целостное духовное существо или модифицируемый носитель функций, желаний и биотехнологических возможностей? В этом вопросе правда действительно уже не чисто академическая — от ответа зависит устройство будущего.

6. Эсхатологический уровень рассуждения

Автор интерпретирует конфликт через эсхатологию — как борьбу проектов финала истории. США, Израиль и Иран описываются как государства, действующие не только в рациональной логике интересов, но и в логике предельных смыслов. Россия при этом рассматривается как цивилизация, утратившая или вытеснившая собственную эсхатологическую ось, но не утратившая память о ней. С точки зрения строгой политологии это звучит чрезмерно. Но если посмотреть шире, в этом есть психологическая и культурная правда: большие сообщества живут не только интересами, но и воображением будущего. Народам мало просто существовать — им нужен сюжет о себе. И если у цивилизации нет высшей рамки, она начинает жить реактивно, от события к событию, теряя внутренний центр. Можно сказать иначе: эсхатология здесь — это не обязательно вера в буквальный финал мира, а способность мыслить историю как имеющую предельный смысл. Когда такой способности нет, политика вырождается в администрирование, общество — в рынок, культура — в развлечение, а человек — в потребителя. Наверное, именно это и тревожит автора сильнее всего.

7. Что является итоговым посланием

Если очистить текст от пафоса и жестких формул, получится довольно ясное итоговое послание: 1. Мир входит в эпоху крупного цивилизационного столкновения. 2. Нейтралитет, многовекторность и вера в договороспособность силы, ориентированной на господство, становятся все менее надежными. 3. Выигрывать будут не те, кто просто богаче или технологичнее, а те, кто обладает внутренней собранностью, идеей и готовностью к жертве. 4. России необходима не только военная или экономическая адаптация, но и мировоззренческая пересборка. 5. Главная альтернатива «мировому злу» видится в союзе традиционных ценностей, защиты человека как духовного существа и признания цивилизационного многообразия. Это, по сути, призыв к восстановлению смыслового суверенитета. Не просто к защите границ, а к защите права понимать человека, историю и будущее не по шаблону глобального технократического центра.

Итоговая оценка

В данной лекции представлен ярко выраженный идеологический, религиозно-исторический взгляд на мировой конфликт. Он не нейтрален и не претендует на холодную академическую дистанцию. Его сила — в способности увидеть за политическими событиями борьбу смыслов, за стратегией — антропологию, за дипломатией — вопрос о добре и зле. Его слабость — в высокой степени поляризации, в склонности к предельно жестким образам и в том, что сложная реальность иногда сводится к почти апокалиптической схеме. Но, как ни парадоксально, именно такие тексты важны для понимания эпохи. Не потому, что в них заключена окончательная истина, а потому, что они показывают: современный мир все меньше понимает себя только через экономику и право. Люди снова ищут язык последних вопросов — о предназначении, жертве, спасении, удержании зла. И когда такой язык возвращается, это всегда знак, что история вошла в фазу, где одних прагматических формул уже недостаточно. Практический вывод из беседы можно сформулировать так: государство и общество, лишенные большой идеи, становятся удобными объектами внешнего управления; но и большая идея без нравственной меры может превратиться в новую форму ослепления. Поэтому, возможно, главный вопрос не только в том, какая идеология победит, но и в том, сумеет ли человек сохранить человечность, когда каждая сторона начнет говорить от имени абсолютной истины?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/32fe624e62be6cdda8e2fabe7aa87757/
Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

